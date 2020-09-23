Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП
Президент України Володимир Зеленський 24 вересня відвідає з робочим візитом Словацьку Республіку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Як повідомляється, під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод.
Крім того, у межах візиту заплановані переговори Зеленського з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом.
Візьме з собою групу підтримки і всьо буде чікі-пікі.