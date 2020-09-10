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Офіс президента відповів Богдану: "Визнання, що нібито "Україна кинула Путіна" - це потужний удар по нашій репутації"

Офіс президента відповів Богдану:

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інтерв'ю колишнього глави ОП Андрія Богдана. Слова Богдана про те, що нібито "Україна кинула Путіна" Подоляк назвав "катастрофою".

Свою думку Подоляк озвучив у Фейсбуке, інформує Цензор.НЕТ.

Інтерв'ю Богдана він назвав словами людини, "яка абсолютно не в інсайді, не в тренді, продовжує жартувати над власними старими жартами і намагається дограти чужі хайпи". Єдиним вартим уваги в цьому інтерв'ю Подоляк назвав слова Богдана про те, що нібито "Україна кинула Путіна".

"Нібито Україна не виконала взятих на себе зобов'язань... Це сильно. Майже явка з повинною. І це надзвичайно потужний удар по нашій репутації і чудова пропагандистська подача в сторону РФ. Не сумніваюся, що зроблено це, може, і не зумисне, по дурості, через банальне бажання дрібно напаскудити у власному домі. Але насправді - це катастрофа ..." - написав Подоляк.

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За його словами, за цю фразу "зачепилися й активно стали розкручувати" росЗМІ.

"По всіх політичних каналах йде прямолінійне: "Україна за словами колись вкрай впливової людини не виконує своїх міжнародних зобов'язань. Особливо в рамках донбаського кейса". .... У чомусь це вже навмисне ослаблення державних інститутів. Навмисний удар по репутації конкретних посадових осіб. Навмисна гра на медійному полі чужої країни. Погана історія. Дуже", - написав Подоляк.

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Офіс президента відповів Богдану: Визнання, що нібито Україна кинула Путіна - це потужний удар по нашій репутації 01Офіс президента відповів Богдану: Визнання, що нібито Україна кинула Путіна - це потужний удар по нашій репутації 02
Офіс президента відповів Богдану: Визнання, що нібито Україна кинула Путіна - це потужний удар по нашій репутації 03

Автор: 

Богдан Андрій (425) Офіс Президента (2022) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+53
Катастрофа-это ЗЕпрезидент!
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10.09.2020 22:21
+51
Шо це за Падлояк? Третій помічник четвертої секретарши?
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10.09.2020 22:20
+48
Зеленые не кинули путина, они кинули украинцев. Они идут к тотальному контролю, особенно в интернете, хотят установить контроль над каждым украинцем, над его сознанием и т.д. Они предложили законопроект, который обязывает интернетных провайдеров все раскрывать о пользователях для них по их желанию. Это что называется? Это называется. что зеленых тварей нужно гнать гнать и гнать из власти, потому что они невменяемые, совершенно конченые и осатаненные, они наплевали на Конституцию, на то , что они ОБЯЗАНЫ гарантировать украинцам свободы. А что они творят? Вот это выбрыки рогатых ублюдков.
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10.09.2020 22:36
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да, кинул зеля Богдана ярко..
но уверен что у Богдана есть чем ответить Зеле
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11.09.2020 09:38 Відповісти
разве это плохо -кинуть и обмануть врага -это тактическая победа -при том -что рф. -ведет войны успешно только благодаря обману -подлости и подставам
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11.09.2020 10:41 Відповісти
які ще докази вам потрібні, що зюзя - зрадник?
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11.09.2020 10:56 Відповісти
...мощный удар по нашей репутации...

Нельзя испортить то, чего не существует. Никакой репутации у Зе нет вообще, и никогда не было.
Ноль в степени - ноль, помноженный на ноль, так нулём и останется.
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11.09.2020 11:00 Відповісти
оп боится российских олигархов больше, чем своих.
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11.09.2020 12:24 Відповісти
Подоляк, это кто .? уборщица у зеленского???
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11.09.2020 13:36 Відповісти
Кинути гопника, це вдар по репутації? Ми вже до зрадників (ОПЗЖ) відносимось лояльно, згідно нашого калічного законодавства, яке вони і писали. Репутацію Україна здобула дав відсіч агресорові, так що це ей ніяк не зашкодить!
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11.09.2020 15:57 Відповісти
Интересное интервью Богдана Гордону. Рекомендую читать, хотя времени нужно затратить минут 30. Отбросив восхищение какими-то качествами Зелей, основной мотив, по моему мнению, Зеля очень обидчивый и очень любит восхваление. Опасное сочетание для политика. А соединенное с абсолютной безграмотностью в государственных делах, это сочетание делает Украину заложником параноика.
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11.09.2020 17:09 Відповісти
Насколько я не уважал этого подонка Богдана, до этого ИНТЕРВЬЮ , настолько я его сегодня и уважаю!! Молодец!! Дал по зубам всей этой зеленой нечисти от слуг народа и вывел ихние тёмные безграмотные, НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, делишки на свет божий!!!
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11.09.2020 18:59 Відповісти
Також поміняв думку на позитивну, хоча про нього був в душі все ж був трішки хорошої думки. Все таки гени є генами, знаючи його батька .
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11.09.2020 21:29 Відповісти
😂😂😂 яка репутація? Ви там у своєму "офісі" кокаїну перебрали? У шута репутації, як у курви цноти.
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11.09.2020 19:14 Відповісти
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