Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом: Его нелегитимность - факт

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Twitter.

"Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Линкявичюс.

Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.

Белорусские военнослужащие сегодня после церемонии инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и "президенту".

После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.

Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.