Лукашенко позбавив дипломатичного рангу експослів Латушка і Лещеню, які підтримують революцію в Білорусі

Павла Латушка та Ігоря Лещеню позбавлено дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла "у зв'язку зі скоєнням вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Крім того, Василя Марковича звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь у Латвійській Республіці та позбавлено дипломатичного рангу "за неналежне виконання посадових обов'язків".

Нагадаємо, колишній міністр культури і ексдиректор театру Купали Павло Латушко входить до Координаційної ради.

16 серпня посол Білорусі у Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня виступив на підтримку громадян, які вийшли на мирні протести після виборів президента. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат.

Лещеня також сказав, що він солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст із мирними маршами, щоб їхній голос було почуто.

Пізніше він подав заяву про відставку.