Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня відвідає з робочим візитом Словацьку Республіку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як повідомляється, під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод.

Крім того, у межах візиту заплановані переговори Зеленського з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом.

