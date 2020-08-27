Мешканку Бреста затримали за біло-червоно-біле плаття, відправили в СІЗО і судитимуть

Мешканку Бреста Наталю Климович 11 серпня затримали за місцем роботи за те, що на ній була сукня в кольорах неофіційного прапора Білорусі.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Наталя Климович разом зі своїм чоловіком Владиславом Абрамовичем працюють у ювелірній майстерні "Золотий майстер", яка розташовується на вулиці Радянській. Увечері 11 серпня до них у майстерню несподівано увірвалися співробітники міліції і почали оглядати виробничі приміщення. Один з них помітив на Наталці біло-червоно-біле плаття і попросив пройти з ним", - зазначає видання.

Через дві доби після затримання Наталю випустили із СІЗО і вручили повістку до суду, який відбудеться вранці 28 серпня. Їй висунули обвинувачення за статтею 23.34 КоАП - порушення порядку організації або проведення масових заходів.

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У вівторок 25 серпня Наталія ознайомилася з матеріалами своєї справи. Свідком виступає міліціонер, який задовго до виборів засвітився як свідок у інших справах.

"Він свідчить, що я брала участь у несанкціонованому пікетуванні, яке організував величезний натовп людей 11 серпня о 17:05. Я нібито викрикувала критику на адресу чинної влади, голосно висловлювала свої суспільно-політичні погляди, неодноразово була попереджена співробітниками міліції про те, що потрібно розійтися, не реагувала на зауваження і надалі була затримана", - розповідає жінка.

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"Адвокат сказав мені, що можливо і на кілька діб. Тому я піду на нього відразу із "собойкою" і всіма необхідними речами. Примітно, що всі адміністративні справи за статтею 23.34 КоАП у суді Брестського району веде лише його голова Сергій Маручек - настільки, мабуть, вони важливі", - зауважує Наталя.