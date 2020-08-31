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Новини Агресія Росії проти України
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У розташуванні військ окупантів сталася серія вибухів, - Бутусов

У розташуванні військ окупантів сталася серія вибухів, - Бутусов

У розташуванні російських окупаційних військ за останні кілька днів сталася серія вибухів. На фронті - перемир'я, Україну у вибухах ніхто не звинувачує, тож вибухи пов'язані з невмілими діями самих окупантів.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Так, 28 серпня внаслідок вибуху на прифронтовій дорозі на окупованій території, за даними російських соцмереж, знищено на місці двох зрадників України - військовослужбовців 1-ї мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ЗС РФ - Шоненка Андрія Миколайовича (1994 р.н. родом із села Гаврилівка Харківської області) і Прохорова Єгора Едуардовича (1998 р.н., родом із села Гірське Донецької області).

29 серпня на місце підриву прибуло відділення зі складу інженерно-саперної роти 1-ї бригади з метою розмінування. Однак спрацював ще один вибуховий пристрій. У результаті, за даними російських соцмереж, знищено на місці зрадника України - військовослужбовця 1-ї бригади Меліхова Романа Олеговича, (1979 р.н.), також 6 інших військовослужбовців зазнали поранень.

30 серпня, за даними джерел Цензор.НЕТ, у тому ж районі підірвався вантажний "Урал" російських окупантів.

Сьогодні вночі невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на позиції 1-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на Донбасі. За даними противника, важко постраждало двоє військовослужбовців, однак точної ідентифікації та стан поки невідомі.

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31 серпня, о 9.40, за даними джерел Цензор.НЕТ, у районі окупованих РФ сіл Приморське –Миколаївка-Сосновська Донецької області спрацював невстановлений вибуховий пристрій. У результаті вибуху 5 військовослужбовців комендатури 1-го армійського корпусу ЗС РФ, які прибули для ведення мінної розвідки, зазнали поранень.

"Оскільки офіційні органи противника не висувають звинувачень проти України, можна припустити, що ці вибухи можуть бути пов'язані з поганим знанням схем розстановки мін на місцевості й порушенням техніки безпеки", - пише Бутусов.

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Він зазначив, що російське командування, дуже ймовірно, найближчим часом матиме намір провести мінування доріг у районах дій українських військ.

На думку Бутусова, проблеми у своєму тилу окупанти можуть спробувати використовувати для зриву перемир'я і завдання втрат української армії.

У розташуванні військ окупантів сталася серія вибухів, - Бутусов 01
У розташуванні військ окупантів сталася серія вибухів, - Бутусов 02

Автор: 

вибух (4439) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3579)


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Топ коментарі
+50
Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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31.08.2020 21:30
+35
рпц предпринимает экстренные меры

https://twitter.com/Buggy__Bugler

https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист

РПЦ РФ заказала около 20 тысяч табличек с надписью "Внимание на знак не молиться", для установки на дорогах РФ из-за повышенной аварийности, вызванной знаком "Внимание перекресток".

В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 487 В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 487
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31.08.2020 21:31
+27
В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1435
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31.08.2020 21:29
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31.08.2020 21:28 Відповісти
В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1435
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31.08.2020 21:29 Відповісти
А нас-там-нет, єто у вас война гражданская.
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31.08.2020 21:33 Відповісти
Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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31.08.2020 21:30 Відповісти
Надеюсь "направление" далеко не все нашли?
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31.08.2020 21:32 Відповісти
Напрям "в пекло".
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31.08.2020 21:38 Відповісти
Знайшли всі... Тільки у кожного "напрями" різні"... У одних - на кладовище, у других - у госпіталь... Решта - у своє розташування, чекать своєї черги...
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31.08.2020 21:42 Відповісти
Героям Слава!
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31.08.2020 21:31 Відповісти
ЧеПушилин подгорел?
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31.08.2020 21:31 Відповісти
Тихо прийшов тихо пішов (с)
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31.08.2020 21:31 Відповісти
рпц предпринимает экстренные меры

https://twitter.com/Buggy__Bugler

https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист

РПЦ РФ заказала около 20 тысяч табличек с надписью "Внимание на знак не молиться", для установки на дорогах РФ из-за повышенной аварийности, вызванной знаком "Внимание перекресток".

В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 487 В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 487
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31.08.2020 21:31 Відповісти
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31.08.2020 21:44 Відповісти
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31.08.2020 21:46 Відповісти
Папуаси і тотемний стовб (столб -рос., слуп- в з.о.України). На Прикарпатті про сильно побожних кажуть "Молитсі (молисі) на кожин слуп, до кожного слупа).
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31.08.2020 22:59 Відповісти
Нас там нет! Это не укры)))))
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31.08.2020 21:32 Відповісти
Нехай
щастить
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31.08.2020 21:33 Відповісти
Да ладно. Наркоман эдичка басурин всегда приплетал ВСУ. А тут вдруг "не обвиняют". Не,ну конечно все обвинения орочни голословны. Как говорится-"Ихтамнет". Скорее всего это проделки рептилоидов.)
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31.08.2020 21:36 Відповісти
Не зупиняйтесь, абізяни, пліз...
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31.08.2020 21:36 Відповісти
Вата в спеку - само-займається!?
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31.08.2020 21:40 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13184894.html В расеянской подлодке застряла просроченная ракета
https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate entry is in top500 rating В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8797August 31st, 18:17
У лишнехромосомных пацаков в подлодке опять застряла просроченная ракета: АПЛ "Омск" экстренно всплыла на виду у американцев

28 августа СМИ сообщили о внезапно всплывшей у берегов Аляски атомной подлодке "Омск". Значения тогда этому не придали, ну всплыла и всплыла, русские плавают, как **овно в проруби.

Однако позже сообщили, что внезапное всплытие в таком месте атомной подлодки ВМФ РФ, которая способна три месяца не всплывать - это однозначный сигнал чрезвычайной ситуации на борту.

И вчера https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1839866762820014 Вадим Лукашевич сообщил - В ходе учений Тихоокеанского флота "Океанский щит - 2020" 27 августа, при попытке запуска ракеты из подводного положения ракета застряла в пусковом контейнере, из-за чего лодке пришлось экстренно всплыть, как говно, на виду у американцев.

Стало быть, сейчас отважные краснофлотцы в панике бегают вокруг застрявшей ракеты и думают что с ней делать, чтобы она не взорвалась.
( https://oleg-leusenko.livejournal.com/13184894.html#cutid1 Collapse )

АПЛ "Омск" вооружена морально и технически устаревшими противокорабельныи крылатыми ракетами 3М45(П-700) "Гранит" 1980-х годов, производства совка, одна из которых и застряла при запуске. Такие ракеты могут попасть в цель только при целеуказании с самолетов ТУ-95РЦ или вертолетов Ка-25Ц.

Догадайтесь, какая вероятность поражения цели и последующего выживания лодки, если враги собьют целеуказывающую авиацию, а НАТО использует спутниковое наведение ракет, которого у "доблестной" российской армии нет (единственный российский спутниковый комплекс целеуказания "Легенда" сдох еще в 2006 году).
Кстати, АПЛ "Омск" - это лодка того же проекта, что и утонувшая в 2000 году АПЛ "Курск".

Вот вам и "океанский щит" Московии.

Ну, а рукожопое министерство нападения РФ, понятное дело, категорически отрицает чрезвычайную ситуацию на борту "Омска".

Это не первая проблема с запуском просроченных ракет - в октябре 2019 года старая баллистическая ракета Р-26 застряла в шахте подводной лодки "Рязань". Проблемы возникли и с запуском старых крылатых ракет "Калибр" с кораблей "Дагестан" и "Град Свияжск" - их удалось запустить только со второго или третьего раза, просрочив все нормативы по времени.

Ложь - главное оружие московитов: Шойгу отрапортовал о полном успехе учений "Гром-2019", а позже выяснилось, что одна из просроченных баллистических ракет при запуске застряла в подлодке.
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31.08.2020 21:38 Відповісти
https://twitter.com/USNorthernCmd/status/1299117560877780992

В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3698
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31.08.2020 21:46 Відповісти
***
- сер, спутник передает в нейтральных водах японская субмарина...
- как идентифицировали ?
- по показавшемуся на поверхности современному перископу и ... ой...
- что там еще?
- в соседнем квадрате - русские и у них большая проблема с гальюном...
- ну вас к черту? откуда известно что русские и почему сразу проблема с гальюном...
- посмотрите на экран, сэр! чем еще можно объяснить это расползающееся коричневое пятно??? и кто, по Вашему, мог еще его выпустить????
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31.08.2020 22:06 Відповісти
А что, эти ихтамнеты несли русский мир в АНР (Аляскская народная республика)?
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31.08.2020 23:34 Відповісти
На Аляске у Граждан столько оружия, шо никаких морпехов не надо будет, шоб русню по-тихой в лесу прикопать.
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01.09.2020 01:31 Відповісти
А ви, зелені, що думали? Політика - це гра для дорослих. Здатні московити і не на таку провокацію.
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31.08.2020 21:39 Відповісти
Ну и прекрасненько......... 😁
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31.08.2020 21:42 Відповісти
третья сила? (и дай ей Бог здоровья)
уже и БПЛА "неизвестными" обзавелась ??? ай маладца!!!
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31.08.2020 21:46 Відповісти
Порох чудит?!
Мешает зелику миру достичь))
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31.08.2020 21:46 Відповісти
Ага, лично телохранителей своих возглавил, шашку наголо и айда по тылам сепаров кошмарить...
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31.08.2020 22:17 Відповісти
Ваня НЕ ПРИПИНЯЙ СТРІЛЯТИ СОБІ В НОГУ, НЕ ПРИПИНЯЙ, УКРАЇНА ЗА ТЕБЕ РАДА
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31.08.2020 21:47 Відповісти
Якщо це те , про що я подумав ...то Слава Нації !
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31.08.2020 21:53 Відповісти
Наши уже научились "помками" стрелять?
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31.08.2020 21:58 Відповісти
У кацапів тут повний карт бланш, щодо провокацій.
Якщо вони оно в Москві висаджували житлові девятиповерхівки, звинувачуючи чеченців, для приводу початку війни проти них, то що їм завадить висадити квартал в Луганську?
Або казарму з бойовими шахтьорами в Донецьку, і звинуватити у цьому Україну?
Та льогко !
І голрвне, в будь якмй вигідний для них час !!!
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31.08.2020 22:01 Відповісти
Та нє, рускі камандири поставили фугас і поїхали у відпустку сраки гріти в Криму, а дамбасята самі по собі чудотворять. Дамбаские сапьори без рус.советніков не вкурять що фугас може бути захищений сюрпиризом розвантажувальної дії котрого візуально не видно. Не встиг його підняти або відтягнути і .... Колись в КПВВІКУ тренувались, правда на імітаторах з кольоровим димом, найгірше що може бути х/б не відпереш і морду довго мити хоз.милом
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31.08.2020 23:14 Відповісти
Те, що не звинувачують (поки що) Україну - ще нічого не значить.
)(уйло з вавою роблять вигляд, що "перемир'я" дотримується, для того, щоб перейти до наступної фази капітуляції України, а без сталого "перемир'я" це зробити буде важко.
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31.08.2020 23:23 Відповісти
Марсиане пошаливают. Им скучно...
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31.08.2020 23:44 Відповісти
курять на робочому місці
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31.08.2020 23:49 Відповісти
Свої міни тільки на користь-головне по-пяні зарити,а з будуна піти пошукати.
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01.09.2020 09:54 Відповісти
Бутусов пошел по пути Тымчука. Тот тоже постоянно вещал, что у них там пъянство, дезертирство, пожары...
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01.09.2020 12:07 Відповісти
а ты пошел по тропинке жертв бигусов, опровергнуть можешь его слова фактами?
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01.09.2020 12:38 Відповісти
 
 