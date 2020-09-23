Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої біля Пісків, обох госпіталізовано, - ОТУ "Схід"
Біля селища Піски Донецької області двоє бійців Збройних сил України підірвалися на невідомому пристрої. Обох постраждалих госпіталізовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Сьогодні, 23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Не українська ДРГ мін понаставляла, поранених орків немає. Значить, в розумінні ВАЗеленського, це ніяке не порушення миру.
(****** б забрала тих, хто оте там прикопав)
ты голодал хотя бы 6 дней? вот именно.
хоспоь блин
По мразям надо пару залпов за такое. И в ООН очередную.... ну да, там хоть на стол наср..ть мона как сделал Чуркин и они такие -
https://images.cnscdn.com/images/3/6/4/e/364ec5e44ea32f6e732f31c6eed45e45/original.jpgСитуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, и добросовестно выполняют задачи по назначению.........
Цензор ти брехун.
Кто запрещал наблюдать за ублюдками то?
и да, если направду - подрывались всегда, даже вроде в ПМВ.
Может кусок доски, а может это камень, а может это предмет с потустороннего мира !?
А может **** это мина которую установили русские твари, и нет на хер ни какого перемирия ?????
А от для російських окупантів , створене зелене світло по всій лініі фронту , от вони і мінують всі позиції наших хлопців !!
Стало помітно , що останнм часом побільшало вибухових пристроїв біля наших військових !
22.09.2020 19:35 https://www.5.ua/ua/regiony/my-pryhynaiemosia-na-svoii-zemli-a-vony-khodiat-iak-u-sebe-vdoma-ukrainski-viiskovi-pro-provokatsii-okupantiv-na-luhanshchyni-224671.html Читайте українською
Бойцы ВСУ убеждены, что враг пытается спровоцировать ответный огонь
По состоянию на вечер вторника - на востоке тишина, сообщают в пресс-центре ООС. А вот накануне боевики в Луганской области обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского. Солдаты говорят: таким образом противник проверяет военных на выдержку и пытается спровоцировать на ответный огонь. На месте побывали журналисты "5 канала".
[attached type= " 1 " ids="224567"]Чем ближе к передовой, тем глубже шанцы и тревожнее ощущения. Журналисты отправились на позиции, где несколько дней назад оккупанты открыли огонь по защитникам Новотошковского. Здесь все как на ладони. Вражеские окопы видны даже невооруженным глазом.
"Расстояние до врага относительно невелико. Если мы наблюдаем его, то и вполне вероятно, что они наблюдают нас", - говорит военнослужащий ВСУ Максим.
На посту дежурит 45-летний Андрей. Военнослужащий на фронте с начала войны. Сам он из Крыма, говорит, что из ВСУ не уволится, пока не отвоюет Крым.
О том, как земля содрогается от артиллерийских обстрелов, Андрей знает не понаслышке. Однако с начала перемирия пули в сторону его подразделения полетели впервые.
"Щупали! Пробовали - дадим ли мы ответный огонь! Как мы себя поведем", - говорит другой военнослужащий ВСУ Дмитрий.
С полдесятка очередей выпустили оккупанты из крупнокалиберного пулемета. Бойцы говорят - так оккупанты испытывали свою новую огневую позицию, которую успели построить за время перемирия.
"Неоднократно было замечено, как военнослужащие противника осуществляют инженерные работы. Мы ожидали, что там будет какая-то огневая позиция противника. Теперь - после того, как они совершили обстрел, знаем, что там делается", - говорит Андрей.
Жалуется, что враг свободно окапывается, ходит, как у себя дома. А вот украинцы-бойцы на своей земле должны пригибаться. Ответного огня защитники не открывали. Однако стали пристальнее наблюдать за врагом.
"Есть боязнь, что где-то, как идешь, больше себя откроешь и можно поймать, может прилететь. Делаем территорию вокруг себя безопасной для нас, для того, чтобы когда противник начнет какие-то боевые действия, чтобы нам было где спрятаться", - рассказывает военнослужащий Дмитрий.
Это не единственная провокация, которую за последнюю неделю осуществили оккупанты в Луганской области. В ночь на понедельник враг открывал огонь в сторону Новоалександровки. А в прошлую среду - по защитникам Катериновки и Прицепиловки.
Виктория Ковалева, Александр Лахтин, Сергей Могилевич, Луганская область. "5 канал"
Звідки невідрмі міни, на наших позиціях???
я тоже.
но тот кто служил, на такие новости реагирует как вот: ах оставьте(расп..здяи)
понятно шо тут может враг подстерег, но и сами могли "намутить" себе проблем на новость то
Ребятам, скорейшего и полного выздоровления!
после окончания боевых действий
это сотни смертей
тысячи инвалидов
никто не знает где все заложено
Вони вибрали спосіб убивства наших захисників, який важко піддається верифікації, як порушення перемир'я - мінування диверсійними групами позицій ВСУ.
Це має двояку мету:
1. деморалізація особового складу,
2. тиск на Зе, щоб ішов на ще більши поступки в надії задобрити ворога.
Віслючару потрібно гнати.
Вчора запитала у сина, чи правда, що старі сухпаї повернулися? Сміється, каже, які сухпаї, все за свої. Зараз скинулися для свого БТРа на якусь фігню (не розбираюся, щось із ПММ). 5 тисяч за 40 літрів, а треба 100. Ну що ж, воюємо за свої, бо за своє.