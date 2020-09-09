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Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

Кабинет Министров Украины внес изменения в список исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Согласно новым правилам, отменяется норма, предусматривавшая возможность въезда в страну иностранцев, направлявшихся по территории Украины транзитом.

Под исключения запрета на въезд подпадают лица, которые являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины. Правовой статус ребенка присваивается лицам до достижения совершеннолетия.

Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только высшие учебные заведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину после 28 августа

Напоминаем, ранее свои решением Кабмин до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан. Ограничение не затрагивало лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Читайте: В аэропорту Львова застряли иностранцы, которые приехали к родителям: Госпогранслужба не считает их "детьми"

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Топ комментарии
+5
Теперь бубочку и молдаване будут ненавидить.....3.14здец рейтингу....
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09.09.2020 19:17
+3
З Кацапстану теж?
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09.09.2020 19:21
+2
Да ему фиолетово,поц-это обрезанное счастье..
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09.09.2020 19:20
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Лучше Умань пожалел,пабмин ..ев...
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09.09.2020 19:14 Ответить
Теперь бубочку и молдаване будут ненавидить.....3.14здец рейтингу....
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09.09.2020 19:17 Ответить
Да ему фиолетово,поц-это обрезанное счастье..
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09.09.2020 19:20 Ответить
Ясен куй ! Только обдолбанный наркоша такое может подписать .... просто другие государства в ответ тоже бумерангом ответят.мало кто знает что в Измаил с Одессы есть короткая дорога через молдавию.от молдоване тоже транзит закроют
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09.09.2020 19:24 Ответить
Бедные контрабандисты из Приднестровья 😀😀😀
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09.09.2020 19:22 Ответить
Низзя! Поздно,кокс из конфиската уже при кайфе,айкосы нервно курят "Космос" за 70 коп с загашников..
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09.09.2020 19:25 Ответить
Вы знаете лично мне эта личность была еще противна когда она выступала в КВН .потом при его виде тошнит.непонимаю логики 73% голосовавших за этого наркомана
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09.09.2020 19:45 Ответить
З Кацапстану теж?
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09.09.2020 19:21 Ответить
Кацапам и жителям дыры можно закрыть въезд до деоккупации
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09.09.2020 19:25 Ответить
Кацапам і після деоккупації в Україну зась, хай їдуть в ЕС, для взаємного задоволення!
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09.09.2020 19:30 Ответить
Ээээээээээ.ты чо там же 45 видов геев.так их хоть только придворные кабаева нагибают.рабы должны знать - шо их место в их выгребной яме
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09.09.2020 19:42 Ответить
Так, що їх до нас пускати?
"Рабів до раю не пускають!"©
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09.09.2020 19:44 Ответить
От поэтому нэхай ці барани сидять в своей овчарне.адекватным русским и собственно представителям других национальностей щірі українці завжди ради бачити в своїй країні
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09.09.2020 19:48 Ответить
"Не всьо так однозначно."©
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09.09.2020 19:52 Ответить
Ви вважаєте, що з 45 видів збочень, їм буде достатньо стада бичків, які ще не знали тьолок?
Може народиться нова раса: кацотаври.
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09.09.2020 19:58 Ответить
А як же ,, Дія " для іноземців не цікава ? Простіше заборонити в'їзд ?
Чи може хтось дійсно думав ,
що ДІЯ створена для зручності громадян?
Просто слуги кремля знайшли засіб, як доносити свою пропаганду до кожного українця.
Взагалі хід геніальний, звичайно.
Під виглядом боротьби з бюрократією змусити усіх встановити додаток на смартфони, а потім запускати через нього свої рекламні серіали. Ну обіцяли ж "країну в смартфоні", тільки не пояснили, що країна буде в їхньому смартфоні, а не навпаки!!
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09.09.2020 20:28 Ответить
Вернути з 3110...бэз дiй)))
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09.09.2020 21:04 Ответить
 
 