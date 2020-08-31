У розташуванні військ окупантів сталася серія вибухів, - Бутусов
У розташуванні російських окупаційних військ за останні кілька днів сталася серія вибухів. На фронті - перемир'я, Україну у вибухах ніхто не звинувачує, тож вибухи пов'язані з невмілими діями самих окупантів.
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Так, 28 серпня внаслідок вибуху на прифронтовій дорозі на окупованій території, за даними російських соцмереж, знищено на місці двох зрадників України - військовослужбовців 1-ї мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ЗС РФ - Шоненка Андрія Миколайовича (1994 р.н. родом із села Гаврилівка Харківської області) і Прохорова Єгора Едуардовича (1998 р.н., родом із села Гірське Донецької області).
29 серпня на місце підриву прибуло відділення зі складу інженерно-саперної роти 1-ї бригади з метою розмінування. Однак спрацював ще один вибуховий пристрій. У результаті, за даними російських соцмереж, знищено на місці зрадника України - військовослужбовця 1-ї бригади Меліхова Романа Олеговича, (1979 р.н.), також 6 інших військовослужбовців зазнали поранень.
30 серпня, за даними джерел Цензор.НЕТ, у тому ж районі підірвався вантажний "Урал" російських окупантів.
Сьогодні вночі невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на позиції 1-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на Донбасі. За даними противника, важко постраждало двоє військовослужбовців, однак точної ідентифікації та стан поки невідомі.
31 серпня, о 9.40, за даними джерел Цензор.НЕТ, у районі окупованих РФ сіл Приморське –Миколаївка-Сосновська Донецької області спрацював невстановлений вибуховий пристрій. У результаті вибуху 5 військовослужбовців комендатури 1-го армійського корпусу ЗС РФ, які прибули для ведення мінної розвідки, зазнали поранень.
"Оскільки офіційні органи противника не висувають звинувачень проти України, можна припустити, що ці вибухи можуть бути пов'язані з поганим знанням схем розстановки мін на місцевості й порушенням техніки безпеки", - пише Бутусов.
Він зазначив, що російське командування, дуже ймовірно, найближчим часом матиме намір провести мінування доріг у районах дій українських військ.
На думку Бутусова, проблеми у своєму тилу окупанти можуть спробувати використовувати для зриву перемир'я і завдання втрат української армії.
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https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист
РПЦ РФ заказала около 20 тысяч табличек с надписью "Внимание на знак не молиться", для установки на дорогах РФ из-за повышенной аварийности, вызванной знаком "Внимание перекресток".
щастить
https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate entry is in top500 rating August 31st, 18:17
У лишнехромосомных пацаков в подлодке опять застряла просроченная ракета: АПЛ "Омск" экстренно всплыла на виду у американцев
28 августа СМИ сообщили о внезапно всплывшей у берегов Аляски атомной подлодке "Омск". Значения тогда этому не придали, ну всплыла и всплыла, русские плавают, как **овно в проруби.
Однако позже сообщили, что внезапное всплытие в таком месте атомной подлодки ВМФ РФ, которая способна три месяца не всплывать - это однозначный сигнал чрезвычайной ситуации на борту.
И вчера https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1839866762820014 Вадим Лукашевич сообщил - В ходе учений Тихоокеанского флота "Океанский щит - 2020" 27 августа, при попытке запуска ракеты из подводного положения ракета застряла в пусковом контейнере, из-за чего лодке пришлось экстренно всплыть, как говно, на виду у американцев.
Стало быть, сейчас отважные краснофлотцы в панике бегают вокруг застрявшей ракеты и думают что с ней делать, чтобы она не взорвалась.
( https://oleg-leusenko.livejournal.com/13184894.html#cutid1 Collapse )
АПЛ "Омск" вооружена морально и технически устаревшими противокорабельныи крылатыми ракетами 3М45(П-700) "Гранит" 1980-х годов, производства совка, одна из которых и застряла при запуске. Такие ракеты могут попасть в цель только при целеуказании с самолетов ТУ-95РЦ или вертолетов Ка-25Ц.
Догадайтесь, какая вероятность поражения цели и последующего выживания лодки, если враги собьют целеуказывающую авиацию, а НАТО использует спутниковое наведение ракет, которого у "доблестной" российской армии нет (единственный российский спутниковый комплекс целеуказания "Легенда" сдох еще в 2006 году).
Кстати, АПЛ "Омск" - это лодка того же проекта, что и утонувшая в 2000 году АПЛ "Курск".
Вот вам и "океанский щит" Московии.
Ну, а рукожопое министерство нападения РФ, понятное дело, категорически отрицает чрезвычайную ситуацию на борту "Омска".
Это не первая проблема с запуском просроченных ракет - в октябре 2019 года старая баллистическая ракета Р-26 застряла в шахте подводной лодки "Рязань". Проблемы возникли и с запуском старых крылатых ракет "Калибр" с кораблей "Дагестан" и "Град Свияжск" - их удалось запустить только со второго или третьего раза, просрочив все нормативы по времени.
Ложь - главное оружие московитов: Шойгу отрапортовал о полном успехе учений "Гром-2019", а позже выяснилось, что одна из просроченных баллистических ракет при запуске застряла в подлодке.
- сер, спутник передает в нейтральных водах японская субмарина...
- как идентифицировали ?
- по показавшемуся на поверхности современному перископу и ... ой...
- что там еще?
- в соседнем квадрате - русские и у них большая проблема с гальюном...
- ну вас к черту? откуда известно что русские и почему сразу проблема с гальюном...
- посмотрите на экран, сэр! чем еще можно объяснить это расползающееся коричневое пятно??? и кто, по Вашему, мог еще его выпустить????
уже и БПЛА "неизвестными" обзавелась ??? ай маладца!!!
Мешает зелику миру достичь))
Якщо вони оно в Москві висаджували житлові девятиповерхівки, звинувачуючи чеченців, для приводу початку війни проти них, то що їм завадить висадити квартал в Луганську?
Або казарму з бойовими шахтьорами в Донецьку, і звинуватити у цьому Україну?
Та льогко !
І голрвне, в будь якмй вигідний для них час !!!
)(уйло з вавою роблять вигляд, що "перемир'я" дотримується, для того, щоб перейти до наступної фази капітуляції України, а без сталого "перемир'я" це зробити буде важко.