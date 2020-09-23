УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4332 відвідувача онлайн
Новини Репресії в Білорусі
2 059 9

Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт

Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у Twitter.

"Такий фарс. Сфальсифіковані вибори. Фальшива інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність - факт з усіма наслідками, що випливають звідси", - написав Лінкявічюс.

Читайте також: Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні

Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалося.

Після інавгурації Лукашенка опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори.

Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже більш як місяць.

Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

Лукашенко займає пост президента з 1994 року.

Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт 01

Автор: 

Білорусь (8027) Лукашенко Олександр (2685) репресії (1629) Лінкявічюс Лінас (182)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот и глас ЕС ткскзть.
показати весь коментар
23.09.2020 14:11 Відповісти
Инаугурация Лукашенко = бракосочетание Гитлера и Евы Браун.
показати весь коментар
23.09.2020 14:13 Відповісти
Линкявичюс вообще то купился на протесты и подумал что с Лукой фсе уже..

через пару недель - месяцев и белорусы привыкнут, что Лука снова презик..
походют на мирные марши какое то время, все меньше и меньше - и сольются
- а потом снова полюбят Луку и не полюбят Литву..

объясните кто ни будь мистеру Линкявичюсу, что это называется риал-политик и протесты совков дело гиблое ..
показати весь коментар
23.09.2020 14:19 Відповісти
а ты откуда это пишешь, тучка? Сильно смердит лахтой.
показати весь коментар
23.09.2020 14:20 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25633943.html Лукашенко воюет даже с лавочками

Было -- стало
Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт - Цензор.НЕТ 8335

https://www.facebook.com/belteanews/photos/a.1393987964247003/2617365568575897/ Чай з малинавым варэннем
показати весь коментар
23.09.2020 14:50 Відповісти
Вигадають щось нове.
показати весь коментар
23.09.2020 14:57 Відповісти
Значить будуть допомагати незгодним.
показати весь коментар
23.09.2020 14:56 Відповісти
допоможуть ємігрувати на о. Лесбос - Урсула зробила заяву, що центр мігрантів, котрі хочуть у ЄС, буде розташований на о. Лесбос.
показати весь коментар
23.09.2020 15:09 Відповісти
Кабы Латвия и Эстония, которые бухтят гораздо меньше, потеряли в результате минимум 40% транзита.
А этот шпротник - вообще, богу известно.
Украине тоже прямая выгода поменять нормального соседа, с которым за 30 лет не было ни одного недоразумения, на тупую безмозглую тётку без сисек.
Кстати, ещё только с чехами недоразумений нет.
Надо помочь им в демократизации, будут.
показати весь коментар
23.09.2020 15:52 Відповісти
 
 