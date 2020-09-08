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Зеленський (22416) патріотизм (105) повноваження (35) перевірка (1208)

Зеленський про свої поїздки регіонами: "Це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається"

Зеленський про свої поїздки регіонами:

Президент України Володимир Зеленський вважає головним своїм повноваженням нести відповідальність за те, що відбувається в країні, та дотримувати слова перед українським народом.

"Я – президент всієї країни. Для мене Суми – таке саме місто, як і Київ, як Кривий Ріг і як Львів. Як будь-яке місто України. Мені не все одно щодо тих програм, які ми запроваджуємо. Мені не все одно, що з ними відбувається. Коли я кажу, що ми будуємо 160 кілометрів доріг на Сумщині, – мені не все одно… Мені потім тримати відповідь перед людьми", – сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час робочої поїздки до Сумської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави зазначив, що хоче на власні очі бачити, якої якості споруджуються дороги, як побудовані школи та садки, на які виділяють бюджетні кошти, чи забезпечені ці заклади всім необхідним.

"Згідно з Конституцією, мене обрав народ України, і я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження президента", – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні в межах робочої поїздки на Сумщину відвідав Меморіал героям Антитерористичної операції та поспілкувався там з рідними загиблих воїнів, у яких є невирішені проблеми та питання до влади.

"Якщо їм не допомагає хтось на місці, не допомагали уряди... Навіть не вшановували пам’ять людей, які загинули. Не були там президенти. Скажіть, чи я повинен у Києві виходити на майдан і казати: "Я патріот, все інше – "зрада"? А навіть не приїхав сюди, де така кількість загиблих воїнів…" – звернувся президент до представників ЗМІ.

"Скільки мене вистачить, стільки я буду їздити, буду перевіряти. Подобається це комусь чи ні", – додав Володимир Зеленський.

Дивіться також: Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+51
А своими полномочиями он когда нибудь займётся?
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08.09.2020 16:30
+36
пытались - не понимает
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08.09.2020 16:31
+32
Зеленский о своих поездках по регионам: "Это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит" - Цензор.НЕТ 3373
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08.09.2020 16:33
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**** нищебродная

твой осел оманский когда тарифы снижать будет? только поднимает
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08.09.2020 17:37 Відповісти
ну это же его уровня, до уровня Порошенка не дорос и никогда не дорастет
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08.09.2020 20:51 Відповісти
Ну ты, актёр погорелого театра, давай завязывай с этой клоунадой.
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08.09.2020 17:28 Відповісти
ВОНО хоче привести до влади мєдвєдчукОВА та його банду Україно фобів...
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08.09.2020 17:35 Відповісти
Я возможно тебя дивлю, он уже это сделал.
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08.09.2020 17:46 Відповісти
Господин Зеленский, какой же Вы моральный урод!
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08.09.2020 18:00 Відповісти
"Если им не помогает кто-то на месте, не помогали правительства ... Даже не почтили память людей, которые погибли. Не были там президенты. Скажите, должен ли я в Киеве выходить на Майдан и говорить: "Я патриот, все остальное - "зрада"? А даже не приехав сюда, где такое количество погибших воинов..." - обратился Президент к представителям СМИ.???? Читав перечитував,вчитувався,НЕ зрозумів що воно хотіло сказати.Може я дурак?
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08.09.2020 18:04 Відповісти
Цей у...бок всіх людей за дурнів має. Думає все "схавають" що воно скаже
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08.09.2020 18:25 Відповісти
Это "не его полномочия"(с), но "он хочет"(с) и потому делает...
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08.09.2020 19:01 Відповісти
С чего этот человек взял, что его обязанность строить дороги? Ктото знает?
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08.09.2020 19:05 Відповісти
"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента", - подчеркнул Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3218187

В этой цитате всё дно которое только можно себе представить...
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08.09.2020 19:07 Відповісти
"я хочу отвечать за то, что у нас происходит" - все хочу и хочу отвечать, а когда БУДЕТ отвечать?
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08.09.2020 20:48 Відповісти
Он хочет но всё никак времени нету. Да и за что отвечать то, ведь во всем виноват Порох и всякие, которые крутятся у него под ногами и всё мешают.
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08.09.2020 21:56 Відповісти
Ось бачите Зе запозичив це вміння від попередників,а казали що він іншій)
Ще півтора року тому колишня зірка КВН і серіалів вів завзятий Інстаграм, радував Челлендж і відео зі спортзалу, а сьогодні з сумним обличчям віщає офіціоз в піджаку і відкриває дитячі сади під мукання корів!
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08.09.2020 19:27 Відповісти
Дороги не ВЫ строите, а украинский народ.
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08.09.2020 19:37 Відповісти
Неправда. Дороги будує турецький народ, із білоруського асфальту.
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09.09.2020 11:54 Відповісти
Не ругайте его.
Цирк должен гастролировать (с).
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08.09.2020 19:47 Відповісти
Согласно КОНСТИТУЦИИ ты ОБЯЗАН заниматься внешней ПОЛИТИКОЙ, ты обязан заниматься АРМИЕЙ УКРАИНЫ, ********* ты долбаный, ГАВНОкомандующий для АРМИИ? Що ти зробив для АРМІЇ? У вас пострілюють, - та гибнуть наші воїни! Де РОЗВІДКА, де ДРОНИ, де забезпечення АРМИЇ розвідданними? Взагалі - який ********* може зрадити своєму народу? Відповідь очевидна, срашка для нього головніша, боїтьця, та лиже путьонку, може водІЧКУ до нашого Криму дати, та не народу, а армиї загарбника. Прошу пробачення за висловлювання, НАКІПІЛО.
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08.09.2020 20:04 Відповісти
Все в прошлом, там с " барыгой мальдивским".
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08.09.2020 20:15 Відповісти
Головне не стрілять.( казав *********) Не стрілять, коли вбивають нашіх воїнів. Задумайтесь: - Навіщо вом ще одна щока...
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08.09.2020 20:32 Відповісти
Опиши недостатки ПОРОХА. Расскажи почему он не в тюрьме. Что он нарушил. Если не сможешь ничего сказать иди на куй ботина вредная, если сможешь что-то доказать (с ссылками на сайты и документы) - я перед тобой извинюсь. А пока посылаю так далеко что и представить не можешь...
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08.09.2020 20:42 Відповісти
Идиёт, сарказм.😄
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08.09.2020 21:19 Відповісти
не сумел ничего сказать конкретно, думай перед тем как что-то сказать или не говАри ничего. Написать ни о чем ума не добавляет. Факты - они есть, или нет.
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08.09.2020 21:29 Відповісти
Точно. Идиет. Хош справку дам- Я порохобот?
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08.09.2020 22:22 Відповісти
Схоже на те,що Зе клепку загубив... Мало того що не виконує свої обов'язки та ще і видає дурню ... А взагалі то кажучи - то він і так буде за все відповідати... І сидіти також ... Довго
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08.09.2020 20:36 Відповісти
Бажаю щоб це сталося як скоіше. Не всі люди розуміють яке це зло для України. Проросійська влада на чолі з паном Єрмаком (на мою думку), а також з глузду зїхавші ПІСІонери Кравчук та Фомін роблять все для блага срашки, тільки не розізлить путяшку. Мені здаєтьця презедент - це Єрмак зі своєю групою, а Зеленьський - на пАбігушках, та катаєця по місцях і селах щоб його , не дай БОГ, хтось побачив за виконанням обов'язків презедента. Прикро.
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08.09.2020 21:03 Відповісти
Забув добавити ОПЗЖ, та їх прихильників, а ті хто голосував за зелене лайно, вірогідно оберуть ОПЗЖ. Голова не працює - залазь по самі вуха у лайно. А потягнуть і тих хто хоч трішки має те чим думати. На зелі побачили - " Нічого не вийде, та посміємось", посміялись... Далі, можливо, буде ще хибше.
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08.09.2020 21:15 Відповісти
Шапито 95 на гастролях))
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08.09.2020 21:24 Відповісти
Так. Це шапіто. Цирк ще нікуди не дівся, працює, працює так що казна пуста, недостача в бюджеті більш 50 з чимсь млрд. гривєнь... Куди гроші діваюця?
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08.09.2020 21:45 Відповісти
Будеш відповідати, зрозуміло, якщо не втечеш до Ростова.
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08.09.2020 21:26 Відповісти
Перепрошую, до кого цей комент? Як що до мене - прошу пояснень.
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08.09.2020 21:34 Відповісти
Заголовок посту: "Зеленський про свої поїздки регіонами: "Це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається"
Я відповів, що буде відповідати, якщо не втече.
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08.09.2020 23:22 Відповісти
Зеленський про свої поїздки регіонами: "Це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається" - Цензор.НЕТ 2229
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08.09.2020 23:56 Відповісти
лучшим ответом стала бы поездка на Ростов к витьку енахувскому.
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09.09.2020 00:08 Відповісти
держать слово - это "никаких кортежей и кумовства"?
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09.09.2020 08:44 Відповісти
"я хочу отвечать за то, что у нас происходит"
Будешь отвечать... Будешь!
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09.09.2020 10:25 Відповісти
Когнитивний дисонанс :Згідно з Конституцією, мене обрав народ України, і я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження президента", - наголосив Володимир Зеленський.
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10.09.2020 13:31 Відповісти
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