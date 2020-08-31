В расположении войск оккупантов произошла серия взрывов, - Бутусов
В расположении российских оккупационных войск в последние несколько дней произошла серия взрывов. На фронте - перемирие, Украину во взрывах никто не обвиняет, так что взрывы связаны с неумелыми действиями самих оккупантов.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Так, 28 августа в результате взрыва на прифронтовой дороге на оккупированной территории, по данным российских соцсетей, уничтожены на месте двое предателей Украины - военнослужащих 1-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ - Шоненко Андрей Николаевич (1994 г.р. родом из села Гавриловка Харьковской области) и Прохоров Егор Эдуардович (1998 г.р., родом из села Горское Донецкой области).
29 августа на место подрыва прибыло отделение из состава инженерно-саперной роты 1-й бригады с целью разминирования. Однако сработало еще одно взрывное устройство. В результате, по данным российских соцсетей, уничтожен на месте предатель Украины - военнослужащий 1-й бригады Мелихов Роман Олегович, (1979 г.р.), также 6 других военнослужащих получили ранения.
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30 августа, по данным источников Цензор.НЕТ, в том же районе подорвался грузовой "Урал" российских оккупантов.
Сегодня ночью неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе. По данным противника, тяжело пострадало двое военнослужащих, однако точной идентификации и состояние пока неизвестны.
31 августа, в 9.40, по данным источников Цензор.НЕТ, в районе оккупированных РФ сел Приморское-Николаевка-Сосновская Донецкой области сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва 5 военнослужащих комендатуры 1-го армейского корпуса ВС РФ, прибывшие для ведения минной разведки, получили ранения.
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"Поскольку официальные органы противника не выдвигают обвинений против Украины, можно предположить, что эти взрывы могут быть связаны с плохим знанием схем минопостановок на местности, и нарушением техники безопасности", - пишет Бутусов.
Он отметил, что российское командование, с большой долей вероятности, в ближайшее время будет намерено провести минирование дорог в районах действий украинских войск.
По мнению Бутусова, проблемы в своем тылу оккупанты могут попытаться использовать для срыва перемирия и нанесения потерь украинской армии.
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https://twitter.com/Buggy__Bugler Чокнутый горнист
РПЦ РФ заказала около 20 тысяч табличек с надписью "Внимание на знак не молиться", для установки на дорогах РФ из-за повышенной аварийности, вызванной знаком "Внимание перекресток".
щастить
https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate entry is in top500 rating August 31st, 18:17
У лишнехромосомных пацаков в подлодке опять застряла просроченная ракета: АПЛ "Омск" экстренно всплыла на виду у американцев
28 августа СМИ сообщили о внезапно всплывшей у берегов Аляски атомной подлодке "Омск". Значения тогда этому не придали, ну всплыла и всплыла, русские плавают, как **овно в проруби.
Однако позже сообщили, что внезапное всплытие в таком месте атомной подлодки ВМФ РФ, которая способна три месяца не всплывать - это однозначный сигнал чрезвычайной ситуации на борту.
И вчера https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1839866762820014 Вадим Лукашевич сообщил - В ходе учений Тихоокеанского флота "Океанский щит - 2020" 27 августа, при попытке запуска ракеты из подводного положения ракета застряла в пусковом контейнере, из-за чего лодке пришлось экстренно всплыть, как говно, на виду у американцев.
Стало быть, сейчас отважные краснофлотцы в панике бегают вокруг застрявшей ракеты и думают что с ней делать, чтобы она не взорвалась.
( https://oleg-leusenko.livejournal.com/13184894.html#cutid1 Collapse )
АПЛ "Омск" вооружена морально и технически устаревшими противокорабельныи крылатыми ракетами 3М45(П-700) "Гранит" 1980-х годов, производства совка, одна из которых и застряла при запуске. Такие ракеты могут попасть в цель только при целеуказании с самолетов ТУ-95РЦ или вертолетов Ка-25Ц.
Догадайтесь, какая вероятность поражения цели и последующего выживания лодки, если враги собьют целеуказывающую авиацию, а НАТО использует спутниковое наведение ракет, которого у "доблестной" российской армии нет (единственный российский спутниковый комплекс целеуказания "Легенда" сдох еще в 2006 году).
Кстати, АПЛ "Омск" - это лодка того же проекта, что и утонувшая в 2000 году АПЛ "Курск".
Вот вам и "океанский щит" Московии.
Ну, а рукожопое министерство нападения РФ, понятное дело, категорически отрицает чрезвычайную ситуацию на борту "Омска".
Это не первая проблема с запуском просроченных ракет - в октябре 2019 года старая баллистическая ракета Р-26 застряла в шахте подводной лодки "Рязань". Проблемы возникли и с запуском старых крылатых ракет "Калибр" с кораблей "Дагестан" и "Град Свияжск" - их удалось запустить только со второго или третьего раза, просрочив все нормативы по времени.
Ложь - главное оружие московитов: Шойгу отрапортовал о полном успехе учений "Гром-2019", а позже выяснилось, что одна из просроченных баллистических ракет при запуске застряла в подлодке.
- сер, спутник передает в нейтральных водах японская субмарина...
- как идентифицировали ?
- по показавшемуся на поверхности современному перископу и ... ой...
- что там еще?
- в соседнем квадрате - русские и у них большая проблема с гальюном...
- ну вас к черту? откуда известно что русские и почему сразу проблема с гальюном...
- посмотрите на экран, сэр! чем еще можно объяснить это расползающееся коричневое пятно??? и кто, по Вашему, мог еще его выпустить????
уже и БПЛА "неизвестными" обзавелась ??? ай маладца!!!
Мешает зелику миру достичь))
Якщо вони оно в Москві висаджували житлові девятиповерхівки, звинувачуючи чеченців, для приводу початку війни проти них, то що їм завадить висадити квартал в Луганську?
Або казарму з бойовими шахтьорами в Донецьку, і звинуватити у цьому Україну?
Та льогко !
І голрвне, в будь якмй вигідний для них час !!!
)(уйло з вавою роблять вигляд, що "перемир'я" дотримується, для того, щоб перейти до наступної фази капітуляції України, а без сталого "перемир'я" це зробити буде важко.