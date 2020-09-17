РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7450 посетителей онлайн
Новости
1 327 11

Родители смогут выбрать: получить "пакет малыша" или монетизированную помощь, - Минсоцполитики

Родители смогут выбрать: получить

Министерство социальной политики Украины заявляет, что в будущем у родителей будет возможность выбрать или "пакет малыша" в натуральной форме на интернет-платформе, или монетизированную помощь на карту.

Об этом заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у нас прошла встреча с украинскими производителями, и был предложен механизм, чтобы все производители, которые участвуют в проекте "пакет малыша", присоединились к платформе, где они будут собирать эти товары, и у родителей будет возможность выбора: либо они выбирают "пакет" на этой платформе, либо получают карту и используют средства так, как им удобно", - сказал Лебедцов.

Кроме того, он прокомментировал заявление партии "Слуга народа", в котором утверждается, что идея с монетизацией "пакета малыша" себя не оправдала.

"Для того, чтобы говорить, работает ли постановление или нет, должно пройти некоторое время. Это пилотный проект, который начал свою работу 1 сентября", - заявил чиновник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада предлагает вернуть выдачу "пакета малыша"

Также Лебедцов отметил, что у министерства есть предостережения относительно принятого парламентом в первом чтении законопроекта.

"У нас есть некие предостережения, несколько депутатов их поддержали. Возможно, как раз будет и та, и та программа работать. И останется финансовая поддержка на карту и, возможно, будет в будущем "пакет малыша", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.

Автор: 

дети (6503) помощь (7812) Министерство социальной политики (882)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Только вы уже про...ли производство пакетов малыша, уроды зеленые. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в зеленые фекалии.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:02
+2
не поверишь - не было! это только при зеленой швали может происходить
показать весь комментарий
17.09.2020 17:23
+1
А можно сразу водкой?
показать весь комментарий
17.09.2020 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только вы уже про...ли производство пакетов малыша, уроды зеленые. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в зеленые фекалии.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:02 Ответить
это народ украины, это их выбор.
показать весь комментарий
17.09.2020 21:11 Ответить
Лишнехромосомным здесь слова не давали.
показать весь комментарий
17.09.2020 22:41 Ответить
А можно сразу водкой?
показать весь комментарий
17.09.2020 17:06 Ответить
Зрадники. При Пэтрi, нашому Великому Сивочолому Гетьманi, такого не було.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:10 Ответить
не поверишь - не было! это только при зеленой швали может происходить
показать весь комментарий
17.09.2020 17:23 Ответить
Ну, то почнеться: «Ви понімєтє, сєйчас у нас нєт наборов, возьмітє дєньгамі.»
показать весь комментарий
17.09.2020 18:14 Ответить
так деньги виртуальные и потратить ты их можешь только в определенном магазине и на определенные вещи....а не на те которые тебе понравятся или нужнее сумму не израсходуешь-деньги прогорят через определенное время ...
показать весь комментарий
17.09.2020 22:17 Ответить
Во время пандемии зеленые жлобы могли бы и пакет малыша и монетизированную помощь выдавать.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:36 Ответить
Это ж по зеленски:"A Вы чай с сахаром будете пить тогда руки без мыла мойте"
показать весь комментарий
17.09.2020 18:40 Ответить
А паспорт для ребенка сразу низзя выбрать? Мож, хоть дите поживет как хомо сапиенс....
показать весь комментарий
17.09.2020 20:26 Ответить
 
 