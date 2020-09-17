Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко
"Європейська Солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це у відеозверненні заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко. Він наголосив: безвіз це не просто можливість вільно пересуватися Європою, це – символ цивілізаційного вибору українців.
"В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України. Це таке ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну антикорупційну структуру.
Робить це влада не лише для того, щоби надійно прикривати корупційні злочини "Слуг". Кожного з них до Верховної Ради заведено під особисті гарантії Зеленського, і за всіх він несе свою персональну відповідальність.
Протягом кількох років виборюючи безвіз, ми розуміли, що йдеться не лише про зручний спосіб вільного пересування для десятків мільйонів українців. Йдеться про наш з вами цивілізаційний вибір, про безпрецедентне зближення України з Євросоюзом, яке забезпечила наша команда.
Ставити під загрозу безвіз – це значить сприяти поверненню України у сферу впливу Росії. І байдуже, робить це влада за злим умислом чи по глупоті своїй – на рівень загрози це вже аж ніяк не впливає. В обох випадках результатом є повзучий промосковський реванш.
Показово, що формування кишенькової комісії для фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося спільним голосуванням коаліції із "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. І депутатів-утриманців Коломойського, який давно ратує переорієнтуватися із Заходу на Москву. Останньому безвіз не потрібен, бо земля горить під ногами по всьому світу, від Ізраїлю до США.
"Європейська Солідарність" вимагає переглянути сьогоднішнє рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП. І проведення прозорого конкурсу, – такого, як свого часу забезпечили ми для обрання керівництва Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду.
Зі свого боку в діалозі з нашими міжнародними партнерами я зроблю все від мене залежне, щоби українці не потерпали через власну владу. Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації.
А от кого слід позбавити безвізу, так персонально тих народних депутатів, які сьогодні голосували за постанову по Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Хай сидять вдома в закапелках свого кварталу і не зазіхають на права і свободи українців", – наголосив Петро Порошенко.
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На первом месте 37% украинцев из числа тех, кто хотел бы работать за границей, желают трудоустроиться в Германии, 26% - в Польше, 22% - в США и 21% - в Канаде. В Италии хотели бы работать -15% опрошенных, в Великобритании - 14%, во Франции и Швеции - по 12%, в Израиле - 11%, в Испании - 9%, в в Нидерландах - 7%. И удивительно что даже и в проклятой вражеской России которая временно оккупировала суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса нашлось жалких около 6% по видимо: бандитов- сепаратистов, про-кремлёвских - террористов, кровавых боевиков - опричников )(уйла , недобитых украинским народом продажных коммуно-фашистов, всей разной анти-украинской своры. И наверно их родные и близкие...и всякой другой разной продажной прокацапской падали из коллаборантов. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает Интерфакс-Украина.
Амнезия замучила сектантов порошенко
А лишить безвиза, надо персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре..проросийских-олигархических ставлеников.
Пусть сидят дома в закоулках своего квартала и не посягают на права и свободы украинцев.
Пусть валят на Рашку в Ростов, сибирь ---СН, ОПЗЖ, За майбутне коломойшы.
Они едут без виз в любую страну мира (хоть Штаты хоть Канада - хоть куда)
там його дітки живуть , там його нерухомість і бабло ...
"Европейский" пакет законов был принят без голоса Порошенко, - Тарасюк
https://censor.net/ru/news/285208/evropeyiskiyi_paket_zakonov_byl_prinyat_bez_golosa_poroshenko_tarasyuk
По-Рошенко ворог України але вам, засліпило. Бідна Україна, що має сліпих своїх дітей...(((
Ще раз питаю Що зробив по-Рошен?
Пенсійний вік добавив, тарифи зробив захмарні,
пенсії нижче прожиткового мінімума, обібрав-обікрав 100 українських банків з уставним фондом у 300млрд,
ще й медичну смертельну "реформу" для українців розпочав,
яку "успішно" підхватив зеленський. Ви що у комі були і звідти ніяк не вийдете???... КОМАТОЗНИКИ ВИ... ТЬХУ
Найбідніша країна Европи і 3 млн. заробітчан , субсидія , Мінські договорняки які не можливо виконати оце і всі досягнення .
=================================== ДУМАЮ ВИ ЦЕ ВСЕ ЗНАЄТЕ. Тоді що? Вас купив Пеця?
Ну гроші у цій розореній пецею і його наступником країні потрібні всім але є котрі свою Батьківщину не продають...
ВИ ПРОДАЛИ... КРАЇНУ І СВОЮ ЧЕСТЬ.
http://cpi.ti-ukraine.org/ Індекс сприйняття корупції у світі
Увы...
https://from-ua.com/obzor-pressi/457738-poroshenko-uchastvoval-v-stroitelstve-krimskogo-mosta-rassledovanie-zhurnalistov.html
Журналісти-розслідувачі по всьому світу почали публікувати матеріали на основі витоку даних FinCEN про підозрілі операції на 2 трильйони доларів.
Серед фігурантів - українські олігархи та колишній президент України.
У витоку є дані і про фінансові операції Ріната Ахметова, Петра Порошенка та Сергія Курченка. Деталі щодо них журналісти опублікують згодом.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665381/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2610646052579037&id=100009010040969&__cft__[0]=AZXhB_aMd8qTUarBFg-Wb3p0WFAPm5SN031hZy7Aw6TSzu-MFOueI08ForCjNEmPQ2Dl8slQIb8CMd8TQvBlLvJhgK9hDpX2QvaH-3UJ-CoU-Vrete1EQpCvc39gB_4Y_tZmC5_JebMepY2BjMDSj6lb&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 сентября в 19:15
ПАРТИИ И КРИЗИС УКРАИНЫ.
В реальности в Украине существуют четыре влиятельные политические силы- это партия «Слуги народа» президента Зеленского, «Оппозиционная платформа-за жизнь» Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко. Остальные партии прочно осели на периферии политической процесса и лишь рассчитают на очередной политический кризис, чтобы получить свой шанс.
Партия «СН» президента Зеленского скорее всего пока лишь пиар-проект. Ей еще предстоит превратиться из административного ресурса Офиса президента в полноценную общенациональную организацию. Местные выборы покажут насколько успешно это произойдет.
Партия «ОПЗЖ» Медведчука плотно и отрыто ориентирована на Россию. «ОПЗЖ» не скрывает, что ее политический курс направлен на присоединение, в той или иной степени, Украины к России.
Недавно созданная партия «ЕС» бывшего президента-олигарха Порошенко хочет подмять под себя весь национал-демократический спектр и «торговать» этим ресурсом в борьбе за сохранение его огромного богатства. Несмотря на то, что Порошенко был автором позорных и унизительных Минских соглашений с Россией, он пытается представить себя как защитника национальных ценностей Украины. И ему пока это удается. Обладая огромными финансовыми и информационными ресурсами он активно «окучивает» электорат Западной Украины и Центра.
На практике эти две партии - «ОПЗЖ» и «ЕС» не мешают друг другу и используют театральную борьбу друг с другом для укрепления и расширения своего электората за счет других партий и прежде всего за счет партии «СН» Зеленского и «Батькивщины» Тимошенко. Конфликты, которые, время от времени, возникают между «ЕС» Порошенко и «ОПЗЖ» Медведчука носят вербальный характер и легко разрешаются на «московском» уровне. Благо у Медведчука и Порошенко есть большой опыт взаимовыгодного коммерческого и политического сотрудничества в годы правления президента Порошенко.
Четвертая политическая сила -это партия «Батькивщина», имеющая свой общенациональный электорат, харизматического лидера, четкую позицию и большой опыт политической борьбы. «Батькивщина» Тимошенко активно дистанцируется, как от партии старого политического противника Порошенко- «ЕС», так и от политики Медведчука-ОПЗЖ. К тому же, в отличие от «ОПЗЖ» и «ЕС» она имеет общенациональный электорат.
Если мы посмотрим на политическую силу Зеленского, то у него есть власть, но нет понимания как ею распорядится и что нужно Украине в первую очередь. У Зеленского нет своего четкого политического курса, своей сильной стратегии выхода их кризиса. В своей сумбурной кадровой политике партия «СН» вынуждена использовать, в лучшем случае, ставленников олигархов, в худшем случае- людей Порошенко и Медведчука. Президенту Зеленскому так и не удалось за полтора года, ни сформировать команду соратников, ни разработать и предоставить украинскому обществу четкую стратегию выхода из кризиса. Все держится на пиаре, фаворитизме, придворных интригах, сумбурной кадровой политике и поиске личных врагов президента. Вместо ясной и выверенной стратегии чаще всего используется «метод проб и ошибок», который дорого обходится украинской экономике. Этого крайне мало не только для того чтобы победить, но и для того чтобы дотянуть до конца президентского срока. Президенту Зеленскому надо срочно искать выходы их двойного кризиса- кризиса Украины и кризиса собственной политической силы.
Что касается партии Медведчука -ОПЗЖ, то у нее крайне открытая, артикулированная политическая стратегия, которая ориентирована исключительно на сближение Украины с Россией, как способ выхода из кризиса, но за счет интересов Украины. Поэтому такая партийная стратегия не может быть основой для общенациональной стратегии выхода из кризиса и противоречит национальным интересам Украины. Сам же лидер «ОПЗЖ» Медведчук всячески демонстрирует свою личною преданность президенту России Путину. Опираясь на «мягкую» и военную силу России «ОПЗЖ» уверенно чувствует себя в украинской политике и активно эксплуатирует страхи и надежды электората Юго-Востока Украины.
В свою очередь, партия ЕС Порошенко активно и цинично использует страхи и надежды противоположного электората - Запада и Центра Украины. Реальная политическая стратегия партии «ЕС» сводится к возврату Порошенко во власть и защиту его экономических интересов. Обильная политическая и циничная демагогия позволяет «ЕС» Порошенко умело скрывать отсутствие интереса к реальной стратегии выхода Украины из кризиса.
Поэтому, с точки зрения национальных интересов Украины партия «Батькивщина» Тимошенко выгодно отличается от поведения указанных политических сил. Она не стремится вернуть себе президенсткую власть, ни вернуть Украину в зону влияния России, а сама Тимошенко не раз доказывала свою способность сражаться с кризисами.
Объективно, ради выхода Украины из кризиса, политические интересы «СН» и «Батькивщины» совпадают, но их политические противники делают все, чтобы они конфликтовали. Ведь партия Порошенко будет продолжать бороться с «Батькивщиной» всеми доступными средствами, а партия «ОПЗЖ» Медведчука будет продолжать успешно поедать рейтинг «СН» Зеленского.
И хотя сейчас политический потенциал «Батькивщины» ниже, чем партии Зеленского у ее партийного лидера Тимошенко есть три важных качества как общенационального политика- это огромный опыт работы в Кабмине и Верховной Раде Украины, тщательная, проработанная, с учетом эпидемии , политическая и социально-экономическая стратегия выхода Украины из кризиса и личное мужество, которого так не хватает украинским политикам.
Таким образом, у президента Украины Зеленского еще есть большая власть и неплохой личный рейтинг, но отсутствует опыт политической работы на высшем уровне, а главное -нет внятного политического курса и стратегического видения развития Украины. А у Тимошенко нет большой власти, но есть свое аргументированное стратегическое видение как вывести страну из глубокого кризиса и есть готовность сотрудничать с президентом, Кабмином и Верховной радой.
Между тем способность ветвей власти и партий к политической консолидации является условием вытаскивания Украины из глубокого кризиса. Никто этого за нас не сделает.