Подозреваемому в нападении на Балуха прокуратура будет просить арест без залога

Правоохранители готовят ходатайство об избрании мужчине, подозреваемому в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке информирует Киевская городская прокуратура.

"Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

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В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

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