Зеленский 24 сентября посетит Словакию, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября посетит с рабочим визитом Словацкую Республику.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Кроме того, в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма

Есть теория заговора, что когда Зеле было 15 лет они с маммой риммой ездили на экскурсию в Чехословакию. Что было потом все прекрасно знают
показать весь комментарий
23.09.2020 08:48 Ответить
Там і так вже "червона зона" по Covid-19 Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 1387
показать весь комментарий
23.09.2020 08:59 Ответить
Пускай катается бедоносец,Янык также перед Ростовом гастролировал,как знал что будет невыездной с Мордора
показать весь комментарий
23.09.2020 08:45 Ответить
Воно хоч знає де та Словакія?
показать весь комментарий
23.09.2020 08:48 Ответить
Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 7853
показать весь комментарий
23.09.2020 08:57 Ответить
В Луцькій області зі столицею Торонто.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:51 Ответить
Головне щоб ЗЄ не забув закликати президента Словаччини інвестувати в Україну.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:53 Ответить
Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 7964

Візьме з собою групу підтримки і всьо буде чікі-пікі.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:15 Ответить
Та то вже лишнє, Оманських по горло хватає.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:54 Ответить
Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 9824
показать весь комментарий
23.09.2020 08:55 Ответить
Побегает под фонтанами, пожрет шаурмы
показать весь комментарий
23.09.2020 08:58 Ответить
А там є фонтани щоб побігати?
показать весь комментарий
23.09.2020 08:58 Ответить
Ищите, пока не распродали

Зеленський 24 вересня відвідає Словаччину, - ОП - Цензор.НЕТ 3414
показать весь комментарий
23.09.2020 08:58 Ответить
Словаки, а как у вас, шаурма вкусная? И какие катастрофы и катаклизмы у вас уже были? Впрочем, какая разница, простт ждемсссс.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:59 Ответить
А почему ЗЕленский ездит по странам поддерживающих Пуктина-*****?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:00 Ответить
ти з сосною не розминувся?
показать весь комментарий
23.09.2020 11:26 Ответить
На деловые встречи в другие страны лучше ездить премьер-министру. А церемониальные встречи можно и по видео провести, дешевле уж точно.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:12 Ответить
некошерно по тел1ку-то буде.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:26 Ответить
На гастролях комік повинен бути "наживо".
показать весь комментарий
23.09.2020 11:57 Ответить
Так Воно ж без рояля по1де,як1 ж то гастрол1?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:44 Ответить
З роялем обов*язково. Це ж"гвіздок " програми.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:50 Ответить
бідна Словакія ...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:24 Ответить
Вова ! Не позорь страну . Сиди дома .
показать весь комментарий
23.09.2020 11:55 Ответить
Хтозна скільки ще залишилося сидіти, а поїздити по світу на "халяву" то хочеться.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:00 Ответить
Сид1ти воно довго буде,у нього ще все попереду,й то ,якщо карти добре для нього ляжуть.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:45 Ответить
24 в Словакии шото случится. Мудайтесь. Ибо Зебил...
показать весь комментарий
23.09.2020 12:41 Ответить
 
 