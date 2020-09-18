В избиении Балуха подозревается 32-летний житель Киева, - МВД

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним 8 сентября по столичной полиции поступила информация от врача о госпитализации в медицинское учреждение с телесными повреждениями Владимира Балуха.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей этого события, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого.

В настоящее время известно, что накануне Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Козак". Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".

Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу.

Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

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В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

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