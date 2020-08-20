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Новини Коронавірус і карантин
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Перший урок у школах варто присвятити темі захисту від COVID-19, - Шмигаль

Перший урок у школах варто присвятити темі захисту від COVID-19, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що необхідно почати великий суспільний діалог, щоб уникнути ризику перевантаження хворими системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідну пропозицію Шмигаль озвучив на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

"Уряд та представники Ради Церков домовились про спільну роботу із суспільством щодо COVID-19. Денис Шмигаль відзначив важливість співпраці Уряду та Ради церков у питанні просвітницької роботи з населенням для запобігання поширенню COVID-19", - говориться в повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначив, що необхідно почати великий суспільний діалог, аби уникнути ризику перевантаження захворілими системи охорони здоров’я.

"Потрібно повернути людей до розуміння, що це реальна небезпека. Але водночас, що життя не зупиняється. Діти мають вчитися, підприємства працювати, люди — мати змогу ходити до церкви, при цьому дотримуючись правил безпеки", — наголосив Шмигаль.

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Також глава уряду підтримав низку пропозицій. Зокрема, про те що перший урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту від коронавірусної інфекції. Денис Шмигаль доручив в. о. Міністра освіти і науки опрацювати таку можливість.

Учасники засідання також обговорили проведення масових свят.

"Важливо, щоб люди до цього підходили свідомо. Ми не хочемо вводити заборони чи обмеження. Тому потрібно, щоб держава, церква та релігійні організації правильними словами навчили людей не ризикувати своїм життям та здоров’ям".

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Автор: 

карантин (18172) школа (2201) Рада церков (47) Денис Шмигаль (4538) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+16
Первый урок должен быть посвящен почтению памяти павших защитников Украины от расейки-помойки.
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20.08.2020 17:31
+12
Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль

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Це шмигалю в перший урок про коронавірус треба розказати ,а маленьким українцям -про любов до України і як потрібно захищати Україну від кацапів.
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20.08.2020 17:32
+6
Тема первого урока "Реалии Украины, или что выходит если проголосовать за идиота"
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20.08.2020 17:34
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... как наживаться на борьбе с атипичкой .
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20.08.2020 17:28 Відповісти
Сатана Шмыгаль хочет и детей приобщить к сатанинской лжи про пандемию, к этой мировой афере невиданного размаха, одурачиванию всего населения Земли.
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20.08.2020 18:25 Відповісти
Динозавры тоже не верили специалистам-ученым про коронавирус...
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20.08.2020 21:12 Відповісти
Если ты веришь всему что власть тебе вешает, то мне тебя жаль.
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20.08.2020 22:02 Відповісти
1.ВОЗ и ведущие научные университеты целого ряда стран не являются властью.
2.Жалость - хорошее человеческое чувство, излейте ее сюда: приват-банк карта номер: 5363 5423 0856 3718
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21.08.2020 08:59 Відповісти
Первый урок должен быть посвящен почтению памяти павших защитников Украины от расейки-помойки.
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20.08.2020 17:31 Відповісти
Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль

===============================
Це шмигалю в перший урок про коронавірус треба розказати ,а маленьким українцям -про любов до України і як потрібно захищати Україну від кацапів.
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20.08.2020 17:32 Відповісти
Тема первого урока "Реалии Украины, или что выходит если проголосовать за идиота"
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20.08.2020 17:34 Відповісти
Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 655
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20.08.2020 17:38 Відповісти
Зарплату училки 4000 доларов???? Ну тогда пусть отдухает богатый человек себе...если такие зарплаты в стране
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20.08.2020 21:18 Відповісти
Може провести урочисту шкільну лінійку, присвячено відкриттю нового сезону Нашої Епідемії?

Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2259
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20.08.2020 17:42 Відповісти
Это уровень максимум директора школы. Премьер мог заняться чем-то более значимым!
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20.08.2020 17:45 Відповісти
Так он больше ничего не умеет - разве что лизать жопу от безделья.
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21.08.2020 08:10 Відповісти
Это что, 45 минут талдычить детям о том, что руки мыть надо и маски в магазине носить?
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20.08.2020 17:52 Відповісти
Про що завгодно, аби тільки не про Вільну й Незалежну Україну.

Про що загодно, аби не про героїзм українських військових, які захищають мирне життя діточок від російських окупантів.
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20.08.2020 17:56 Відповісти
Первый урок в школе стоит посвятить тому, что такое ОРДЛО, о. Крысаков и *********, а также тому кто такие предатели Родины и что с ними полагается делать.
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20.08.2020 18:10 Відповісти
Может лучше обсудить защиту от некомпетентности нынешней власти?
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20.08.2020 18:37 Відповісти
Грип - перше місце. Україна на якому?
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20.08.2020 18:41 Відповісти
Перший урок має бути проте те,щоб діти були розумними і свідомими.І ніколи не обрали собі у владу зелених.
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20.08.2020 19:51 Відповісти
Перший урок винен бути уроком гідности!
Чомусь ця новина виключно на руськомовної версії сайту. Співподіння?
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20.08.2020 21:36 Відповісти
В смысле ... молебен...
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20.08.2020 21:58 Відповісти
перший урок слід присвятити захисту від зеленої плісняви
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20.08.2020 22:21 Відповісти
Когда о достижениях говорить нечего, то придурки во власти предлагают говорить о недостатках и болячках. И куда можно прийти с такими рукожопыми руководителями. Где только набрали таких идиотов?
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21.08.2020 08:14 Відповісти
Первым же уроком о том, как защититься от государства, требующего, чтоб дети во время эпидемии ходили в школы? Надеюсь, не в первом классе, рановато будет? И почему для этого надо куда-то приходить?
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28.08.2020 14:39 Відповісти
 
 