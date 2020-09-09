Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

Кабинет Министров Украины внес изменения в список исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Согласно новым правилам, отменяется норма, предусматривавшая возможность въезда в страну иностранцев, направлявшихся по территории Украины транзитом.

Под исключения запрета на въезд подпадают лица, которые являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины. Правовой статус ребенка присваивается лицам до достижения совершеннолетия.

Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только высшие учебные заведения.

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Напоминаем, ранее свои решением Кабмин до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан. Ограничение не затрагивало лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

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