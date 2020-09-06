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Новини Місцеві вибори-2020
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Волонтер Абрамичев став кандидатом на посаду міського голови Харкова від "ЄС"

Волонтер Абрамичев став кандидатом на посаду міського голови Харкова від

Відомий волонтер Олег Абрамичев із позивним Піротехнік став кандидатом на посаду глави міста Харків від партії "Європейська Солідарність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Олег Абрамичев – харків’янин, підприємець, волонтер, співзасновник організації "Благодійний фонд Сергія Жадана", лідер команди "ЄС" у Харкові.

Упродовж шести років війни проїхав на своєму авто майже один мільйон кілометрів та доправив понад 200 тонн допомоги військовим та цивільним на Донбасі. Неодноразово привозив на фронт відомих діячів культури (музикантів, акторів, поетів та письменників), щоб підтримати мистецтвом бойовий дух наших захисників.

За словами Абрамичева, він усвідомив, що треба долучатися до відповідальних українців, готових активно відстоювати у власній країні демократичні європейські цінності.

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"Сьогодні у владі опинились дилетанти, які не здатні фахово діяти, адже не розуміють дуже багатьох речей і процесів. Вони руйнують та дискредитують інститути управління в державі, вносять хаос, ведуть до зубожіння українців. Це треба зупинити, і саме тому я вирішив йти в політику. Це виважене рішення, яке я прийняв не одноосібно, а з командою "ЄС", – наголосив він.

Лідер "ЄС" у Харкові зазначає, що зараз відбувається крок назад від зворотного після Революції Гідності курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Це може призвести державу до болючого "реваншу" антиукраїнських сил. "ЄС", на його думку, є єдиною українською партією в Харкові з патріотичними настроями, а головне - діями.

"Її представлено міцною фракцією в парламенті та територіальними організаціями на території всієї України. Я поділяю та підтримую напрямки її діяльності та відчуття єдності в поглядах її членів", – зауважив Абрамичев.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Харків (5581) Європейська Солідарність (1081) Абрамичев Олег (1)


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Топ коментарі
+25
Відразу видно, що - ненародний барига

Волонтер Абрамичев стал кандидатом на должность городского головы Харькова от "ЕС" - Цензор.НЕТ 1143
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06.09.2020 20:14
+17
https://twitter.com/hohland_gosdep
https://twitter.com/hohland_gosdep

Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep


У меня есть еще две мечты: посетить могилу Кернеса и Зеленского
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06.09.2020 20:16
+16
Норм, голосуем.
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06.09.2020 20:09
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Олег Абрамычев - честный и порядочный человек. Кроме того, он хороший организатор. Наконец ЕС выдвинула в кандидаты человека дела, а не политикана, который патриот только на словах.
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07.09.2020 01:54 Відповісти
"Честный и порядочный" - это не профессия. А на счет, "хорошего организатора" неплохо было бы понимать смысл этого слова в контексте "управления хозяйственной деятельностью города-миллионника". Большой корпоратив организовать, это "хороший организатор"? У нас уже есть примеры таких "организаторов". Если бы Абрамичев поработал с десяток лет проектным менеджером в международных компаниях, то я бы безоговорочно поверил в его организаторские способности.
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07.09.2020 10:44 Відповісти
Можно сколь угодно долго сыпать друг на друга ругательства и оскорбления,но реалии Харькова на сегодня таковы:два реальных кандидата,Кернес и Светличная.Так как Кернес уже в "печенках" сидит,выбираю Светличную.Вот как то так,банально,из двух зол меньшее.
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07.09.2020 08:23 Відповісти
Ми за нього проголосуємо, але рахувати наші голоси будуть учітєлькі хернеса. Нажаль(
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07.09.2020 08:25 Відповісти
Гэпа, де гаряча вода, маланець грьобаний?!!!
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07.09.2020 10:23 Відповісти
Навіщо вона тобі така дорога гаряча вода, бойлер не можеш купити?
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07.09.2020 12:25 Відповісти
"ЕС" не будет рулить в Харькове.
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07.09.2020 12:18 Відповісти
Подивимось ще...)
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07.09.2020 14:14 Відповісти
На себе у дзеркало?
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07.09.2020 18:08 Відповісти
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