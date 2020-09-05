Кабмін націлений досягти 7% ставки для кредитів у гривні, - Шмигаль
У Кабінеті Міністрів України працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит у гривні під 7% річних.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Прем'єр зазначив, що за час роботи нинішнього уряду облікова ставка Нацбанку знизилася з 11% до 6%. Наразі в Україні можна взяти іпотеку під 10%.
"Наша мета - це кредитування у гривні в середньому під 7%", - підкреслив він.
Шмигаль нагадав, що цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про державні гарантії. Перші 5 млрд грн виділено. Це будуть державні гарантії під кредити малого та середнього бізнесу і під державні підприємства, які можуть забезпечити розвиток експорту. Прем’єр-міністр додав, що ціна і доступність кредитних ресурсів для бізнесу - це два параметри, над якими уряд працює спільно з НБУ та банківською системою.
"Переконаний, що вже до кінця року ми представимо результат цієї роботи, і бізнес побачить реальні зміни в кредитних ставках і в доступності фінансових ресурсів у банківській системі України", - зауважив Шмигаль.
Прем'єр міністр пояснив, що основними напрямками фінансової стратегії уряду є: залучення внутрішніх ресурсів, розвиток власного ринку та продовження співпраці з міжнародними партнерами.
"Зараз ми формуємо реалістичний бюджет на наступний рік. Зростання ВВП плануємо в наступному році 4,7%. Плановий показник дефіциту поки ставимо в районі 6%. Але залучення зовнішніх коштів хочемо з року в рік зменшувати та розвивати внутрішній фінансовий ринок, - підкреслив Шмигаль.
Очільник уряду зазначив, що попри проблеми, пов’язані з пандемією та світовою економічною кризою, наразі для України та українського бізнесу відкрито низку можливостей.
"Це, зокрема, від виробництва вакцини нашими фармкомпаніями і до початку глибокої переробки сільгосппродукції, виробництва продукції харчування. Прорив в ІТ-технологіях - це теж наш потенціал, бо ми маємо дуже хороший науковий і освітній базис. Ми сьогодні маємо виховувати молодих людей, які можуть працювати у сфері ІТ та розвитку нових технологій. За цим також майбутнє", - зазначив прем’єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя не исключаю, что бенины и ринатовские прокладки получат таки под 7% в гривне
ставка по кредитам для населения была 7 % =ставка рефинансирования НБУ 4%=доступные кредиты для НБУ 2%
а вам дебилам даже под 5% уже никто не даст
понятно?
ты понял что я тебе написал или надо в картинках?