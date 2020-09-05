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Кабмін націлений досягти 7% ставки для кредитів у гривні, - Шмигаль

Кабмін націлений досягти 7% ставки для кредитів у гривні, - Шмигаль

У Кабінеті Міністрів України працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит у гривні під 7% річних.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр зазначив, що за час роботи нинішнього уряду облікова ставка Нацбанку знизилася з 11% до 6%. Наразі в Україні можна взяти іпотеку під 10%.

"Наша мета - це кредитування у гривні в середньому під 7%", - підкреслив він.

Шмигаль нагадав, що цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про державні гарантії. Перші 5 млрд грн виділено. Це будуть державні гарантії під кредити малого та середнього бізнесу і під державні підприємства, які можуть забезпечити розвиток експорту. Прем’єр-міністр додав, що ціна і доступність кредитних ресурсів для бізнесу - це два параметри, над якими уряд працює спільно з НБУ та банківською системою.

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"Переконаний, що вже до кінця року ми представимо результат цієї роботи, і бізнес побачить реальні зміни в кредитних ставках і в доступності фінансових ресурсів у банківській системі України", - зауважив Шмигаль.

Прем'єр міністр пояснив, що основними напрямками фінансової стратегії уряду є: залучення внутрішніх ресурсів, розвиток власного ринку та продовження співпраці з міжнародними партнерами.

"Зараз ми формуємо реалістичний бюджет на наступний рік. Зростання ВВП плануємо в наступному році 4,7%. Плановий показник дефіциту поки ставимо в районі 6%. Але залучення зовнішніх коштів хочемо з року в рік зменшувати та розвивати внутрішній фінансовий ринок, - підкреслив Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що попри проблеми, пов’язані з пандемією та світовою економічною кризою, наразі для України та українського бізнесу відкрито низку можливостей.

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"Це, зокрема, від виробництва вакцини нашими фармкомпаніями і до початку глибокої переробки сільгосппродукції, виробництва продукції харчування. Прорив в ІТ-технологіях - це теж наш потенціал, бо ми маємо дуже хороший науковий і освітній базис. Ми сьогодні маємо виховувати молодих людей, які можуть працювати у сфері ІТ та розвитку нових технологій. За цим також майбутнє", - зазначив прем’єр-міністр.

Автор: 

ВВП (1352) кредит (3820) облікова ставка (356) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+7
После 40% роста ВВП?
Хотя не исключаю, что бенины и ринатовские прокладки получат таки под 7% в гривне
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05.09.2020 15:52
+5
Ой та не триндіть ви вже.....
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05.09.2020 15:50
+4
ПА обещал ЗСТ с ЕС. безвиз и Томос и все выполнил
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05.09.2020 15:58
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Ой та не триндіть ви вже.....
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05.09.2020 15:50 Відповісти
Все зроблять- тільки проголосуйте.
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05.09.2020 15:52 Відповісти
После 40% роста ВВП?
Хотя не исключаю, что бенины и ринатовские прокладки получат таки под 7% в гривне
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05.09.2020 15:52 Відповісти
Сирожа, мне кажется что 40% роста ВВП обещал Гончаренко, с позором изнанный, не?
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05.09.2020 15:54 Відповісти
А шо этот не зебил? Тебе и следующий обещать будет третье. Новых жоп много
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05.09.2020 15:55 Відповісти
Чё, сурьёзно? Петралексеич меньше обещал?
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05.09.2020 15:57 Відповісти
ПА обещал ЗСТ с ЕС. безвиз и Томос и все выполнил
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05.09.2020 15:58 Відповісти
Меньше. И не он, а Яценюк с Гройсманом. И таки да -- все исполнили. Рост ВВП в 1 квартале 2019 года напомнить?
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05.09.2020 15:59 Відповісти
Кабмин нацелен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9975
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05.09.2020 16:04 Відповісти
Верно. Косюк при парашнике ведь получал дотации по 350 грн на одну курицу.
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05.09.2020 17:41 Відповісти
А помните при петралексеиче было 3%? Помните? ))
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05.09.2020 15:53 Відповісти
сколько заработали столько и было. Так работает та треклятая штука - економика
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05.09.2020 15:55 Відповісти
Та шо вы говорите? Это ж надо чтобы проценты отсюда начислялись ) Я думал проценты с балды пишут
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05.09.2020 15:58 Відповісти
"экономика для дебилов"
ставка по кредитам для населения была 7 % =ставка рефинансирования НБУ 4%=доступные кредиты для НБУ 2%
а вам дебилам даже под 5% уже никто не даст
понятно?
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05.09.2020 16:06 Відповісти
Что ж блин за петралексеич за ботов то понабирал идиотов. Я где то кого то оскорбил или обозвал? У порохоботов самый главный аргумент - оскорбление собеседника. Я вам аплодирую )
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05.09.2020 16:10 Відповісти
ты природу оскорбил. а я за природу горой
ты понял что я тебе написал или надо в картинках?
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05.09.2020 16:11 Відповісти
Да я понял что у порохоботов интеллект огромнейший, про IQ вообще молчу - оно на уровне 250-250.
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05.09.2020 16:17 Відповісти
нет всего лишь 250
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05.09.2020 16:24 Відповісти
и IQ "он" а не "оно"
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05.09.2020 16:25 Відповісти
Так ведь и тебя зебила никто не оскорблял...человек просто констатировал факт...и ничего более...а ты обиделся???😃
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05.09.2020 16:12 Відповісти
На цензоре порохобот от обычного, НОРМАЛЬНОГО человека отличается тем, что ник НОРМАЛЬНОГО человека существует недолго, и потому у обычного, НОРМАЛЬНОГО человека нет читателей и он никого не читает. Его очень быстро блокируют на самом демократическом сайте в мире.
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05.09.2020 16:20 Відповісти
тебе подставочку дать для прокламаций?
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05.09.2020 16:25 Відповісти
А гадости и оскорбления я умею писать не хуже тебя и тебе подобных, вот только не хочу до вашего уровня опускаться
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05.09.2020 16:21 Відповісти
Да шо вы говорите? А 4.7% в 1 квартале 2019 года?
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05.09.2020 16:00 Відповісти
Мне вера Сбербанк Зекраины предложили кредитку на 250 к. под 56 процентов годовых
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05.09.2020 15:53 Відповісти
вчера
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05.09.2020 15:54 Відповісти
если торговать наркотой, людьми или оружием для хезболлы то можно брать.
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05.09.2020 16:02 Відповісти
Торгую...все равно дорого
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05.09.2020 16:07 Відповісти
а пам`ятаєте попереднього шмигаля ( мало хто й згада як того звали) з 40% росту ВВП?
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05.09.2020 15:54 Відповісти
А какие будут проценты по вкладам? Кто понесет деньги в банк?
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05.09.2020 15:55 Відповісти
Кабмин нацелен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2970
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05.09.2020 15:56 Відповісти
По вкладам ставки будут отрицательными.
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05.09.2020 16:00 Відповісти
Ага, и при этом вы облигации сейчас продаете под 10% годовых.

Кабмин нацелен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3646
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05.09.2020 15:57 Відповісти
и этот недалекий
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05.09.2020 16:03 Відповісти
Питер у клоунов...
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05.09.2020 16:09 Відповісти
Шмыгаль растёт над собой.К словам будет и станет освоил новое слово: нацелен.
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05.09.2020 16:11 Відповісти
Зачем? Особенно учитывая факт вчерашнего обсуждения скоморохом отставки правительства. Видимо для того, чтобы списать на него собственную препаскуднейшую деятельность на посту перед местными выборами.
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05.09.2020 17:11 Відповісти
Нема дурних.Нехай кацапи живуть на кредити.
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05.09.2020 19:07 Відповісти
7% для своих, а для плебса 15%.
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05.09.2020 20:09 Відповісти
Придурок сперва останови инфляцию
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05.09.2020 21:04 Відповісти
А я нацелєн виграти Настю Камєнскіх)))
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05.09.2020 21:46 Відповісти
 
 