Зеленский 24 сентября посетит Словакию, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября посетит с рабочим визитом Словацкую Республику.
Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как сообщается, во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
Кроме того, в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом.
Візьме з собою групу підтримки і всьо буде чікі-пікі.