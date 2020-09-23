УКР
Новини Коронавірус і карантин
2 689 3

Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні щонайменше до березня, - Рубан

Київ перебуватиме в

Київ залишиться в "помаранчевій" карантинній зоні до березня. І це за найоптимістичнішим прогнозом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.

"Сьогодні спостерігається стабілізація ситуації, бо закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня, - вони вже пройшли інкубаційний період", - зазначив він.

Рубан наголосив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.

"Наступного тижня ми очікуємо збільшення захворюваності, пов'язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні до березня місця за найоптимістичнішими прогнозами", - зазначив чиновник.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20025) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
"до марта места"
Це знов якийсь невдалий гугл-переклад.
А оригінальної новини українською на сайті ще нема.
Ну чому новини кацапською тут з'являються раніше, навіть якщо вони - невдалий гугл-переклад з української?
23.09.2020 10:59 Відповісти
Значит ( прогнозируемо) Киев не при каких раскладах не попадет в " красную зону".., в случае чего опять , очередной раз, поменяют критерии зонности, что бы не допустить обратного. Шулера, наперсточники.
23.09.2020 12:01 Відповісти
То есть какой бы ни была эпидемиологическая ситуация в Киеве (хоть 120% загрузки коек) всё равно- "оранжевая зона"? Дети, студенты ходите на учебу, пока школу не закроют на карантин? ЛЯДИ!!!
23.09.2020 13:34 Відповісти
 
 