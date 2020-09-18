У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України
"Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня", - заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Нагадаємо: 8 вересня до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію до медичного закладу із тілесними ушкодженнями Володимира Балуха.
За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили та опитали свідків цієї події, провели ряд оперативно-розшукових і слідчих дій. У результаті поліцейські встановили підозрюваного.
На цей час відомо, що напередодні Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані "Козак". Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану "Edem".
Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою - потерпілий впав і знепритомнів. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню.
Сьогодні зловмисника затримали. Ним виявися місцевий мешканець, 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів. Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.
Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.
У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.
Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почаїв - Почаєва
Київ - Києва
Миколаїв - Миколаєва
там якраз згадується керманич київської поліції Крищенко - як можливий співучасник злочинців. І я ладен цьому вірити, бо чудово знаю ментівню - і стару, і нову, "рехвормовану".
пока не избавимся, ничего хорошего не будет
пофиг Балухи, Ивановы, Петровы, Сенцовы, Портновы, Портниковы, Пальчиковые, Пальчевские, Сидоровы, Путины, Грызловы, Медведевы и Шойги и прочие
потом из списка синагоги, - Порошенки, Гройсманы, Зеленские, Коломойские, Обамы, Трампы, Байдены и прочие
потом из списка "украинских олигархов", - Ахметовы, Коломойские с котлетами, все Порошенки, Косюки со своими девочками, все из марсианского списка, прочие тоже
пофиг татары, немцы, французы, чукчи, нергры, китайцы, монголы, лисбиянки, голубые, зеленые, синие, красные и прочие
не пофиг наше будущее, оно в наших руках
Добавим её к Ивановым и Петровым...
А персонаж Денис Кораблёв - из книги писателя Драгунского Виктора Юзефовича - можно добавить к Гройсману, Зеленскому и Коломойскому...
Давайте не будем делить людей по происхождению - это только россияне этим страдают.
В цивилизованных странах Америки и Европы всё равно, кто из какого роду-племени...
Саме тому ***** назвали ******.
А в ресторан "Edem" Балух направился потому, что услышал как сепаратисты ведут там тайные переговоры на русском языке. Все сходится
У Facebook Геращенко розповіла попередні подробиці того, що сталося:
«За попередньою інформацією, політв'язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею визволення. Поряд перебувала російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити… Таку інформацію отримала від (нардепа від Єєвросолідарності, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, - НВ) Ахтема Чийгоза».
Чийгоз у себе в Facebook написав, що причиною нападу на Балуха стала його позиція:
«Те, що сталося вночі з Балухом, - жорстоке побиття групою людей - я в цьому не сумніваюся, враховуючи його кремезну статуру і силу духу, - це продовження тих нападів на атошників, волонтерів, що відбуваються при новій владі. А ці напади, своєю чергою, - продовження тих переслідувань патріотів новою владою, що почалися після виборів 2019 року».
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/volodimira-baluha-pobili-podrobici-napadu-novini-ukrajini-50110874.html
Пошел рядом добавлять в клуб. Слово за слово.
Бац. Финиш.