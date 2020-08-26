Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" зірвала російська сторона, - Казанський
Представник Росії в ТКГ Дмитро Козак ще місяць тому написав лист, в якому повідомив, що відмовляється брати участь у переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
"Зустріч радників глав "нормандського формату", яка була запланована в Парижі на 28 серпня, скасована. А по факту - зірвана російською стороною. Вже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде", - зазначив Казанський.
За словами Казанського, представник Росії Дмитро Козак "ще місяць тому написав досить хамського листа, в якому повідомив, що відмовляється брати участь у переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати".
"Спочатку формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, в якій РФ була названа агресором. Росіяни заявили, що вона суперечить Мінським угодам і зажадали, щоб Рада її скасувала. Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви. Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію. Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть попри ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - пояснив він.
Казанський підкреслив, що мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську. Вибити для них офіційний статус. Тому ніякі компроміси і поступки не допоможуть.
"Сподіваюся, що з нинішнього демаршу Росії, представник якої демонстративно відмовився їхати на мирні переговори, будуть зроблені відповідні висновки", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України повідомили, що у зв'язку з відрядженням радника Президента Франції Емманюеля Бонна зустріч радників лідерів держав - учасників нормандського формату переноситься.
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Что на этот раз придумали? Им же заведомо было известно, какие словия ставила РФ для этой встречи, эти условия сознательно не выполняются, к чему тогда все эти выдумки?
Не туда.
Діма Кізяк, посилав його в іншу сторону.
чем поцзедент Ермак-готовый слить Украину за новый Мерс