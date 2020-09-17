Назначив своих представителей в конкурсную комиссию САП, Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ, - ЦПК
Верховная Рада с третьей попытки назначила своих представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 239 депутатов проголосовали за кандидатов, которые не соответствуют требованиям закона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.
"Перед голосованием свои замечания высказал посол ЕС, напомнив о том, что комиссия доброчестности по избранию руководителя САП является условием безвиза и помощи ЕС на сумму 1.5 млрд евро. Его поддержали послы Большой семерки. Свою обеспокоенность выразили влиятельные европейские депутаты. Под вопросом сотрудничество с МВФ и следующий транш в размере 1.6 млрд долларов. Все это не стало аргументом для Верховной Рады. Фракцию "Слуга Народа" в этом поддержали депутаты пророссийской ОПЗЖ и олигархических "За Будущее" и "Довира", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
Пожалуйста, подождите...
И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!
Поки що страждають лише шоколадки. Дуже хочеть знову до корита, а не виходить ніяк.
https://censor.net/ru/news/3219836/evrodeputaty_predosteregli_radu_ot_golosovaniya_za_neopytnyh_i_nedobrochestnyh_kandidatov_v_komissiyu
)))))
https://censor.net/ru/news/3219764/ukraina_doljna_prodemonstrirovat_politicheskuyu_volyu_dlya_zaschity_nezavisimosti_nbu_i_antikorruptsionyh
все идет по плану
назначение "своих" в САП - отмена безвиза...
- за все нужно платить - по приколу или по тупости, или еще по чему, НО выбор тупого Карлика марионетки был сделан в 2019-ом..
мажь теперь это на бутерброд мудрый нарид..
https://twitter.com/Vika_Ruda
Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1306539754893312003 1 ч
Посли ЄС об'явили старт відміни процедури по безвизу.
Та що там той безвіз... На хліб не намажеш.
дауни зелені, і дауни ті, хто цих козлів обрав !!
За Порошенка Портнов сидів за кордоном - нині він розставляє людей Януковича в керівництво ДБР. Зелені говорять про «просто перестати стріляти» - вата закликає до того самого. Зелені гроблять економіку країни - зростає лише діра в бюджеті, падає лише виробництво. Вата в екстазі від того. З чого ви взяли взагалі, що Зеленський чимось кращій за ОПЗЖ? Так, я розумію що існує різниця між УРСР в складі совка і між дев'ятьма губерніями в складі Імперії. Але для гетьманця, бандерівця та взагалі самостійника-державника і те і те - одне рябе.
Роботяга Вася і селянка Маруся дуже бояться, що безвіз відмінять. Тепер їх у Шаріте не пустять. І на Віденський бал не пустять. Ну, як жити простим людям без того шоколадного безвізу? Хіба це життя без Шаріте і без Віденського балу? Зебіли, припиніть знущатись над простим народом. Зробіть усе, що вам наказали начальники з Європи. А то Вася і Маруся не потраплять у Шаріте і на Віденський бал.
ЗАНАВЕС, мать вашу!