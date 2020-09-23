УКР
Новини
1 052 30

Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня відвідає з робочим візитом Словацьку Республіку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як повідомляється, під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод.

Крім того, у межах візиту заплановані переговори Зеленського з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом.

Також читайте: Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму

візит (1647) Зеленський Володимир (25118) Словаччина (1170)
Топ коментарі
+14
Держитесь хлопцы там, визиты бедоносца так просто не проходят
показати весь коментар
23.09.2020 08:42 Відповісти
+10
Словения, Словакия, какая разница?
показати весь коментар
23.09.2020 08:51 Відповісти
+9
хороша країну була.....
показати весь коментар
23.09.2020 08:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Есть теория заговора, что когда Зеле было 15 лет они с маммой риммой ездили на экскурсию в Чехословакию. Что было потом все прекрасно знают
показати весь коментар
23.09.2020 08:48 Відповісти
Там і так вже "червона зона" по Covid-19 Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 1387
показати весь коментар
23.09.2020 08:59 Відповісти
Пускай катается бедоносец,Янык также перед Ростовом гастролировал,как знал что будет невыездной с Мордора
показати весь коментар
23.09.2020 08:45 Відповісти
Воно хоч знає де та Словакія?
показати весь коментар
23.09.2020 08:48 Відповісти
Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 7853
показати весь коментар
23.09.2020 08:57 Відповісти
В Луцькій області зі столицею Торонто.
показати весь коментар
23.09.2020 11:51 Відповісти
Головне щоб ЗЄ не забув закликати президента Словаччини інвестувати в Україну.
показати весь коментар
23.09.2020 08:53 Відповісти
Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 7964

Візьме з собою групу підтримки і всьо буде чікі-пікі.
показати весь коментар
23.09.2020 09:15 Відповісти
Та то вже лишнє, Оманських по горло хватає.
показати весь коментар
23.09.2020 11:54 Відповісти
Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 9824
показати весь коментар
23.09.2020 08:55 Відповісти
Побегает под фонтанами, пожрет шаурмы
показати весь коментар
23.09.2020 08:58 Відповісти
А там є фонтани щоб побігати?
показати весь коментар
23.09.2020 08:58 Відповісти
Ищите, пока не распродали

Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 3414
показати весь коментар
23.09.2020 08:58 Відповісти
Словаки, а как у вас, шаурма вкусная? И какие катастрофы и катаклизмы у вас уже были? Впрочем, какая разница, простт ждемсссс.
показати весь коментар
23.09.2020 08:59 Відповісти
А почему ЗЕленский ездит по странам поддерживающих Пуктина-*****?
показати весь коментар
23.09.2020 09:00 Відповісти
ти з сосною не розминувся?
показати весь коментар
23.09.2020 11:26 Відповісти
На деловые встречи в другие страны лучше ездить премьер-министру. А церемониальные встречи можно и по видео провести, дешевле уж точно.
показати весь коментар
23.09.2020 09:12 Відповісти
некошерно по тел1ку-то буде.
показати весь коментар
23.09.2020 10:26 Відповісти
На гастролях комік повинен бути "наживо".
показати весь коментар
23.09.2020 11:57 Відповісти
Так Воно ж без рояля по1де,як1 ж то гастрол1?
показати весь коментар
23.09.2020 13:44 Відповісти
З роялем обов*язково. Це ж"гвіздок " програми.
показати весь коментар
23.09.2020 15:50 Відповісти
бідна Словакія ...
показати весь коментар
23.09.2020 10:24 Відповісти
некошерно по тел1ку-то буде.
показати весь коментар
23.09.2020 10:28 Відповісти
Вова ! Не позорь страну . Сиди дома .
показати весь коментар
23.09.2020 11:55 Відповісти
Хтозна скільки ще залишилося сидіти, а поїздити по світу на "халяву" то хочеться.
показати весь коментар
23.09.2020 12:00 Відповісти
Сид1ти воно довго буде,у нього ще все попереду,й то ,якщо карти добре для нього ляжуть.
показати весь коментар
23.09.2020 13:45 Відповісти
24 в Словакии шото случится. Мудайтесь. Ибо Зебил...
показати весь коментар
23.09.2020 12:41 Відповісти
 
 