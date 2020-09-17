Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить его уничтожить коалиции "Слуги народа", ОПЗЖ и депутатов Коломойского, - Порошенко

"Европейская Солидарность" требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС" об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко. Он отметил: безвиз это не просто возможность свободно передвигаться по Европе, это - символ цивилизационного выбора украинцев.

"В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру.

Делает это власть не только для того, чтобы надежно прикрывать коррупционные преступления "слуг". Каждый из них в Верховную Раду принят под личные гарантии Зеленского, и всех он несет свою персональную ответственность.

В течение нескольких лет добиваясь безвиза, мы понимали, что речь идет не только об удобном способе свободного передвижения для десятков миллионов украинцев. Речь идет о нашем с вами цивилизационном выборе, о беспрецедентном сближении Украины с Евросоюзом, которое обеспечила наша команда.

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Ставить под угрозу безвиз - это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния России. И неважно, делает это власть за злым умыслом или по глупости своей - на уровень угрозы это уже никак не влияет. В обоих случаях результатом является ползучий промосковский реванш.

Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции из "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. И депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнему безвиз не нужен, потому что земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США.

"Европейская Солидарность" требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведение прозрачного конкурса, - такого, как в свое время обеспечили мы для избрания руководства Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда.

Со своей стороны в диалоге с нашими международными партнерами я сделаю все от меня зависящее, чтобы украинцы не страдали из-за собственную власти. Безвиз есть и будет! Мы не для того его боролись, чтобы позволить кому-то уничтожить одно из крупнейших достижений, символ того, что мы часть европейской цивилизации.

А вот кого следует лишить безвиза, так персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре. Пусть сидят дома в закоулках своего квартала и не посягают на права и свободы украинцев", - отметил Петр Порошенко.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".