Кабмін націлений досягти 7% ставки для кредитів у гривні, - Шмигаль

У Кабінеті Міністрів України працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит у гривні під 7% річних.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр зазначив, що за час роботи нинішнього уряду облікова ставка Нацбанку знизилася з 11% до 6%. Наразі в Україні можна взяти іпотеку під 10%.

"Наша мета - це кредитування у гривні в середньому під 7%", - підкреслив він.

Шмигаль нагадав, що цього тижня Верховна Рада ухвалила закон про державні гарантії. Перші 5 млрд грн виділено. Це будуть державні гарантії під кредити малого та середнього бізнесу і під державні підприємства, які можуть забезпечити розвиток експорту. Прем’єр-міністр додав, що ціна і доступність кредитних ресурсів для бізнесу - це два параметри, над якими уряд працює спільно з НБУ та банківською системою.

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"Переконаний, що вже до кінця року ми представимо результат цієї роботи, і бізнес побачить реальні зміни в кредитних ставках і в доступності фінансових ресурсів у банківській системі України", - зауважив Шмигаль.

Прем'єр міністр пояснив, що основними напрямками фінансової стратегії уряду є: залучення внутрішніх ресурсів, розвиток власного ринку та продовження співпраці з міжнародними партнерами.

"Зараз ми формуємо реалістичний бюджет на наступний рік. Зростання ВВП плануємо в наступному році 4,7%. Плановий показник дефіциту поки ставимо в районі 6%. Але залучення зовнішніх коштів хочемо з року в рік зменшувати та розвивати внутрішній фінансовий ринок, - підкреслив Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що попри проблеми, пов’язані з пандемією та світовою економічною кризою, наразі для України та українського бізнесу відкрито низку можливостей.

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"Це, зокрема, від виробництва вакцини нашими фармкомпаніями і до початку глибокої переробки сільгосппродукції, виробництва продукції харчування. Прорив в ІТ-технологіях - це теж наш потенціал, бо ми маємо дуже хороший науковий і освітній базис. Ми сьогодні маємо виховувати молодих людей, які можуть працювати у сфері ІТ та розвитку нових технологій. За цим також майбутнє", - зазначив прем’єр-міністр.