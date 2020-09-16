Лукашенко позбавив дипломатичного рангу експослів Латушка і Лещеню, які підтримують революцію в Білорусі
Павла Латушка та Ігоря Лещеню позбавлено дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла "у зв'язку зі скоєнням вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу".
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Крім того, Василя Марковича звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь у Латвійській Республіці та позбавлено дипломатичного рангу "за неналежне виконання посадових обов'язків".
Нагадаємо, колишній міністр культури і ексдиректор театру Купали Павло Латушко входить до Координаційної ради.
16 серпня посол Білорусі у Словаччині, експомічник президента Ігор Лещеня виступив на підтримку громадян, які вийшли на мирні протести після виборів президента. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат.
Лещеня також сказав, що він солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст із мирними маршами, щоб їхній голос було почуто.
Пізніше він подав заяву про відставку.
Будь ласка, зачекайте...
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
Моцковские генералы - все поголовно свинопасы из низшего слоя совкового общества, сыновья советской лимиты: шоферюг, грузчиков, уборщиц и посудомоек. Реально тупые отбросы общества. А натовские генералы все происходят из высших слоёв высокоразвитого западноевропейского общества .
Як що навіть у нас, де россія відібрала Крим, частину Донбасу, вбила 14000 українців, і скалічила тисячі, 40% вважають россію дружньою країною ?
>Несмотря на протесты и угрозы забастовок страны, Белоруссия сохраняет уровень производства нефтепродуктов и остается главным поставщиком дизельного топлива на Украину. Как сообщает издание enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», доля страны в украинском импорте в августе сохранилась на уровне 42%.
Ожидания срыва поставок из Белоруссии в связи с протестами оппозиции оказались напрасными, пишет enkorr: «Как и анонсировала БНК, августовский объем оказался существенно выше нормативного, который составляет 180 тыс. тонн».
По данным «Консалтинговой группы А-95», в августе импорт дизельного топлива из Белоруссии на Украину составил 215 тыс. тонн, что на 9,5% меньше, чем в июле. Доля страны осталась на уровне прежнего месяца - 42,3%.
Следом по-прежнему идет Россия. Она несколько увеличила свою долю в общем импорте дизтоплива на Украину в августе - до 38,6%. В последнем месяце лета из России по трубопроводу и железнодорожным транспортом подали почти 150 тыс. тонн.
Остальные поставки дизельного топлива на Украину включали в себя импорт из Литвы и покупки с морской доставкой.
Запомни.
-На и -В от страны зависит. На английском China,на русском Китай.
https://ukraina.ru/news/20190809/1024579505.html
С начала этого года на Украину импортировали 4,69 млн тонн нефтепродуктов. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила Государственная фискальная служба
Объем импорта нефтепродуктов в денежном выражении составил 3 млрд долларов.
«Импорт нефтепродуктов из России составил 1,24 млрд долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 млрд долларов (36%), из Литвы - 315 млн долларов (10,6%)», - сообщили в ГФС.
Усі його укази будуть скасовані. С права у часі.