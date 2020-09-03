УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11137 відвідувачів онлайн
Новини
75 133 335

Листування в телефоні "слуги народу" Кабанова: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі". ФОТО

У розпорядження Цензор.НЕТ потрапив знімок телефону нардепа "Слуги народу" Олександра Кабанова з листуванням у чаті "Група друзів", де йдеться про призначення нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У повідомленні невідомий автор каже, що "був учора у посла ЄС". Він стверджує, що "антикорупційний прокурор Костін, якого вибере сьогоднішня комісія, поставить хрест на безвізі", що потім "поставить хрест на "Слузі народу" і президентові".

Згадується глава ОП Андрій Єрмак, якого називають "аферистом із бажанням контролювати все сильніше".

Лунає заклик "підключитися і максимально розповісти, куди ми летимо".

Листування в телефоні слуги народу Кабанова: Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі 01
Листування в телефоні слуги народу Кабанова: Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі 02

Найімовірніше, під "сьогоднішньою комісією" маються на увазі представники від ВР з відбору нового глави САП, яких сьогодні не змогли призначити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7

Автор: 

безвізовий режим (1336) Євросоюз (13360) Слуга народу (2811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+165
От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.Да зебильчики? Вы сделали это вместе. Смачного.
показати весь коментар
03.09.2020 15:21
+91
Для особо упоротых -- независимость анти коррупционных органов была одним из главных условий безвиза для Украины.
показати весь коментар
03.09.2020 15:23
+74
Переписка в телефоне "слуги народа" Кабанова: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе" - Цензор.НЕТ 8646
- А если бы на моем месте был какой нибудь дурачек?!
показати весь коментар
03.09.2020 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
И власть уже замаялась уголовные дела против него возбуждать, пришлось ОПЗЖ подпрягать.
показати весь коментар
03.09.2020 21:03 Відповісти
Крест нужно ставить на этом сраном ************...
показати весь коментар
03.09.2020 19:58 Відповісти
@издёж
показати весь коментар
03.09.2020 19:58 Відповісти
тебе хоть ссы в глаза......
показати весь коментар
30.09.2020 12:18 Відповісти
Ну що гнидиЗЕлені - "аби не Порошенко"?! Подобається ЗЕгулаг?
показати весь коментар
03.09.2020 20:23 Відповісти
Они предатели нарочно светят свои сообщения-и шо, ЗЕсцарь за это еще не выгоняет?
показати весь коментар
03.09.2020 20:37 Відповісти
Безвиза лишат, капут зелёным гнидам и разной вате опзж.
А там уже и вилы.
показати весь коментар
03.09.2020 21:02 Відповісти
А зебілам пофіг, що з безвізом, що без - під під'їздом пиво п'ють.
показати весь коментар
03.09.2020 21:09 Відповісти
а толку от безвиза? он действует или туристу или учащемуся. Туристов немного. Я например в аргентину не поеду - чо там делать? Говорят скоро прикроют лавочку кто на клубнику ездил по польшам. Да и чо там делать на той клубнике
показати весь коментар
10.09.2020 00:28 Відповісти
А к чему тут Аргентина??? Безвиз с Евросоюзом.
Тем более я в комменте выше и написала, что зебилам безвиз не нужен.
Пиво под подъездом пить и Сватов смотреть - зачем безвиз?
показати весь коментар
10.09.2020 10:32 Відповісти
ну да в общем
показати весь коментар
10.09.2020 12:29 Відповісти
Типичный ЗЕголосовальщик Балодя Сашкин сын
показати весь коментар
30.09.2020 12:21 Відповісти
Зачем им безвиз
когда им светит Ростов
показати весь коментар
03.09.2020 21:18 Відповісти
В цій новині прекрасно все, да ЗЕбіли 😎
показати весь коментар
03.09.2020 21:38 Відповісти
За безвіз на Майдан вийдуть навіть каліки, навіть аполітичні "какаяразніца", тому що різниця є. Не дай Бог їм робити речи, які чіпляють абсолютно всіх, від прибиральниці до директора підприємства.
показати весь коментар
03.09.2020 22:14 Відповісти
Та срать мудрому нариду на безвиз Им "Сватов" показывают - и на том спасибо.
показати весь коментар
03.09.2020 22:59 Відповісти
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ НЕОБХОДИМО ЗАПРЕТИТЬ С РУССКИМИ ФАМИЛИЯМИ ГОССЛУЖАЩИХ !!!
показати весь коментар
04.09.2020 00:04 Відповісти
Тільки медведчуки та бойки!
показати весь коментар
04.09.2020 01:14 Відповісти
Пришлють з москви шпигунів з українськими прізвищами.
Тут треба робити жорсткішою процедуру отримання громадянства - після років 10 проживання НА ТЕРИТОРІЇ країни.
Потім обмежити висування на депутатів та держслужбовців ще 10 роками
А президентом повинні ставати ЛИШЕ громадяни від народження
показати весь коментар
04.09.2020 03:51 Відповісти
Тебе соли на хрен насыпали? Клоун
показати весь коментар
04.09.2020 06:16 Відповісти
ТЫ ПОЗОР НАЦИИ !!!
показати весь коментар
05.09.2020 04:18 Відповісти
Зебилы это разом сделали.
показати весь коментар
04.09.2020 07:50 Відповісти
От, він і проінформував....
показати весь коментар
04.09.2020 11:04 Відповісти
ермак при зеленському = медведчук при Кучмі
показати весь коментар
04.09.2020 08:53 Відповісти
Кучма сам принимал решения, а мертветчук мог ему только нашептывать. А что касается бубочки, то только слепой или конченный зебанько не видит, что Зеля - неизлечимый идиот с манией величия, а страной рулит агент ФСБ Ермак.
показати весь коментар
04.09.2020 09:27 Відповісти
Для того что бы вынести на хер эту тупорылую вороватую зеленую нечисть с Ослярой Оманским во главе , можно ВРЕМЕННО и безвиз потерять . И чем быстрее мы вынесем этих тупорылых клоунов с банковой и ВР тем быстрее Украина начнет восстанавливаться как на экономическом , так и на политическом уровнях.
показати весь коментар
04.09.2020 09:42 Відповісти
http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
показати весь коментар
04.09.2020 09:52 Відповісти
Это вышиватный бред . США как страна добилась таких высот , по тому что там патриоты США в Конгрессе и Сенате и не для кого не имеет значения кто они по национальности . В нашем же случае , наличие национальности украинец , не как не может гарантировать честность человека . Яркий пример : Судья Вовк , и чего то на этом продажном мудаке клема негде ставить , хоть он и украинец . По тому даже если ВР на 100% будет состоять из этнических украинцев это не даст не каких гарантий , что евреи олигархи просто их не купят , как делали всегда. По тому когда мы пройдем этап сказок про популизм и на выборах кандидатов в депутаты обещающих нереальные вещи начнут бить по морде , а не голосовать за них , когда народ Украины перестанет верить зомбоящику и начнет головой думать , то только тогда к власти начнут приходить патриоты Украины .
показати весь коментар
04.09.2020 10:51 Відповісти
Упоминается глава ОП Андрей Ермак, которого называют "аферистом с желанием контролировать все сильнее". - не Ермак желает контролировать все сильнее, а Кремль через агента Козыря желает контролировать все сильнее. Все это знают, даже СБУ и никакой реакции.
показати весь коментар
04.09.2020 09:49 Відповісти
Коронавирус... ЕС и в стойло
показати весь коментар
04.09.2020 10:14 Відповісти
Почему никто не допускает, что по такому каналу (светить телефон с СМС в РАДЕ) просто тупо сливают нужную инфу, ради влияния на исход принятия решения?!

Сама инфа может быть как правдивой так и фейковой. Главное нагнать волну в инфополе.

Я не имею ввиду эпизод с Кивой, там по иплу его все понятно!
показати весь коментар
04.09.2020 10:29 Відповісти
сливной бачок-100%....
показати весь коментар
04.09.2020 14:27 Відповісти
то что говно зеленое надо гнать пинками в зад уже всем понятно.ну кроме как гнать , надо дела открывать. молюск уже приготовил вип камеры. и они заждались.
показати весь коментар
04.09.2020 16:52 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 