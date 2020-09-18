У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України

"Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня", - заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо: 8 вересня до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію до медичного закладу із тілесними ушкодженнями Володимира Балуха.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили та опитали свідків цієї події, провели ряд оперативно-розшукових і слідчих дій. У результаті поліцейські встановили підозрюваного.

На цей час відомо, що напередодні Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані "Козак". Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану "Edem".

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Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою - потерпілий впав і знепритомнів. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню.

Сьогодні зловмисника затримали. Ним виявися місцевий мешканець, 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів. Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

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