Родители смогут выбрать: получить "пакет малыша" или монетизированную помощь, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины заявляет, что в будущем у родителей будет возможность выбрать или "пакет малыша" в натуральной форме на интернет-платформе, или монетизированную помощь на карту.

Об этом заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у нас прошла встреча с украинскими производителями, и был предложен механизм, чтобы все производители, которые участвуют в проекте "пакет малыша", присоединились к платформе, где они будут собирать эти товары, и у родителей будет возможность выбора: либо они выбирают "пакет" на этой платформе, либо получают карту и используют средства так, как им удобно", - сказал Лебедцов.

Кроме того, он прокомментировал заявление партии "Слуга народа", в котором утверждается, что идея с монетизацией "пакета малыша" себя не оправдала.

"Для того, чтобы говорить, работает ли постановление или нет, должно пройти некоторое время. Это пилотный проект, который начал свою работу 1 сентября", - заявил чиновник.

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Также Лебедцов отметил, что у министерства есть предостережения относительно принятого парламентом в первом чтении законопроекта.

"У нас есть некие предостережения, несколько депутатов их поддержали. Возможно, как раз будет и та, и та программа работать. И останется финансовая поддержка на карту и, возможно, будет в будущем "пакет малыша", - добавил он.

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Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

29 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.