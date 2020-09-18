Підозрюваному в нападі на Балуха прокуратура проситиме арешт без застави

Правоохоронці готують клопотання про обрання чоловікові, підозрюваному в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха, запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці інформує Київська міська прокуратура.

"Зараз до суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

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