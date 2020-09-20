Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні

Батьки школярів із колишніх російськомовних шкіл скаржаться на брак українських підручників. У Міністерстві освіти та науки заявили, що перекрити нестачу зможуть до кінця року.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що під дописом мовного омбудсмена Тараса Кременя про те, що цього року з російської на українську перейшло близько 200 тисяч учнів, батьки почали писати про брак підручників.

За даними Інституту модернізації змісту освіти, у Хмельницькій області 72% підручників для 7-х класів доставлено в школи, в Дніпропетровській області - 82%, у Закарпатській, Львівській, Рівненській та Волинській - 89%.

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У мовного омбудсмена створили спеціальну комісію, яка займеться перевіркою.

"Перевірка закладів освіти щодо рівня переходу на українську мову, а також із МОН ми проводитимемо роботи щодо перевірки якості викладання українською мовою в закладах середньої освіти", - зазначив він.

Водночас виконувач обов'язків директора Інституту модернізації змісту освіти Євген Бажанков у коментарі "Суспільному" зазначив, що зміни до закону про освіту щодо функціонування української мови були внесені у 2017 році. А наприкінці минулого року була підготовлена постанова про зміну мови викладання.

"Уже в лютому керівницею міністерства була Ганна Новосад. Вона цю постанову зареєструвала, але не направила до центральних органів виконавчої влади. Тобто зміни не були затверджені Кабміном", - пояснив він.

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Бажанков додав, що половину процедур, аби діти отримали підручники, вже пройдено, але це тривалий процес.

"Тільки всередині листопада розпочнеться друк цих підручників, доступ до них хоча б в електронному вигляді з’виться всередині листопада, а на руки вони їх отримають вже наприкінці грудня", - пояснив в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти.

Колишня очільниця Міністерства освіти Ганна Новосад у коментарі "Суспільному" пояснила, що було заплановано друк підручників лише для 3-х і 7-х класів. Для всіх інших треба було розподілити наявні резерви. Для цього під час її керівництва підготували всі документи.

"За час мого перебування в МОН ми прийняли усі необхідні акти, аби були вчасно підготовлені та надруковані підручники для тих класів, для яких вони за графіком мали друкуватись у 2020 році (третій та сьомий класи). Нагадаю, підручники певного класу, відповідно до законодавства, передруковуються раз на 5 років. Тобто є періодичність щодо всіх класів. Є відповідні накази МОН про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для учнів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (3 клас) та для учнів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (7 клас)", - сказала вона.

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За словами Новосад, щороку проведення конкурсів на першому етапі було найскладнішим, але це зробили вчасно і без зайвих проблем.

"Коли я пішла у відставку, усі лінійки підручників до друку у 2020 році перебували на етапі перегляду та відбору вчителями, до 12 березня. Упродовж наступних місяців та особливо упродовж літа МОНу потрібно було зробити найлегше – дорозподілити підручники інших років у ті області, де їх частково не вистачало. Це нормально, адже підручники зношуються. Так само потрібно було частково перерозподілити резерви для шкіл, які перейшли на українську мову. Тобто не друкувати, а дорозподілити наявні резерви", - пояснила ексміністерка освіти.

Вона додала, що у Міністерства освіти "усі готові документи на руках, деякі з них потрібно було просто винести на засідання уряду та схвалити".