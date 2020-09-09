Кабмін заборонив в'їзд іноземців в Україну транзитом

Кабінет Міністрів України вніс зміни до списку винятків для іноземців, яким не заборонено в'їзд в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Згідно з новими правилами, скасовується норма, яка передбачала можливість в'їзду в країну іноземців, які прямували територією України транзитом.

Під виняток заборони на в'їзд підпадають особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабусею чи дідусем громадянина України. Правовий статус дитини присвоюється особам до досягнення повноліття.

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Якщо особи направляються в Україну на навчання, це мають бути тільки вищі навчальні заклади.

Нагадуємо, раніше своїм рішенням Кабмін до 28 вересня закрив кордони для іноземних громадян. Обмеження не зачіпало осіб, що мають дозвіл на проживання, що є членами міжнародних і гуманітарних місій, тих, хто в'їжджає в країну транзитом, є водієм вантажних транспортних засобів, інструктором держав-членів НАТО, культурним діячем, що має запрошення від установи культури, а також деяких інших категорій осіб.

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