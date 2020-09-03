Листування в телефоні "слуги народу" Кабанова: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі". ФОТО
У розпорядження Цензор.НЕТ потрапив знімок телефону нардепа "Слуги народу" Олександра Кабанова з листуванням у чаті "Група друзів", де йдеться про призначення нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У повідомленні невідомий автор каже, що "був учора у посла ЄС". Він стверджує, що "антикорупційний прокурор Костін, якого вибере сьогоднішня комісія, поставить хрест на безвізі", що потім "поставить хрест на "Слузі народу" і президентові".
Згадується глава ОП Андрій Єрмак, якого називають "аферистом із бажанням контролювати все сильніше".
Лунає заклик "підключитися і максимально розповісти, куди ми летимо".
Найімовірніше, під "сьогоднішньою комісією" маються на увазі представники від ВР з відбору нового глави САП, яких сьогодні не змогли призначити.
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А там уже и вилы.
Тем более я в комменте выше и написала, что зебилам безвиз не нужен.
Пиво под подъездом пить и Сватов смотреть - зачем безвиз?
когда им светит Ростов
Тут треба робити жорсткішою процедуру отримання громадянства - після років 10 проживання НА ТЕРИТОРІЇ країни.
Потім обмежити висування на депутатів та держслужбовців ще 10 роками
А президентом повинні ставати ЛИШЕ громадяни від народження
Сама инфа может быть как правдивой так и фейковой. Главное нагнать волну в инфополе.
Я не имею ввиду эпизод с Кивой, там по иплу его все понятно!