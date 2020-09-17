Батьки зможуть вибрати, отримати "пакет малюка" чи монетизувати допомогу, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України заявляє, що в майбутньому у батьків буде можливість вибрати або "пакет малюка" в натуральній формі на інтернет-платформі, або монетизувати допомогу на картку.

Про це заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов заявив на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні у нас відбулася зустріч з українськими виробниками, і був запропонований механізм, щоб усі виробники, які беруть участь у проєкті "пакет малюка", приєдналися до платформи, де вони збиратимуть ці товари, й у батьків буде можливість вибору: або вони вибирають "пакет" на цій платформі, або отримують картку і використовують кошти так, як їм зручно", - сказав Лебедцов.

Крім того, він прокоментував заяву партії "Слуга народу", в якій стверджується, що ідея з монетизацією "пакета малюка" себе не виправдала.

"Для того, щоб говорити, чи працює постанова чи ні, має пройти якийсь час. Це пілотний проєкт, який почав свою роботу 1 вересня", - заявив чиновник.

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Також Лебедцов зазначив, що у міністерства є застереження щодо ухваленого парламентом у першому читанні законопроєкту.

"У нас є деякі застереження, кілька депутатів їх підтримали. Можливо, якраз буде і та, і та програма працювати. І залишиться фінансова підтримка на картку і, можливо, буде в майбутньому "пакет малюка", - додав він.

Нагадаємо, "пакет малюка" - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, зокрема підгузники, засоби догляду, дитяча косметика й одяг. Отримання "пакета" не впливає на одержання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

29 липня Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з яким замість пакета малюка породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.