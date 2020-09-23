Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом: Его нелегитимность - факт
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Twitter.
"Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Линкявичюс.
Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.
Белорусские военнослужащие сегодня после церемонии инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и "президенту".
После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения.
Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.
Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.
Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.
через пару недель - месяцев и белорусы привыкнут, что Лука снова презик..
походют на мирные марши какое то время, все меньше и меньше - и сольются
- а потом снова полюбят Луку и не полюбят Литву..
объясните кто ни будь мистеру Линкявичюсу, что это называется риал-политик и протесты совков дело гиблое ..
Было -- стало
https://www.facebook.com/belteanews/photos/a.1393987964247003/2617365568575897/ Чай з малинавым варэннем
А этот шпротник - вообще, богу известно.
Украине тоже прямая выгода поменять нормального соседа, с которым за 30 лет не было ни одного недоразумения, на тупую безмозглую тётку без сисек.
Кстати, ещё только с чехами недоразумений нет.
Надо помочь им в демократизации, будут.