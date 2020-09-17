УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10230 відвідувачів онлайн
Новини
20 987 366

Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко

Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції

"Європейська Солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це у відеозверненні заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко. Він наголосив: безвіз це не просто можливість вільно пересуватися Європою, це – символ цивілізаційного вибору українців.

"В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України. Це таке ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну антикорупційну структуру.

Робить це влада не лише для того, щоби надійно прикривати корупційні злочини "Слуг". Кожного з них до Верховної Ради заведено під особисті гарантії Зеленського, і за всіх він несе свою персональну відповідальність.

Протягом кількох років виборюючи безвіз, ми розуміли, що йдеться не лише про зручний спосіб вільного пересування для десятків мільйонів українців. Йдеться про наш з вами цивілізаційний вибір, про безпрецедентне зближення України з Євросоюзом, яке забезпечила наша команда.

Читайте також: Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК

Ставити під загрозу безвіз – це значить сприяти поверненню України у сферу впливу Росії. І байдуже, робить це влада за злим умислом чи по глупоті своїй – на рівень загрози це вже аж ніяк не впливає. В обох випадках результатом є повзучий промосковський реванш.

Показово, що формування кишенькової комісії для фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося спільним голосуванням коаліції із "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. І депутатів-утриманців Коломойського, який давно ратує переорієнтуватися із Заходу на Москву. Останньому безвіз не потрібен, бо земля горить під ногами по всьому світу, від Ізраїлю до США.

"Європейська Солідарність" вимагає переглянути сьогоднішнє рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП. І проведення прозорого конкурсу, – такого, як свого часу забезпечили ми для обрання керівництва Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду.

Також читайте: Загроз для безвізового режиму між Україною і Євросоюзом немає, - Кулеба

Зі свого боку в діалозі з нашими міжнародними партнерами я зроблю все від мене залежне, щоби українці не потерпали через власну владу. Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації.

А от кого слід позбавити безвізу, так персонально тих народних депутатів, які сьогодні голосували за постанову по Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Хай сидять вдома в закапелках свого кварталу і не зазіхають на права і свободи українців", – наголосив Петро Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) безвізовий режим (1336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+91
Він каже, що зебіли, разом з мертвечуківцями зливають Україну парашці.
показати весь коментар
17.09.2020 19:36
+57
Вот ей-богу, при всех его недостатках лучший на данный момент президент нашей страны! Жаль клоунада привальвирует над разумом у наших сограждан и во главе страны мы имеем теперешнее недорозумение...
показати весь коментар
17.09.2020 19:38
+51
Зебилоиды, фас!
показати весь коментар
17.09.2020 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
зеголосили ожидаемо трындят, что безвиз пофиг -просто они быдло, любящие с русиш швайн толкаться на пункте пропуска и нищеброды, которые не могут себе позволить спонтанно поехать за границу на выходные
показати весь коментар
17.09.2020 21:08 Відповісти
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 6005
показати весь коментар
17.09.2020 21:13 Відповісти
И кто ж топил за зе? Ой, это Ярош.
показати весь коментар
17.09.2020 23:52 Відповісти
В 2019г. Социологи группы «Рейтинг» провели опросс и выяснили, в какой стране украинцы хотят работать больше всего.
На первом месте 37% украинцев из числа тех, кто хотел бы работать за границей, желают трудоустроиться в Германии, 26% - в Польше, 22% - в США и 21% - в Канаде. В Италии хотели бы работать -15% опрошенных, в Великобритании - 14%, во Франции и Швеции - по 12%, в Израиле - 11%, в Испании - 9%, в в Нидерландах - 7%. И удивительно что даже и в проклятой вражеской России которая временно оккупировала суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса нашлось жалких около 6% по видимо: бандитов- сепаратистов, про-кремлёвских - террористов, кровавых боевиков - опричников )(уйла , недобитых украинским народом продажных коммуно-фашистов, всей разной анти-украинской своры. И наверно их родные и близкие...и всякой другой разной продажной прокацапской падали из коллаборантов. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает Интерфакс-Украина.
показати весь коментар
17.09.2020 21:17 Відповісти
Кто уничтожил закон о незаконном обогащении, который был возвращён теперешним созывом рады?
Амнезия замучила сектантов порошенко
показати весь коментар
17.09.2020 21:19 Відповісти
Толку с этого закона было, если он не работал,потому,что был безграмотно написан
показати весь коментар
17.09.2020 21:32 Відповісти
Интересно, а кто же этот закон, будто нарочно, безграмотно написал?
показати весь коментар
17.09.2020 22:26 Відповісти
всі скопом, всією коаліцією в складі 5-ти фракцій, приймали, да, через два читання, з правками... Приймали без турбореживму, без монобільшості, і шукали компроміс в коаліції. Ьільше того скажу: саме такої редакції вимагали дві фракції: самодроч і гомоляшка; з компромісу так і проголосували
показати весь коментар
18.09.2020 01:51 Відповісти
Суть в том, что принятие этого закона и было одним из требований Европы по предоставлению нам безвиза.
показати весь коментар
17.09.2020 23:40 Відповісти
Было требование о принятиии закона,но ничего небыло сказано о его радакции
показати весь коментар
18.09.2020 08:28 Відповісти
працював Закон, принаймі, в тій частині, що НАЗК брало декларації та перевіряло.
показати весь коментар
18.09.2020 01:47 Відповісти
Мне вот интересно, а активисты секты зелёного дегенерата когда начнут обсуждать действующую власть? Танечка, выходи из комы
показати весь коментар
17.09.2020 21:38 Відповісти
sulima ivan , ты хоть не позорься Европа это культура
показати весь коментар
17.09.2020 21:19 Відповісти
"В закоулках своего квартала" - Петр Алексеевич четко указал кварталовскому быдлу на его место, возле па-Раши!
показати весь коментар
17.09.2020 21:25 Відповісти
Параша указывает место возле себя, как в немецкой грамматике почти...
показати весь коментар
17.09.2020 21:52 Відповісти
Ооо и понятно, винторогому скоту автоматы по продаже боярышника на Рабсиюшке намного роднее и милее...
показати весь коментар
17.09.2020 21:32 Відповісти
ПРАВ Порох. Вот тут согласен, не простой народ надо лишать безвиза!

А лишить безвиза, надо персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре..проросийских-олигархических ставлеников.
Пусть сидят дома в закоулках своего квартала и не посягают на права и свободы украинцев.

Пусть валят на Рашку в Ростов, сибирь ---СН, ОПЗЖ, За майбутне коломойшы.
показати весь коментар
17.09.2020 21:31 Відповісти
Ой, а кто из себя этих депутатов выбрал? Если б вместо верещук записали танечку, что бы изменилось? Так что всех надо лишать.
показати весь коментар
17.09.2020 23:55 Відповісти
у них ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ паспорт
Они едут без виз в любую страну мира (хоть Штаты хоть Канада - хоть куда)
показати весь коментар
18.09.2020 08:22 Відповісти
Щас кремлёвская ЗЕкрыса уже снимает очередной видосик где расскажет ЗЕбилам почему безвиз плохо, и эта всё злобные проделки бариги мародьора и парахаботов, а вот Таёжный союз с Расиюшкой это всячески хорошо и скрепно!!! А тут и рихверендум за дружбу с Рабсиюшкой подоспеет...как и хотели ЗЕкрысы ещё в самом начале
показати весь коментар
17.09.2020 21:31 Відповісти
Если бы Порошенко выбрал путь формирования в Украине европейского пути развития, то за 7 лет была бы уже очевидна разница и по зарплатам и уровню жизни между свободной и оккупированной Украиной. Но он выбрал офшоры еще в 2014 году и фальсификацию реформ. А дурных в мире нема, на дурняка кормить чужих олигархов и вводить санкци, когда сама https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html Украина закупает сталь у своего врага ! Безвиз уместен, когда ты соответствуешь более менее тому уровню, куда едешь! Не с нашей минимальной, позорной зп строить из себя европейцев. А люди из Системы всегда могут себе позволить 20-30 евро на визу, которая гарантирует пересечение границы, в отличие от безвиза.
показати весь коментар
17.09.2020 21:33 Відповісти
так офшоркін і прийшов в Європу - індивідуально ..))
там його дітки живуть , там його нерухомість і бабло ...
показати весь коментар
17.09.2020 22:03 Відповісти
А ось і типовий пердставник зебіллячого стада з"явився відмазувати зеленого дегенерата дітьми Порошенка. Ну роскажи нам всім чому українцям не потрібен безвіз і чому зе-дегенрат все робить парвильно..
показати весь коментар
17.09.2020 22:29 Відповісти
Ты идиот.
показати весь коментар
18.09.2020 00:01 Відповісти
я задоволена, що безвіз відмінять через зелену гидоту, тому що треба вчити 73% зебілов думати мізками, а не дупою. безвіз Порошенко добився для молодих, але ці молоді дурні зрадили самі собі,(Порошенко має особистий безвіз) то хай їм буде наука надалі. Україна повина пройти цей шлях-кров, піт, ганебну поведінку зебілів і таким чином буде дорожити цим надбанням.
показати весь коментар
17.09.2020 21:35 Відповісти
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 7684
показати весь коментар
17.09.2020 21:39 Відповісти
згадалось..
"Европейский" пакет законов был принят без голоса Порошенко, - Тарасюк
https://censor.net/ru/news/285208/evropeyiskiyi_paket_zakonov_byl_prinyat_bez_golosa_poroshenko_tarasyuk
показати весь коментар
17.09.2020 22:26 Відповісти
а где в єто время біл Порошенко? Если не знаешь - не воняй
показати весь коментар
17.09.2020 22:51 Відповісти
і де ж він був 13.05.14..? просвітіть, о його славний мемуарист..
показати весь коментар
17.09.2020 23:04 Відповісти
Софія Мелеграно
По-Рошенко ворог України але вам, засліпило. Бідна Україна, що має сліпих своїх дітей...(((
Ще раз питаю Що зробив по-Рошен?
Пенсійний вік добавив, тарифи зробив захмарні,
пенсії нижче прожиткового мінімума, обібрав-обікрав 100 українських банків з уставним фондом у 300млрд,
ще й медичну смертельну "реформу" для українців розпочав,
яку "успішно" підхватив зеленський. Ви що у комі були і звідти ніяк не вийдете???... КОМАТОЗНИКИ ВИ... ТЬХУ
Найбідніша країна Европи і 3 млн. заробітчан , субсидія , Мінські договорняки які не можливо виконати оце і всі досягнення .
=================================== ДУМАЮ ВИ ЦЕ ВСЕ ЗНАЄТЕ. Тоді що? Вас купив Пеця?
Ну гроші у цій розореній пецею і його наступником країні потрібні всім але є котрі свою Батьківщину не продають...
ВИ ПРОДАЛИ... КРАЇНУ І СВОЮ ЧЕСТЬ.Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 221
показати весь коментар
26.09.2020 14:06 Відповісти
Глупый заюлек! Спорить с бредом мне влом, поэтому со своей брехней в спам иди, не позорься)))
показати весь коментар
26.09.2020 23:46 Відповісти
это - символ цивилизационного выбора украинцев.Источник: https://censor.net/ru/n3219956

http://cpi.ti-ukraine.org/ Індекс сприйняття корупції у світі
показати весь коментар
17.09.2020 22:02 Відповісти
Имеем по факту катастрофическую ситуацию на политическом поле. Страну полным ходом тянут в лапы Раши, " таежного союза", капитуляции, федерализации и т.д. Олигархат и 90% полит"элиты" в сговоре. Достаточно глянуть на политический расклад и его удручающие перспективы - Итак ( на сейчас) ОПЗЖопс ( из двух крыльев Медведчук- Рабинович и Бойко- Левочкин, Фирташ) открытая рашен агентура, пятая колонна оккупанта 44 депутата. " За майбутне" ( вторая колонна раши , аля Беня) -24 штыка. " Довира" группа соглашателей и капитулянтов, согласных на все ( отличие от первых двух только одна.., они всегда подспудно с теми кто во власти на данный момент или имеют сто процентные перспективы, но готовы предложить свои услуги любому ( говорят что к этой группе на прямую относится Аваков, возможно) -20 членов. А еще внефракционные, их там всего восемнадцать, но даже если считать скромно то половина 9 -10 штыков рашен капитуляцион ( такие как Новинский, Довгий и дальше по списку) Ну и "слуги" , они же "микробы", они же " не кто и звать их не как" перечислять их численность нет смысла потому что народец многошерстный, случайный.. и в то же время можно сказать что из 254 ( или сколько их там еще осталось) человек 190- 200 это те же агенты Раши, Бени, "свидетели "Зе", соглашатели и капитулянты. Вот такая вот "картина маслом" А на подходе еще "партия Шария" ( блогерская агентура Кремля) набирающая обороты, партия " Наш край" ( еще та шайка лейка) жуликов и проходимцев разных мастей, Оппозиционный блок ( осколки регионалов) аля Ахметов - Кернес, Мураев, Добкин, Колесников, Труханов и компани), новые рашен проекты из " новых лиц" партия" Перемога Пальчевского".. Вот такой расклад. Думаю при желании они найдут союзников и в других полит силах, дело в цене, а как там в раше поется " мы за ценой не постоим" уверен таких найдут и в " Ударе" и в " Батькивщине" да и в других тоже не все " святые".. ( сколько из БПП теперь в вышеуказанных "проектах" окопались, деньги не пахнут) В общем плохо дело. Одна препона у всех них, это активная часть народа и украинского общества.
показати весь коментар
17.09.2020 22:10 Відповісти
Лахта! Спалив контору! Всі ольгинці пишуть «ы» замість і чи е. Ти будеш у спамі вічно, козломордий гвинторог.
показати весь коментар
17.09.2020 22:41 Відповісти
Кнопку спам ввели для того, чтобы отделять "другое мнение" от дебилов.
показати весь коментар
18.09.2020 00:00 Відповісти
Зебільня невдячна. Я навіть не здивована, що безвіз можуть відмінити. Я до цього була готова ще у минулому році. А от довбоЗЕби, які голосували за Янелоха та вже звикли подорожувати по Європі без зайвих проблем, от вони будуть в афігє.
показати весь коментар
17.09.2020 22:50 Відповісти
ГУДБАЙ БЕЗВІЗ - ЦЕ ТИ !
показати весь коментар
17.09.2020 22:51 Відповісти
Коли буде друге пришестя Пэтра то вiн нам знову подаруе томос, безвiз, армiю, вiру i мову за власнi грошi.
показати весь коментар
18.09.2020 00:43 Відповісти
цей 73/43%зебіл більш дебільного висрати не зміг
показати весь коментар
18.09.2020 01:10 Відповісти
Не будет.
показати весь коментар
18.09.2020 01:27 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2020 01:09 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2020 01:13 Відповісти
Прочитал заголовок и подумал было, что собрались таки визовый режим с агрессором ввести...

Увы...
показати весь коментар
18.09.2020 01:26 Відповісти
Поки не повернемо Пороxа у України немає майбутнього
показати весь коментар
18.09.2020 08:18 Відповісти
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 2587
показати весь коментар
18.09.2020 09:31 Відповісти
Порошенко участвовал в строительстве Крымского моста - расследование журналистов
https://from-ua.com/obzor-pressi/457738-poroshenko-uchastvoval-v-stroitelstve-krimskogo-mosta-rassledovanie-zhurnalistov.html
показати весь коментар
18.09.2020 11:02 Відповісти
https://censor.net/user/381146 - жульчин 73/43%****, бреше ольгіінськими методичками
показати весь коментар
19.09.2020 12:40 Відповісти
а м.

Журналісти-розслідувачі по всьому світу почали публікувати матеріали на основі витоку даних FinCEN про підозрілі операції на 2 трильйони доларів.
Серед фігурантів - українські олігархи та колишній президент України.
У витоку є дані і про фінансові операції Ріната Ахметова, Петра Порошенка та Сергія Курченка. Деталі щодо них журналісти опублікують згодом.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665381/
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 8369
показати весь коментар
26.09.2020 14:04 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969&__cft__[0]=AZXhB_aMd8qTUarBFg-Wb3p0WFAPm5SN031hZy7Aw6TSzu-MFOueI08ForCjNEmPQ2Dl8slQIb8CMd8TQvBlLvJhgK9hDpX2QvaH-3UJ-CoU-Vrete1EQpCvc39gB_4Y_tZmC5_JebMepY2BjMDSj6lb&__tn__=-UC%2CP-y-R Виктор Небоженко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2610646052579037&id=100009010040969&__cft__[0]=AZXhB_aMd8qTUarBFg-Wb3p0WFAPm5SN031hZy7Aw6TSzu-MFOueI08ForCjNEmPQ2Dl8slQIb8CMd8TQvBlLvJhgK9hDpX2QvaH-3UJ-CoU-Vrete1EQpCvc39gB_4Y_tZmC5_JebMepY2BjMDSj6lb&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 сентября в 19:15

ПАРТИИ И КРИЗИС УКРАИНЫ.

В реальности в Украине существуют четыре влиятельные политические силы- это партия «Слуги народа» президента Зеленского, «Оппозиционная платформа-за жизнь» Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко. Остальные партии прочно осели на периферии политической процесса и лишь рассчитают на очередной политический кризис, чтобы получить свой шанс.
Партия «СН» президента Зеленского скорее всего пока лишь пиар-проект. Ей еще предстоит превратиться из административного ресурса Офиса президента в полноценную общенациональную организацию. Местные выборы покажут насколько успешно это произойдет.
Партия «ОПЗЖ» Медведчука плотно и отрыто ориентирована на Россию. «ОПЗЖ» не скрывает, что ее политический курс направлен на присоединение, в той или иной степени, Украины к России.
Недавно созданная партия «ЕС» бывшего президента-олигарха Порошенко хочет подмять под себя весь национал-демократический спектр и «торговать» этим ресурсом в борьбе за сохранение его огромного богатства. Несмотря на то, что Порошенко был автором позорных и унизительных Минских соглашений с Россией, он пытается представить себя как защитника национальных ценностей Украины. И ему пока это удается. Обладая огромными финансовыми и информационными ресурсами он активно «окучивает» электорат Западной Украины и Центра.
На практике эти две партии - «ОПЗЖ» и «ЕС» не мешают друг другу и используют театральную борьбу друг с другом для укрепления и расширения своего электората за счет других партий и прежде всего за счет партии «СН» Зеленского и «Батькивщины» Тимошенко. Конфликты, которые, время от времени, возникают между «ЕС» Порошенко и «ОПЗЖ» Медведчука носят вербальный характер и легко разрешаются на «московском» уровне. Благо у Медведчука и Порошенко есть большой опыт взаимовыгодного коммерческого и политического сотрудничества в годы правления президента Порошенко.
Четвертая политическая сила -это партия «Батькивщина», имеющая свой общенациональный электорат, харизматического лидера, четкую позицию и большой опыт политической борьбы. «Батькивщина» Тимошенко активно дистанцируется, как от партии старого политического противника Порошенко- «ЕС», так и от политики Медведчука-ОПЗЖ. К тому же, в отличие от «ОПЗЖ» и «ЕС» она имеет общенациональный электорат.
Если мы посмотрим на политическую силу Зеленского, то у него есть власть, но нет понимания как ею распорядится и что нужно Украине в первую очередь. У Зеленского нет своего четкого политического курса, своей сильной стратегии выхода их кризиса. В своей сумбурной кадровой политике партия «СН» вынуждена использовать, в лучшем случае, ставленников олигархов, в худшем случае- людей Порошенко и Медведчука. Президенту Зеленскому так и не удалось за полтора года, ни сформировать команду соратников, ни разработать и предоставить украинскому обществу четкую стратегию выхода из кризиса. Все держится на пиаре, фаворитизме, придворных интригах, сумбурной кадровой политике и поиске личных врагов президента. Вместо ясной и выверенной стратегии чаще всего используется «метод проб и ошибок», который дорого обходится украинской экономике. Этого крайне мало не только для того чтобы победить, но и для того чтобы дотянуть до конца президентского срока. Президенту Зеленскому надо срочно искать выходы их двойного кризиса- кризиса Украины и кризиса собственной политической силы.
Что касается партии Медведчука -ОПЗЖ, то у нее крайне открытая, артикулированная политическая стратегия, которая ориентирована исключительно на сближение Украины с Россией, как способ выхода из кризиса, но за счет интересов Украины. Поэтому такая партийная стратегия не может быть основой для общенациональной стратегии выхода из кризиса и противоречит национальным интересам Украины. Сам же лидер «ОПЗЖ» Медведчук всячески демонстрирует свою личною преданность президенту России Путину. Опираясь на «мягкую» и военную силу России «ОПЗЖ» уверенно чувствует себя в украинской политике и активно эксплуатирует страхи и надежды электората Юго-Востока Украины.
В свою очередь, партия ЕС Порошенко активно и цинично использует страхи и надежды противоположного электората - Запада и Центра Украины. Реальная политическая стратегия партии «ЕС» сводится к возврату Порошенко во власть и защиту его экономических интересов. Обильная политическая и циничная демагогия позволяет «ЕС» Порошенко умело скрывать отсутствие интереса к реальной стратегии выхода Украины из кризиса.
Поэтому, с точки зрения национальных интересов Украины партия «Батькивщина» Тимошенко выгодно отличается от поведения указанных политических сил. Она не стремится вернуть себе президенсткую власть, ни вернуть Украину в зону влияния России, а сама Тимошенко не раз доказывала свою способность сражаться с кризисами.
Объективно, ради выхода Украины из кризиса, политические интересы «СН» и «Батькивщины» совпадают, но их политические противники делают все, чтобы они конфликтовали. Ведь партия Порошенко будет продолжать бороться с «Батькивщиной» всеми доступными средствами, а партия «ОПЗЖ» Медведчука будет продолжать успешно поедать рейтинг «СН» Зеленского.
И хотя сейчас политический потенциал «Батькивщины» ниже, чем партии Зеленского у ее партийного лидера Тимошенко есть три важных качества как общенационального политика- это огромный опыт работы в Кабмине и Верховной Раде Украины, тщательная, проработанная, с учетом эпидемии , политическая и социально-экономическая стратегия выхода Украины из кризиса и личное мужество, которого так не хватает украинским политикам.
Таким образом, у президента Украины Зеленского еще есть большая власть и неплохой личный рейтинг, но отсутствует опыт политической работы на высшем уровне, а главное -нет внятного политического курса и стратегического видения развития Украины. А у Тимошенко нет большой власти, но есть свое аргументированное стратегическое видение как вывести страну из глубокого кризиса и есть готовность сотрудничать с президентом, Кабмином и Верховной радой.
Между тем способность ветвей власти и партий к политической консолидации является условием вытаскивания Украины из глубокого кризиса. Никто этого за нас не сделает.
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 2549
показати весь коментар
18.09.2020 10:59 Відповісти
Зе і "за смерть" роблять все, щоб не було безвізу і України в такому вигляді, бо де заводи Бені і Ахметки наберуть безкоштовних рабів? Бо вільні люди поїхали заробляти нормальні гроші в Європу.
показати весь коментар
18.09.2020 13:58 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 