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В избиении Балуха подозревается 32-летний житель Киева, - МВД

В избиении Балуха подозревается 32-летний житель Киева, - МВД

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним 8 сентября по столичной полиции поступила информация от врача о госпитализации в медицинское учреждение с телесными повреждениями Владимира Балуха.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей этого события, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого.

В настоящее время известно, что накануне Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Козак". Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".

Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу.

Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха. ВИДЕО

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Также на Цензор.НЕТ: Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна, - Ирина Геращенко



Автор: 

Нацполиция (16490) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+33
Сломана рука и ключица. Это от одного удара ногой? Причем стоячего человека. Может подозреваемый сороконожка?
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18.09.2020 20:35
+20
Житель Києва - мешканець ОрДЛОх
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18.09.2020 20:22
+20
Сволоти зелені, вже на битовуху перебили - "Шел, упал, очнулся - гипс"
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18.09.2020 20:44
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Житель Києва - мешканець ОрДЛОх
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18.09.2020 20:22 Ответить
хитель Київа- це е житель Київа. Соромно за киян?
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18.09.2020 20:43 Ответить
Києва а не Київа
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19.09.2020 01:19 Ответить
А у нас Києв чи Київ?
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19.09.2020 03:17 Ответить
А Ви про правила чергування голосних (і приголосних) нічого не чули ?
Почаїв - Почаєва
Київ - Києва
Миколаїв - Миколаєва
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19.09.2020 03:54 Ответить
всегда когда происходит какое нибудь преступление сразу вылазят индивидуумы которые оправдывают местных и приплетают сюда донецких, я конечно понимаю что с ордло очень много сомнительных личностей, но местных уродов тоже хватае
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18.09.2020 20:55 Ответить
Туфта. Все знают методы Авакова.
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18.09.2020 20:27 Ответить
товарищ, вы кто?
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18.09.2020 20:31 Ответить
Оно рассийское мокшо
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18.09.2020 20:52 Ответить
Сломана рука и ключица. Это от одного удара ногой? Причем стоячего человека. Может подозреваемый сороконожка?
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18.09.2020 20:35 Ответить
руку и ключицу, можно сломать упав на руку, но похоже опонента били лежачего, сильно отличается инфо в сми- в коме, не в коме, похоже на ******
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18.09.2020 21:26 Ответить
Сволоти зелені, вже на битовуху перебили - "Шел, упал, очнулся - гипс"
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18.09.2020 20:44 Ответить
Похоже на пьяный бред. Он что, так там до утра и пролежал, в ресторане?
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18.09.2020 20:50 Ответить
То взагалі мутно яки ь. Якщо підозрюваний не є АТОшником, то у нього є залізне алібі.
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18.09.2020 20:56 Ответить
Даже не сомневаюсь, что это муть.
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18.09.2020 21:07 Ответить
Лежал, протрезвел, ощупал все выступающие части тела, обнаружил два перелома.
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18.09.2020 21:50 Ответить
Полиция молодцы .Заметное улучшение работы полиции.
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18.09.2020 20:50 Ответить
Ага, "улучшеніє", достатньо почитати одкровення Соболєва на головній стрінці цього ж ресурсу https://censor.net/ua/resonance/3219762/vyacheslav_sobolyev_rozsliduvannya_zamahu_na_mene_i_vbyvstva_mogo_tryrichnogo_syna_falsyfikuye_politsiya
там якраз згадується керманич київської поліції Крищенко - як можливий співучасник злочинців. І я ладен цьому вірити, бо чудово знаю ментівню - і стару, і нову, "рехвормовану".
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18.09.2020 21:03 Ответить
Зато явно не знаешь, что за чмо этот соболев
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19.09.2020 08:09 Ответить
Приплели какого то чувака, это классика
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18.09.2020 21:21 Ответить
выборочное правосудие
пока не избавимся, ничего хорошего не будет
пофиг Балухи, Ивановы, Петровы, Сенцовы, Портновы, Портниковы, Пальчиковые, Пальчевские, Сидоровы, Путины, Грызловы, Медведевы и Шойги и прочие
потом из списка синагоги, - Порошенки, Гройсманы, Зеленские, Коломойские, Обамы, Трампы, Байдены и прочие
потом из списка "украинских олигархов", - Ахметовы, Коломойские с котлетами, все Порошенки, Косюки со своими девочками, все из марсианского списка, прочие тоже
пофиг татары, немцы, французы, чукчи, нергры, китайцы, монголы, лисбиянки, голубые, зеленые, синие, красные и прочие

не пофиг наше будущее, оно в наших руках
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18.09.2020 20:58 Ответить
Да не реально взять и сразу избавиться, жизнь пройдёт
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18.09.2020 21:20 Ответить
Фамилия Кораблёв тоже не украинская.
Добавим её к Ивановым и Петровым...
А персонаж Денис Кораблёв - из книги писателя Драгунского Виктора Юзефовича - можно добавить к Гройсману, Зеленскому и Коломойскому...
Давайте не будем делить людей по происхождению - это только россияне этим страдают.
В цивилизованных странах Америки и Европы всё равно, кто из какого роду-племени...
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18.09.2020 21:59 Ответить
"Конфлікт"...? А нащо ж красти телефон і банківську картку? Знову ментівська брехня.
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18.09.2020 20:58 Ответить
А у него ничего и не пропало, даже айфон. Какой патриот нынче без айфона)
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19.09.2020 01:14 Ответить
***** вірить,що зможе зажахати як Балуха, так і українців.
Саме тому ***** назвали ******.
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18.09.2020 20:59 Ответить
Из 15 коментариев 12 против Балуха и Украины .Получается что 80% коментариев на Цензоре враги Украины .Как то странно.
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18.09.2020 21:00 Ответить
Ты меняешь как Петька:"у тебя спички есть?"
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18.09.2020 22:59 Ответить
Паровоз.
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18.09.2020 21:01 Ответить
какого-то наркомана вписали в виноватого, мол случайно кости и голову поломал, одним ударом ногой
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18.09.2020 21:02 Ответить
Выхватить вечером в Киеве можно легко, от поцоватой набуханой молодёжи, в Гидропарке-свинарник и рассадник преступности, считай гарлем вечером, шансы увеличиваются в во много раз.
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18.09.2020 21:03 Ответить
Пожалуй, в Киеве уже нет спокойных и благополучных районов.
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18.09.2020 21:07 Ответить
Спасибо Сабакову
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19.09.2020 00:03 Ответить
В Гидропере только качалка нормальное место, ну и 5-й РОП, где у отца лодка стояла. А в остальном злачное место полное быдла.
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19.09.2020 01:16 Ответить
Херассе! Так он все кабаки Киева обошел.
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18.09.2020 21:06 Ответить
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18.09.2020 22:38 Ответить
Гидропарк с 90-Х годов, это лютый ******. Там был бессменный участковый. Мурло за 100 кг. Убийства, избиения, изнасилования, каждый день. Вот парня-пловца менты поймали, это да...
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18.09.2020 21:12 Ответить
Город-сад.
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18.09.2020 21:15 Ответить
У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 273
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18.09.2020 22:54 Ответить
Свинособачка, здесь не принято самолайкать.
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18.09.2020 23:13 Ответить
Около полуночи Владимир вышел из ресторана "Козак" и направился в ресторан "Edem".Источник: https://censor.net/ru/n3220191
А в ресторан "Edem" Балух направился потому, что услышал как сепаратисты ведут там тайные переговоры на русском языке. Все сходится
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18.09.2020 21:50 Ответить
Лучше бы нашли тех русскоязычных, а не сваливали все на невиновного человека.
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18.09.2020 22:28 Ответить
У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 2847У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 4499КАЦАП! ВІН І В КИЇВІ КАЦАП !!!
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18.09.2020 23:20 Ответить
Были свидетели, но нашли его только утром. Ударил ногой и сломал руку, ключицу и проломил череп. И с какого перепугу он вдруг встал и один поперся в другой кабак? Горилка кончилась? Бред какой-то.
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18.09.2020 23:48 Ответить
Балух зараз в комі, то деталей сказати не може. А як Аваков зробив вбивцями Шеремета воїна АТО і волонтерів всі знають.
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19.09.2020 01:28 Ответить
Освобожденный из плена ресторана "Козак" отправился в плен ресторана "Едем", душа пела а жопа искала приключений.
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19.09.2020 01:13 Ответить
Вдарив ногою ..в спину , що важливо щоб приставити особу..заігрування з сепаратизмом привело до того , що патріотам в Україні небезпечно жити..
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19.09.2020 01:15 Ответить
Странная какая-то история, как бы не взяли первого попавшегося.
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19.09.2020 01:40 Ответить
Обычная пьяная бытовуха, дело было приблизительно так:

У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 9744
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19.09.2020 01:48 Ответить
"Російськомовнна компанія", яка перетворилась в "конфликт с неизвестным".

У побитті Балуха підозрюється 32-річний житель Києва, - МВС - Цензор.НЕТ 3608

У Facebook Геращенко розповіла попередні подробиці того, що сталося:
«За попередньою інформацією, політв'язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею визволення. Поряд перебувала російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити… Таку інформацію отримала від (нардепа від Єєвросолідарності, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, - НВ) Ахтема Чийгоза».

Чийгоз у себе в Facebook написав, що причиною нападу на Балуха стала його позиція:
«Те, що сталося вночі з Балухом, - жорстоке побиття групою людей - я в цьому не сумніваюся, враховуючи його кремезну статуру і силу духу, - це продовження тих нападів на атошників, волонтерів, що відбуваються при новій владі. А ці напади, своєю чергою, - продовження тих переслідувань патріотів новою владою, що почалися після виборів 2019 року».
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/volodimira-baluha-pobili-podrobici-napadu-novini-ukrajini-50110874.html
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19.09.2020 02:06 Ответить
ЗЕЛЕНОЕ ОЧКО РАЗШИРЯЕТСЯ !?)
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19.09.2020 03:22 Ответить
Бухнули в Козачке, товарищи оставили его там одного.
Пошел рядом добавлять в клуб. Слово за слово.
Бац. Финиш.
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19.09.2020 04:32 Ответить
Саша бородач подкачался и стал бить пенсов.
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19.09.2020 06:39 Ответить
Клубы,вроде бы, должны работать до 23 часов. Потом такие многочисленные травмы от одного удара - похоже на фантастику. Возможно, 'друг охранника' бил Владимира после падения или нагадавших было двое. Ещё хотелось бы узнать, как себя чувствует Балух. Потому как информация противоречивая.
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19.09.2020 07:06 Ответить
В Гидропере у кабаков время работы не ограничено - там ведь не жилая зона
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19.09.2020 08:52 Ответить
Так это не из-ха зон жилых или нет ограничения до 23 , а из-за ковид. Конечно, логически странное, я даже думаю, что просто кормушка для ментов, но все-таки такое ограничение есть
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19.09.2020 09:42 Ответить
Кто их знает, может башляют кому надо и работают до утра
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19.09.2020 18:36 Ответить
Пьянка к добру не приводит. Был бы не сильно выпивши,не поперся бы с одного ресторана в другой. Не оправдываю напавшего(?) на Балуха,но в пьянке надо меру знать. Мог и утонуть по пьяне(захотел искупнуться),под машину попасть,полно таких случаев.
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19.09.2020 07:56 Ответить
У всех смертных на этой земле в жизни происходят конфликты, но в полночь, сам, из ресторана в ресторан передвигаться под газом... Сомнительно всё это. Праздновал годовщину своего освобождения, а пошёл в другой ресторан САМ. И САМ пролежал синий до утра, и никто не помог. Душа компании, наверное
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19.09.2020 08:14 Ответить
Ну вот зачем они прутся в эти злачные места? Или если отмечать, то обязательно в ресторане, а потом еще и в кафе?
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19.09.2020 08:20 Ответить
пришел в гости в час ночи на работу, *** действительно в стране 73% овец, какая *** европа, только московское болото.
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19.09.2020 10:45 Ответить
 
 