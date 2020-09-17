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ВР (27381) безвизовый режим (1547) Евросоюз (16691) САП (2037) Центр противодействия коррупции (240)

Назначив своих представителей в конкурсную комиссию САП, Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ, - ЦПК

Назначив своих представителей в конкурсную комиссию САП, Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ, - ЦПК

Верховная Рада с третьей попытки назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 239 депутатов проголосовали за кандидатов, которые не соответствуют требованиям закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"Перед голосованием свои замечания высказал посол ЕС, напомнив о том, что комиссия доброчестности по избранию руководителя САП является условием безвиза и помощи ЕС на сумму 1.5 млрд евро. Его поддержали послы Большой семерки. Свою обеспокоенность выразили влиятельные европейские депутаты. Под вопросом сотрудничество с МВФ и следующий транш в размере 1.6 млрд долларов. Все это не стало аргументом для Верховной Рады. Фракцию "Слуга Народа" в этом поддержали депутаты пророссийской ОПЗЖ и олигархических "За Будущее" и "Довира", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком, "слуги народа" согласились, - ЦПК

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Топ комментарии
+26
Безвиз нужно было забрать еще 21 апреля 2019 года!!! неча зебилам по Европам шастать!!!
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17.09.2020 13:56
+23
А МВФ? Так ваще забудьте это слово. Ведь Голый Бородька https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 послал в жо#у МВФ
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17.09.2020 13:58
+20
До чого тут громадяни? 73 % зелибобав вауще не прычоум, рафык неувиноват?

И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!
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17.09.2020 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Безвиз нужно было забрать еще 21 апреля 2019 года!!! неча зебилам по Европам шастать!!!
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17.09.2020 13:56 Ответить
А МВФ? Так ваще забудьте это слово. Ведь Голый Бородька https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 послал в жо#у МВФ
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17.09.2020 13:58 Ответить
а Ростов да и вся Рашка то поди не резиновая...и где это ското масса еврейская свою кошерную навоза жрать то будет ЕС просто обнулит безвиз для всех...а потом наберет список всех кто голосовал педалировал и проталкивал и все..даже за Окружную не выедут....Киева.... евреи зелебобики решили построить в развалюхе свой еврейский рейх и новую жжвську наци..ну ну..Вова флаг тебе в астрал.... придурковатый ты дегенерат...
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17.09.2020 14:16 Ответить
""Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ"" -- а чему удивляетесь?? они же и поставлены для того, чтоб Иврупу уркаинцам НЕ ВИДАТЬ!
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17.09.2020 15:23 Ответить
А до чого тут громадяни України??? Ось цим зебілам і закрити в"їзд до ЄС!!! Та вже скоро ту ВР розженуть!!!
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17.09.2020 13:59 Ответить
До чого тут громадяни? 73 % зелибобав вауще не прычоум, рафык неувиноват?

И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!
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17.09.2020 14:00 Ответить
Ну то давай порахуємо, 73% з 50% громадян України які прийшли на вибори!!! Скільки??? тож не пиши дурниць!!! 73% дебілів, але не 73% громадян!!!
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17.09.2020 14:05 Ответить
Ті хто не прийшли на вибори або не ходють або протипсіхи, ті ще гірше зебілів
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17.09.2020 14:06 Ответить
"""И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!"""

Поки що страждають лише шоколадки. Дуже хочеть знову до корита, а не виходить ніяк.
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17.09.2020 16:20 Ответить
Монобольшинство из слуг урода, бениных титушек и жопоблока... Всё, как и мечтал нарид...

Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3667
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17.09.2020 14:06 Ответить
Пострадает простой люд...Они и так по зеленым паспортам будут по Шарите шариться....
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17.09.2020 13:58 Ответить
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3195
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17.09.2020 14:04 Ответить
Бред. каким боком тут безвиз и мвф?
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17.09.2020 13:59 Ответить
скоро узнаешь
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17.09.2020 13:59 Ответить
какой ты загадочный и информированный...
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17.09.2020 14:00 Ответить
тебе там ниже уже ответили, если что
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17.09.2020 14:02 Ответить
да не, это ты тупой!!!!
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17.09.2020 14:02 Ответить
узбагойся убогое...что брызжешь слюнями на монитор.
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17.09.2020 14:04 Ответить
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6472
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17.09.2020 14:05 Ответить
да поди это тебе надо пропить глицин, больно слог расшатанный...
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17.09.2020 14:22 Ответить
Повторюсь для "не информированных". От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене. Но зебилам этого не понять. Для них это высшая математика.
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17.09.2020 14:02 Ответить
Самим прямим
https://censor.net/ru/news/3219836/evrodeputaty_predosteregli_radu_ot_golosovaniya_za_neopytnyh_i_nedobrochestnyh_kandidatov_v_komissiyu
)))))
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17.09.2020 14:00 Ответить
часть депутатов....личное мнение...Заявления европарламента не было.
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17.09.2020 14:02 Ответить
Ничего страшного. За приостановление или отмену безвиза проголосует тоже часть парламента(как раз столько сколько нужно для того чтоб решение было принято).
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17.09.2020 14:04 Ответить
Такого ні коли не буде!!! Є інші підходи проти дЕбілів зебілів!!!
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17.09.2020 14:09 Ответить
Ні ні пацієнти виявились впертими і не розуміють натяків. Тому боюсь будуть шмагати.
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17.09.2020 14:10 Ответить
Вот тебе тоже менение правда не депутатов а послов. Там всего 7 человек но вот последствия коснутся миллионов.

https://censor.net/ru/news/3219764/ukraina_doljna_prodemonstrirovat_politicheskuyu_volyu_dlya_zaschity_nezavisimosti_nbu_i_antikorruptsionyh
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17.09.2020 14:06 Ответить
Да не личное мнение а они напомнили о своих обязательствах. Или ты думаешь что послы большой семёрки языком телипают как твой зелёный господин.
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17.09.2020 14:07 Ответить
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7133
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17.09.2020 14:07 Ответить
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1221
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17.09.2020 14:37 Ответить
я надеялся, шо зе обострит ситуацию
все идет по плану
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17.09.2020 14:52 Ответить
Ідіоте, все ще попереду. Ти на курс, до речі, подивись. І це тільки старт, бо МВФ вже твого голосракого нах послав. Далі безвіз, допомога, співпраця... Вєрной дорогой ідьотє товарісчі! Прямо в лапотний союз...
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17.09.2020 14:07 Ответить
і коронавірус набирає оберти. у нас зараз як в Італії на початку березня 2020 року. Буде скоро тища в день, так тища в день...
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17.09.2020 14:10 Ответить
Ох і весело буде, по-приколу, пілять...
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17.09.2020 14:11 Ответить
зебил, ОСНОВА безвиза для Украины - независимые САП и НАБУ.
назначение "своих" в САП - отмена безвиза...
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17.09.2020 14:07 Ответить
Тока Бубочка может предложить опытных и доброчестных !
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17.09.2020 15:37 Ответить
Независимость САП и НАБУ и выборы их руководителей на прозрачном конкурсе - условие безвиза и программы МВФ
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17.09.2020 14:01 Ответить
Там нижче заголовку є текст - і там розкрито яким боком.
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17.09.2020 14:01 Ответить
Не строй из себя дурака. Все эти условия прописаны в меморандуме МВФ и договоре о безвизе,что антикорупционные органы должны быть независимыми. Но я так понял ты за зебуина голосовал?
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17.09.2020 14:04 Ответить
Та ні, ти що! Він не за шмарклю, він проти бариги. А то якось само так вийшло...
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17.09.2020 14:09 Ответить
То все і робиться, щоб Україна була відірвана від Європи і пішла в обійми свого вічного ворога-росії. Бо при владі продажна і брехлива цинічна єврейська мафія. Для якої взагалі не існує поняття БАТЬКІВЩИНА. В них є територія,де на лохах можна заробити .
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17.09.2020 13:59 Ответить
Яке "прикре" самогубство.
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17.09.2020 14:00 Ответить
От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене. Но зебилам этого не понять. Для них это высшая математика.
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17.09.2020 14:01 Ответить
Назначив своих представителей в конкурсную комиссию САП, Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8704
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17.09.2020 14:03 Ответить
Зебіли, ну як вам Секта Недоумків яку ви привели до влади?
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17.09.2020 14:02 Ответить
Погоди, потом еще и Томос заберут 🤣🤣🤣 ))
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17.09.2020 14:04 Ответить
Давно пора... Нарид так хочет.
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17.09.2020 14:04 Ответить
Та то таке,не буде безвізу з ЄС,то буде з смердючею Кацапією.Без нічого не залишиться 😉
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17.09.2020 14:05 Ответить
Как большинство хочет быть рабами. Не можем сами себе избрать власть. Были холопами ними и останетесь.
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17.09.2020 14:13 Ответить
Ну что мудрый нарид хуже не будет?
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17.09.2020 14:16 Ответить
За отмену безвиза зелёных ублюдков надо будет просто мочить.
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17.09.2020 14:20 Ответить
отлично

- за все нужно платить - по приколу или по тупости, или еще по чему, НО выбор тупого Карлика марионетки был сделан в 2019-ом..

мажь теперь это на бутерброд мудрый нарид..
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17.09.2020 14:27 Ответить
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7402 Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1306539754893312003 1 ч

Посли ЄС об'явили старт відміни процедури по безвизу.

Та що там той безвіз... На хліб не намажеш.
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17.09.2020 14:31 Ответить
ти вже намазав? Галасував же як минулого року...
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17.09.2020 14:35 Ответить
та отменяйте уже тот безвиз. самое оно перед выборами.
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17.09.2020 14:29 Ответить
До речі, паралельно топають шляхом зняття євросоюзних санкцій з рашки.
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17.09.2020 14:34 Ответить
а ще три з половиною роки цим даунам сидіти в Раді.. Навіть страшно уявити СКІЛЬКИ ще вони просеруть за цей період! Чи від країни хоч щось залишиться???
дауни зелені, і дауни ті, хто цих козлів обрав !!
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17.09.2020 14:49 Ответить
Если только не обьявить импичмент.
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17.09.2020 15:31 Ответить
Не закончили революцию, ох не закончили.
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17.09.2020 14:49 Ответить
уявляю як стрибатимуть до неба кацапи від радощів.. ((
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17.09.2020 14:50 Ответить
А как они ржать над нами будут!
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17.09.2020 14:54 Ответить
звісно. Чому б їм не іржати, просрати за півтора роки все, це не аби який рівень дебілізму тре мати !
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17.09.2020 17:16 Ответить
Надо делать петицию президенту для отмены этой "инициативы". Диктаторские законы для ментов отменили таким способом , и этот законопроект угрожающий национальной безопасности надо отменять таким же способом.
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17.09.2020 15:30 Ответить
Поясніть шановні, а де саме закінчується ОПЗЖ і де починається ЗЕкоманда?
За Порошенка Портнов сидів за кордоном - нині він розставляє людей Януковича в керівництво ДБР. Зелені говорять про «просто перестати стріляти» - вата закликає до того самого. Зелені гроблять економіку країни - зростає лише діра в бюджеті, падає лише виробництво. Вата в екстазі від того. З чого ви взяли взагалі, що Зеленський чимось кращій за ОПЗЖ? Так, я розумію що існує різниця між УРСР в складі совка і між дев'ятьма губерніями в складі Імперії. Але для гетьманця, бандерівця та взагалі самостійника-державника і те і те - одне рябе.
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17.09.2020 15:42 Ответить
Это было спланировано. На днях Шарий выперся на медведчуковском канале ЗИК с речью о том, что безвиз - это плохо и т.д. Значит, спланировали такой исход голосования и заранее готовят украинцев к отмене безвиза.
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17.09.2020 15:59 Ответить
Ух, ти. Яка істерика у шокладок. Аж душа радіє.

Роботяга Вася і селянка Маруся дуже бояться, що безвіз відмінять. Тепер їх у Шаріте не пустять. І на Віденський бал не пустять. Ну, як жити простим людям без того шоколадного безвізу? Хіба це життя без Шаріте і без Віденського балу? Зебіли, припиніть знущатись над простим народом. Зробіть усе, що вам наказали начальники з Європи. А то Вася і Маруся не потраплять у Шаріте і на Віденський бал.
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17.09.2020 16:29 Ответить
""Перед голосованием свои замечания высказал посол ЕС, напомнив о том, что комиссия доброчестности по избранию руководителя САП является условием безвиза и помощи ЕС на сумму 1.5 млрд евро. Его поддержали послы Большой семерки. Свою обеспокоенность выразили влиятельные европейские депутаты. Под вопросом сотрудничество с МВФ и следующий транш в размере 1.6 млрд долларов. Все это не стало аргументом для Верховной Рады. Фракцию "Слуга Народа" в этом поддержали депутаты пророссийской ОПЗЖ и олигархических "За Будущее" и "Довира"

ЗАНАВЕС, мать вашу!
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17.09.2020 18:06 Ответить
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7124
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17.09.2020 19:25 Ответить
 
 