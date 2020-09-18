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У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС

У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України

"Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха в ніч на 8 вересня", - заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо: 8 вересня до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію до медичного закладу із тілесними ушкодженнями Володимира Балуха.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили та опитали свідків цієї події, провели ряд оперативно-розшукових і слідчих дій. У результаті поліцейські встановили підозрюваного.

На цей час відомо, що напередодні Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані "Козак". Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану "Edem".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коли його знайшли - все говорило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха. ВIДЕО

Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою - потерпілий впав і знепритомнів. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню.

Сьогодні зловмисника затримали. Ним виявися місцевий мешканець, 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів. Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

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Автор: 

Нацполіція (15196) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+33
Сломана рука и ключица. Это от одного удара ногой? Причем стоячего человека. Может подозреваемый сороконожка?
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18.09.2020 20:35
+20
Житель Києва - мешканець ОрДЛОх
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18.09.2020 20:22
+20
Сволоти зелені, вже на битовуху перебили - "Шел, упал, очнулся - гипс"
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18.09.2020 20:44
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Житель Києва - мешканець ОрДЛОх
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18.09.2020 20:22 Відповісти
хитель Київа- це е житель Київа. Соромно за киян?
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18.09.2020 20:43 Відповісти
Києва а не Київа
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19.09.2020 01:19 Відповісти
А у нас Києв чи Київ?
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19.09.2020 03:17 Відповісти
А Ви про правила чергування голосних (і приголосних) нічого не чули ?
Почаїв - Почаєва
Київ - Києва
Миколаїв - Миколаєва
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19.09.2020 03:54 Відповісти
всегда когда происходит какое нибудь преступление сразу вылазят индивидуумы которые оправдывают местных и приплетают сюда донецких, я конечно понимаю что с ордло очень много сомнительных личностей, но местных уродов тоже хватае
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18.09.2020 20:55 Відповісти
Туфта. Все знают методы Авакова.
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18.09.2020 20:27 Відповісти
товарищ, вы кто?
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18.09.2020 20:31 Відповісти
Оно рассийское мокшо
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18.09.2020 20:52 Відповісти
Сломана рука и ключица. Это от одного удара ногой? Причем стоячего человека. Может подозреваемый сороконожка?
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18.09.2020 20:35 Відповісти
руку и ключицу, можно сломать упав на руку, но похоже опонента били лежачего, сильно отличается инфо в сми- в коме, не в коме, похоже на ******
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18.09.2020 21:26 Відповісти
Сволоти зелені, вже на битовуху перебили - "Шел, упал, очнулся - гипс"
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18.09.2020 20:44 Відповісти
Похоже на пьяный бред. Он что, так там до утра и пролежал, в ресторане?
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18.09.2020 20:50 Відповісти
То взагалі мутно яки ь. Якщо підозрюваний не є АТОшником, то у нього є залізне алібі.
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18.09.2020 20:56 Відповісти
Даже не сомневаюсь, что это муть.
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18.09.2020 21:07 Відповісти
Лежал, протрезвел, ощупал все выступающие части тела, обнаружил два перелома.
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18.09.2020 21:50 Відповісти
Полиция молодцы .Заметное улучшение работы полиции.
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18.09.2020 20:50 Відповісти
Ага, "улучшеніє", достатньо почитати одкровення Соболєва на головній стрінці цього ж ресурсу https://censor.net/ua/resonance/3219762/vyacheslav_sobolyev_rozsliduvannya_zamahu_na_mene_i_vbyvstva_mogo_tryrichnogo_syna_falsyfikuye_politsiya
там якраз згадується керманич київської поліції Крищенко - як можливий співучасник злочинців. І я ладен цьому вірити, бо чудово знаю ментівню - і стару, і нову, "рехвормовану".
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18.09.2020 21:03 Відповісти
Зато явно не знаешь, что за чмо этот соболев
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19.09.2020 08:09 Відповісти
Приплели какого то чувака, это классика
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18.09.2020 21:21 Відповісти
выборочное правосудие
пока не избавимся, ничего хорошего не будет
пофиг Балухи, Ивановы, Петровы, Сенцовы, Портновы, Портниковы, Пальчиковые, Пальчевские, Сидоровы, Путины, Грызловы, Медведевы и Шойги и прочие
потом из списка синагоги, - Порошенки, Гройсманы, Зеленские, Коломойские, Обамы, Трампы, Байдены и прочие
потом из списка "украинских олигархов", - Ахметовы, Коломойские с котлетами, все Порошенки, Косюки со своими девочками, все из марсианского списка, прочие тоже
пофиг татары, немцы, французы, чукчи, нергры, китайцы, монголы, лисбиянки, голубые, зеленые, синие, красные и прочие

не пофиг наше будущее, оно в наших руках
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18.09.2020 20:58 Відповісти
Да не реально взять и сразу избавиться, жизнь пройдёт
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18.09.2020 21:20 Відповісти
Фамилия Кораблёв тоже не украинская.
Добавим её к Ивановым и Петровым...
А персонаж Денис Кораблёв - из книги писателя Драгунского Виктора Юзефовича - можно добавить к Гройсману, Зеленскому и Коломойскому...
Давайте не будем делить людей по происхождению - это только россияне этим страдают.
В цивилизованных странах Америки и Европы всё равно, кто из какого роду-племени...
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18.09.2020 21:59 Відповісти
"Конфлікт"...? А нащо ж красти телефон і банківську картку? Знову ментівська брехня.
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18.09.2020 20:58 Відповісти
А у него ничего и не пропало, даже айфон. Какой патриот нынче без айфона)
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19.09.2020 01:14 Відповісти
***** вірить,що зможе зажахати як Балуха, так і українців.
Саме тому ***** назвали ******.
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18.09.2020 20:59 Відповісти
Из 15 коментариев 12 против Балуха и Украины .Получается что 80% коментариев на Цензоре враги Украины .Как то странно.
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18.09.2020 21:00 Відповісти
Ты меняешь как Петька:"у тебя спички есть?"
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18.09.2020 22:59 Відповісти
Паровоз.
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18.09.2020 21:01 Відповісти
какого-то наркомана вписали в виноватого, мол случайно кости и голову поломал, одним ударом ногой
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18.09.2020 21:02 Відповісти
Выхватить вечером в Киеве можно легко, от поцоватой набуханой молодёжи, в Гидропарке-свинарник и рассадник преступности, считай гарлем вечером, шансы увеличиваются в во много раз.
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18.09.2020 21:03 Відповісти
Пожалуй, в Киеве уже нет спокойных и благополучных районов.
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18.09.2020 21:07 Відповісти
Спасибо Сабакову
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19.09.2020 00:03 Відповісти
В Гидропере только качалка нормальное место, ну и 5-й РОП, где у отца лодка стояла. А в остальном злачное место полное быдла.
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19.09.2020 01:16 Відповісти
Херассе! Так он все кабаки Киева обошел.
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18.09.2020 21:06 Відповісти
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18.09.2020 22:38 Відповісти
Гидропарк с 90-Х годов, это лютый ******. Там был бессменный участковый. Мурло за 100 кг. Убийства, избиения, изнасилования, каждый день. Вот парня-пловца менты поймали, это да...
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18.09.2020 21:12 Відповісти
Город-сад.
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18.09.2020 21:15 Відповісти
У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 273
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18.09.2020 22:54 Відповісти
Свинособачка, здесь не принято самолайкать.
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18.09.2020 23:13 Відповісти
Около полуночи Владимир вышел из ресторана "Козак" и направился в ресторан "Edem".Источник: https://censor.net/ru/n3220191
А в ресторан "Edem" Балух направился потому, что услышал как сепаратисты ведут там тайные переговоры на русском языке. Все сходится
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18.09.2020 21:50 Відповісти
Лучше бы нашли тех русскоязычных, а не сваливали все на невиновного человека.
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18.09.2020 22:28 Відповісти
У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 2847У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 4499КАЦАП! ВІН І В КИЇВІ КАЦАП !!!
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18.09.2020 23:20 Відповісти
Были свидетели, но нашли его только утром. Ударил ногой и сломал руку, ключицу и проломил череп. И с какого перепугу он вдруг встал и один поперся в другой кабак? Горилка кончилась? Бред какой-то.
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18.09.2020 23:48 Відповісти
Балух зараз в комі, то деталей сказати не може. А як Аваков зробив вбивцями Шеремета воїна АТО і волонтерів всі знають.
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19.09.2020 01:28 Відповісти
Освобожденный из плена ресторана "Козак" отправился в плен ресторана "Едем", душа пела а жопа искала приключений.
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19.09.2020 01:13 Відповісти
Вдарив ногою ..в спину , що важливо щоб приставити особу..заігрування з сепаратизмом привело до того , що патріотам в Україні небезпечно жити..
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19.09.2020 01:15 Відповісти
Странная какая-то история, как бы не взяли первого попавшегося.
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19.09.2020 01:40 Відповісти
Обычная пьяная бытовуха, дело было приблизительно так:

У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 9744
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19.09.2020 01:48 Відповісти
"Російськомовнна компанія", яка перетворилась в "конфликт с неизвестным".

У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 3608

У Facebook Геращенко розповіла попередні подробиці того, що сталося:
«За попередньою інформацією, політв'язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею визволення. Поряд перебувала російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити… Таку інформацію отримала від (нардепа від Єєвросолідарності, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, - НВ) Ахтема Чийгоза».

Чийгоз у себе в Facebook написав, що причиною нападу на Балуха стала його позиція:
«Те, що сталося вночі з Балухом, - жорстоке побиття групою людей - я в цьому не сумніваюся, враховуючи його кремезну статуру і силу духу, - це продовження тих нападів на атошників, волонтерів, що відбуваються при новій владі. А ці напади, своєю чергою, - продовження тих переслідувань патріотів новою владою, що почалися після виборів 2019 року».
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/volodimira-baluha-pobili-podrobici-napadu-novini-ukrajini-50110874.html
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19.09.2020 02:06 Відповісти
ЗЕЛЕНОЕ ОЧКО РАЗШИРЯЕТСЯ !?)
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19.09.2020 03:22 Відповісти
Бухнули в Козачке, товарищи оставили его там одного.
Пошел рядом добавлять в клуб. Слово за слово.
Бац. Финиш.
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19.09.2020 04:32 Відповісти
Саша бородач подкачался и стал бить пенсов.
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19.09.2020 06:39 Відповісти
Клубы,вроде бы, должны работать до 23 часов. Потом такие многочисленные травмы от одного удара - похоже на фантастику. Возможно, 'друг охранника' бил Владимира после падения или нагадавших было двое. Ещё хотелось бы узнать, как себя чувствует Балух. Потому как информация противоречивая.
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19.09.2020 07:06 Відповісти
В Гидропере у кабаков время работы не ограничено - там ведь не жилая зона
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19.09.2020 08:52 Відповісти
Так это не из-ха зон жилых или нет ограничения до 23 , а из-за ковид. Конечно, логически странное, я даже думаю, что просто кормушка для ментов, но все-таки такое ограничение есть
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19.09.2020 09:42 Відповісти
Кто их знает, может башляют кому надо и работают до утра
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19.09.2020 18:36 Відповісти
Пьянка к добру не приводит. Был бы не сильно выпивши,не поперся бы с одного ресторана в другой. Не оправдываю напавшего(?) на Балуха,но в пьянке надо меру знать. Мог и утонуть по пьяне(захотел искупнуться),под машину попасть,полно таких случаев.
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19.09.2020 07:56 Відповісти
У всех смертных на этой земле в жизни происходят конфликты, но в полночь, сам, из ресторана в ресторан передвигаться под газом... Сомнительно всё это. Праздновал годовщину своего освобождения, а пошёл в другой ресторан САМ. И САМ пролежал синий до утра, и никто не помог. Душа компании, наверное
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19.09.2020 08:14 Відповісти
Ну вот зачем они прутся в эти злачные места? Или если отмечать, то обязательно в ресторане, а потом еще и в кафе?
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19.09.2020 08:20 Відповісти
пришел в гости в час ночи на работу, *** действительно в стране 73% овец, какая *** европа, только московское болото.
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19.09.2020 10:45 Відповісти
 
 