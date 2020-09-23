Зеленский 24 сентября посетит Словакию, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября посетит с рабочим визитом Словацкую Республику.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Кроме того, в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Словацкой Республики Борисом Колларом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма