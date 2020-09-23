2 689 3
Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні щонайменше до березня, - Рубан
Київ залишиться в "помаранчевій" карантинній зоні до березня. І це за найоптимістичнішим прогнозом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.
"Сьогодні спостерігається стабілізація ситуації, бо закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня, - вони вже пройшли інкубаційний період", - зазначив він.
Рубан наголосив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.
"Наступного тижня ми очікуємо збільшення захворюваності, пов'язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні до березня місця за найоптимістичнішими прогнозами", - зазначив чиновник.
Це знов якийсь невдалий гугл-переклад.
А оригінальної новини українською на сайті ще нема.
Ну чому новини кацапською тут з'являються раніше, навіть якщо вони - невдалий гугл-переклад з української?