В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов

В расположении российских оккупационных войск в последние несколько дней произошла серия взрывов. На фронте - перемирие, Украину во взрывах никто не обвиняет, так что взрывы связаны с неумелыми действиями самих оккупантов.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Так, 28 августа в результате взрыва на прифронтовой дороге на оккупированной территории, по данным российских соцсетей, уничтожены на месте двое предателей Украины - военнослужащих 1-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ - Шоненко Андрей Николаевич (1994 г.р. родом из села Гавриловка Харьковской области) и Прохоров Егор Эдуардович (1998 г.р., родом из села Горское Донецкой области).

29 августа на место подрыва прибыло отделение из состава инженерно-саперной роты 1-й бригады с целью разминирования. Однако сработало еще одно взрывное устройство. В результате, по данным российских соцсетей, уничтожен на месте предатель Украины - военнослужащий 1-й бригады Мелихов Роман Олегович, (1979 г.р.), также 6 других военнослужащих получили ранения.

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30 августа, по данным источников Цензор.НЕТ, в том же районе подорвался грузовой "Урал" российских оккупантов.

Сегодня ночью неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе. По данным противника, тяжело пострадало двое военнослужащих, однако точной идентификации и состояние пока неизвестны.

31 августа, в 9.40, по данным источников Цензор.НЕТ, в районе оккупированных РФ сел Приморское-Николаевка-Сосновская Донецкой области сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва 5 военнослужащих комендатуры 1-го армейского корпуса ВС РФ, прибывшие для ведения минной разведки, получили ранения.

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"Поскольку официальные органы противника не выдвигают обвинений против Украины, можно предположить, что эти взрывы могут быть связаны с плохим знанием схем минопостановок на местности, и нарушением техники безопасности", - пишет Бутусов.

Он отметил, что российское командование, с большой долей вероятности, в ближайшее время будет намерено провести минирование дорог в районах действий украинских войск.

По мнению Бутусова, проблемы в своем тылу оккупанты могут попытаться использовать для срыва перемирия и нанесения потерь украинской армии.

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