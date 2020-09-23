Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у Twitter.

"Такий фарс. Сфальсифіковані вибори. Фальшива інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність - факт з усіма наслідками, що випливають звідси", - написав Лінкявічюс.

Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалося.

Після інавгурації Лукашенка опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори.

Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже більш як місяць.

Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

Лукашенко займає пост президента з 1994 року.