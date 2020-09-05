Уже есть дата встречи советников "нормандской четверки", - Кулеба
Дата будущей встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе уже определена. Однако пока она держится в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Кулеба отметил, что сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.
"И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - пояснил он.
Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от Российской Федерации.
"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.
"Впрочем Украина настроена абсолютно решительно работать над тем, чтобы двигаться вперед и решать проблемные вопросы. ...Задача дипломатии заключается как раз в том, чтобы иметь в виду мотивацию другой стороны, но создавать такие обстоятельства, когда она идет на нужные тебе шаги. И именно этим мы сейчас занимаемся", - акцентировал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Jt5Lc9HGFjE
---------
Будут встречаться и договариваться, про то - что будут договариваться...
ЗЕ отлично сливает Украину без всяких Нормандских встреч.
Германія: Ми все одно добудуємо північний поток
Франція: Нам пох
Кацапи: Настамнєт, там громадянська війна
Україна: Ми не стріляємо, а гасим пожежі
І який сенс?
паРашка розвалиться а труба задишиться!))
Ну буде не одна орда, а десять маленьких.
-Со скольких патронов их валить.
Результат на который вы работаете не устраивает народ Украины.