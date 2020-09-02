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Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав чинники ідеальної вакцини від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар заявив на брифінгу.

За його словами, ідеальна вакцина повинна відповідати трьом факторам: формувати надійну імунну відповідь; викликати потужний Т-лімфоцітний імунітет; не мати ніяких серйозних побічних ефектів.

Ляшко також зазначив, що на початок вересня 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, з них 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.

"Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії. - Ред.), в разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. За нашою інформацією, паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок і забезпечити імунопрофілактику проти коронавірусної хвороби", - додав він.

Також читайте: США відмовилися брати участь у міжнародних розробках вакцини від COVID-19, у яких задіяні ВООЗ і Китай

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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02.09.2020 10:59
+3
Как ты, мелкая неверующая в Вирус душонка, смеешь указывать Апостолу Ковида пану Ляшку ? Кто ты такой? Он получает слова мудрости напрямую от Ковида! А ты откуда? Из своего больного воображения?
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02.09.2020 10:58
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Вакцинировать от болезни с нулевой смертностью? Это нормальные бабки можно и нужно поднять. Куда там тесты всякие разные и намордники!
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02.09.2020 10:34 Відповісти
У любой болезни нулевая смертность, все люди умирают от одного и того же - от остановки сердца Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 39
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02.09.2020 10:54 Відповісти
Да ну! Это где такому учат?
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02.09.2020 10:55 Відповісти
Чувству юмора не учат - он или есть, или наоборот.
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02.09.2020 11:00 Відповісти
оно Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3483
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02.09.2020 11:01 Відповісти
Ляшко !!


не треба хвалитись чужими перемогами !!
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02.09.2020 10:54 Відповісти
Как ты, мелкая неверующая в Вирус душонка, смеешь указывать Апостолу Ковида пану Ляшку ? Кто ты такой? Он получает слова мудрости напрямую от Ковида! А ты откуда? Из своего больного воображения?
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02.09.2020 10:58 Відповісти
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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02.09.2020 10:59 Відповісти
з хороших новин.


Антитіла до COVID-19 зберігаються в організмі людини щонайменше чотири місяці після встановлення діагнозу, та не зникають так швидко, як припускали раніше.
Читайте також "Багато людей загине": У ВООЗ пояснили, як не можна добиватися колективного імунітету до COVID-19 Такого висновку дійшли експерти DeCODE Genetics з Рейк'явіку, які дослідили результати тестів понад 30 тис. пацієнтів в Ісландії, повідомляє ТСН з посиланням на CNBC.
На сьогодні це наймасштабніша робота щодо реакції імунної системи на вірус SARS-CoV-2, а також "гарна новина для тих, хто працює над розробкою вакцини".
За словами незалежних експертів із Гарвардського університету та Національного інституту охорони здоров'я США, якщо вакцина може стимулювати вироблення стійких антитіл так, як це робить природна інфекція, то результати дослідження дають надію на те, що "імунітет до цього непередбачуваного і дуже заразного вірусу може не бути швидкоплинним".

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/worldnews/imunitet-do-koronavirusu-imunitet-do-koronavirusu-mozhe-buti-ne-takim-korotkim-yak-vvazhali-ranishe-ostanni-novini-11132252.html
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02.09.2020 11:05 Відповісти
В Україні оновлять протокол щодо коронавірусних тестувань: Хочуть робити тести на антиген

В Україні планують оновити протокол щодо коронавірусних тестувань, в межах якого буде знайдено місце швидким тестам на антиген


Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні, передає Depo.ua.
"Вчора завершив перемовини з Європейським регіональним бюро ВОЗ. Вони обіцяють уже наступного тижня оновити протокол щодо тестувань. У протоколі щодо тестування на коронавірусну хворобу буде знайдено місце швидким тестам на антиген", - наголосив він.
За словами Ляшка, раніше використовувалися швидкі тести тільки на наявність антитіл.
"Сьогодні у США вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген", - додав він і уточнив, що вже були випущені рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген і вони вже використовуються у США.
Ляшко зазначив, що ВОЗ також оновлює протокол, який відразу буде використаний і в стратегії щодо збільшення кількості тестувань в Україні.
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02.09.2020 11:07 Відповісти
О! Молодец! О Святом Ляшке только хорошее и тебя тоже вместе с ним живым в Безвирусное Царство Ковида возьмут. Только лижи чаще и глубже!
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02.09.2020 11:12 Відповісти
Клинические испытания логично было бы провести на клинических идиотах!
Поэтому, будьте любезны, проверьте вначале эти вакцины на Ляшке )))
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02.09.2020 11:31 Відповісти
Ковидианские хроники .....эпилог.....
https://censor.net.ua/…/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_iz…
https://censor.net.ua/…/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_n…
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
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02.09.2020 11:56 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9664
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02.09.2020 12:01 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8151
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02.09.2020 12:01 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2262
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02.09.2020 12:02 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5548
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02.09.2020 12:02 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7817
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02.09.2020 12:04 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8676
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02.09.2020 12:04 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3573
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02.09.2020 12:05 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4353
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02.09.2020 12:06 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3974
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02.09.2020 12:06 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2038
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02.09.2020 12:08 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8069
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02.09.2020 12:08 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2942
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02.09.2020 12:33 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9046
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02.09.2020 12:33 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 21
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02.09.2020 12:49 Відповісти
Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5022
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02.09.2020 12:50 Відповісти
Купляйте у Білла Гейтса у нього вакцина зроблена ще до біологічної війни ним же освяченої!
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02.09.2020 14:03 Відповісти
 
 