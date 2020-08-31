У розташуванні військ окупантів сталася серія вибухів, - Бутусов

У розташуванні російських окупаційних військ за останні кілька днів сталася серія вибухів. На фронті - перемир'я, Україну у вибухах ніхто не звинувачує, тож вибухи пов'язані з невмілими діями самих окупантів.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Так, 28 серпня внаслідок вибуху на прифронтовій дорозі на окупованій території, за даними російських соцмереж, знищено на місці двох зрадників України - військовослужбовців 1-ї мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ЗС РФ - Шоненка Андрія Миколайовича (1994 р.н. родом із села Гаврилівка Харківської області) і Прохорова Єгора Едуардовича (1998 р.н., родом із села Гірське Донецької області).

29 серпня на місце підриву прибуло відділення зі складу інженерно-саперної роти 1-ї бригади з метою розмінування. Однак спрацював ще один вибуховий пристрій. У результаті, за даними російських соцмереж, знищено на місці зрадника України - військовослужбовця 1-ї бригади Меліхова Романа Олеговича, (1979 р.н.), також 6 інших військовослужбовців зазнали поранень.

30 серпня, за даними джерел Цензор.НЕТ, у тому ж районі підірвався вантажний "Урал" російських окупантів.

Сьогодні вночі невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на позиції 1-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на Донбасі. За даними противника, важко постраждало двоє військовослужбовців, однак точної ідентифікації та стан поки невідомі.

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31 серпня, о 9.40, за даними джерел Цензор.НЕТ, у районі окупованих РФ сіл Приморське –Миколаївка-Сосновська Донецької області спрацював невстановлений вибуховий пристрій. У результаті вибуху 5 військовослужбовців комендатури 1-го армійського корпусу ЗС РФ, які прибули для ведення мінної розвідки, зазнали поранень.

"Оскільки офіційні органи противника не висувають звинувачень проти України, можна припустити, що ці вибухи можуть бути пов'язані з поганим знанням схем розстановки мін на місцевості й порушенням техніки безпеки", - пише Бутусов.

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Він зазначив, що російське командування, дуже ймовірно, найближчим часом матиме намір провести мінування доріг у районах дій українських військ.

На думку Бутусова, проблеми у своєму тилу окупанти можуть спробувати використовувати для зриву перемир'я і завдання втрат української армії.



