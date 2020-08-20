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Новости Коронавирус и карантин
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Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль

Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегрузки заболевшими системы здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее предложение Шмыгаль озвучил на встрече со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

"Правительство и представители Совета церквей договорились о совместной работе с обществом по COVID-19. Денис Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и Совета церквей в вопросе просветительской работы с населением по предотвращению распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегрузки заболевшими системы здравоохранения.

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"Нужно вернуть людей к пониманию, что это реальная опасность. Но, в то же время, жизнь не останавливается. Дети должны учиться, предприятия работать, люди - иметь возможность ходить в церковь, при этом соблюдая правила безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

Также глава правительства поддержал ряд предложений. В частности, о том, что первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме защиты от коронавирусной инфекции. Шмыгаль поручил и.о.министра образования и науки проработать такую возможность.

Участники заседания также обсудили проведение других массовых праздников.

"Важно, чтобы люди к этому подходили сознательно. Мы не хотим вводить запреты или ограничения. Поэтому нужно, чтобы государство, церковь и религиозные организации правильными словами научили людей не рисковать своей жизнью и здоровьем".

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Автор: 

карантин (16729) школа (3009) Совет церквей (49) Шмыгаль Денис (2663) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Первый урок должен быть посвящен почтению памяти павших защитников Украины от расейки-помойки.
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20.08.2020 17:31
+12
Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль

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Це шмигалю в перший урок про коронавірус треба розказати ,а маленьким українцям -про любов до України і як потрібно захищати Україну від кацапів.
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20.08.2020 17:32
+6
Тема первого урока "Реалии Украины, или что выходит если проголосовать за идиота"
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20.08.2020 17:34
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... как наживаться на борьбе с атипичкой .
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20.08.2020 17:28 Ответить
Сатана Шмыгаль хочет и детей приобщить к сатанинской лжи про пандемию, к этой мировой афере невиданного размаха, одурачиванию всего населения Земли.
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20.08.2020 18:25 Ответить
Динозавры тоже не верили специалистам-ученым про коронавирус...
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20.08.2020 21:12 Ответить
Если ты веришь всему что власть тебе вешает, то мне тебя жаль.
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20.08.2020 22:02 Ответить
1.ВОЗ и ведущие научные университеты целого ряда стран не являются властью.
2.Жалость - хорошее человеческое чувство, излейте ее сюда: приват-банк карта номер: 5363 5423 0856 3718
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21.08.2020 08:59 Ответить
Первый урок должен быть посвящен почтению памяти павших защитников Украины от расейки-помойки.
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20.08.2020 17:31 Ответить
Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль

===============================
Це шмигалю в перший урок про коронавірус треба розказати ,а маленьким українцям -про любов до України і як потрібно захищати Україну від кацапів.
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20.08.2020 17:32 Ответить
Тема первого урока "Реалии Украины, или что выходит если проголосовать за идиота"
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20.08.2020 17:34 Ответить
Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 655
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20.08.2020 17:38 Ответить
Зарплату училки 4000 доларов???? Ну тогда пусть отдухает богатый человек себе...если такие зарплаты в стране
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20.08.2020 21:18 Ответить
Може провести урочисту шкільну лінійку, присвячено відкриттю нового сезону Нашої Епідемії?

Первый урок в школах стоит посвятить теме защиты от COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2259
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20.08.2020 17:42 Ответить
Это уровень максимум директора школы. Премьер мог заняться чем-то более значимым!
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20.08.2020 17:45 Ответить
Так он больше ничего не умеет - разве что лизать жопу от безделья.
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21.08.2020 08:10 Ответить
Это что, 45 минут талдычить детям о том, что руки мыть надо и маски в магазине носить?
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20.08.2020 17:52 Ответить
Про що завгодно, аби тільки не про Вільну й Незалежну Україну.

Про що загодно, аби не про героїзм українських військових, які захищають мирне життя діточок від російських окупантів.
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20.08.2020 17:56 Ответить
Первый урок в школе стоит посвятить тому, что такое ОРДЛО, о. Крысаков и *********, а также тому кто такие предатели Родины и что с ними полагается делать.
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20.08.2020 18:10 Ответить
Может лучше обсудить защиту от некомпетентности нынешней власти?
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20.08.2020 18:37 Ответить
Грип - перше місце. Україна на якому?
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20.08.2020 18:41 Ответить
Перший урок має бути проте те,щоб діти були розумними і свідомими.І ніколи не обрали собі у владу зелених.
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20.08.2020 19:51 Ответить
Перший урок винен бути уроком гідности!
Чомусь ця новина виключно на руськомовної версії сайту. Співподіння?
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20.08.2020 21:36 Ответить
В смысле ... молебен...
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20.08.2020 21:58 Ответить
перший урок слід присвятити захисту від зеленої плісняви
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20.08.2020 22:21 Ответить
Когда о достижениях говорить нечего, то придурки во власти предлагают говорить о недостатках и болячках. И куда можно прийти с такими рукожопыми руководителями. Где только набрали таких идиотов?
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21.08.2020 08:14 Ответить
Первым же уроком о том, как защититься от государства, требующего, чтоб дети во время эпидемии ходили в школы? Надеюсь, не в первом классе, рановато будет? И почему для этого надо куда-то приходить?
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28.08.2020 14:39 Ответить
 
 