Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав чинники ідеальної вакцини від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар заявив на брифінгу.

За його словами, ідеальна вакцина повинна відповідати трьом факторам: формувати надійну імунну відповідь; викликати потужний Т-лімфоцітний імунітет; не мати ніяких серйозних побічних ефектів.

Ляшко також зазначив, що на початок вересня 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, з них 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.

"Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії. - Ред.), в разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. За нашою інформацією, паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок і забезпечити імунопрофілактику проти коронавірусної хвороби", - додав він.

Також читайте: США відмовилися брати участь у міжнародних розробках вакцини від COVID-19, у яких задіяні ВООЗ і Китай