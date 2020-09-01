Lufthansa возобновит рейсы Киев-Мюнхен не в сентябре, а в октябре

Авиакомпания Lufthansa на месяц перенесла возобновление регулярных рейсов между Киевом и Мюнхеном.

Как пишет avianews.com, обновленное расписание в системе бронирования авиаперевозчика свидетельствует, авиакомпания вернется на этот маршрут 2 октября 2020 года, а не 7 сентября, как было изначально, передает Цензор.НЕТ.

При этом планируемая частота полетов оставлена прежней - три рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Мюнхена предусмотрены в 12:35, вылеты из Киева - в 16:40.

Напомним, до запрета международных рейсов в Украине в марте 2020 года Lufthansa летала из Мюнхена в Киев и Львов и из Франкфурта в Киев.

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Рейсы Франкфурт-Киев авиакомпания возобновила с 16 июня с ежедневной частотой. Если до кризиса частота полетов на этом маршруте составлял 20 раз в неделю, то с 2 сентября 2020 года авиакомпания будет летать на этой линии 2 раза в день или 14 раз в неделю.

В случае с маршрутом Киев-Мюнхен докризисная частота составляла 14 рейсов в неделю.

Пассажирам перед бронированием авиабилетов следует учитывать, что большинство стран Евросоюза и Шенгенской зоны закрыты для посещения туристами из Украины. Также США запрещает перелеты через аэропорты Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии большинству иностранцев с визами. С целью поездки в Америку следует использовать альтернативные варианты, например, с пересадкой в Стамбуле.