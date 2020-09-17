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Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить его уничтожить коалиции "Слуги народа", ОПЗЖ и депутатов Коломойского, - Порошенко

Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить его уничтожить коалиции

"Европейская Солидарность" требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС" об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко. Он отметил: безвиз это не просто возможность свободно передвигаться по Европе, это - символ цивилизационного выбора украинцев.

"В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру.

Делает это власть не только для того, чтобы надежно прикрывать коррупционные преступления "слуг". Каждый из них в Верховную Раду принят под личные гарантии Зеленского, и всех он несет свою персональную ответственность.

В течение нескольких лет добиваясь безвиза, мы понимали, что речь идет не только об удобном способе свободного передвижения для десятков миллионов украинцев. Речь идет о нашем с вами цивилизационном выборе, о беспрецедентном сближении Украины с Евросоюзом, которое обеспечила наша команда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначив своих представителей в конкурсную комиссию САП, Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ, - ЦПК

Ставить под угрозу безвиз - это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния России. И неважно, делает это власть за злым умыслом или по глупости своей - на уровень угрозы это уже никак не влияет. В обоих случаях результатом является ползучий промосковский реванш.

Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции из "Слуг", ОПЗЖ Медведчука. И депутатов-иждивенцев Коломойского, который давно ратует переориентироваться с Запада на Москву. Последнему безвиз не нужен, потому что земля горит под ногами по всему миру, от Израиля до США.

"Европейская Солидарность" требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведение прозрачного конкурса, - такого, как в свое время обеспечили мы для избрания руководства Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда.

Со своей стороны в диалоге с нашими международными партнерами я сделаю все от меня зависящее, чтобы украинцы не страдали из-за собственную власти. Безвиз есть и будет! Мы не для того его боролись, чтобы позволить кому-то уничтожить одно из крупнейших достижений, символ того, что мы часть европейской цивилизации.

А вот кого следует лишить безвиза, так персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре. Пусть сидят дома в закоулках своего квартала и не посягают на права и свободы украинцев", - отметил Петр Порошенко.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Автор: 

Порошенко Петр (19605) безвизовый режим (1552)


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Топ комментарии
+91
Він каже, що зебіли, разом з мертвечуківцями зливають Україну парашці.
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17.09.2020 19:36
+57
Вот ей-богу, при всех его недостатках лучший на данный момент президент нашей страны! Жаль клоунада привальвирует над разумом у наших сограждан и во главе страны мы имеем теперешнее недорозумение...
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17.09.2020 19:38
+51
Зебилоиды, фас!
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17.09.2020 19:35
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Страница 4 из 4
зеголосили ожидаемо трындят, что безвиз пофиг -просто они быдло, любящие с русиш швайн толкаться на пункте пропуска и нищеброды, которые не могут себе позволить спонтанно поехать за границу на выходные
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17.09.2020 21:08 Ответить
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 6005
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17.09.2020 21:13 Ответить
И кто ж топил за зе? Ой, это Ярош.
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17.09.2020 23:52 Ответить
В 2019г. Социологи группы «Рейтинг» провели опросс и выяснили, в какой стране украинцы хотят работать больше всего.
На первом месте 37% украинцев из числа тех, кто хотел бы работать за границей, желают трудоустроиться в Германии, 26% - в Польше, 22% - в США и 21% - в Канаде. В Италии хотели бы работать -15% опрошенных, в Великобритании - 14%, во Франции и Швеции - по 12%, в Израиле - 11%, в Испании - 9%, в в Нидерландах - 7%. И удивительно что даже и в проклятой вражеской России которая временно оккупировала суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса нашлось жалких около 6% по видимо: бандитов- сепаратистов, про-кремлёвских - террористов, кровавых боевиков - опричников )(уйла , недобитых украинским народом продажных коммуно-фашистов, всей разной анти-украинской своры. И наверно их родные и близкие...и всякой другой разной продажной прокацапской падали из коллаборантов. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает Интерфакс-Украина.
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17.09.2020 21:17 Ответить
Кто уничтожил закон о незаконном обогащении, который был возвращён теперешним созывом рады?
Амнезия замучила сектантов порошенко
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17.09.2020 21:19 Ответить
Толку с этого закона было, если он не работал,потому,что был безграмотно написан
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17.09.2020 21:32 Ответить
Интересно, а кто же этот закон, будто нарочно, безграмотно написал?
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17.09.2020 22:26 Ответить
всі скопом, всією коаліцією в складі 5-ти фракцій, приймали, да, через два читання, з правками... Приймали без турбореживму, без монобільшості, і шукали компроміс в коаліції. Ьільше того скажу: саме такої редакції вимагали дві фракції: самодроч і гомоляшка; з компромісу так і проголосували
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18.09.2020 01:51 Ответить
Суть в том, что принятие этого закона и было одним из требований Европы по предоставлению нам безвиза.
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17.09.2020 23:40 Ответить
Было требование о принятиии закона,но ничего небыло сказано о его радакции
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18.09.2020 08:28 Ответить
працював Закон, принаймі, в тій частині, що НАЗК брало декларації та перевіряло.
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18.09.2020 01:47 Ответить
Мне вот интересно, а активисты секты зелёного дегенерата когда начнут обсуждать действующую власть? Танечка, выходи из комы
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17.09.2020 21:38 Ответить
sulima ivan , ты хоть не позорься Европа это культура
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17.09.2020 21:19 Ответить
"В закоулках своего квартала" - Петр Алексеевич четко указал кварталовскому быдлу на его место, возле па-Раши!
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17.09.2020 21:25 Ответить
Параша указывает место возле себя, как в немецкой грамматике почти...
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17.09.2020 21:52 Ответить
Ооо и понятно, винторогому скоту автоматы по продаже боярышника на Рабсиюшке намного роднее и милее...
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17.09.2020 21:32 Ответить
ПРАВ Порох. Вот тут согласен, не простой народ надо лишать безвиза!

А лишить безвиза, надо персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре..проросийских-олигархических ставлеников.
Пусть сидят дома в закоулках своего квартала и не посягают на права и свободы украинцев.

Пусть валят на Рашку в Ростов, сибирь ---СН, ОПЗЖ, За майбутне коломойшы.
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17.09.2020 21:31 Ответить
Ой, а кто из себя этих депутатов выбрал? Если б вместо верещук записали танечку, что бы изменилось? Так что всех надо лишать.
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17.09.2020 23:55 Ответить
у них ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ паспорт
Они едут без виз в любую страну мира (хоть Штаты хоть Канада - хоть куда)
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18.09.2020 08:22 Ответить
Щас кремлёвская ЗЕкрыса уже снимает очередной видосик где расскажет ЗЕбилам почему безвиз плохо, и эта всё злобные проделки бариги мародьора и парахаботов, а вот Таёжный союз с Расиюшкой это всячески хорошо и скрепно!!! А тут и рихверендум за дружбу с Рабсиюшкой подоспеет...как и хотели ЗЕкрысы ещё в самом начале
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17.09.2020 21:31 Ответить
Если бы Порошенко выбрал путь формирования в Украине европейского пути развития, то за 7 лет была бы уже очевидна разница и по зарплатам и уровню жизни между свободной и оккупированной Украиной. Но он выбрал офшоры еще в 2014 году и фальсификацию реформ. А дурных в мире нема, на дурняка кормить чужих олигархов и вводить санкци, когда сама https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html Украина закупает сталь у своего врага ! Безвиз уместен, когда ты соответствуешь более менее тому уровню, куда едешь! Не с нашей минимальной, позорной зп строить из себя европейцев. А люди из Системы всегда могут себе позволить 20-30 евро на визу, которая гарантирует пересечение границы, в отличие от безвиза.
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17.09.2020 21:33 Ответить
так офшоркін і прийшов в Європу - індивідуально ..))
там його дітки живуть , там його нерухомість і бабло ...
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17.09.2020 22:03 Ответить
А ось і типовий пердставник зебіллячого стада з"явився відмазувати зеленого дегенерата дітьми Порошенка. Ну роскажи нам всім чому українцям не потрібен безвіз і чому зе-дегенрат все робить парвильно..
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17.09.2020 22:29 Ответить
Ты идиот.
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18.09.2020 00:01 Ответить
я задоволена, що безвіз відмінять через зелену гидоту, тому що треба вчити 73% зебілов думати мізками, а не дупою. безвіз Порошенко добився для молодих, але ці молоді дурні зрадили самі собі,(Порошенко має особистий безвіз) то хай їм буде наука надалі. Україна повина пройти цей шлях-кров, піт, ганебну поведінку зебілів і таким чином буде дорожити цим надбанням.
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17.09.2020 21:35 Ответить
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 7684
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17.09.2020 21:39 Ответить
згадалось..
"Европейский" пакет законов был принят без голоса Порошенко, - Тарасюк
https://censor.net/ru/news/285208/evropeyiskiyi_paket_zakonov_byl_prinyat_bez_golosa_poroshenko_tarasyuk
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17.09.2020 22:26 Ответить
а где в єто время біл Порошенко? Если не знаешь - не воняй
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17.09.2020 22:51 Ответить
і де ж він був 13.05.14..? просвітіть, о його славний мемуарист..
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17.09.2020 23:04 Ответить
Софія Мелеграно
По-Рошенко ворог України але вам, засліпило. Бідна Україна, що має сліпих своїх дітей...(((
Ще раз питаю Що зробив по-Рошен?
Пенсійний вік добавив, тарифи зробив захмарні,
пенсії нижче прожиткового мінімума, обібрав-обікрав 100 українських банків з уставним фондом у 300млрд,
ще й медичну смертельну "реформу" для українців розпочав,
яку "успішно" підхватив зеленський. Ви що у комі були і звідти ніяк не вийдете???... КОМАТОЗНИКИ ВИ... ТЬХУ
Найбідніша країна Европи і 3 млн. заробітчан , субсидія , Мінські договорняки які не можливо виконати оце і всі досягнення .
=================================== ДУМАЮ ВИ ЦЕ ВСЕ ЗНАЄТЕ. Тоді що? Вас купив Пеця?
Ну гроші у цій розореній пецею і його наступником країні потрібні всім але є котрі свою Батьківщину не продають...
ВИ ПРОДАЛИ... КРАЇНУ І СВОЮ ЧЕСТЬ.Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 221
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26.09.2020 14:06 Ответить
Глупый заюлек! Спорить с бредом мне влом, поэтому со своей брехней в спам иди, не позорься)))
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26.09.2020 23:46 Ответить
это - символ цивилизационного выбора украинцев.Источник: https://censor.net/ru/n3219956

http://cpi.ti-ukraine.org/ Індекс сприйняття корупції у світі
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17.09.2020 22:02 Ответить
Имеем по факту катастрофическую ситуацию на политическом поле. Страну полным ходом тянут в лапы Раши, " таежного союза", капитуляции, федерализации и т.д. Олигархат и 90% полит"элиты" в сговоре. Достаточно глянуть на политический расклад и его удручающие перспективы - Итак ( на сейчас) ОПЗЖопс ( из двух крыльев Медведчук- Рабинович и Бойко- Левочкин, Фирташ) открытая рашен агентура, пятая колонна оккупанта 44 депутата. " За майбутне" ( вторая колонна раши , аля Беня) -24 штыка. " Довира" группа соглашателей и капитулянтов, согласных на все ( отличие от первых двух только одна.., они всегда подспудно с теми кто во власти на данный момент или имеют сто процентные перспективы, но готовы предложить свои услуги любому ( говорят что к этой группе на прямую относится Аваков, возможно) -20 членов. А еще внефракционные, их там всего восемнадцать, но даже если считать скромно то половина 9 -10 штыков рашен капитуляцион ( такие как Новинский, Довгий и дальше по списку) Ну и "слуги" , они же "микробы", они же " не кто и звать их не как" перечислять их численность нет смысла потому что народец многошерстный, случайный.. и в то же время можно сказать что из 254 ( или сколько их там еще осталось) человек 190- 200 это те же агенты Раши, Бени, "свидетели "Зе", соглашатели и капитулянты. Вот такая вот "картина маслом" А на подходе еще "партия Шария" ( блогерская агентура Кремля) набирающая обороты, партия " Наш край" ( еще та шайка лейка) жуликов и проходимцев разных мастей, Оппозиционный блок ( осколки регионалов) аля Ахметов - Кернес, Мураев, Добкин, Колесников, Труханов и компани), новые рашен проекты из " новых лиц" партия" Перемога Пальчевского".. Вот такой расклад. Думаю при желании они найдут союзников и в других полит силах, дело в цене, а как там в раше поется " мы за ценой не постоим" уверен таких найдут и в " Ударе" и в " Батькивщине" да и в других тоже не все " святые".. ( сколько из БПП теперь в вышеуказанных "проектах" окопались, деньги не пахнут) В общем плохо дело. Одна препона у всех них, это активная часть народа и украинского общества.
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17.09.2020 22:10 Ответить
Лахта! Спалив контору! Всі ольгинці пишуть «ы» замість і чи е. Ти будеш у спамі вічно, козломордий гвинторог.
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17.09.2020 22:41 Ответить
Кнопку спам ввели для того, чтобы отделять "другое мнение" от дебилов.
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18.09.2020 00:00 Ответить
Зебільня невдячна. Я навіть не здивована, що безвіз можуть відмінити. Я до цього була готова ще у минулому році. А от довбоЗЕби, які голосували за Янелоха та вже звикли подорожувати по Європі без зайвих проблем, от вони будуть в афігє.
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17.09.2020 22:50 Ответить
ГУДБАЙ БЕЗВІЗ - ЦЕ ТИ !
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17.09.2020 22:51 Ответить
Коли буде друге пришестя Пэтра то вiн нам знову подаруе томос, безвiз, армiю, вiру i мову за власнi грошi.
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18.09.2020 00:43 Ответить
цей 73/43%зебіл більш дебільного висрати не зміг
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18.09.2020 01:10 Ответить
Не будет.
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18.09.2020 01:27 Ответить
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18.09.2020 01:09 Ответить
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18.09.2020 01:13 Ответить
Прочитал заголовок и подумал было, что собрались таки визовый режим с агрессором ввести...

Увы...
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18.09.2020 01:26 Ответить
Поки не повернемо Пороxа у України немає майбутнього
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18.09.2020 08:18 Ответить
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 2587
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18.09.2020 09:31 Ответить
Порошенко участвовал в строительстве Крымского моста - расследование журналистов
https://from-ua.com/obzor-pressi/457738-poroshenko-uchastvoval-v-stroitelstve-krimskogo-mosta-rassledovanie-zhurnalistov.html
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18.09.2020 11:02 Ответить
https://censor.net/user/381146 - жульчин 73/43%****, бреше ольгіінськими методичками
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19.09.2020 12:40 Ответить
а м.

Журналісти-розслідувачі по всьому світу почали публікувати матеріали на основі витоку даних FinCEN про підозрілі операції на 2 трильйони доларів.
Серед фігурантів - українські олігархи та колишній президент України.
У витоку є дані і про фінансові операції Ріната Ахметова, Петра Порошенка та Сергія Курченка. Деталі щодо них журналісти опублікують згодом.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/22/665381/
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 8369
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26.09.2020 14:04 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969&__cft__[0]=AZXhB_aMd8qTUarBFg-Wb3p0WFAPm5SN031hZy7Aw6TSzu-MFOueI08ForCjNEmPQ2Dl8slQIb8CMd8TQvBlLvJhgK9hDpX2QvaH-3UJ-CoU-Vrete1EQpCvc39gB_4Y_tZmC5_JebMepY2BjMDSj6lb&__tn__=-UC%2CP-y-R Виктор Небоженко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2610646052579037&id=100009010040969&__cft__[0]=AZXhB_aMd8qTUarBFg-Wb3p0WFAPm5SN031hZy7Aw6TSzu-MFOueI08ForCjNEmPQ2Dl8slQIb8CMd8TQvBlLvJhgK9hDpX2QvaH-3UJ-CoU-Vrete1EQpCvc39gB_4Y_tZmC5_JebMepY2BjMDSj6lb&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 сентября в 19:15

ПАРТИИ И КРИЗИС УКРАИНЫ.

В реальности в Украине существуют четыре влиятельные политические силы- это партия «Слуги народа» президента Зеленского, «Оппозиционная платформа-за жизнь» Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко. Остальные партии прочно осели на периферии политической процесса и лишь рассчитают на очередной политический кризис, чтобы получить свой шанс.
Партия «СН» президента Зеленского скорее всего пока лишь пиар-проект. Ей еще предстоит превратиться из административного ресурса Офиса президента в полноценную общенациональную организацию. Местные выборы покажут насколько успешно это произойдет.
Партия «ОПЗЖ» Медведчука плотно и отрыто ориентирована на Россию. «ОПЗЖ» не скрывает, что ее политический курс направлен на присоединение, в той или иной степени, Украины к России.
Недавно созданная партия «ЕС» бывшего президента-олигарха Порошенко хочет подмять под себя весь национал-демократический спектр и «торговать» этим ресурсом в борьбе за сохранение его огромного богатства. Несмотря на то, что Порошенко был автором позорных и унизительных Минских соглашений с Россией, он пытается представить себя как защитника национальных ценностей Украины. И ему пока это удается. Обладая огромными финансовыми и информационными ресурсами он активно «окучивает» электорат Западной Украины и Центра.
На практике эти две партии - «ОПЗЖ» и «ЕС» не мешают друг другу и используют театральную борьбу друг с другом для укрепления и расширения своего электората за счет других партий и прежде всего за счет партии «СН» Зеленского и «Батькивщины» Тимошенко. Конфликты, которые, время от времени, возникают между «ЕС» Порошенко и «ОПЗЖ» Медведчука носят вербальный характер и легко разрешаются на «московском» уровне. Благо у Медведчука и Порошенко есть большой опыт взаимовыгодного коммерческого и политического сотрудничества в годы правления президента Порошенко.
Четвертая политическая сила -это партия «Батькивщина», имеющая свой общенациональный электорат, харизматического лидера, четкую позицию и большой опыт политической борьбы. «Батькивщина» Тимошенко активно дистанцируется, как от партии старого политического противника Порошенко- «ЕС», так и от политики Медведчука-ОПЗЖ. К тому же, в отличие от «ОПЗЖ» и «ЕС» она имеет общенациональный электорат.
Если мы посмотрим на политическую силу Зеленского, то у него есть власть, но нет понимания как ею распорядится и что нужно Украине в первую очередь. У Зеленского нет своего четкого политического курса, своей сильной стратегии выхода их кризиса. В своей сумбурной кадровой политике партия «СН» вынуждена использовать, в лучшем случае, ставленников олигархов, в худшем случае- людей Порошенко и Медведчука. Президенту Зеленскому так и не удалось за полтора года, ни сформировать команду соратников, ни разработать и предоставить украинскому обществу четкую стратегию выхода из кризиса. Все держится на пиаре, фаворитизме, придворных интригах, сумбурной кадровой политике и поиске личных врагов президента. Вместо ясной и выверенной стратегии чаще всего используется «метод проб и ошибок», который дорого обходится украинской экономике. Этого крайне мало не только для того чтобы победить, но и для того чтобы дотянуть до конца президентского срока. Президенту Зеленскому надо срочно искать выходы их двойного кризиса- кризиса Украины и кризиса собственной политической силы.
Что касается партии Медведчука -ОПЗЖ, то у нее крайне открытая, артикулированная политическая стратегия, которая ориентирована исключительно на сближение Украины с Россией, как способ выхода из кризиса, но за счет интересов Украины. Поэтому такая партийная стратегия не может быть основой для общенациональной стратегии выхода из кризиса и противоречит национальным интересам Украины. Сам же лидер «ОПЗЖ» Медведчук всячески демонстрирует свою личною преданность президенту России Путину. Опираясь на «мягкую» и военную силу России «ОПЗЖ» уверенно чувствует себя в украинской политике и активно эксплуатирует страхи и надежды электората Юго-Востока Украины.
В свою очередь, партия ЕС Порошенко активно и цинично использует страхи и надежды противоположного электората - Запада и Центра Украины. Реальная политическая стратегия партии «ЕС» сводится к возврату Порошенко во власть и защиту его экономических интересов. Обильная политическая и циничная демагогия позволяет «ЕС» Порошенко умело скрывать отсутствие интереса к реальной стратегии выхода Украины из кризиса.
Поэтому, с точки зрения национальных интересов Украины партия «Батькивщина» Тимошенко выгодно отличается от поведения указанных политических сил. Она не стремится вернуть себе президенсткую власть, ни вернуть Украину в зону влияния России, а сама Тимошенко не раз доказывала свою способность сражаться с кризисами.
Объективно, ради выхода Украины из кризиса, политические интересы «СН» и «Батькивщины» совпадают, но их политические противники делают все, чтобы они конфликтовали. Ведь партия Порошенко будет продолжать бороться с «Батькивщиной» всеми доступными средствами, а партия «ОПЗЖ» Медведчука будет продолжать успешно поедать рейтинг «СН» Зеленского.
И хотя сейчас политический потенциал «Батькивщины» ниже, чем партии Зеленского у ее партийного лидера Тимошенко есть три важных качества как общенационального политика- это огромный опыт работы в Кабмине и Верховной Раде Украины, тщательная, проработанная, с учетом эпидемии , политическая и социально-экономическая стратегия выхода Украины из кризиса и личное мужество, которого так не хватает украинским политикам.
Таким образом, у президента Украины Зеленского еще есть большая власть и неплохой личный рейтинг, но отсутствует опыт политической работы на высшем уровне, а главное -нет внятного политического курса и стратегического видения развития Украины. А у Тимошенко нет большой власти, но есть свое аргументированное стратегическое видение как вывести страну из глубокого кризиса и есть готовность сотрудничать с президентом, Кабмином и Верховной радой.
Между тем способность ветвей власти и партий к политической консолидации является условием вытаскивания Украины из глубокого кризиса. Никто этого за нас не сделает.
Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко - Цензор.НЕТ 2549
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18.09.2020 10:59 Ответить
Зе і "за смерть" роблять все, щоб не було безвізу і України в такому вигляді, бо де заводи Бені і Ахметки наберуть безкоштовних рабів? Бо вільні люди поїхали заробляти нормальні гроші в Європу.
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18.09.2020 13:58 Ответить
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