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Лукашенко позбавив дипломатичного рангу експослів Латушка і Лещеню, які підтримують революцію в Білорусі

Лукашенко позбавив дипломатичного рангу експослів Латушка і Лещеню, які підтримують революцію в Білорусі

Павла Латушка та Ігоря Лещеню позбавлено дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла "у зв'язку зі скоєнням вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Крім того, Василя Марковича звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь у Латвійській Республіці та позбавлено дипломатичного рангу "за неналежне виконання посадових обов'язків".

Нагадаємо, колишній міністр культури і ексдиректор театру Купали Павло Латушко входить до Координаційної ради.

16 серпня посол Білорусі у Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня виступив на підтримку громадян, які вийшли на мирні протести після виборів президента. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат.

Лещеня також сказав, що він солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст із мирними маршами, щоб їхній голос було почуто.

Пізніше він подав заяву про відставку.
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Топ коментарі
+4
Быть дипломатом ЭТОГО государства и есть позор. А так, люди реабилитированы перед Европой
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16.09.2020 22:44
+4
Чувак, не НА Украину, а В Украину.
Запомни.
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16.09.2020 23:21
+3
Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню, поддерживающих революцию в Беларуси - Цензор.НЕТ 7645
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16.09.2020 22:36
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Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню, поддерживающих революцию в Беларуси - Цензор.НЕТ 7645
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16.09.2020 22:36 Відповісти
Прыдатели.
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16.09.2020 22:37 Відповісти
Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню, поддерживающих протестующих в Беларуси - Цензор.НЕТ 7968
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16.09.2020 22:42 Відповісти
...Как только и если в Кремле будет принято соответствующее решение, соединения российских ВДВ, 6-й армии Западного военного округа и 11-го армейского корпуса, дислоцированного в Калининградском эксклаве, попытаются оккупировать государства Балтии, прорвать польскую оборону в районе Сувалок и продвинуться вглубь территории Польши. И тогда НАТО окажется перед сложнейшим выбором: либо начать "большую войну" с Россией с высоким риском её перерастания в ядерный конфликт, либо смириться с поражением и, по сути дела, совершить политическое самоубийство. Путин и его генералы уверены в том, что лидеры западных государств выберут второй вариант. Популярный лозунг европейских борцов за мир второй половины ХХ века Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым"), считают в Кремле, слишком глубоко въелся в политическое мышление Запада.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
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16.09.2020 23:01 Відповісти
Том Кленси тоже писал романы..))
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16.09.2020 23:07 Відповісти
Этот военно-стратегический "футуризм" страшно выглядит только в интернете: в реальности моцковская Орда - это такой же чмовский совковый колхоз, как и "могучая" Красная армия июня 1941 года. В случае военной авантюры в Сувалках, моцковская Орда будет разгромлена войсками НАТО в течение 72-ух часов.

Моцковские генералы - все поголовно свинопасы из низшего слоя совкового общества, сыновья советской лимиты: шоферюг, грузчиков, уборщиц и посудомоек. Реально тупые отбросы общества. А натовские генералы все происходят из высших слоёв высокоразвитого западноевропейского общества .
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16.09.2020 23:16 Відповісти
А що вона скаже в країні, у якій нове покоління виросло в «русском мірє»?
Як що навіть у нас, де россія відібрала Крим, частину Донбасу, вбила 14000 українців, і скалічила тисячі, 40% вважають россію дружньою країною ?
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16.09.2020 23:20 Відповісти
вона ще не розібралась, що таке політика
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17.09.2020 01:31 Відповісти
Быть дипломатом ЭТОГО государства и есть позор. А так, люди реабилитированы перед Европой
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16.09.2020 22:44 Відповісти
Зачем режим валютой кормите? Деньги идут на оплату "работы" мусарам.

>Несмотря на протесты и угрозы забастовок страны, Белоруссия сохраняет уровень производства нефтепродуктов и остается главным поставщиком дизельного топлива на Украину. Как сообщает издание enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», доля страны в украинском импорте в августе сохранилась на уровне 42%.
Ожидания срыва поставок из Белоруссии в связи с протестами оппозиции оказались напрасными, пишет enkorr: «Как и анонсировала БНК, августовский объем оказался существенно выше нормативного, который составляет 180 тыс. тонн».
По данным «Консалтинговой группы А-95», в августе импорт дизельного топлива из Белоруссии на Украину составил 215 тыс. тонн, что на 9,5% меньше, чем в июле. Доля страны осталась на уровне прежнего месяца - 42,3%.
Следом по-прежнему идет Россия. Она несколько увеличила свою долю в общем импорте дизтоплива на Украину в августе - до 38,6%. В последнем месяце лета из России по трубопроводу и железнодорожным транспортом подали почти 150 тыс. тонн.
Остальные поставки дизельного топлива на Украину включали в себя импорт из Литвы и покупки с морской доставкой.
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16.09.2020 23:06 Відповісти
Чувак, не НА Украину, а В Украину.
Запомни.
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16.09.2020 23:21 Відповісти
В Украине 6 НПЗ. В Белоруссии 2, - и всё равно импортируют. О чём это говорит, НПЗ лежат и никто и не модернизирует. 2 миллиарда долларов в год для Лукашенки!

-На и -В от страны зависит. На английском China,на русском Китай.

https://ukraina.ru/news/20190809/1024579505.html

С начала этого года на Украину импортировали 4,69 млн тонн нефтепродуктов. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила Государственная фискальная служба
Объем импорта нефтепродуктов в денежном выражении составил 3 млрд долларов.
«Импорт нефтепродуктов из России составил 1,24 млрд долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 млрд долларов (36%), из Литвы - 315 млн долларов (10,6%)», - сообщили в ГФС.
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17.09.2020 08:25 Відповісти
Лукашеску вчинив заколот силовиками а тому він не легетивний.....
Усі його укази будуть скасовані. С права у часі.
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16.09.2020 23:44 Відповісти
престол утверждается правдой (с)
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17.09.2020 01:32 Відповісти
Беларусь покатилась по наклонной. Уже никто её не остановит.
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17.09.2020 09:30 Відповісти
 
 