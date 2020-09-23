Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у Twitter.
"Такий фарс. Сфальсифіковані вибори. Фальшива інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність - факт з усіма наслідками, що випливають звідси", - написав Лінкявічюс.
Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалося.
Після інавгурації Лукашенка опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори.
Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже більш як місяць.
Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.
Лукашенко займає пост президента з 1994 року.
через пару недель - месяцев и белорусы привыкнут, что Лука снова презик..
походют на мирные марши какое то время, все меньше и меньше - и сольются
- а потом снова полюбят Луку и не полюбят Литву..
объясните кто ни будь мистеру Линкявичюсу, что это называется риал-политик и протесты совков дело гиблое ..
Было -- стало
https://www.facebook.com/belteanews/photos/a.1393987964247003/2617365568575897/ Чай з малинавым варэннем
А этот шпротник - вообще, богу известно.
Украине тоже прямая выгода поменять нормального соседа, с которым за 30 лет не было ни одного недоразумения, на тупую безмозглую тётку без сисек.
Кстати, ещё только с чехами недоразумений нет.
Надо помочь им в демократизации, будут.