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граница (5144) хасиды (255) Енин (328)

Паломники-хасиды на границе с Беларусью обеспечены необходимым, - МИД

Паломники-хасиды на границе с Беларусью обеспечены необходимым, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заверил, что паломники-хасиды на границе с Беларусью обеспечены едой и напитками, и призвал продолжить коммуникацию по решению вопроса на уровне правительств Украины и Израиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Енин, в частности, рассказал, что много времени уделил во вторник тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Республикой Беларусь, в том числе провел встречу с Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом.

"Мы с пониманием относимся к усилиям Израиля способствовать пропуску указанных людей в Украину, в том числе полученное сегодня по дипломатическим каналам обращение Министра внутренних дел Израиля в адрес Президента Украины. В то же время призываем к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это и было до сих пор, поскольку указанные вопросы входят прежде всего к компетенции Кабинета Министров Украины", - подчеркнул замглавы МИД.

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По его словам, несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками.

Вместе с тем он обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

"Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641" Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ", на время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа 2020 в 00 часов 00 минут 28 сентября 2020 запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений ", - напомнил Енин.

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Он отметил, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины.

Замминистра добавил, что с целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

"МИД Украины обращается ко всем путешествующих с настойчивым ходатайствам уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу", - подчеркнул Енин.

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Топ комментарии
+9
Вже б ексгумували того цадіка та вивезли на кордон
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15.09.2020 23:50
+4
Трупам поклоняться. Идолопоклонники.
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15.09.2020 23:56
+3
Звісно ж що по Білоруському морю, де білоруси ловлять креветки.
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16.09.2020 00:19
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Дайте їм сала.
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15.09.2020 23:48 Ответить
С хреном.
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16.09.2020 06:49 Ответить
і раків
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16.09.2020 07:30 Ответить
Вже б ексгумували того цадіка та вивезли на кордон
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15.09.2020 23:50 Ответить
НЕ можна, навіть якби і хотіли... По-перше, невідомо, де саме його могила... За легендами, вона на місці заводського ставка, який зараз терміново чистять від сміття, мулу і нафтових розводів, що скидалися туди більше півстоліття. По-друге, згідно з заповітом, цадик бажав лежать саме у землі Умані.... (частково це пов"язано з "уманською різнею" в гайдамаччину).
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16.09.2020 07:31 Ответить
Трупам поклоняться. Идолопоклонники.
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15.09.2020 23:56 Ответить
ні, вони танцюють на його могилі
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16.09.2020 07:31 Ответить
Да пошли они к чёрту!Сколько можно писать о них?!
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15.09.2020 23:58 Ответить
мацу форшмак и наш арабский плов с салом подвозят теплоходами таки
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16.09.2020 00:04 Ответить
Звісно ж що по Білоруському морю, де білоруси ловлять креветки.
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16.09.2020 00:19 Ответить
Ну все.. теперь осталось хасидов в сраку вылезать.. тфю.. стыдоба позорная.. а не власть! своих сгноить готовы а хасидов в сраку целовать..
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16.09.2020 00:45 Ответить
мы для власти не свои
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16.09.2020 09:56 Ответить
Сподіваюсь не за рахунок платників податків України?
Хай посол їх країни їде туди й забезпечує, пояснює що є Закон.
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16.09.2020 01:47 Ответить
Как раз за твой рахунок, потому что ты Гой и с тебя можно драть столько сколько захочется иди лучше помолись но своего *********** Зеленского. Жиды своих не бросают обеспечат всем необходимым как раз за твой счёт
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16.09.2020 07:35 Ответить
Если Черновцы, Тернополь и др города на Западе Украины в Красной зоне и блокированы, а в Умань запустят несколько тысяч хасидов с их крайне низкой гигиеничностью, и которые завезут в Украину тьму короновирусов. то это будет предел всему и полный Марабу! И еще одно подтверждение тому что сегодня Украина бесправная колония. Тем более неясно как к этому отнесутся жители Умани. И сколько их жизней от вируса унесет это нашествие
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16.09.2020 05:58 Ответить
Израиль требует чтоб Украина нарушила карантин и допустила в Умань и вообще в Украину заразу! Ну и ну.
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16.09.2020 05:59 Ответить
ЭТО ПАРТИЗАНЫ МОССАДА )))
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16.09.2020 06:15 Ответить
Ехали бы они через ОРДЛО, там бы их по полной программе "обеспечили" б и "почистили".
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16.09.2020 06:52 Ответить
Хай уманчани наберуть цистерну води з "святої водойми", і відправлять у Нові Яриловичі, разом з фото синагоги. І хай хасиди зустрічають "рош-га-шана" у прикордонній зоні... Надувні басейни коштують недорого...
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16.09.2020 07:27 Ответить
Вони хліб гидують, як "вдячна" дружина Натаньяху кидала куски хліба на землю в Борисполі.
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16.09.2020 09:22 Ответить
 
 