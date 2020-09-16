Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню, поддерживающих протестующих в Беларуси
Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Кроме того, Василий Маркович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишен дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Напомним, бывший министр культуры и экс-директор театра Купалы Павел Латушко входит в Координационный совет.
16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. "Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", — заявил дипломат.
Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.
Позже он подал заявление об отставке.
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Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
Моцковские генералы - все поголовно свинопасы из низшего слоя совкового общества, сыновья советской лимиты: шоферюг, грузчиков, уборщиц и посудомоек. Реально тупые отбросы общества. А натовские генералы все происходят из высших слоёв высокоразвитого западноевропейского общества .
Як що навіть у нас, де россія відібрала Крим, частину Донбасу, вбила 14000 українців, і скалічила тисячі, 40% вважають россію дружньою країною ?
>Несмотря на протесты и угрозы забастовок страны, Белоруссия сохраняет уровень производства нефтепродуктов и остается главным поставщиком дизельного топлива на Украину. Как сообщает издание enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», доля страны в украинском импорте в августе сохранилась на уровне 42%.
Ожидания срыва поставок из Белоруссии в связи с протестами оппозиции оказались напрасными, пишет enkorr: «Как и анонсировала БНК, августовский объем оказался существенно выше нормативного, который составляет 180 тыс. тонн».
По данным «Консалтинговой группы А-95», в августе импорт дизельного топлива из Белоруссии на Украину составил 215 тыс. тонн, что на 9,5% меньше, чем в июле. Доля страны осталась на уровне прежнего месяца - 42,3%.
Следом по-прежнему идет Россия. Она несколько увеличила свою долю в общем импорте дизтоплива на Украину в августе - до 38,6%. В последнем месяце лета из России по трубопроводу и железнодорожным транспортом подали почти 150 тыс. тонн.
Остальные поставки дизельного топлива на Украину включали в себя импорт из Литвы и покупки с морской доставкой.
Запомни.
-На и -В от страны зависит. На английском China,на русском Китай.
https://ukraina.ru/news/20190809/1024579505.html
С начала этого года на Украину импортировали 4,69 млн тонн нефтепродуктов. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила Государственная фискальная служба
Объем импорта нефтепродуктов в денежном выражении составил 3 млрд долларов.
«Импорт нефтепродуктов из России составил 1,24 млрд долларов (41,8% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси - 1,07 млрд долларов (36%), из Литвы - 315 млн долларов (10,6%)», - сообщили в ГФС.
Усі його укази будуть скасовані. С права у часі.