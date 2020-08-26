Кількість активних хворих на COVID-19 зменшилася в 5 областях, - РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу скоротилася в п'яти регіонах України, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в середу вранці.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 зафіксовано в Одеській області (186), у Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171), Чернівецькій (170), Івано-Франківській (167) областях, у Києві (95), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У 6 областях не зафіксовано нових випадків одужання від COVID-19, а у 8 областях – нових випадків смерті.

Кількість хворих перевищує 5 тисяч у м.Києві, Івано-Франківській та Львівській областях, а нижче 100 - у Херсонській, Луганській та Кіровоградській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 28 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 людини померли, 30 видужали, нині в області хворіє 935 осіб (на 5 менше за добу);

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- у Волинській області 34 особи захворіли, 1 померла, 51 видужала, нині хворіє 1394 особи (на 18 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 5 нових випадків захворювання, зараз хворіє 821 особа;

- у Донецькій області 18 осіб захворіли, нині хворіє 381 особа;

- у Житомирській області 36 осіб захворіли, 24 видужали, хворіє 1122 (на 12 більше);

- у Закарпатській області 80 нових випадків захворювання і 1 - смерті, одужали 37 осіб, зараз хворіє 3806 осіб (на 42 більше за добу);

- у Запорізькій області 32 особи захворіли, 16 видужали, зараз хворіє 632 (на 16 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 167 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 31 - одужання, зараз хворіють 5065 осіб (на 132 більше);

- у Києві 95 нових випадків захворювання, 2 людини померли і 54 одужали, зараз хворіє 8167 осіб (на 39 більше за добу);

- у Київській області 96 осіб захворіли, одна людина померла, 57 видужали, зараз хворіє 1685 (на 38 більше);

- у Кіровоградській області 2 людини захворіли, нині хворіє 52;

- у Луганській області 3 нові випадки захворювання, 1 людина померла, хворіє 92 особи (на 2 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 171 новий випадок захворювання на COVID-19, 3 випадки смерті та 84 випадки одужання, зараз хворіють 9238 осіб (на 84 більше за добу);

- у Миколаївській області 19 нових випадків захворювання, 2 людини померли і 12 одужали, зараз хворіє 452 особи (на 5 більше за добу);

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- в Одеській області 186 нових випадків захворювання, 2 людини померли, зараз хворіє 4573 людини (на 184 більше за добу);

- у Полтавській області 7 осіб захворіли, 4 одужали, зараз хворіє 199 (на 3 більше);

- у Рівненській області 93 нові випадки захворювання, 2 смерті і 44 - одужання, зараз хворіє 2500 осіб (на 47 більше за добу);

- у Сумській області 23 нові випадки захворювання та 27 - одужання, зараз хворіє 702 особи (на 4 менше за добу);

- у Тернопільській області 181 новий випадок захворювання, 1 випадок смерті і 12 - одужання, зараз хворіють 2194 людини (на 168 більше);

- у Харківській області 177 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті та 10 осіб одужали, зараз хворіють 4734 (на 162 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 9 осіб захворіли, 1 померла, 7 одужали, хворіють 94 (на 1 більше за добу);

- у Хмельницькій області 15 нових випадків захворювання, 3 людини померли, 35 одужали, зараз хворіє 784 особи (на 23 менше за добу);

- у Черкаській області 5 осіб захворіли, 1 померла і 5 одужали, хворіють 359 (на 1 менше);

- у Чернівецькій області 170 нових випадків захворювання, 4 людини померли і 44 одужали, зараз хворіє 3312 осіб (на 122 більше за добу);

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- у Чернігівській області 18 нових випадків захворювання, зараз хворіє 984 особи.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 26 серпня, виявлено 1670 хворих на COVID-19 за добу, при цьому 36 раніше захворілих померли, а 584 людини одужали. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 54 277 осіб, що на 1050 більше, ніж напередодні.