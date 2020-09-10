Офіс президента відповів Богдану: "Визнання, що нібито "Україна кинула Путіна" - це потужний удар по нашій репутації"
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інтерв'ю колишнього глави ОП Андрія Богдана. Слова Богдана про те, що нібито "Україна кинула Путіна" Подоляк назвав "катастрофою".
Свою думку Подоляк озвучив у Фейсбуке, інформує Цензор.НЕТ.
Інтерв'ю Богдана він назвав словами людини, "яка абсолютно не в інсайді, не в тренді, продовжує жартувати над власними старими жартами і намагається дограти чужі хайпи". Єдиним вартим уваги в цьому інтерв'ю Подоляк назвав слова Богдана про те, що нібито "Україна кинула Путіна".
"Нібито Україна не виконала взятих на себе зобов'язань... Це сильно. Майже явка з повинною. І це надзвичайно потужний удар по нашій репутації і чудова пропагандистська подача в сторону РФ. Не сумніваюся, що зроблено це, може, і не зумисне, по дурості, через банальне бажання дрібно напаскудити у власному домі. Але насправді - це катастрофа ..." - написав Подоляк.
За його словами, за цю фразу "зачепилися й активно стали розкручувати" росЗМІ.
"По всіх політичних каналах йде прямолінійне: "Україна за словами колись вкрай впливової людини не виконує своїх міжнародних зобов'язань. Особливо в рамках донбаського кейса". .... У чомусь це вже навмисне ослаблення державних інститутів. Навмисний удар по репутації конкретних посадових осіб. Навмисна гра на медійному полі чужої країни. Погана історія. Дуже", - написав Подоляк.
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но уверен что у Богдана есть чем ответить Зеле
Нельзя испортить то, чего не существует. Никакой репутации у Зе нет вообще, и никогда не было.
Ноль в степени - ноль, помноженный на ноль, так нулём и останется.