Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні щонайменше до березня, - Рубан

Київ залишиться в "помаранчевій" карантинній зоні до березня. І це за найоптимістичнішим прогнозом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.

"Сьогодні спостерігається стабілізація ситуації, бо закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня, - вони вже пройшли інкубаційний період", - зазначив він.

Рубан наголосив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.

"Наступного тижня ми очікуємо збільшення захворюваності, пов'язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні до березня місця за найоптимістичнішими прогнозами", - зазначив чиновник.

