Уже є дата зустрічі радників "нормандської четвірки", - Кулеба

Дату майбутньої зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі вже визначено. Однак поки її тримають у секреті, адже зустріч вже кілька разів переносили.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що зараз є домовленість, що відразу після зустрічі радників відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.

Читайте також: Глави МЗС країн Нормандського формату налаштовані на зустріч у вересні, - Кулеба

"І вже відповідно до результатів зустрічі радників, міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів", - пояснив він.

Міністр додав, що немає жодних гарантій, що під час зустрічі радників або глав МЗС вдасться домогтися якихось поступок від Російської Федерації.

"Гарантій жодних немає, але є щоденна наполеглива праця всіх залучених до цього процесу: і президента, і керівника його офісу, і МЗС, і віцепрем'єра, міністра з реінтеграції. Тобто всі, всі, всі працюють на результат", - підкреслив Кулеба.

Читайте також: Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту "Нормандської четвірки" після зустрічі радників глав держав

"Втім Україна налаштована абсолютно рішуче працювати над тим, щоб рухатися вперед і вирішувати проблемні питання. ...Завдання дипломатії полягає якраз у тому, щоб враховувати мотивацію іншої сторони, але створювати такі обставини, коли вона йде на потрібні тобі кроки. І саме цим ми зараз займаємося", - акцентував Кулеба.