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Батьки зможуть вибрати, отримати "пакет малюка" чи монетизувати допомогу, - Мінсоцполітики

Батьки зможуть вибрати, отримати

Міністерство соціальної політики України заявляє, що в майбутньому у батьків буде можливість вибрати або "пакет малюка" в натуральній формі на інтернет-платформі, або монетизувати допомогу на картку.

Про це заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов заявив на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні у нас відбулася зустріч з українськими виробниками, і був запропонований механізм, щоб усі виробники, які беруть участь у проєкті "пакет малюка", приєдналися до платформи, де вони збиратимуть ці товари, й у батьків буде можливість вибору: або вони вибирають "пакет" на цій платформі, або отримують картку і використовують кошти так, як їм зручно", - сказав Лебедцов.

Крім того, він прокоментував заяву партії "Слуга народу", в якій стверджується, що ідея з монетизацією "пакета малюка" себе не виправдала.

"Для того, щоб говорити, чи працює постанова чи ні, має пройти якийсь час. Це пілотний проєкт, який почав свою роботу 1 вересня", - заявив чиновник.

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Також Лебедцов зазначив, що у міністерства є застереження щодо ухваленого парламентом у першому читанні законопроєкту.

"У нас є деякі застереження, кілька депутатів їх підтримали. Можливо, якраз буде і та, і та програма працювати. І залишиться фінансова підтримка на картку і, можливо, буде в майбутньому "пакет малюка", - додав він.

Нагадаємо, "пакет малюка" - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, зокрема підгузники, засоби догляду, дитяча косметика й одяг. Отримання "пакета" не впливає на одержання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

29 липня Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з яким замість пакета малюка породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.

Автор: 

діти (5076) допомога (8363) Міністерство соціальної політики (1270)


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Топ коментарі
+5
Только вы уже про...ли производство пакетов малыша, уроды зеленые. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в зеленые фекалии.
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17.09.2020 17:02
+2
не поверишь - не было! это только при зеленой швали может происходить
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17.09.2020 17:23
+1
А можно сразу водкой?
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17.09.2020 17:06
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Только вы уже про...ли производство пакетов малыша, уроды зеленые. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в зеленые фекалии.
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17.09.2020 17:02 Відповісти
это народ украины, это их выбор.
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17.09.2020 21:11 Відповісти
Лишнехромосомным здесь слова не давали.
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17.09.2020 22:41 Відповісти
А можно сразу водкой?
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17.09.2020 17:06 Відповісти
Зрадники. При Пэтрi, нашому Великому Сивочолому Гетьманi, такого не було.
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17.09.2020 17:10 Відповісти
не поверишь - не было! это только при зеленой швали может происходить
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17.09.2020 17:23 Відповісти
Ну, то почнеться: «Ви понімєтє, сєйчас у нас нєт наборов, возьмітє дєньгамі.»
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17.09.2020 18:14 Відповісти
так деньги виртуальные и потратить ты их можешь только в определенном магазине и на определенные вещи....а не на те которые тебе понравятся или нужнее сумму не израсходуешь-деньги прогорят через определенное время ...
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17.09.2020 22:17 Відповісти
Во время пандемии зеленые жлобы могли бы и пакет малыша и монетизированную помощь выдавать.
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17.09.2020 18:36 Відповісти
Это ж по зеленски:"A Вы чай с сахаром будете пить тогда руки без мыла мойте"
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17.09.2020 18:40 Відповісти
А паспорт для ребенка сразу низзя выбрать? Мож, хоть дите поживет как хомо сапиенс....
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17.09.2020 20:26 Відповісти
 
 