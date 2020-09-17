Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить его уничтожить коалиции "Слуги народа", ОПЗЖ и депутатов Коломойского, - Порошенко
"Европейская Солидарность" требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС" об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко. Он отметил: безвиз это не просто возможность свободно передвигаться по Европе, это - символ цивилизационного выбора украинцев.
"В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру.
Делает это власть не только для того, чтобы надежно прикрывать коррупционные преступления "слуг". Каждый из них в Верховную Раду принят под личные гарантии Зеленского, и всех он несет свою персональную ответственность.
В течение нескольких лет добиваясь безвиза, мы понимали, что речь идет не только об удобном способе свободного передвижения для десятков миллионов украинцев. Речь идет о нашем с вами цивилизационном выборе, о беспрецедентном сближении Украины с Евросоюзом, которое обеспечила наша команда.
Ставить под угрозу безвиз - это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния России. И неважно, делает это власть за злым умыслом или по глупости своей - на уровень угрозы это уже никак не влияет. В обоих случаях результатом является ползучий промосковский реванш.
Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции из "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. И депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнему безвиз не нужен, потому что земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США.
"Европейская Солидарность" требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведение прозрачного конкурса, - такого, как в свое время обеспечили мы для избрания руководства Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда.
Со своей стороны в диалоге с нашими международными партнерами я сделаю все от меня зависящее, чтобы украинцы не страдали из-за собственную власти. Безвиз есть и будет! Мы не для того его боролись, чтобы позволить кому-то уничтожить одно из крупнейших достижений, символ того, что мы часть европейской цивилизации.
А вот кого следует лишить безвиза, так персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре. Пусть сидят дома в закоулках своего квартала и не посягают на права и свободы украинцев", - отметил Петр Порошенко.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
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На первом месте 37% украинцев из числа тех, кто хотел бы работать за границей, желают трудоустроиться в Германии, 26% - в Польше, 22% - в США и 21% - в Канаде. В Италии хотели бы работать -15% опрошенных, в Великобритании - 14%, во Франции и Швеции - по 12%, в Израиле - 11%, в Испании - 9%, в в Нидерландах - 7%. И удивительно что даже и в проклятой вражеской России которая временно оккупировала суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса нашлось жалких около 6% по видимо: бандитов- сепаратистов, про-кремлёвских - террористов, кровавых боевиков - опричников )(уйла , недобитых украинским народом продажных коммуно-фашистов, всей разной анти-украинской своры. И наверно их родные и близкие...и всякой другой разной продажной прокацапской падали из коллаборантов. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает Интерфакс-Украина.
Амнезия замучила сектантов порошенко
А лишить безвиза, надо персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре..проросийских-олигархических ставлеников.
Пусть сидят дома в закоулках своего квартала и не посягают на права и свободы украинцев.
Пусть валят на Рашку в Ростов, сибирь ---СН, ОПЗЖ, За майбутне коломойшы.
Они едут без виз в любую страну мира (хоть Штаты хоть Канада - хоть куда)
там його дітки живуть , там його нерухомість і бабло ...
"Европейский" пакет законов был принят без голоса Порошенко, - Тарасюк
https://censor.net/ru/news/285208/evropeyiskiyi_paket_zakonov_byl_prinyat_bez_golosa_poroshenko_tarasyuk
По-Рошенко ворог України але вам, засліпило. Бідна Україна, що має сліпих своїх дітей...(((
Ще раз питаю Що зробив по-Рошен?
Пенсійний вік добавив, тарифи зробив захмарні,
пенсії нижче прожиткового мінімума, обібрав-обікрав 100 українських банків з уставним фондом у 300млрд,
ще й медичну смертельну "реформу" для українців розпочав,
яку "успішно" підхватив зеленський. Ви що у комі були і звідти ніяк не вийдете???... КОМАТОЗНИКИ ВИ... ТЬХУ
Найбідніша країна Европи і 3 млн. заробітчан , субсидія , Мінські договорняки які не можливо виконати оце і всі досягнення .
=================================== ДУМАЮ ВИ ЦЕ ВСЕ ЗНАЄТЕ. Тоді що? Вас купив Пеця?
Ну гроші у цій розореній пецею і його наступником країні потрібні всім але є котрі свою Батьківщину не продають...
ВИ ПРОДАЛИ... КРАЇНУ І СВОЮ ЧЕСТЬ.
http://cpi.ti-ukraine.org/ Індекс сприйняття корупції у світі
Увы...
https://from-ua.com/obzor-pressi/457738-poroshenko-uchastvoval-v-stroitelstve-krimskogo-mosta-rassledovanie-zhurnalistov.html
Журналісти-розслідувачі по всьому світу почали публікувати матеріали на основі витоку даних FinCEN про підозрілі операції на 2 трильйони доларів.
Серед фігурантів - українські олігархи та колишній президент України.
У витоку є дані і про фінансові операції Ріната Ахметова, Петра Порошенка та Сергія Курченка. Деталі щодо них журналісти опублікують згодом.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665381/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2610646052579037&id=100009010040969&__cft__[0]=AZXhB_aMd8qTUarBFg-Wb3p0WFAPm5SN031hZy7Aw6TSzu-MFOueI08ForCjNEmPQ2Dl8slQIb8CMd8TQvBlLvJhgK9hDpX2QvaH-3UJ-CoU-Vrete1EQpCvc39gB_4Y_tZmC5_JebMepY2BjMDSj6lb&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 сентября в 19:15
ПАРТИИ И КРИЗИС УКРАИНЫ.
В реальности в Украине существуют четыре влиятельные политические силы- это партия «Слуги народа» президента Зеленского, «Оппозиционная платформа-за жизнь» Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко. Остальные партии прочно осели на периферии политической процесса и лишь рассчитают на очередной политический кризис, чтобы получить свой шанс.
Партия «СН» президента Зеленского скорее всего пока лишь пиар-проект. Ей еще предстоит превратиться из административного ресурса Офиса президента в полноценную общенациональную организацию. Местные выборы покажут насколько успешно это произойдет.
Партия «ОПЗЖ» Медведчука плотно и отрыто ориентирована на Россию. «ОПЗЖ» не скрывает, что ее политический курс направлен на присоединение, в той или иной степени, Украины к России.
Недавно созданная партия «ЕС» бывшего президента-олигарха Порошенко хочет подмять под себя весь национал-демократический спектр и «торговать» этим ресурсом в борьбе за сохранение его огромного богатства. Несмотря на то, что Порошенко был автором позорных и унизительных Минских соглашений с Россией, он пытается представить себя как защитника национальных ценностей Украины. И ему пока это удается. Обладая огромными финансовыми и информационными ресурсами он активно «окучивает» электорат Западной Украины и Центра.
На практике эти две партии - «ОПЗЖ» и «ЕС» не мешают друг другу и используют театральную борьбу друг с другом для укрепления и расширения своего электората за счет других партий и прежде всего за счет партии «СН» Зеленского и «Батькивщины» Тимошенко. Конфликты, которые, время от времени, возникают между «ЕС» Порошенко и «ОПЗЖ» Медведчука носят вербальный характер и легко разрешаются на «московском» уровне. Благо у Медведчука и Порошенко есть большой опыт взаимовыгодного коммерческого и политического сотрудничества в годы правления президента Порошенко.
Четвертая политическая сила -это партия «Батькивщина», имеющая свой общенациональный электорат, харизматического лидера, четкую позицию и большой опыт политической борьбы. «Батькивщина» Тимошенко активно дистанцируется, как от партии старого политического противника Порошенко- «ЕС», так и от политики Медведчука-ОПЗЖ. К тому же, в отличие от «ОПЗЖ» и «ЕС» она имеет общенациональный электорат.
Если мы посмотрим на политическую силу Зеленского, то у него есть власть, но нет понимания как ею распорядится и что нужно Украине в первую очередь. У Зеленского нет своего четкого политического курса, своей сильной стратегии выхода их кризиса. В своей сумбурной кадровой политике партия «СН» вынуждена использовать, в лучшем случае, ставленников олигархов, в худшем случае- людей Порошенко и Медведчука. Президенту Зеленскому так и не удалось за полтора года, ни сформировать команду соратников, ни разработать и предоставить украинскому обществу четкую стратегию выхода из кризиса. Все держится на пиаре, фаворитизме, придворных интригах, сумбурной кадровой политике и поиске личных врагов президента. Вместо ясной и выверенной стратегии чаще всего используется «метод проб и ошибок», который дорого обходится украинской экономике. Этого крайне мало не только для того чтобы победить, но и для того чтобы дотянуть до конца президентского срока. Президенту Зеленскому надо срочно искать выходы их двойного кризиса- кризиса Украины и кризиса собственной политической силы.
Что касается партии Медведчука -ОПЗЖ, то у нее крайне открытая, артикулированная политическая стратегия, которая ориентирована исключительно на сближение Украины с Россией, как способ выхода из кризиса, но за счет интересов Украины. Поэтому такая партийная стратегия не может быть основой для общенациональной стратегии выхода из кризиса и противоречит национальным интересам Украины. Сам же лидер «ОПЗЖ» Медведчук всячески демонстрирует свою личною преданность президенту России Путину. Опираясь на «мягкую» и военную силу России «ОПЗЖ» уверенно чувствует себя в украинской политике и активно эксплуатирует страхи и надежды электората Юго-Востока Украины.
В свою очередь, партия ЕС Порошенко активно и цинично использует страхи и надежды противоположного электората - Запада и Центра Украины. Реальная политическая стратегия партии «ЕС» сводится к возврату Порошенко во власть и защиту его экономических интересов. Обильная политическая и циничная демагогия позволяет «ЕС» Порошенко умело скрывать отсутствие интереса к реальной стратегии выхода Украины из кризиса.
Поэтому, с точки зрения национальных интересов Украины партия «Батькивщина» Тимошенко выгодно отличается от поведения указанных политических сил. Она не стремится вернуть себе президенсткую власть, ни вернуть Украину в зону влияния России, а сама Тимошенко не раз доказывала свою способность сражаться с кризисами.
Объективно, ради выхода Украины из кризиса, политические интересы «СН» и «Батькивщины» совпадают, но их политические противники делают все, чтобы они конфликтовали. Ведь партия Порошенко будет продолжать бороться с «Батькивщиной» всеми доступными средствами, а партия «ОПЗЖ» Медведчука будет продолжать успешно поедать рейтинг «СН» Зеленского.
И хотя сейчас политический потенциал «Батькивщины» ниже, чем партии Зеленского у ее партийного лидера Тимошенко есть три важных качества как общенационального политика- это огромный опыт работы в Кабмине и Верховной Раде Украины, тщательная, проработанная, с учетом эпидемии , политическая и социально-экономическая стратегия выхода Украины из кризиса и личное мужество, которого так не хватает украинским политикам.
Таким образом, у президента Украины Зеленского еще есть большая власть и неплохой личный рейтинг, но отсутствует опыт политической работы на высшем уровне, а главное -нет внятного политического курса и стратегического видения развития Украины. А у Тимошенко нет большой власти, но есть свое аргументированное стратегическое видение как вывести страну из глубокого кризиса и есть готовность сотрудничать с президентом, Кабмином и Верховной радой.
Между тем способность ветвей власти и партий к политической консолидации является условием вытаскивания Украины из глубокого кризиса. Никто этого за нас не сделает.