Підозрюваному в нападі на Балуха прокуратура проситиме арешт без застави
Правоохоронці готують клопотання про обрання чоловікові, підозрюваному в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха, запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці інформує Київська міська прокуратура.
"Зараз до суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.
У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.
Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.
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