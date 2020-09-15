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кордон (4637) хасиди (176) Єнін (348)

Паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені необхідним, - МЗС

Паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені необхідним, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін запевнив, що паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю забезпечені їжею і напоями, і закликав продовжити комунікацію щодо вирішення питання на рівні урядів України та Ізраїлю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Єнін, зокрема, розповів, що багато часу приділив у вівторок тематиці хасидів і ситуації в окремих пунктах пропуску на кордоні з Республікою Білорусь, в тому числі провів зустріч з Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном.

"Ми з розумінням ставимося до зусиль Ізраїлю сприяти пропуску вказаних людей в Україну, у тч отримане сьогодні дипломатичними каналами звернення Міністра внутрішніх справ Ізраїлю на адресу Президента України. Водночас, закликаємо до продовження комунікації з цих питань на рівні Урядів двох держав, як це і було до цього часу, оскільки зазначені питання входять насамперед до компетенції Кабінету Міністрів України", - підкреслив заступник глави МЗС.

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За його словами, попри те, що значна кількість громадян Ізраїлю продовжує перебувати між білоруським і українським пунктами пропуску, спільними зусиллями української влади, посольств Ізраїлю в Україні і Білорусі, а також ряду єврейських громад України вдалося забезпечити паломників кошерною їжею та напоями.

Разом з тим він звертає увагу іноземців та осіб без громадянства на необхідність неухильного дотримання законодавства України з питань в'їзду і перебування на її території.

"Згідно з положеннями пункту 10-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", на час дії карантину в період з 00 годин 00 хвилин 28 серпня 2020 року до 00 годин 00 хвилин 28 вересня 2020 року забороняється в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім низки винятків", - нагадав Єнін.

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Він зазначив, що особи, які не підпадають під категорію винятків з вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України.

Заступник міністра додав, що з метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців, МЗС України звернулося до білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків.

"МЗС України звертається до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати діючі правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон", - підкреслив Єнін.

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Топ коментарі
+9
Вже б ексгумували того цадіка та вивезли на кордон
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15.09.2020 23:50
+4
Трупам поклоняться. Идолопоклонники.
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15.09.2020 23:56
+3
Звісно ж що по Білоруському морю, де білоруси ловлять креветки.
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16.09.2020 00:19
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Дайте їм сала.
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15.09.2020 23:48 Відповісти
С хреном.
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16.09.2020 06:49 Відповісти
і раків
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16.09.2020 07:30 Відповісти
Вже б ексгумували того цадіка та вивезли на кордон
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15.09.2020 23:50 Відповісти
НЕ можна, навіть якби і хотіли... По-перше, невідомо, де саме його могила... За легендами, вона на місці заводського ставка, який зараз терміново чистять від сміття, мулу і нафтових розводів, що скидалися туди більше півстоліття. По-друге, згідно з заповітом, цадик бажав лежать саме у землі Умані.... (частково це пов"язано з "уманською різнею" в гайдамаччину).
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16.09.2020 07:31 Відповісти
Трупам поклоняться. Идолопоклонники.
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15.09.2020 23:56 Відповісти
ні, вони танцюють на його могилі
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16.09.2020 07:31 Відповісти
Да пошли они к чёрту!Сколько можно писать о них?!
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15.09.2020 23:58 Відповісти
мацу форшмак и наш арабский плов с салом подвозят теплоходами таки
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16.09.2020 00:04 Відповісти
Звісно ж що по Білоруському морю, де білоруси ловлять креветки.
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16.09.2020 00:19 Відповісти
Ну все.. теперь осталось хасидов в сраку вылезать.. тфю.. стыдоба позорная.. а не власть! своих сгноить готовы а хасидов в сраку целовать..
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16.09.2020 00:45 Відповісти
мы для власти не свои
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16.09.2020 09:56 Відповісти
Сподіваюсь не за рахунок платників податків України?
Хай посол їх країни їде туди й забезпечує, пояснює що є Закон.
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16.09.2020 01:47 Відповісти
Как раз за твой рахунок, потому что ты Гой и с тебя можно драть столько сколько захочется иди лучше помолись но своего *********** Зеленского. Жиды своих не бросают обеспечат всем необходимым как раз за твой счёт
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16.09.2020 07:35 Відповісти
Если Черновцы, Тернополь и др города на Западе Украины в Красной зоне и блокированы, а в Умань запустят несколько тысяч хасидов с их крайне низкой гигиеничностью, и которые завезут в Украину тьму короновирусов. то это будет предел всему и полный Марабу! И еще одно подтверждение тому что сегодня Украина бесправная колония. Тем более неясно как к этому отнесутся жители Умани. И сколько их жизней от вируса унесет это нашествие
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16.09.2020 05:58 Відповісти
Израиль требует чтоб Украина нарушила карантин и допустила в Умань и вообще в Украину заразу! Ну и ну.
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16.09.2020 05:59 Відповісти
ЭТО ПАРТИЗАНЫ МОССАДА )))
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16.09.2020 06:15 Відповісти
Ехали бы они через ОРДЛО, там бы их по полной программе "обеспечили" б и "почистили".
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16.09.2020 06:52 Відповісти
Хай уманчани наберуть цистерну води з "святої водойми", і відправлять у Нові Яриловичі, разом з фото синагоги. І хай хасиди зустрічають "рош-га-шана" у прикордонній зоні... Надувні басейни коштують недорого...
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16.09.2020 07:27 Відповісти
Вони хліб гидують, як "вдячна" дружина Натаньяху кидала куски хліба на землю в Борисполі.
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16.09.2020 09:22 Відповісти
 
 