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Мешканку Бреста затримали за біло-червоно-біле плаття, відправили в СІЗО і судитимуть

Мешканку Бреста затримали за біло-червоно-біле плаття, відправили в СІЗО і судитимуть

Мешканку Бреста Наталю Климович 11 серпня затримали за місцем роботи за те, що на ній була сукня в кольорах неофіційного прапора Білорусі.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Наталя Климович разом зі своїм чоловіком Владиславом Абрамовичем працюють у ювелірній майстерні "Золотий майстер", яка розташовується на вулиці Радянській. Увечері 11 серпня до них у майстерню несподівано увірвалися співробітники міліції і почали оглядати виробничі приміщення. Один з них помітив на Наталці біло-червоно-біле плаття і попросив пройти з ним", - зазначає видання.

Через дві доби після затримання Наталю випустили із СІЗО і вручили повістку до суду, який відбудеться вранці 28 серпня. Їй висунули обвинувачення за статтею 23.34 КоАП - порушення порядку організації або проведення масових заходів.

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У вівторок 25 серпня Наталія ознайомилася з матеріалами своєї справи. Свідком виступає міліціонер, який задовго до виборів засвітився як свідок у інших справах.

"Він свідчить, що я брала участь у несанкціонованому пікетуванні, яке організував величезний натовп людей 11 серпня о 17:05. Я нібито викрикувала критику на адресу чинної влади, голосно висловлювала свої суспільно-політичні погляди, неодноразово була попереджена співробітниками міліції про те, що потрібно розійтися, не реагувала на зауваження і надалі була затримана", - розповідає жінка.

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"Адвокат сказав мені, що можливо і на кілька діб. Тому я піду на нього відразу із "собойкою" і всіма необхідними речами. Примітно, що всі адміністративні справи за статтею 23.34 КоАП у суді Брестського району веде лише його голова Сергій Маручек - настільки, мабуть, вони важливі", - зауважує Наталя.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+20
А ********* при этом орут, что они напяливают на себя флаги, которые вывешивал Гитлер ..При этом рашистские оккупанты не считают свой флаг нацистским , они мечтают именно его повесить на Белорусь...
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27.08.2020 12:57
+20
Луку крутить від червоно-білого, як кацапа від червоно-чорного.))
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27.08.2020 12:59
+15
Так убивают самоидентичность нации.
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27.08.2020 12:56
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Представьте с чего начинает бороться этот народ за свое выживание , снимая обувь и становясь на лавочки , чтобы быть выше..." через два года после победы на президентских выборах, в 1996 году, Александр Лукашенко инициировал референдум, по результатам которого праздник был перенесен на 3 июля - дату освобождения Минска от фашистских захватчиков https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BB%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%83-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0/a-49293402 в ходе операции "Багратион" в 1944 году"
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27.08.2020 12:53 Відповісти
А ********* при этом орут, что они напяливают на себя флаги, которые вывешивал Гитлер ..При этом рашистские оккупанты не считают свой флаг нацистским , они мечтают именно его повесить на Белорусь...
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27.08.2020 12:57 Відповісти
под юбки они тоже заглядывают, может труселя у кого бело-красные?!?
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27.08.2020 12:55 Відповісти
коли я був в армії75-77 років командир роти безпощадно пресував за червоні труси ідіоти- безсмертні!
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27.08.2020 13:08 Відповісти
то у підпільниць така білизна. вони саі люті, картоплю їдять тільки вночі.
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27.08.2020 13:48 Відповісти
Я кстати, тоже хотел предложить, проверять нижнее белье. Для выявления скрытых агентов влияния так сказать!
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27.08.2020 14:13 Відповісти
І тут раптом менструація у білих трусєлях... Мешканку Бреста затримали за біло-червоно-біле плаття, відправили в СІЗО і судитимуть - Цензор.НЕТ 908
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27.08.2020 18:17 Відповісти
за таке дівчата з форуму можуть і залазнити
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28.08.2020 11:54 Відповісти
Так убивают самоидентичность нации.
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27.08.2020 12:56 Відповісти
Жительницу Бреста задержали за бело-красно-белое платье, отправили в СИЗО и будут судить - Цензор.НЕТ 9576
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27.08.2020 12:58 Відповісти
Луку крутить від червоно-білого, як кацапа від червоно-чорного.))
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27.08.2020 12:59 Відповісти
московитів крутить тіко від згадки про Україну, а тризуб чи прапори (хоч жовтоблакитний, хоч чорночервоний) доводять до сказу!
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27.08.2020 13:49 Відповісти
саме проти цього стояв майдан, саме за це йде зераз війна с московією.
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27.08.2020 12:59 Відповісти
У жителів Бєларусі дуже мало часу - їм треба стати бєларусами за кілька тижнів в критичній своїй масі, бо вусатий чудак на букву ме переловить усіх по-одинці і репресує. Як бачимо - це квиток в одну сторону для цілої країни.
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27.08.2020 13:03 Відповісти
идиоты упоротые
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27.08.2020 13:04 Відповісти
Лука там что, силовикам мозг удалил
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27.08.2020 13:04 Відповісти
для этого им надо было мозг пересадить...мусару в работе мозг не нужон-его заменяет внутренний стержень в форме хозяйского +уя
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27.08.2020 13:12 Відповісти
Там ситуация гораздо хуже и причина - не отсутствие мозга у всех поголовно. Лука, в самый первый день, повязав ОМОН и прочие структуры кровью, очень доходчиво объяснил, что либо теперь с ним до победного конца, либо фигурально выражаясь, висеть им на столбах за содеянное. Короче говоря - выбор невелик. Уверена, что первый погибший на протестах - это не случайность.
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27.08.2020 13:19 Відповісти
скорее - нанимал уже подготовленных экземпляров (безмозглых)
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27.08.2020 19:40 Відповісти
Это сделать по-моему сложнее.
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27.08.2020 20:48 Відповісти
Пускай бы его сняла прямо на улице чтобы не нарушать общественный порядок
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27.08.2020 13:04 Відповісти
А що б витворяв лукоОМОН після наводкі на красниє труси https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80 групенфюрера СС Мюллєра
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27.08.2020 13:07 Відповісти
Русский мир розриває Білорусь.
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27.08.2020 13:08 Відповісти
це початок кінця .. більше кульок та квіточок білоруси!
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27.08.2020 13:08 Відповісти
А где 200 000?
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27.08.2020 13:13 Відповісти
За цветами пошли.
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27.08.2020 13:35 Відповісти
В дискусії Ганді та Джефферсона завжди перемагає Томас Джефферсон.
"Дерево свободи має час від часу орошуватися кров'ю патріотів і тиранів. Це його природнє добриво."
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27.08.2020 13:52 Відповісти
все перекрутили, її затримали не за те, що вона на роботі була в цьому платті.
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27.08.2020 14:14 Відповісти
содии ьопссео ььппои
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27.08.2020 14:44 Відповісти
и вообще-то 2 недели назад.
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27.08.2020 14:51 Відповісти
Это ещё не Северная Корея ?
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27.08.2020 14:36 Відповісти
Це вже скоріше ОРДЛО.
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27.08.2020 18:17 Відповісти
Цензор опять манипулирует. Ее задержали в начале протестов, 2 недели назад, а заголовок подается так будто это свежее событие.
И остальные заголовки по Беларуси - типа свежак, а на деле за 10-11 августа.
Я так понимаю, надо подогревать интерес к Беларуси, а новых "проявлений кровавой диктатуры" нет, поэтому вытаскиваются старые новости и вбрасываются.
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27.08.2020 14:50 Відповісти
Чим ви незадоволені? Джерело цієї історії в мережі, - https://www.b-g.by/society/brestchanka-kotoruyu-budut-sudit-za-belo-krasno-beloe-plate-reakciya-u-nih-byila-kak-u-byika-na-krasnuyu-tryapku/?fbclid=IwAR1CImWz-tulJwb3dSPc1wrGweD7BquzJPVo3SpGastDvD-h57-IkrU55BA "Брестская газета" , - оприлюднила її тільки вчора ввечері о 20.03. Шо вам ше треба?
Різниця тільки в тому, що в "Брестській газеті" більше подробиць і фото.
Так шо прєкращайтє старчєскоє брюзжаніє. )))

Мешканку Бреста затримали за біло-червоно-біле плаття, відправили в СІЗО і судитимуть - Цензор.НЕТ 2983
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27.08.2020 16:50 Відповісти
А наша вата что-то про зверства "укронациков" рассказывает...
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27.08.2020 15:28 Відповісти
лукашеску ваще триперным мозгом тронулся..может статья нарушение надевания красно белого платья??????********* ****
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27.08.2020 15:43 Відповісти
****... Режим Таргана пробиває дно.
Це вже рівень КНДР та ОРДЛО. У хоч трохи адекватніших авторитарних країнах (Казахстан, наприклад) навряд чи можливий такий маразм.
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27.08.2020 18:36 Відповісти
Є ще така казкова країна Туркменістан. Там керує дебілоїд Бердимухамедов Гурбангулі Мялікгулійовіч, для якого всі автомобілі в країні повинні бути тільки білими, а одяг тільки зеленим. Думаю у нього з лукою одна й та сама хвороба ...
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27.08.2020 19:36 Відповісти
Точно ))) Там маразм на маразмі. Казахстан у порівнянні з ними - ліберальна правова країна
(в принципі, для Казахстану їхній устрій не є чимось занадто тоталітарним, просто класичне середньоазійське ханство... а от Туркменістан - то вже пздць на повний зріст)
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27.08.2020 21:51 Відповісти
 
 