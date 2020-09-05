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Новости Агрессия России против Украины
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Уже есть дата встречи советников "нормандской четверки", - Кулеба

Уже есть дата встречи советников

Дата будущей встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе уже определена. Однако пока она держится в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран Нормандского формата настроены на встречу в сентябре, - Кулеба

"И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - пояснил он.

Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от Российской Федерации.

"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.

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"Впрочем Украина настроена абсолютно решительно работать над тем, чтобы двигаться вперед и решать проблемные вопросы. ...Задача дипломатии заключается как раз в том, чтобы иметь в виду мотивацию другой стороны, но создавать такие обстоятельства, когда она идет на нужные тебе шаги. И именно этим мы сейчас занимаемся", - акцентировал Кулеба.

Автор: 

переговоры (4928) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+7
Зачем?

ЗЕ отлично сливает Украину без всяких Нормандских встреч.
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05.09.2020 19:25
+5
Така сікретність...
Германія: Ми все одно добудуємо північний поток
Франція: Нам пох
Кацапи: Настамнєт, там громадянська війна
Україна: Ми не стріляємо, а гасим пожежі
І який сенс?
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05.09.2020 19:32
+2
Так можно уже обьявить что якобы прошла, раз все держат в таком секрете.
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05.09.2020 19:22
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Правила форума Совет форумчан
Так можно уже обьявить что якобы прошла, раз все держат в таком секрете.
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05.09.2020 19:22 Ответить
Бивший полковни ФСБ Гудков утечка из Кремля - уХйлолидер не выйдет из бункера до конца года...
https://www.youtube.com/watch?v=Jt5Lc9HGFjE
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05.09.2020 19:24 Ответить
"Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от Российской Федерации."
---------
Будут встречаться и договариваться, про то - что будут договариваться...
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05.09.2020 19:24 Ответить
Зачем?

ЗЕ отлично сливает Украину без всяких Нормандских встреч.
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05.09.2020 19:25 Ответить
Могут ещё раз перенести, Х..ло сейчас Беларусью занят
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05.09.2020 19:26 Ответить
Така сікретність...
Германія: Ми все одно добудуємо північний поток
Франція: Нам пох
Кацапи: Настамнєт, там громадянська війна
Україна: Ми не стріляємо, а гасим пожежі
І який сенс?
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05.09.2020 19:32 Ответить
Сенс Є!
паРашка розвалиться а труба задишиться!))
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05.09.2020 19:43 Ответить
..залишиться..😁
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05.09.2020 19:44 Ответить
Поки товстий схудне, худий здохне
Ну буде не одна орда, а десять маленьких.
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05.09.2020 19:54 Ответить
"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, ( хочеться дізнатися, що ці два персонажі зробили доброго для України?) и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат ( здачу чого назвете словом "поступки"?)", - подчеркнул Кулеба.
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05.09.2020 19:42 Ответить
Щоб вони від такого "упорного труда" не вклалися!
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05.09.2020 19:46 Ответить
"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.Может "надорвутся" от такого "труда" и всей кодлой уйдут по-тихому? Хотя,похоже,уже присосались к корыту-просто не выгонишь
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05.09.2020 19:54 Ответить
И все это за наши деньги... ВР наполненная дебилами, Портновские суды, Аваковские менты и армия прячущаяся в окопах от обстрелов, акуенно...
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05.09.2020 20:18 Ответить
И что там обсуждать, как мы должны терпеть обстрелы?
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05.09.2020 20:16 Ответить
По секрету всему свету: гуляла инфа но совсем коротко, что встреча назначена на 9 сентября вот и посмотрим врали или нет
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05.09.2020 20:21 Ответить
Так,а шо на встрече решают куме?
-Со скольких патронов их валить.
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05.09.2020 21:00 Ответить
Болтовня - это наше все.
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05.09.2020 21:01 Ответить
"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба. Источник: https://censor.net/ru/n3217774
Результат на который вы работаете не устраивает народ Украины.
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05.09.2020 22:21 Ответить
дата для пожрать и побухать на дурыку. Ась?
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06.09.2020 00:41 Ответить
Нормандский формат - единственная на сегодня действующая международная площадка переговоров , в которой возможно заставить РФ уйти с Донбасса , забрав свои вооружения. Украина работает именно в данном направлении , при поддержке Германии и Франции.
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06.09.2020 09:19 Ответить
 
 