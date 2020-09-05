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Кабмин нацелен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль

Кабмин нацелен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль

В Кабинете Министров Украины работают над тем, чтобы в Украине можно было взять кредит в гривне под 7% годовых.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер отметил, что за время работы нынешнего правительства учетная ставка Нацбанка снизилась с 11% до 6%. Сейчас в Украине можно взять ипотеку под 10%.

"Наша цель - это кредитование в гривне в среднем под 7%", - подчеркнул он.

Шмыгаль напомнил, что на этой неделе Верховная Рада приняла закон о государственных гарантиях. Первые 5 млрд грн выделены. Это будут государственные гарантии под кредиты малого и среднего бизнеса и под государственные предприятия, которые могут обеспечить развитие экспорта. Премьер-министр добавил, что цена и доступность кредитных ресурсов для бизнеса - это два параметра, над которыми правительство работает совместно с НБУ и банковской системой.

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"Убежден, что уже к концу года мы представим результат этой работы, и бизнес увидит реальные изменения в кредитных ставках и в доступности финансовых ресурсов в банковской системе Украины", - заметил Шмыгаль.

Премьер-министр объяснил, что основными направлениями финансовой стратегии правительства являются: привлечение внутренних ресурсов, развитие собственного рынка и продолжение сотрудничества с международными партнерами.

"Сейчас мы формируем реалистический бюджет на следующий год. Рост ВВП планируем в следующем году 4,7%. Плановый показатель дефицита пока ставим в районе 6%. Но привлечение внешних средств хотим из года в год уменьшать и развивать внутренний финансовый рынок - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что несмотря на проблемы, связанные с пандемией и мировым экономическим кризисом, сейчас для Украины и украинского бизнеса открыт ряд возможностей.

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"Это - от производства вакцины нашими фармкомпаниями до начала глубокой переработки сельхозпродукции и производства продукции питания. Прорыв в IТ-технологиях - это тоже наш потенциал, потому что мы имеем очень хороший базис в области науки и образования. Мы сегодня должны воспитывать молодых людей, которые могут работать в сфере IТ и развития новых технологий - за этим также будущее", - отметил Премьер-министр.

Автор: 

ВВП (643) кредит (2378) учетная ставка (20) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+7
После 40% роста ВВП?
Хотя не исключаю, что бенины и ринатовские прокладки получат таки под 7% в гривне
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05.09.2020 15:52
+5
Ой та не триндіть ви вже.....
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05.09.2020 15:50
+4
ПА обещал ЗСТ с ЕС. безвиз и Томос и все выполнил
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05.09.2020 15:58
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Правила форума Совет форумчан
Ой та не триндіть ви вже.....
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05.09.2020 15:50 Ответить
Все зроблять- тільки проголосуйте.
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05.09.2020 15:52 Ответить
После 40% роста ВВП?
Хотя не исключаю, что бенины и ринатовские прокладки получат таки под 7% в гривне
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05.09.2020 15:52 Ответить
Сирожа, мне кажется что 40% роста ВВП обещал Гончаренко, с позором изнанный, не?
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05.09.2020 15:54 Ответить
А шо этот не зебил? Тебе и следующий обещать будет третье. Новых жоп много
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05.09.2020 15:55 Ответить
Чё, сурьёзно? Петралексеич меньше обещал?
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05.09.2020 15:57 Ответить
ПА обещал ЗСТ с ЕС. безвиз и Томос и все выполнил
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05.09.2020 15:58 Ответить
Меньше. И не он, а Яценюк с Гройсманом. И таки да -- все исполнили. Рост ВВП в 1 квартале 2019 года напомнить?
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05.09.2020 15:59 Ответить
Кабмин нацелен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9975
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05.09.2020 16:04 Ответить
Верно. Косюк при парашнике ведь получал дотации по 350 грн на одну курицу.
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05.09.2020 17:41 Ответить
А помните при петралексеиче было 3%? Помните? ))
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05.09.2020 15:53 Ответить
сколько заработали столько и было. Так работает та треклятая штука - економика
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05.09.2020 15:55 Ответить
Та шо вы говорите? Это ж надо чтобы проценты отсюда начислялись ) Я думал проценты с балды пишут
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05.09.2020 15:58 Ответить
"экономика для дебилов"
ставка по кредитам для населения была 7 % =ставка рефинансирования НБУ 4%=доступные кредиты для НБУ 2%
а вам дебилам даже под 5% уже никто не даст
понятно?
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05.09.2020 16:06 Ответить
Что ж блин за петралексеич за ботов то понабирал идиотов. Я где то кого то оскорбил или обозвал? У порохоботов самый главный аргумент - оскорбление собеседника. Я вам аплодирую )
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05.09.2020 16:10 Ответить
ты природу оскорбил. а я за природу горой
ты понял что я тебе написал или надо в картинках?
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05.09.2020 16:11 Ответить
Да я понял что у порохоботов интеллект огромнейший, про IQ вообще молчу - оно на уровне 250-250.
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05.09.2020 16:17 Ответить
нет всего лишь 250
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05.09.2020 16:24 Ответить
и IQ "он" а не "оно"
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05.09.2020 16:25 Ответить
Так ведь и тебя зебила никто не оскорблял...человек просто констатировал факт...и ничего более...а ты обиделся???😃
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05.09.2020 16:12 Ответить
На цензоре порохобот от обычного, НОРМАЛЬНОГО человека отличается тем, что ник НОРМАЛЬНОГО человека существует недолго, и потому у обычного, НОРМАЛЬНОГО человека нет читателей и он никого не читает. Его очень быстро блокируют на самом демократическом сайте в мире.
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05.09.2020 16:20 Ответить
тебе подставочку дать для прокламаций?
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05.09.2020 16:25 Ответить
А гадости и оскорбления я умею писать не хуже тебя и тебе подобных, вот только не хочу до вашего уровня опускаться
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05.09.2020 16:21 Ответить
Да шо вы говорите? А 4.7% в 1 квартале 2019 года?
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05.09.2020 16:00 Ответить
Мне вера Сбербанк Зекраины предложили кредитку на 250 к. под 56 процентов годовых
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05.09.2020 15:53 Ответить
вчера
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05.09.2020 15:54 Ответить
если торговать наркотой, людьми или оружием для хезболлы то можно брать.
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05.09.2020 16:02 Ответить
Торгую...все равно дорого
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05.09.2020 16:07 Ответить
а пам`ятаєте попереднього шмигаля ( мало хто й згада як того звали) з 40% росту ВВП?
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05.09.2020 15:54 Ответить
А какие будут проценты по вкладам? Кто понесет деньги в банк?
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05.09.2020 15:55 Ответить
Кабмин нацелен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2970
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05.09.2020 15:56 Ответить
По вкладам ставки будут отрицательными.
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05.09.2020 16:00 Ответить
Ага, и при этом вы облигации сейчас продаете под 10% годовых.

Кабмин нацелен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3646
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05.09.2020 15:57 Ответить
и этот недалекий
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05.09.2020 16:03 Ответить
Питер у клоунов...
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05.09.2020 16:09 Ответить
Шмыгаль растёт над собой.К словам будет и станет освоил новое слово: нацелен.
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05.09.2020 16:11 Ответить
Зачем? Особенно учитывая факт вчерашнего обсуждения скоморохом отставки правительства. Видимо для того, чтобы списать на него собственную препаскуднейшую деятельность на посту перед местными выборами.
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05.09.2020 17:11 Ответить
Нема дурних.Нехай кацапи живуть на кредити.
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05.09.2020 19:07 Ответить
7% для своих, а для плебса 15%.
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05.09.2020 20:09 Ответить
Придурок сперва останови инфляцию
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05.09.2020 21:04 Ответить
А я нацелєн виграти Настю Камєнскіх)))
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05.09.2020 21:46 Ответить
 
 