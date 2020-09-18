Подозреваемому в нападении на Балуха прокуратура будет просить арест без залога
Правоохранители готовят ходатайство об избрании мужчине, подозреваемому в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха, меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке информирует Киевская городская прокуратура.
"Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.
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В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.
Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
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