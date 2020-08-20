Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегрузки заболевшими системы здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее предложение Шмыгаль озвучил на встрече со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

"Правительство и представители Совета церквей договорились о совместной работе с обществом по COVID-19. Денис Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и Совета церквей в вопросе просветительской работы с населением по предотвращению распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегрузки заболевшими системы здравоохранения.

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"Нужно вернуть людей к пониманию, что это реальная опасность. Но, в то же время, жизнь не останавливается. Дети должны учиться, предприятия работать, люди - иметь возможность ходить в церковь, при этом соблюдая правила безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

Также глава правительства поддержал ряд предложений. В частности, о том, что первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме защиты от коронавирусной инфекции. Шмыгаль поручил и.о.министра образования и науки проработать такую возможность.

Участники заседания также обсудили проведение других массовых праздников.

"Важно, чтобы люди к этому подходили сознательно. Мы не хотим вводить запреты или ограничения. Поэтому нужно, чтобы государство, церковь и религиозные организации правильными словами научили людей не рисковать своей жизнью и здоровьем".

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