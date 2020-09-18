В избиении Балуха подозревается 32-летний житель Киева, - МВД
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины
"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Напомним 8 сентября по столичной полиции поступила информация от врача о госпитализации в медицинское учреждение с телесными повреждениями Владимира Балуха.
По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей этого события, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого.
В настоящее время известно, что накануне Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Козак". Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".
Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу.
Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.
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В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.
Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
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там якраз згадується керманич київської поліції Крищенко - як можливий співучасник злочинців. І я ладен цьому вірити, бо чудово знаю ментівню - і стару, і нову, "рехвормовану".
пока не избавимся, ничего хорошего не будет
пофиг Балухи, Ивановы, Петровы, Сенцовы, Портновы, Портниковы, Пальчиковые, Пальчевские, Сидоровы, Путины, Грызловы, Медведевы и Шойги и прочие
потом из списка синагоги, - Порошенки, Гройсманы, Зеленские, Коломойские, Обамы, Трампы, Байдены и прочие
потом из списка "украинских олигархов", - Ахметовы, Коломойские с котлетами, все Порошенки, Косюки со своими девочками, все из марсианского списка, прочие тоже
пофиг татары, немцы, французы, чукчи, нергры, китайцы, монголы, лисбиянки, голубые, зеленые, синие, красные и прочие
не пофиг наше будущее, оно в наших руках
Добавим её к Ивановым и Петровым...
А персонаж Денис Кораблёв - из книги писателя Драгунского Виктора Юзефовича - можно добавить к Гройсману, Зеленскому и Коломойскому...
Давайте не будем делить людей по происхождению - это только россияне этим страдают.
В цивилизованных странах Америки и Европы всё равно, кто из какого роду-племени...
Саме тому ***** назвали ******.
А в ресторан "Edem" Балух направился потому, что услышал как сепаратисты ведут там тайные переговоры на русском языке. Все сходится
У Facebook Геращенко розповіла попередні подробиці того, що сталося:
«За попередньою інформацією, політв'язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею визволення. Поряд перебувала російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити… Таку інформацію отримала від (нардепа від Єєвросолідарності, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, - НВ) Ахтема Чийгоза».
Чийгоз у себе в Facebook написав, що причиною нападу на Балуха стала його позиція:
«Те, що сталося вночі з Балухом, - жорстоке побиття групою людей - я в цьому не сумніваюся, враховуючи його кремезну статуру і силу духу, - це продовження тих нападів на атошників, волонтерів, що відбуваються при новій владі. А ці напади, своєю чергою, - продовження тих переслідувань патріотів новою владою, що почалися після виборів 2019 року».
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/volodimira-baluha-pobili-podrobici-napadu-novini-ukrajini-50110874.html
Пошел рядом добавлять в клуб. Слово за слово.
Бац. Финиш.