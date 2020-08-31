Україна підвищила протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, - доповідь Ради Європи

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) 28 серпня 2020 року оприлюднив схвалений 2-й звіт про прогрес України в межах 5-го раунду оцінок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Згідно з документом, Україна поліпшила міжнародні позиції у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

У своїй новій доповіді MONEYVAL проаналізував зусилля України щодо вдосконалення своїх заходів з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму з моменту останнього такого оцінювання в грудні 2017 року.

Зазначається, що через велику кількість недоліків, виявлених у декількох ключових галузях, Україна звітує перед MONEYVAL у межах розширеної процедури подальших дій. MONEYVAL вивчила низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення цих недоліків.

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Комітет відзначає прогрес України в двох ключових напрямах: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму; посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб'єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

"Позитивні кроки української влади спонукали MONEYVAL привласнити Україні вищі міжнародні рейтинги відповідності у вищезазначених галузях, вони були переглянуті з "частково відповідає" на "значною мірою відповідає", - йдеться в повідомленні.

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Водночас MONEYVAL не задовольнив прохання України про підвищення рейтингів ще за чотирма напрямами: фінансові санкції, пов'язані з тероризмом; фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї; регулювання і нагляд за нефінансовими професіями; ведення національної статистики щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

"Зусилля України в цих галузях не були визнані достатніми для того, щоб виправдати зміну рейтингів", - зазначає комітет.

MONEYVAL вирішив, що Україна залишиться в межах розширеної процедури подальших дій. Країна повинна буде відзвітувати перед комітетом про подальший прогрес у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.