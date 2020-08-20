Перший урок у школах варто присвятити темі захисту від COVID-19, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що необхідно почати великий суспільний діалог, щоб уникнути ризику перевантаження хворими системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідну пропозицію Шмигаль озвучив на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

"Уряд та представники Ради Церков домовились про спільну роботу із суспільством щодо COVID-19. Денис Шмигаль відзначив важливість співпраці Уряду та Ради церков у питанні просвітницької роботи з населенням для запобігання поширенню COVID-19", - говориться в повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначив, що необхідно почати великий суспільний діалог, аби уникнути ризику перевантаження захворілими системи охорони здоров’я.

"Потрібно повернути людей до розуміння, що це реальна небезпека. Але водночас, що життя не зупиняється. Діти мають вчитися, підприємства працювати, люди — мати змогу ходити до церкви, при цьому дотримуючись правил безпеки", — наголосив Шмигаль.

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Також глава уряду підтримав низку пропозицій. Зокрема, про те що перший урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту від коронавірусної інфекції. Денис Шмигаль доручив в. о. Міністра освіти і науки опрацювати таку можливість.

Учасники засідання також обговорили проведення масових свят.

"Важливо, щоб люди до цього підходили свідомо. Ми не хочемо вводити заборони чи обмеження. Тому потрібно, щоб держава, церква та релігійні організації правильними словами навчили людей не ризикувати своїм життям та здоров’ям".

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