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Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" зірвала російська сторона, - Казанський

Зустріч радників лідерів

Представник Росії в ТКГ Дмитро Козак ще місяць тому написав лист, в якому повідомив, що відмовляється брати участь у переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

"Зустріч радників глав "нормандського формату", яка була запланована в Парижі на 28 серпня, скасована. А по факту - зірвана російською стороною. Вже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде", - зазначив Казанський.

За словами Казанського, представник Росії Дмитро Козак "ще місяць тому написав досить хамського листа, в якому повідомив, що відмовляється брати участь у переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" переноситься, - Офіс Президента

"Спочатку формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, в якій РФ була названа агресором. Росіяни заявили, що вона суперечить Мінським угодам і зажадали, щоб Рада її скасувала. Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви. Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію. Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть попри ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - пояснив він.

Казанський підкреслив, що мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську. Вибити для них офіційний статус. Тому ніякі компроміси і поступки не допоможуть.

"Сподіваюся, що з нинішнього демаршу Росії, представник якої демонстративно відмовився їхати на мирні переговори, будуть зроблені відповідні висновки", - підсумував він.

Також читайте: Глави МЗС Німеччини та Франції підтримали проведення переговорів міністрів закордонних справ Нормандського формату: зустріч очікується у вересні, - Кулеба

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України повідомили, що у зв'язку з відрядженням радника Президента Франції Емманюеля Бонна зустріч радників лідерів держав - учасників нормандського формату переноситься.

Автор: 

росія (64935) Казанський Денис (308) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+24
Оно и к лучшему. Деменциозный маразматик Кравчук уже такого наговорил, что лет на 20 общего режима потянет, а шут мог и подписать при встрече чорт знает что.
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26.08.2020 10:38
+15
А осел сказал..что он и раком станет..и боком...но в этом году капитулирует..во что бы то не стало...
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26.08.2020 10:41
+9
объясните это ослу-говнокамандующему
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26.08.2020 10:38
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Оно и к лучшему. Деменциозный маразматик Кравчук уже такого наговорил, что лет на 20 общего режима потянет, а шут мог и подписать при встрече чорт знает что.
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26.08.2020 10:38 Відповісти
Если за вами сила и справедливость не важно кто и что подпишет.
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26.08.2020 10:44 Відповісти
Имея добрые намерения и кольт впридачу можно достичь значительно большего,чем с одними добрыми намерениями.
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26.08.2020 11:10 Відповісти
Сразу видно- помидорные мозги и кремлевского ушлепка под британским прокси. Только мокшанцы считают, что чтобы они не подписали- на все можно насрать и растоптать по собственной надобности. Бо эти голожопые и тупые твари считают, что наличие ядерной кнопки у отмороженного *****, позволяет им беспрепятственно убивать людей по всему миру, сеять везде свое руцкое дерьмо и постоянно преступать все законы. Они себя очень "сильными" считают, правда кроме фигур из дерьма и войны ну просто нихера больше делать не умеют. Генетические рабы и агрессивные животные.
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26.08.2020 11:12 Відповісти
Очень даже важно. Для следствия и определения трибуналом срока отбывания наказания.
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26.08.2020 13:29 Відповісти
объясните это ослу-говнокамандующему
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26.08.2020 10:38 Відповісти
и дедушке ТЕЛЕЖКЕ а то старый уже во вкус и роль вошел старого маразматика...
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26.08.2020 10:39 Відповісти
З владою кловунів навіть запаребрік не хоче розмовляти.
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26.08.2020 10:40 Відповісти
А осел сказал..что он и раком станет..и боком...но в этом году капитулирует..во что бы то не стало...
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26.08.2020 10:41 Відповісти
Сперва писали так: "Зустріч радників лідерів держав - учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв'язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна."
Что на этот раз придумали? Им же заведомо было известно, какие словия ставила РФ для этой встречи, эти условия сознательно не выполняются, к чему тогда все эти выдумки?
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26.08.2020 10:44 Відповісти
Чел, тебе дают понять, что ты таим лишний.
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26.08.2020 10:44 Відповісти
Прям как идиоты какие то. А какой был смысл в етой встрече? Вы хотите посадить за стол переговоров кучу говна и с ней о чем то договориться?
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26.08.2020 10:45 Відповісти
И слава Богу что встреча не состоялась. Неизвестно что бы на ней опять подписали наши колаборанты.
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26.08.2020 10:46 Відповісти
До корпоративщика Янелоха Оманского никик не дойдёт - как не унижайся, как не старайся выполнить домашние задания ***** - результат будет один и тот же.
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26.08.2020 10:47 Відповісти
Окупаційні війська і бандити з з т.з. днр лнр займають позиції де наші ЗСУ відійшли (по приказу нашого говнокомандуючого),роблять додаткові укріплення,ставлять міни,роблять розвідку,стріляють.а наші лохі і комуняки намагаються іти на поступки росії. Це не просто поступки--це зрада своєї Батьківщини і ван гнидам прийдеться відповідати за це згідно з вимогами Карного кодексу.
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26.08.2020 10:47 Відповісти
«Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс Источник: https://censor.net/n3215848»

Не туда.
Діма Кізяк, посилав його в іншу сторону.
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26.08.2020 10:51 Відповісти
Может кравчук попытается орально ублажить кацапню? А что? Он любит компромиссы.
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26.08.2020 10:52 Відповісти
Кому сделать выводы? Кравчук, Зеленскому? Бесполезно.
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26.08.2020 10:54 Відповісти
Зустріч четвірки була зірвана кремлівською "шісткою"...
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26.08.2020 10:56 Відповісти
Да нет,судя по истории и развитию игры,козыря в Кремле,а у нас шестерки.
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26.08.2020 11:04 Відповісти
Наша задача не вести переговоры с свинокацапами - а не допускать расползание лугандонской опухоли дальше. Все равно их условия нам неприемлемы. Тянуть время и накапливать силы. Придет время и все вернем. А сейчас нам нахер не упали их сепарские голоса в Раде. Тоже касается и Крыма.
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26.08.2020 10:57 Відповісти
мечты сбываются и не сбываются
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26.08.2020 10:58 Відповісти
Терміново йдіть на компроміс. (сарказм)
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26.08.2020 11:01 Відповісти
месяц назад видимо в хамской форме не доходчиво объяснили
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26.08.2020 11:03 Відповісти
Путин и переговоры вещь несовместимая!!!! С Лукашенко народ пробует договорится- отет все видят!!!!А путин и его бегемоты , это даже не Ассад- это звери!!!!!
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26.08.2020 11:08 Відповісти
чергова серія перемовин ні про що була зірвана кацапами..От новина так новина. Не знаю навіть, може це і гарно, бо вибір складу нашої сторони не самий кращий в зелепупи..
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26.08.2020 11:11 Відповісти
Цель Кацапстана - вся Украина,а уже потом,если не получится,-внедрение в тело Украины гнойников,болезнетворных организмов под названием днр и лнр.Надо как-то сбить розовые очки у президента,Ермака и Ко.И да,если бы выгорела операция с вагнеровцами ,тогда бы и обмен быстрее прошел и на более выгодных для нас условиях.
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26.08.2020 11:17 Відповісти
Кажется что Козак делает украинской стороне больше пользы
чем поцзедент Ермак-готовый слить Украину за новый Мерс
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26.08.2020 11:22 Відповісти
основы демократии,это когда украденные приднестровье,карабах,,ю.осетия,абхазия,крым и часть донбасса станут членами нато.
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26.08.2020 11:29 Відповісти
Российская сторона делает все , чтобьі сорвать или хотя бьі оттянуть переговорьі в Нормандском формате. Не удастся , Путина додавят , как и в прошльій раз перед саммитом в Париже. Нормандский формат сегодня - самьій действенньій инструмент Украиньі в деоккупации своих территорий , начиная с Донбасса.
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26.08.2020 12:26 Відповісти
Саме після поступок зЕ_Моніки в перемовинах, ордловці прийняли "постанову", що "днр" існує не по лінії розмежування, а по адмінкордону Донецької та Луганської областей. І тепер вільні території в своїх "документах" називають Україна і території ""днр", тимчасово окуповані українською владою". Поясніть будь ласка віслючку, що поступки приведуть до анексії як мінімум всього Донбасу.
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26.08.2020 13:47 Відповісти
 
 