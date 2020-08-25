Кілька міжнародних компаній викрили на придбанні обладнання, виготовленого в окупованому Криму

Через територію України в країни ЄС для міжнародних корпорацій здійснюється експорт товару з окупованого Криму. Також продаж товару здійснюється на окуповані території Донбасу. У схемі замішаний харківський холдинг UBC Group і кримський завод "УКснаб", 25% акцій підприємства належить Європейському банку реконструкції та розвитку.

Про це йдеться в опублікованій на Цензор.НЕТ статті "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції"

Харківський холдинг UBC Group до окупації Криму володів на півострові заводом "УКснаб". Зокрема, це підрозділ UBC Сool, є лідером в світі з випуску охолоджувачів. UBC заявив про те, що ще в 2014 році "УКснаб" переїхала в Харківську область і тепер не має стосунку до кримського заводу, а "всім виробничим комплексом колишнього "УКснаб" володіє "Завод холодильного обладнання", що належить одному з найбільших російських операторів холодильного обладнання". Однак, як видно з сайтів набору персоналу, завод продовжує працювати. У базі він числиться як "Завод холодильного обладнання" ТОВ "Ю-Бі-Сі Кул Б".

"З усіх цих фактів висновок напрошується сам собою: UBC Group не тільки не зупинило виробництво на окупованій території, а збільшує свою продуктивність, нарощує потужності, активно співпрацює з окупаційною владою, фінансуючи її, виплачуючи податки окупантам", - йдеться в статті.

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"Продаж обладнання здійснюється через дві компанії ... Маємо звичайну підміну і маніпуляцію інформацією з метою обдурити митницю, СБУ, світову громадськість і "прикрити" клієнта. Просто на бирці пишемо юридичну особу і забуваємо вказати реальну адресу виробничих потужностей на санкційній території, водночас залишаємо реальні красноперекопські телефони для можливості реального зв'язку з виробником", - наголошується в матеріалах розслідування.

Компанія реалізує свою продукцію міжнародним компаніям: AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Carlsberg, Efes та ін.

"Купівля продукції підприємств з окупаційного Криму - це порушення законодавства ЄС, навіть якщо вона використовується на території Росії і країн СНД. Однак, порушуючи санкційну політику, європейські компанії пішли далі - продукція кримського заводу йде на експорт в країни ЄС. Для початку достатньо подивитися на нещодавню статистику щодо експорту з РФ. Частка UBC Cool B в експорті холодильного обладнання з РФ становить приблизно третину. Однак якщо подивитися український митний реєстр, то ми побачимо ще один шлях експорту в Європу санкційного обладнання. У митних реєстрах України за 2019 рік є поставки обладнання за фактом з окупованого Криму на адресу двох українських контрагентів: ТОВ ГРІН КУЛ (це новий завод UBC Group у Вінниці) і ПрАТ "УКпостач" (основна компанія UBC Group, яка є власником кримського заводу). Виходить, що через територію України в країни ЄС для міжнародної пивоварної корпорації Anheuser-Busch InBev, яка є одним з найбільших виробників пива у світі (частка на світовому ринку оцінюється в 28%), здійснюється експорт товару з окупованого Криму. Таким чином обидві компанії відбілюють свій товар. Таким же чином здійснювали покупку компанії PepsiCo, Heininken, OZUJSKO. Мало того, правоохоронні органи явно зацікавляться іншою інформацією, що спливла в ході розслідування. Є факти продажу UBC продукції через РФ на окуповані території Донецької та Луганської областей", - йдеться в статті.

"Чому світові компанії всупереч санкціям продовжують купувати обладнання, виготовлене в анексованому Криму? Відмовки на кшталт "ми не знали", "це прикра помилка", "виникло непорозуміння" не видаватимуться переконливими. У всіх транснаціональних компаніях існують процедури перевірки постачальників на різних рівнях - починаючи від фінансового і закінчуючи безпековим. Існують департаменти глобальних закупівель, завдання яких під час закупівель на мільйони євро проводити регулярні аудити постачальників, відвідувати виробництва й управляти процесом закупівель і якістю. Як, наприклад, процедура роботи з постачальниками світового лідера у виробництві пива компанії AB InBev. Зрештою, існують локальні офіси, представлені у всіх країнах, де функціонують компанії. В AB InBev нас запевнили, що продукція, яку купує компанія, виготовлена на заводі в Харківській області, куди, за їхньою інформацією, перенесено кримський завод. Таку гарантію, за словами представника, дала UBC Group.

Важко повірити, що ніхто з них не перевірив наявність заводу в с. Нова Таволжанка, як заявляє про це виробник обладнання на своїй етикетці. Або вони цинічно закрили на це очі, отримуючи фінансову вигоду від придбання обладнання з анексованого Криму? З огляду на все вище сказане створюється враження, що це не кінець розкритої нами схеми. Ця схема може бути трансформована в інші витончені варіації, які дають можливість пану Гуменному далі нарощувати потужність своєї бізнес-імперії, ігноруючи будь-які норми, санкції і цінності. І допомагати йому будуть ті самі транснаціональні компанії (AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever, Nestle ...), у яких у пріоритеті фінансовий прибуток і яким байдуже на способи його отримання", - резюмує автор статті.

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