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Новини Агресія Росії проти України
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Уже є дата зустрічі радників "нормандської четвірки", - Кулеба

Уже є дата зустрічі радників

Дату майбутньої зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі вже визначено. Однак поки її тримають у секреті, адже зустріч вже кілька разів переносили.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що зараз є домовленість, що відразу після зустрічі радників відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.

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"І вже відповідно до результатів зустрічі радників, міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів", - пояснив він.

Міністр додав, що немає жодних гарантій, що під час зустрічі радників або глав МЗС вдасться домогтися якихось поступок від Російської Федерації.

"Гарантій жодних немає, але є щоденна наполеглива праця всіх залучених до цього процесу: і президента, і керівника його офісу, і МЗС, і віцепрем'єра, міністра з реінтеграції. Тобто всі, всі, всі працюють на результат", - підкреслив Кулеба.

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"Втім Україна налаштована абсолютно рішуче працювати над тим, щоб рухатися вперед і вирішувати проблемні питання. ...Завдання дипломатії полягає якраз у тому, щоб враховувати мотивацію іншої сторони, але створювати такі обставини, коли вона йде на потрібні тобі кроки. І саме цим ми зараз займаємося", - акцентував Кулеба.

Автор: 

перемовини (2865) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+7
Зачем?

ЗЕ отлично сливает Украину без всяких Нормандских встреч.
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05.09.2020 19:25
+5
Така сікретність...
Германія: Ми все одно добудуємо північний поток
Франція: Нам пох
Кацапи: Настамнєт, там громадянська війна
Україна: Ми не стріляємо, а гасим пожежі
І який сенс?
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05.09.2020 19:32
+2
Так можно уже обьявить что якобы прошла, раз все держат в таком секрете.
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05.09.2020 19:22
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Так можно уже обьявить что якобы прошла, раз все держат в таком секрете.
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05.09.2020 19:22 Відповісти
Бивший полковни ФСБ Гудков утечка из Кремля - уХйлолидер не выйдет из бункера до конца года...
https://www.youtube.com/watch?v=Jt5Lc9HGFjE
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05.09.2020 19:24 Відповісти
"Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от Российской Федерации."
---------
Будут встречаться и договариваться, про то - что будут договариваться...
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05.09.2020 19:24 Відповісти
Зачем?

ЗЕ отлично сливает Украину без всяких Нормандских встреч.
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05.09.2020 19:25 Відповісти
Могут ещё раз перенести, Х..ло сейчас Беларусью занят
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05.09.2020 19:26 Відповісти
Така сікретність...
Германія: Ми все одно добудуємо північний поток
Франція: Нам пох
Кацапи: Настамнєт, там громадянська війна
Україна: Ми не стріляємо, а гасим пожежі
І який сенс?
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05.09.2020 19:32 Відповісти
Сенс Є!
паРашка розвалиться а труба задишиться!))
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05.09.2020 19:43 Відповісти
..залишиться..😁
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05.09.2020 19:44 Відповісти
Поки товстий схудне, худий здохне
Ну буде не одна орда, а десять маленьких.
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05.09.2020 19:54 Відповісти
"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, ( хочеться дізнатися, що ці два персонажі зробили доброго для України?) и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат ( здачу чого назвете словом "поступки"?)", - подчеркнул Кулеба.
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05.09.2020 19:42 Відповісти
Щоб вони від такого "упорного труда" не вклалися!
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05.09.2020 19:46 Відповісти
"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.Может "надорвутся" от такого "труда" и всей кодлой уйдут по-тихому? Хотя,похоже,уже присосались к корыту-просто не выгонишь
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05.09.2020 19:54 Відповісти
И все это за наши деньги... ВР наполненная дебилами, Портновские суды, Аваковские менты и армия прячущаяся в окопах от обстрелов, акуенно...
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05.09.2020 20:18 Відповісти
И что там обсуждать, как мы должны терпеть обстрелы?
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05.09.2020 20:16 Відповісти
По секрету всему свету: гуляла инфа но совсем коротко, что встреча назначена на 9 сентября вот и посмотрим врали или нет
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05.09.2020 20:21 Відповісти
Так,а шо на встрече решают куме?
-Со скольких патронов их валить.
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05.09.2020 21:00 Відповісти
Болтовня - это наше все.
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05.09.2020 21:01 Відповісти
"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба. Источник: https://censor.net/ru/n3217774
Результат на который вы работаете не устраивает народ Украины.
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05.09.2020 22:21 Відповісти
дата для пожрать и побухать на дурыку. Ась?
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06.09.2020 00:41 Відповісти
Нормандский формат - единственная на сегодня действующая международная площадка переговоров , в которой возможно заставить РФ уйти с Донбасса , забрав свои вооружения. Украина работает именно в данном направлении , при поддержке Германии и Франции.
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06.09.2020 09:19 Відповісти
 
 