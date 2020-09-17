Назначив своих представителей в конкурсную комиссию САП, Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ, - ЦПК

Верховная Рада с третьей попытки назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 239 депутатов проголосовали за кандидатов, которые не соответствуют требованиям закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"Перед голосованием свои замечания высказал посол ЕС, напомнив о том, что комиссия доброчестности по избранию руководителя САП является условием безвиза и помощи ЕС на сумму 1.5 млрд евро. Его поддержали послы Большой семерки. Свою обеспокоенность выразили влиятельные европейские депутаты. Под вопросом сотрудничество с МВФ и следующий транш в размере 1.6 млрд долларов. Все это не стало аргументом для Верховной Рады. Фракцию "Слуга Народа" в этом поддержали депутаты пророссийской ОПЗЖ и олигархических "За Будущее" и "Довира", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

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