Волонтер Абрамичев став кандидатом на посаду міського голови Харкова від "ЄС"

Відомий волонтер Олег Абрамичев із позивним Піротехнік став кандидатом на посаду глави міста Харків від партії "Європейська Солідарність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Олег Абрамичев – харків’янин, підприємець, волонтер, співзасновник організації "Благодійний фонд Сергія Жадана", лідер команди "ЄС" у Харкові.

Упродовж шести років війни проїхав на своєму авто майже один мільйон кілометрів та доправив понад 200 тонн допомоги військовим та цивільним на Донбасі. Неодноразово привозив на фронт відомих діячів культури (музикантів, акторів, поетів та письменників), щоб підтримати мистецтвом бойовий дух наших захисників.

За словами Абрамичева, він усвідомив, що треба долучатися до відповідальних українців, готових активно відстоювати у власній країні демократичні європейські цінності.

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"Сьогодні у владі опинились дилетанти, які не здатні фахово діяти, адже не розуміють дуже багатьох речей і процесів. Вони руйнують та дискредитують інститути управління в державі, вносять хаос, ведуть до зубожіння українців. Це треба зупинити, і саме тому я вирішив йти в політику. Це виважене рішення, яке я прийняв не одноосібно, а з командою "ЄС", – наголосив він.

Лідер "ЄС" у Харкові зазначає, що зараз відбувається крок назад від зворотного після Революції Гідності курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Це може призвести державу до болючого "реваншу" антиукраїнських сил. "ЄС", на його думку, є єдиною українською партією в Харкові з патріотичними настроями, а головне - діями.

"Її представлено міцною фракцією в парламенті та територіальними організаціями на території всієї України. Я поділяю та підтримую напрямки її діяльності та відчуття єдності в поглядах її членів", – зауважив Абрамичев.

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