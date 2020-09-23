РУС
2 059 9

Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом: Его нелегитимность - факт

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Twitter.

"Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Линкявичюс.

Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.

Белорусские военнослужащие сегодня после церемонии инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и "президенту".

После инаугурации Лукашенко оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции неповиновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса"

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.

Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.

Вот и глас ЕС ткскзть.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:11 Ответить
Инаугурация Лукашенко = бракосочетание Гитлера и Евы Браун.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:13 Ответить
Линкявичюс вообще то купился на протесты и подумал что с Лукой фсе уже..

через пару недель - месяцев и белорусы привыкнут, что Лука снова презик..
походют на мирные марши какое то время, все меньше и меньше - и сольются
- а потом снова полюбят Луку и не полюбят Литву..

объясните кто ни будь мистеру Линкявичюсу, что это называется риал-политик и протесты совков дело гиблое ..
показать весь комментарий
23.09.2020 14:19 Ответить
а ты откуда это пишешь, тучка? Сильно смердит лахтой.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:20 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25633943.html Лукашенко воюет даже с лавочками

Было -- стало
Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт - Цензор.НЕТ 8335

https://www.facebook.com/belteanews/photos/a.1393987964247003/2617365568575897/ Чай з малинавым варэннем
показать весь комментарий
23.09.2020 14:50 Ответить
Вигадають щось нове.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:57 Ответить
Значить будуть допомагати незгодним.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:56 Ответить
допоможуть ємігрувати на о. Лесбос - Урсула зробила заяву, що центр мігрантів, котрі хочуть у ЄС, буде розташований на о. Лесбос.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:09 Ответить
Кабы Латвия и Эстония, которые бухтят гораздо меньше, потеряли в результате минимум 40% транзита.
А этот шпротник - вообще, богу известно.
Украине тоже прямая выгода поменять нормального соседа, с которым за 30 лет не было ни одного недоразумения, на тупую безмозглую тётку без сисек.
Кстати, ещё только с чехами недоразумений нет.
Надо помочь им в демократизации, будут.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:52 Ответить
 
 