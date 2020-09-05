Уже є дата зустрічі радників "нормандської четвірки", - Кулеба
Дату майбутньої зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі вже визначено. Однак поки її тримають у секреті, адже зустріч вже кілька разів переносили.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Кулеба зазначив, що зараз є домовленість, що відразу після зустрічі радників відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.
"І вже відповідно до результатів зустрічі радників, міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів", - пояснив він.
Міністр додав, що немає жодних гарантій, що під час зустрічі радників або глав МЗС вдасться домогтися якихось поступок від Російської Федерації.
"Гарантій жодних немає, але є щоденна наполеглива праця всіх залучених до цього процесу: і президента, і керівника його офісу, і МЗС, і віцепрем'єра, міністра з реінтеграції. Тобто всі, всі, всі працюють на результат", - підкреслив Кулеба.
"Втім Україна налаштована абсолютно рішуче працювати над тим, щоб рухатися вперед і вирішувати проблемні питання. ...Завдання дипломатії полягає якраз у тому, щоб враховувати мотивацію іншої сторони, але створювати такі обставини, коли вона йде на потрібні тобі кроки. І саме цим ми зараз займаємося", - акцентував Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Jt5Lc9HGFjE
---------
Будут встречаться и договариваться, про то - что будут договариваться...
ЗЕ отлично сливает Украину без всяких Нормандских встреч.
Германія: Ми все одно добудуємо північний поток
Франція: Нам пох
Кацапи: Настамнєт, там громадянська війна
Україна: Ми не стріляємо, а гасим пожежі
І який сенс?
паРашка розвалиться а труба задишиться!))
Ну буде не одна орда, а десять маленьких.
-Со скольких патронов их валить.
Результат на который вы работаете не устраивает народ Украины.