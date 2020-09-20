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Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні

Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні

Батьки школярів із колишніх російськомовних шкіл скаржаться на брак українських підручників. У Міністерстві освіти та науки заявили, що перекрити нестачу зможуть до кінця року.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що під дописом мовного омбудсмена Тараса Кременя про те, що цього року з російської на українську перейшло близько 200 тисяч учнів, батьки почали писати про брак підручників.

За даними Інституту модернізації змісту освіти, у Хмельницькій області 72% підручників для 7-х класів доставлено в школи, в Дніпропетровській області - 82%, у Закарпатській, Львівській, Рівненській та Волинській - 89%.

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У мовного омбудсмена створили спеціальну комісію, яка займеться перевіркою.

"Перевірка закладів освіти щодо рівня переходу на українську мову, а також із МОН ми проводитимемо роботи щодо перевірки якості викладання українською мовою в закладах середньої освіти", - зазначив він.

Водночас виконувач обов'язків директора Інституту модернізації змісту освіти Євген Бажанков у коментарі "Суспільному" зазначив, що зміни до закону про освіту щодо функціонування української мови були внесені у 2017 році. А наприкінці минулого року була підготовлена постанова про зміну мови викладання.

"Уже в лютому керівницею міністерства була Ганна Новосад. Вона цю постанову зареєструвала, але не направила до центральних органів виконавчої влади. Тобто зміни не були затверджені Кабміном", - пояснив він.

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Бажанков додав, що половину процедур, аби діти отримали підручники, вже пройдено, але це тривалий процес.

"Тільки всередині листопада розпочнеться друк цих підручників, доступ до них хоча б в електронному вигляді з’виться всередині листопада, а на руки вони їх отримають вже наприкінці грудня", - пояснив в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти.

Колишня очільниця Міністерства освіти Ганна Новосад у коментарі "Суспільному" пояснила, що було заплановано друк підручників лише для 3-х і 7-х класів. Для всіх інших треба було розподілити наявні резерви. Для цього під час її керівництва підготували всі документи.

"За час мого перебування в МОН ми прийняли усі необхідні акти, аби були вчасно підготовлені та надруковані підручники для тих класів, для яких вони за графіком мали друкуватись у 2020 році (третій та сьомий класи). Нагадаю, підручники певного класу, відповідно до законодавства, передруковуються раз на 5 років. Тобто є періодичність щодо всіх класів. Є відповідні накази МОН про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для учнів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (3 клас) та для учнів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (7 клас)", - сказала вона.

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За словами Новосад, щороку проведення конкурсів на першому етапі було найскладнішим, але це зробили вчасно і без зайвих проблем.

"Коли я пішла у відставку, усі лінійки підручників до друку у 2020 році перебували на етапі перегляду та відбору вчителями, до 12 березня. Упродовж наступних місяців та особливо упродовж літа МОНу потрібно було зробити найлегше – дорозподілити підручники інших років у ті області, де їх частково не вистачало. Це нормально, адже підручники зношуються. Так само потрібно було частково перерозподілити резерви для шкіл, які перейшли на українську мову. Тобто не друкувати, а дорозподілити наявні резерви", - пояснила ексміністерка освіти.

Вона додала, що у Міністерства освіти "усі готові документи на руках, деякі з них потрібно було просто винести на засідання уряду та схвалити".

Автор: 

підручники (94) школа (2215) Міносвіти (1415) Новосад Ганна (94)


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Топ коментарі
+23
А в прошлом году хватало учебников?
"За время моего пребывания в МОН мы приняли все необходимые акты, чтобы были вовремя подготовлены и напечатаны учебники для тех классов, для которых они по графику должны были печататься в 2020 году." И ПРИ ЧЕМ тут пАпередники, если не напечатали уже при Нелохе?
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20.09.2020 20:12
+21
А Бубочка что, год с гаком хером по пианино стучал, вместо того, чтобы работу властных сруктур контролировать и ничего?
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20.09.2020 19:57
+20
Певно, в МОН сподівались, що Рада спроможеться відмінити українську освіту в поточномцу році.
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20.09.2020 20:45
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А Бубочка что, год с гаком хером по пианино стучал, вместо того, чтобы работу властных сруктур контролировать и ничего?
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20.09.2020 19:57 Відповісти
"ОНЗАЕТАНИАТВИЧААААИТ"
"ЕТАНИИВОПАЛНАМОООЧИЯ"
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20.09.2020 19:59 Відповісти
В чому проблема якщо діти на дистанційному навчанні? Підручники в Інтернеті доступні всім, кому треба той може роздрукувати на принтері!
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20.09.2020 22:24 Відповісти
Це ви до мене? Краще у дурнуватих батьків учнів бувших мокшаномовних класів спитайте.
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20.09.2020 22:27 Відповісти
Та ні, їм після підручників ще чогось буде не вистачати. Це ж руськоязичні.
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21.09.2020 12:27 Відповісти
А при сталине виновных в срыве учебного процесса уже расстреляли бы .
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20.09.2020 19:57 Відповісти
"ЕТАВСЬОПАРАШЕНКАВИНАВАТ"
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20.09.2020 19:57 Відповісти
доступ к ним хотя бы в электронном виде появится в середине ноября

Мда... Я ничего не понимаю в компьютерном наборе...
Источник: https://censor.net/ru/n3220340
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20.09.2020 19:58 Відповісти
Просто зеленые дебилы сейчас на стадии обучения как включить компьютер. Буковки сравнивать между образцом и клавиатурой они научатся через месяц где-то.
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20.09.2020 20:38 Відповісти
Еще один зашкварище зеленой "власти".
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20.09.2020 19:59 Відповісти
не хай читають мемуари Степана Андрійовича!!!)))
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20.09.2020 20:02 Відповісти
А в прошлом году хватало учебников?
"За время моего пребывания в МОН мы приняли все необходимые акты, чтобы были вовремя подготовлены и напечатаны учебники для тех классов, для которых они по графику должны были печататься в 2020 году." И ПРИ ЧЕМ тут пАпередники, если не напечатали уже при Нелохе?
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20.09.2020 20:12 Відповісти
буба укушеная Порошенком.
тот Порох ну чистый зверь - кусает карликов де увидит....
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20.09.2020 20:16 Відповісти
Кажется даже когда и не видит, они все равно им укушенные.
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20.09.2020 20:19 Відповісти
Как при чем?! Все, должны были закупить папередники на всю Бубочкину каденцию, он только должен был перерезать ленточки и тратить все деньги из бюджета на себя
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20.09.2020 22:36 Відповісти
Клятий Порошенко!!!!
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20.09.2020 20:14 Відповісти
Дійсно, міг же ще півтори року тому подбати, але ж ні. Барига!
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20.09.2020 20:21 Відповісти
Нхра эти учебники ваще? Карантин на 2 года и всех делов!
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20.09.2020 20:21 Відповісти
кацапа,а у тебя как там с посещаемостью?ковид еще не все школы выкосил?я вот смотрю по 6 тыщ каждый джень прибавление...и уже который день...
индию конечно не догоните,но стараться надо
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20.09.2020 20:41 Відповісти
Глупая радость. В РФии 6 тысяч на 120 млн населения, у нас - 3 тысячи на неполных 40 млн. арифметику в школе учил?
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20.09.2020 20:45 Відповісти
В Україні загалом захворів кожен 249-й, а на ********* - кожен 132-й. Померли кожен 12279-й і кожен 7516-й відповідно. Отака арифметика...
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20.09.2020 20:59 Відповісти
Неужели тебя это тешит? Европа сегодня назвала лидерами ежедневной смертности от ковид рашку и мы следом за ней. Ну предпоследние в Европе...Отрадно?
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20.09.2020 21:08 Відповісти
Я НЕ МОЖУ ВПЛИВАТИ НА ПРОЦЕС.
Тому
Я ПРО АРИФМЕТИКУ.
Бо вороги помирають приблизно у 5 разів швидше, при тому, що їх лиш у 3 рази більше.
Та й місце сьогодні не друге, а третє...
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20.09.2020 21:16 Відповісти
Ты пабидил
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21.09.2020 06:50 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

только внимательно читай все колонки...
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20.09.2020 21:02 Відповісти
Саме звідти. От тільки деякі стовпчики треба відкрити
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20.09.2020 21:03 Відповісти
Клятий Порошенко украл учебники на обертки для своих клятих конфэт, барыга шоколадная!
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20.09.2020 20:23 Відповісти
Мародер! Хочет шоб дети канхветы ели и читали...
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20.09.2020 20:33 Відповісти
Украине нужно электронные книги купить и залить в них учебники. Будет дешевле все и удобней!
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20.09.2020 20:26 Відповісти
И денег можно стырить больше, вот идиоты, всему их учить нужно
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20.09.2020 20:27 Відповісти
А потім ще й на окулярах гешефт підняти.
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20.09.2020 21:04 Відповісти
да все есть в интернете...но вы шо,родителей и особенно школьников не знаете?
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20.09.2020 20:38 Відповісти
Та ще врахуйте, що якщо "мудрі" батьки віддали своїх дітей до мокшаномовних класів, то зараз вони будуть всіляко опиратися переходу на навчання українською.
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20.09.2020 22:30 Відповісти
Опять происки злых папередников. Наверное возбудят еще уголовное дело № 59 против Пороха и решат этим проблему.
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20.09.2020 20:27 Відповісти
пороху в охрану одного кацапа нада, шо бы тот ел и пил все перед ним..
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20.09.2020 20:28 Відповісти
я бы порекомендовал бубу.
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20.09.2020 20:38 Відповісти
Цей зразу ж чимось вдавиться з переляку.
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20.09.2020 22:31 Відповісти
Порошенко уже и министру образования насрал в колготы...Когда он успевает? то бубочке, то арахамии. то верещучке...
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20.09.2020 20:32 Відповісти
За два роки не спромоглись надрукувати, звісно, винні попередники.
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20.09.2020 20:33 Відповісти
Це нагадує давній український анекдот.
Їде чоловік волами до млина і на всю округу лається:"От клята жінка,так мішки з зерном пов'язала,що вже тричі перев'язував".
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20.09.2020 21:02 Відповісти
Брехня про російськомовність. Наразі не вистачає звичайних українських підручників. Для чого таке виколупувати?
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20.09.2020 20:35 Відповісти
то така дискурсивна войнушка: "калавур, за рускійізиг ущімляють..!"
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20.09.2020 22:10 Відповісти
опять папиредники...а шо зелебеня целый год делал?или надеялся ,шо опзж протолкнет рускавый езыг обратно в школу?
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20.09.2020 20:37 Відповісти
Як що?Ви що,телевізор не дивилися?Стрічки перерізав,під фонтанами бігав,шаурму жер.Роботи вистачало.
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20.09.2020 21:04 Відповісти
А почему в декабре, месяца достаточно, чтобы напечатать пару тысяч экземпляров, даже с учетом, что у власти керует совок.
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20.09.2020 20:44 Відповісти
Певно, в МОН сподівались, що Рада спроможеться відмінити українську освіту в поточномцу році.
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20.09.2020 20:45 Відповісти
Прям с языка сняли)))
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20.09.2020 20:53 Відповісти
Ну, раз нема підручників, то всьо! Нема книжки - нема мови!..
...дь! Я за 10 хвилини зкачаю будь-яку енциклопедію. Кому енциклопедію?
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20.09.2020 20:46 Відповісти
а чем занимались когда был карантин и школы не работали в привычном ритме???
как то ж выкручивались...и на дистанционке всего хватало... а ту..тыдыщ !!! и нет учебников (даже в электронном виде))))
и как легко все валить на папередников, ...
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20.09.2020 20:52 Відповісти
Тут досить цікавий варіант. Наче валять на попередників, а навалюють у власні кальсони....
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20.09.2020 21:07 Відповісти
закачайте им на телефоны.
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20.09.2020 20:56 Відповісти
Розумні люди так і роблять.
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20.09.2020 21:06 Відповісти
Помнится красножопые в совке все царя-батюшку обвиняли , что еды на дорогу в коммунизм не заготовил !
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20.09.2020 21:01 Відповісти
Саботаж.
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20.09.2020 21:04 Відповісти
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 9160
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20.09.2020 21:23 Відповісти
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 2530
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20.09.2020 21:24 Відповісти
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 3241
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20.09.2020 21:24 Відповісти
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 5722Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 3120
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20.09.2020 21:25 Відповісти
Родители школьников из бывших русскоязычных школ жалуются на нехватку украинских учебников. В Министерстве образования и науки заявили, что восполнить недостачу смогут до конца года. Источник: https://censor.net/ru/n3220340

ВЖЕ БІЛЬШЕ РОКУ ПРОЙШЛО, так що звалити на Пороха не вийде
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20.09.2020 21:39 Відповісти
Как осточертели постоянные жалобы и ссылки на папередников не умеющих организовать процессы, контроль и управление этих "безруких" "микробов" - чиновников. Ничего не могут сделать нормально без пинка под одно место
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20.09.2020 22:23 Відповісти
Школярам із колишніх російськомовних класів не вистачає українських підручників: Міносвіти звинувачує попередників та обіцяє забезпечити в грудні - Цензор.НЕТ 7991
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20.09.2020 22:56 Відповісти
В чем, *****, проблема, напечатать учебники, краска в типографии закончилась? Так - купите....
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20.09.2020 23:11 Відповісти
И тут "папиредники" в исподнее нагадили... Вообще-то, второй раз "первый звонок" прозвучал за вашу зедегенеративную каденцию прозвучал, пора и честь знать...
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20.09.2020 23:27 Відповісти
Элементарно,зесрань надеялась,шо закон отменить удастся и поэтому не чесалась
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21.09.2020 00:52 Відповісти
А відсканувати один екземпляр на всю Україну важко?
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21.09.2020 12:31 Відповісти
 
 