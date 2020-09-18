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Підозрюваному в нападі на Балуха прокуратура проситиме арешт без застави

Підозрюваному в нападі на Балуха прокуратура проситиме арешт без застави

Правоохоронці готують клопотання про обрання чоловікові, підозрюваному в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха, запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці інформує Київська міська прокуратура.

"Зараз до суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

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Автор: 

побиття (939) прокуратура (3685) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+2
Шо значит просить? Требовать надо - вымогать!
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18.09.2020 23:34
+2
Балух прошел все круги ада в Рашке и попал в кому в ******** Украине.

Зеленский, Сабаков, вы ни при чем ?👿
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18.09.2020 23:44
+1
Так хто там шалава?
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19.09.2020 00:17
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Шо значит просить? Требовать надо - вымогать!
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18.09.2020 23:34 Відповісти
Балух прошел все круги ада в Рашке и попал в кому в ******** Украине.

Зеленский, Сабаков, вы ни при чем ?👿
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18.09.2020 23:44 Відповісти
Так хто там шалава?
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19.09.2020 00:17 Відповісти
Прочиталось...https://censor.net/ru/news/3220218/podozrevaemomu_v_napadenii_na_baluha_prokuratura_budet_prosit_arest_bez_zaloga
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19.09.2020 00:18 Відповісти
Підозрюваному в нападі на Балуха прокуратура проситиме арешт без застави - Цензор.НЕТ 5960
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19.09.2020 01:37 Відповісти
Назначили цапа одбувайла.
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19.09.2020 08:05 Відповісти
Самый гуманный украинский судь будет против- как можно обижать деток.
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19.09.2020 11:58 Відповісти
 
 