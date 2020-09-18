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Подозреваемому в нападении на Балуха прокуратура будет просить арест без залога

Подозреваемому в нападении на Балуха прокуратура будет просить арест без залога

Правоохранители готовят ходатайство об избрании мужчине, подозреваемому в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке информирует Киевская городская прокуратура.

"Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха. ВИДЕО

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Также на Цензор.НЕТ: Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна, - Ирина Геращенко

Автор: 

избиение (9802) прокуратура (5020) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+2
Шо значит просить? Требовать надо - вымогать!
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18.09.2020 23:34
+2
Балух прошел все круги ада в Рашке и попал в кому в ******** Украине.

Зеленский, Сабаков, вы ни при чем ?👿
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18.09.2020 23:44
+1
Так хто там шалава?
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19.09.2020 00:17
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Шо значит просить? Требовать надо - вымогать!
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18.09.2020 23:34 Ответить
Балух прошел все круги ада в Рашке и попал в кому в ******** Украине.

Зеленский, Сабаков, вы ни при чем ?👿
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18.09.2020 23:44 Ответить
Так хто там шалава?
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19.09.2020 00:17 Ответить
Прочиталось...https://censor.net/ru/news/3220218/podozrevaemomu_v_napadenii_na_baluha_prokuratura_budet_prosit_arest_bez_zaloga
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19.09.2020 00:18 Ответить
Підозрюваному в нападі на Балуха прокуратура проситиме арешт без застави - Цензор.НЕТ 5960
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19.09.2020 01:37 Ответить
Назначили цапа одбувайла.
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19.09.2020 08:05 Ответить
Самый гуманный украинский судь будет против- как можно обижать деток.
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19.09.2020 11:58 Ответить
 
 