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Новости Агрессия России против Украины
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В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов

В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов

В расположении российских оккупационных войск в последние несколько дней произошла серия взрывов. На фронте - перемирие, Украину во взрывах никто не обвиняет, так что взрывы связаны с неумелыми действиями самих оккупантов.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Так, 28 августа в результате взрыва на прифронтовой дороге на оккупированной территории, по данным российских соцсетей, уничтожены на месте двое предателей Украины - военнослужащих 1-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ - Шоненко Андрей Николаевич (1994 г.р. родом из села Гавриловка Харьковской области) и Прохоров Егор Эдуардович (1998 г.р., родом из села Горское Донецкой области).

29 августа на место подрыва прибыло отделение из состава инженерно-саперной роты 1-й бригады с целью разминирования. Однако сработало еще одно взрывное устройство. В результате, по данным российских соцсетей, уничтожен на месте предатель Украины - военнослужащий 1-й бригады Мелихов Роман Олегович, (1979 г.р.), также 6 других военнослужащих получили ранения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем. ФОТО

30 августа, по данным источников Цензор.НЕТ, в том же районе подорвался грузовой "Урал" российских оккупантов.

Сегодня ночью неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе. По данным противника, тяжело пострадало двое военнослужащих, однако точной идентификации и состояние пока неизвестны.

31 августа, в 9.40, по данным источников Цензор.НЕТ, в районе оккупированных РФ сел Приморское-Николаевка-Сосновская Донецкой области сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва 5 военнослужащих комендатуры 1-го армейского корпуса ВС РФ, прибывшие для ведения минной разведки, получили ранения.

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"Поскольку официальные органы противника не выдвигают обвинений против Украины, можно предположить, что эти взрывы могут быть связаны с плохим знанием схем минопостановок на местности, и нарушением техники безопасности", - пишет Бутусов.

Он отметил, что российское командование, с большой долей вероятности, в ближайшее время будет намерено провести минирование дорог в районах действий украинских войск.

По мнению Бутусова, проблемы в своем тылу оккупанты могут попытаться использовать для срыва перемирия и нанесения потерь украинской армии.

Смотрите также: 5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов 01
В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов 02

Автор: 

взрыв (6727) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4348)


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Топ комментарии
+50
Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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31.08.2020 21:30
+35
рпц предпринимает экстренные меры

https://twitter.com/Buggy__Bugler

https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист

РПЦ РФ заказала около 20 тысяч табличек с надписью "Внимание на знак не молиться", для установки на дорогах РФ из-за повышенной аварийности, вызванной знаком "Внимание перекресток".

В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 487 В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 487
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31.08.2020 21:31
+27
В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1435
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31.08.2020 21:29
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31.08.2020 21:28 Ответить
В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1435
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31.08.2020 21:29 Ответить
А нас-там-нет, єто у вас война гражданская.
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31.08.2020 21:33 Ответить
Вчера, после наступления темноты, группа "ихтамнетов" "заблудилась" и "случайно" проникла на подконтрольную украинским ВС территорию. Последние, соблюдая Минские договорённости, сохранили олимпийское спокойствие, однако группы неизвестных "настамнетов"открыли по «ихтамнетам» шквальный огонь из не находящихся на переднем крае видов вооружений, указывая "ихтамнетам" правильное направление движения...
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31.08.2020 21:30 Ответить
Надеюсь "направление" далеко не все нашли?
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31.08.2020 21:32 Ответить
Напрям "в пекло".
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31.08.2020 21:38 Ответить
Знайшли всі... Тільки у кожного "напрями" різні"... У одних - на кладовище, у других - у госпіталь... Решта - у своє розташування, чекать своєї черги...
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31.08.2020 21:42 Ответить
Героям Слава!
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31.08.2020 21:31 Ответить
ЧеПушилин подгорел?
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31.08.2020 21:31 Ответить
Тихо прийшов тихо пішов (с)
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31.08.2020 21:31 Ответить
рпц предпринимает экстренные меры

https://twitter.com/Buggy__Bugler

https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист

РПЦ РФ заказала около 20 тысяч табличек с надписью "Внимание на знак не молиться", для установки на дорогах РФ из-за повышенной аварийности, вызванной знаком "Внимание перекресток".

В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 487 В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 487
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31.08.2020 21:31 Ответить
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31.08.2020 21:44 Ответить
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31.08.2020 21:46 Ответить
Папуаси і тотемний стовб (столб -рос., слуп- в з.о.України). На Прикарпатті про сильно побожних кажуть "Молитсі (молисі) на кожин слуп, до кожного слупа).
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31.08.2020 22:59 Ответить
Нас там нет! Это не укры)))))
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31.08.2020 21:32 Ответить
Нехай
щастить
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31.08.2020 21:33 Ответить
Да ладно. Наркоман эдичка басурин всегда приплетал ВСУ. А тут вдруг "не обвиняют". Не,ну конечно все обвинения орочни голословны. Как говорится-"Ихтамнет". Скорее всего это проделки рептилоидов.)
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31.08.2020 21:36 Ответить
Не зупиняйтесь, абізяни, пліз...
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31.08.2020 21:36 Ответить
Вата в спеку - само-займається!?
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31.08.2020 21:40 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13184894.html В расеянской подлодке застряла просроченная ракета
https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate entry is in top500 rating В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8797August 31st, 18:17
У лишнехромосомных пацаков в подлодке опять застряла просроченная ракета: АПЛ "Омск" экстренно всплыла на виду у американцев

28 августа СМИ сообщили о внезапно всплывшей у берегов Аляски атомной подлодке "Омск". Значения тогда этому не придали, ну всплыла и всплыла, русские плавают, как **овно в проруби.

Однако позже сообщили, что внезапное всплытие в таком месте атомной подлодки ВМФ РФ, которая способна три месяца не всплывать - это однозначный сигнал чрезвычайной ситуации на борту.

И вчера https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1839866762820014 Вадим Лукашевич сообщил - В ходе учений Тихоокеанского флота "Океанский щит - 2020" 27 августа, при попытке запуска ракеты из подводного положения ракета застряла в пусковом контейнере, из-за чего лодке пришлось экстренно всплыть, как говно, на виду у американцев.

Стало быть, сейчас отважные краснофлотцы в панике бегают вокруг застрявшей ракеты и думают что с ней делать, чтобы она не взорвалась.
( https://oleg-leusenko.livejournal.com/13184894.html#cutid1 Collapse )

АПЛ "Омск" вооружена морально и технически устаревшими противокорабельныи крылатыми ракетами 3М45(П-700) "Гранит" 1980-х годов, производства совка, одна из которых и застряла при запуске. Такие ракеты могут попасть в цель только при целеуказании с самолетов ТУ-95РЦ или вертолетов Ка-25Ц.

Догадайтесь, какая вероятность поражения цели и последующего выживания лодки, если враги собьют целеуказывающую авиацию, а НАТО использует спутниковое наведение ракет, которого у "доблестной" российской армии нет (единственный российский спутниковый комплекс целеуказания "Легенда" сдох еще в 2006 году).
Кстати, АПЛ "Омск" - это лодка того же проекта, что и утонувшая в 2000 году АПЛ "Курск".

Вот вам и "океанский щит" Московии.

Ну, а рукожопое министерство нападения РФ, понятное дело, категорически отрицает чрезвычайную ситуацию на борту "Омска".

Это не первая проблема с запуском просроченных ракет - в октябре 2019 года старая баллистическая ракета Р-26 застряла в шахте подводной лодки "Рязань". Проблемы возникли и с запуском старых крылатых ракет "Калибр" с кораблей "Дагестан" и "Град Свияжск" - их удалось запустить только со второго или третьего раза, просрочив все нормативы по времени.

Ложь - главное оружие московитов: Шойгу отрапортовал о полном успехе учений "Гром-2019", а позже выяснилось, что одна из просроченных баллистических ракет при запуске застряла в подлодке.
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31.08.2020 21:38 Ответить
https://twitter.com/USNorthernCmd/status/1299117560877780992

В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3698
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31.08.2020 21:46 Ответить
***
- сер, спутник передает в нейтральных водах японская субмарина...
- как идентифицировали ?
- по показавшемуся на поверхности современному перископу и ... ой...
- что там еще?
- в соседнем квадрате - русские и у них большая проблема с гальюном...
- ну вас к черту? откуда известно что русские и почему сразу проблема с гальюном...
- посмотрите на экран, сэр! чем еще можно объяснить это расползающееся коричневое пятно??? и кто, по Вашему, мог еще его выпустить????
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31.08.2020 22:06 Ответить
А что, эти ихтамнеты несли русский мир в АНР (Аляскская народная республика)?
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31.08.2020 23:34 Ответить
На Аляске у Граждан столько оружия, шо никаких морпехов не надо будет, шоб русню по-тихой в лесу прикопать.
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01.09.2020 01:31 Ответить
А ви, зелені, що думали? Політика - це гра для дорослих. Здатні московити і не на таку провокацію.
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31.08.2020 21:39 Ответить
Ну и прекрасненько......... 😁
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31.08.2020 21:42 Ответить
третья сила? (и дай ей Бог здоровья)
уже и БПЛА "неизвестными" обзавелась ??? ай маладца!!!
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31.08.2020 21:46 Ответить
Порох чудит?!
Мешает зелику миру достичь))
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31.08.2020 21:46 Ответить
Ага, лично телохранителей своих возглавил, шашку наголо и айда по тылам сепаров кошмарить...
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31.08.2020 22:17 Ответить
Ваня НЕ ПРИПИНЯЙ СТРІЛЯТИ СОБІ В НОГУ, НЕ ПРИПИНЯЙ, УКРАЇНА ЗА ТЕБЕ РАДА
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31.08.2020 21:47 Ответить
Якщо це те , про що я подумав ...то Слава Нації !
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31.08.2020 21:53 Ответить
Наши уже научились "помками" стрелять?
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31.08.2020 21:58 Ответить
У кацапів тут повний карт бланш, щодо провокацій.
Якщо вони оно в Москві висаджували житлові девятиповерхівки, звинувачуючи чеченців, для приводу початку війни проти них, то що їм завадить висадити квартал в Луганську?
Або казарму з бойовими шахтьорами в Донецьку, і звинуватити у цьому Україну?
Та льогко !
І голрвне, в будь якмй вигідний для них час !!!
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31.08.2020 22:01 Ответить
Та нє, рускі камандири поставили фугас і поїхали у відпустку сраки гріти в Криму, а дамбасята самі по собі чудотворять. Дамбаские сапьори без рус.советніков не вкурять що фугас може бути захищений сюрпиризом розвантажувальної дії котрого візуально не видно. Не встиг його підняти або відтягнути і .... Колись в КПВВІКУ тренувались, правда на імітаторах з кольоровим димом, найгірше що може бути х/б не відпереш і морду довго мити хоз.милом
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31.08.2020 23:14 Ответить
Те, що не звинувачують (поки що) Україну - ще нічого не значить.
)(уйло з вавою роблять вигляд, що "перемир'я" дотримується, для того, щоб перейти до наступної фази капітуляції України, а без сталого "перемир'я" це зробити буде важко.
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31.08.2020 23:23 Ответить
Марсиане пошаливают. Им скучно...
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31.08.2020 23:44 Ответить
курять на робочому місці
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31.08.2020 23:49 Ответить
Свої міни тільки на користь-головне по-пяні зарити,а з будуна піти пошукати.
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01.09.2020 09:54 Ответить
Бутусов пошел по пути Тымчука. Тот тоже постоянно вещал, что у них там пъянство, дезертирство, пожары...
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01.09.2020 12:07 Ответить
а ты пошел по тропинке жертв бигусов, опровергнуть можешь его слова фактами?
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01.09.2020 12:38 Ответить
 
 