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Кабмін заборонив в'їзд іноземців в Україну транзитом

Кабмін заборонив в'їзд іноземців в Україну транзитом

Кабінет Міністрів України вніс зміни до списку винятків для іноземців, яким не заборонено в'їзд в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Згідно з новими правилами, скасовується норма, яка передбачала можливість в'їзду в країну іноземців, які прямували територією України транзитом.

Під виняток заборони на в'їзд підпадають особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабусею чи дідусем громадянина України. Правовий статус дитини присвоюється особам до досягнення повноліття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін розширив перелік іноземців, які можуть в'їжджати в Україну після 28 серпня

Якщо особи направляються в Україну на навчання, це мають бути тільки вищі навчальні заклади.

Нагадуємо, раніше своїм рішенням Кабмін до 28 вересня закрив кордони для іноземних громадян. Обмеження не зачіпало осіб, що мають дозвіл на проживання, що є членами міжнародних і гуманітарних місій, тих, хто в'їжджає в країну транзитом, є водієм вантажних транспортних засобів, інструктором держав-членів НАТО, культурним діячем, що має запрошення від установи культури, а також деяких інших категорій осіб.

Читайте також: В аеропорту Львова застрягли іноземці, які приїхали до батьків: Держприкордонслужба не вважає їх "дітьми"
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Топ коментарі
+5
Теперь бубочку и молдаване будут ненавидить.....3.14здец рейтингу....
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09.09.2020 19:17
+3
З Кацапстану теж?
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09.09.2020 19:21
+2
Да ему фиолетово,поц-это обрезанное счастье..
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09.09.2020 19:20
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Лучше Умань пожалел,пабмин ..ев...
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09.09.2020 19:14 Відповісти
Теперь бубочку и молдаване будут ненавидить.....3.14здец рейтингу....
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09.09.2020 19:17 Відповісти
Да ему фиолетово,поц-это обрезанное счастье..
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09.09.2020 19:20 Відповісти
Ясен куй ! Только обдолбанный наркоша такое может подписать .... просто другие государства в ответ тоже бумерангом ответят.мало кто знает что в Измаил с Одессы есть короткая дорога через молдавию.от молдоване тоже транзит закроют
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09.09.2020 19:24 Відповісти
Бедные контрабандисты из Приднестровья 😀😀😀
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09.09.2020 19:22 Відповісти
Низзя! Поздно,кокс из конфиската уже при кайфе,айкосы нервно курят "Космос" за 70 коп с загашников..
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09.09.2020 19:25 Відповісти
Вы знаете лично мне эта личность была еще противна когда она выступала в КВН .потом при его виде тошнит.непонимаю логики 73% голосовавших за этого наркомана
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09.09.2020 19:45 Відповісти
З Кацапстану теж?
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09.09.2020 19:21 Відповісти
Кацапам и жителям дыры можно закрыть въезд до деоккупации
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09.09.2020 19:25 Відповісти
Кацапам і після деоккупації в Україну зась, хай їдуть в ЕС, для взаємного задоволення!
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09.09.2020 19:30 Відповісти
Ээээээээээ.ты чо там же 45 видов геев.так их хоть только придворные кабаева нагибают.рабы должны знать - шо их место в их выгребной яме
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09.09.2020 19:42 Відповісти
Так, що їх до нас пускати?
"Рабів до раю не пускають!"©
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09.09.2020 19:44 Відповісти
От поэтому нэхай ці барани сидять в своей овчарне.адекватным русским и собственно представителям других национальностей щірі українці завжди ради бачити в своїй країні
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09.09.2020 19:48 Відповісти
"Не всьо так однозначно."©
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09.09.2020 19:52 Відповісти
Ви вважаєте, що з 45 видів збочень, їм буде достатньо стада бичків, які ще не знали тьолок?
Може народиться нова раса: кацотаври.
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09.09.2020 19:58 Відповісти
А як же ,, Дія " для іноземців не цікава ? Простіше заборонити в'їзд ?
Чи може хтось дійсно думав ,
що ДІЯ створена для зручності громадян?
Просто слуги кремля знайшли засіб, як доносити свою пропаганду до кожного українця.
Взагалі хід геніальний, звичайно.
Під виглядом боротьби з бюрократією змусити усіх встановити додаток на смартфони, а потім запускати через нього свої рекламні серіали. Ну обіцяли ж "країну в смартфоні", тільки не пояснили, що країна буде в їхньому смартфоні, а не навпаки!!
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09.09.2020 20:28 Відповісти
Вернути з 3110...бэз дiй)))
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09.09.2020 21:04 Відповісти
 
 