Мешканку Бреста затримали за біло-червоно-біле плаття, відправили в СІЗО і судитимуть
Мешканку Бреста Наталю Климович 11 серпня затримали за місцем роботи за те, що на ній була сукня в кольорах неофіційного прапора Білорусі.
Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
"Наталя Климович разом зі своїм чоловіком Владиславом Абрамовичем працюють у ювелірній майстерні "Золотий майстер", яка розташовується на вулиці Радянській. Увечері 11 серпня до них у майстерню несподівано увірвалися співробітники міліції і почали оглядати виробничі приміщення. Один з них помітив на Наталці біло-червоно-біле плаття і попросив пройти з ним", - зазначає видання.
Через дві доби після затримання Наталю випустили із СІЗО і вручили повістку до суду, який відбудеться вранці 28 серпня. Їй висунули обвинувачення за статтею 23.34 КоАП - порушення порядку організації або проведення масових заходів.
У вівторок 25 серпня Наталія ознайомилася з матеріалами своєї справи. Свідком виступає міліціонер, який задовго до виборів засвітився як свідок у інших справах.
"Він свідчить, що я брала участь у несанкціонованому пікетуванні, яке організував величезний натовп людей 11 серпня о 17:05. Я нібито викрикувала критику на адресу чинної влади, голосно висловлювала свої суспільно-політичні погляди, неодноразово була попереджена співробітниками міліції про те, що потрібно розійтися, не реагувала на зауваження і надалі була затримана", - розповідає жінка.
"Адвокат сказав мені, що можливо і на кілька діб. Тому я піду на нього відразу із "собойкою" і всіма необхідними речами. Примітно, що всі адміністративні справи за статтею 23.34 КоАП у суді Брестського району веде лише його голова Сергій Маручек - настільки, мабуть, вони важливі", - зауважує Наталя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Дерево свободи має час від часу орошуватися кров'ю патріотів і тиранів. Це його природнє добриво."
И остальные заголовки по Беларуси - типа свежак, а на деле за 10-11 августа.
Я так понимаю, надо подогревать интерес к Беларуси, а новых "проявлений кровавой диктатуры" нет, поэтому вытаскиваются старые новости и вбрасываются.
Різниця тільки в тому, що в "Брестській газеті" більше подробиць і фото.
Так шо прєкращайтє старчєскоє брюзжаніє. )))
Це вже рівень КНДР та ОРДЛО. У хоч трохи адекватніших авторитарних країнах (Казахстан, наприклад) навряд чи можливий такий маразм.
(в принципі, для Казахстану їхній устрій не є чимось занадто тоталітарним, просто класичне середньоазійське ханство... а от Туркменістан - то вже пздць на повний зріст)