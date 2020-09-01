Lufthansa відновить рейси Київ-Мюнхен не у вересні, а в жовтні

Авіакомпанія Lufthansa на місяць перенесла відновлення регулярних рейсів між Києвом і Мюнхеном.

Як пише avianews.com, оновлений розклад у системі бронювання авіаперевізника свідчить, що авіакомпанія повернеться на цей маршрут 2 жовтня 2020 року, а не 7 вересня, як планувалося спочатку, передає Цензор.НЕТ.

При цьому планована частота польотів залишена без змін - три рейси на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях. Вильоти з Мюнхена передбачені о 12:35, вильоти з Києва - о 16:40.

Нагадаємо, до заборони міжнародних рейсів в Україні в березні 2020 року Lufthansa літала з Мюнхена до Києва та Львова і з Франкфурта до Києва.

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Рейси Франкфурт-Київ авіакомпанія відновила з 16 червня зі щоденною частотою. Якщо до кризи частота польотів на цьому маршруті становила 20 разів на тиждень, то з 2 вересня 2020 року авіакомпанія літатиме на цій лінії двічі на день або 14 разів на тиждень.

У випадку з маршрутом Київ-Мюнхен докризова частота становила 14 рейсів на тиждень.

Пасажирам перед бронюванням авіаквитків слід враховувати, що більшість країн Євросоюзу і Шенгенської зони закриті для відвідування туристами з України. Також США забороняє перельоти через аеропорти Шенгенської зони, Великої Британії та Ірландії більшості іноземців з візами. З метою поїздки в Америку слід використовувати альтернативні варіанти, наприклад, із пересадкою в Стамбулі.