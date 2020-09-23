УКР
Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої біля Пісків, обох госпіталізовано, - ОТУ "Схід"

Біля селища Піски Донецької області двоє бійців Збройних сил України підірвалися на невідомому пристрої. Обох постраждалих госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС

вибух (4588) поранення (2833) Донбас (22360) операція Об’єднаних сил (6725)
+35
Одужання нашим захисникам.
Не українська ДРГ мін понаставляла, поранених орків немає. Значить, в розумінні ВАЗеленського, це ніяке не порушення миру.
23.09.2020 15:35 Відповісти
+22
"боевых потерь нет"
23.09.2020 15:43 Відповісти
+20
найскорішого одужання і повного відновлення нашим соколам!
(****** б забрала тих, хто оте там прикопав)
23.09.2020 15:42 Відповісти
Под ноги нужно смотреть (с) Зеленский
23.09.2020 15:29 Відповісти
Ну да, это ж не бубачкин сыночек, или не сам зельцман. Точно, сами виноваты! Такое перемирие с *уйлом нарушили!
23.09.2020 15:33 Відповісти
От дивина яка! Раніше на кацапських протипіхотних мінах підривалися,а тепер на якихось міфічних" нєізвєсних устройствах.".. невідомо ким і де поставлених?
23.09.2020 16:02 Відповісти
Не получится: И ПОД НОГИ и в Глаза )(уйла ОДНОВРЕМЕННО! В раз - попадешься!
23.09.2020 15:33 Відповісти
Одужання нашим захисникам.
Не українська ДРГ мін понаставляла, поранених орків немає. Значить, в розумінні ВАЗеленського, це ніяке не порушення миру.
23.09.2020 15:35 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення нашим соколам!
(****** б забрала тих, хто оте там прикопав)
23.09.2020 15:42 Відповісти
Там стільки прикопано, що холера замучиться. Хіба що інвестори Фокіна виручать, розмінують так років мінімум за 20-ть.
23.09.2020 15:46 Відповісти
Розвідки не ведемо, ворожі ДРГ не нейтралізуємо, допускаємо мінування на нашій території, ось і результати... А ЗЕ і ОБСЄ, та й навіть Боррель такі втрати наших воїнів навіть іцендентами не вважають.
23.09.2020 15:43 Відповісти
"боевых потерь нет"
23.09.2020 15:43 Відповісти
на такую "новость" не могу ставить "плюс", поэтому просто напишу отклик - Смерть кацапам!
23.09.2020 15:56 Відповісти
сукинсин,з язика зняв___
23.09.2020 18:03 Відповісти
если подорвутся эти ишаки, точно будет веселье по стране
23.09.2020 18:15 Відповісти
Неизвестное ВУ с гранатомета прилетело,али с подствольника? Хватит врать ,з.********.
23.09.2020 15:43 Відповісти
или с дрона..
23.09.2020 15:48 Відповісти
Вава, когда ты с*сся нах Исраэль, посмотрим , как там твій Кирилко від повісток бігатиме...
23.09.2020 15:44 Відповісти
Еще и оштрафуют за то, что не там ходили. Твари зеленые...
23.09.2020 15:44 Відповісти
невідомі кацапські міни, да буба?
23.09.2020 15:45 Відповісти
і шо ж там за "неізвєстноє устройство" може бути??
23.09.2020 15:46 Відповісти
Петарда. Прости,Господи за такі недолугі жарти. Бійцям найшвидшого одужання.
23.09.2020 16:25 Відповісти
приєднуюсь. Хай Господь вбереже наших захисників від "нєїзвєстних устройств".
23.09.2020 17:18 Відповісти
Отправить туда Фокина с внучкой и её хахалем - на светский променад....
23.09.2020 15:54 Відповісти
зоспоть "берег" всез в 32--33-х.
ты голодал хотя бы 6 дней? вот именно.
хоспоь блин
23.09.2020 19:12 Відповісти
Это что "гуськом " шли? Что это если не "управлялка"? или как выше пишут, не дрон?
По мразям надо пару залпов за такое. И в ООН очередную.... ну да, там хоть на стол наср..ть мона как сделал Чуркин и они такие -
23.09.2020 15:55 Відповісти
Ну з таким Говнокомандуючим і його "пацифістом оборони" тиловою крисою Тараном, скоро на "невідомих пристроях" будуть підриватися під Ізюмом, Словянськом, Бердянськом.
23.09.2020 15:56 Відповісти
Скоро в центрі столиці будуть розтяжки , з таким гавнокомандуючим і притирком занюханим !
23.09.2020 16:31 Відповісти
кома у Вас явно лишня,так краще звучати буде.
23.09.2020 18:55 Відповісти
зеленый дегенерат все порешал. чтоб ты уже сдох поскорей решатель
23.09.2020 16:02 Відповісти
Сколрейшего выздоровления бойцам! Зельцу - потолще и почаще дорожку
23.09.2020 16:04 Відповісти
..........23.09.20 08:00 На Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС
https://images.cnscdn.com/images/3/6/4/e/364ec5e44ea32f6e732f31c6eed45e45/original.jpgСитуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, и добросовестно выполняют задачи по назначению.........
Цензор ти брехун.
23.09.2020 16:05 Відповісти
Боже, як шкода військових, які страждають від тупих уяв малороса про мир. Скільки ще буде підривів на мінах російської ДРГ, які проходить через лінію, а можливо вже шастають і по Дріпру? Нам же заборонено за ними спостерігати, а тим більше стріляти.
23.09.2020 16:10 Відповісти
Ты еврей?
Кто запрещал наблюдать за ублюдками то?
и да, если направду - подрывались всегда, даже вроде в ПМВ.
23.09.2020 17:30 Відповісти
Неизвестный предмет ?
Может кусок доски, а может это камень, а может это предмет с потустороннего мира !?
А может **** это мина которую установили русские твари, и нет на хер ни какого перемирия ?????
23.09.2020 16:11 Відповісти
Нічого дивного , адже на час перемир'я , нашим військовим заборонили розвідку , стріляти у відповідь , а також снайперів !
А от для російських окупантів , створене зелене світло по всій лініі фронту , от вони і мінують всі позиції наших хлопців !!
Стало помітно , що останнм часом побільшало вибухових пристроїв біля наших військових !
23.09.2020 16:28 Відповісти
Мы пригибаемся на своей земле, а они ходят, как у себя дома - украинские военные о провокациях оккупантов в Луганской области

22.09.2020 19:35 https://www.5.ua/ua/regiony/my-pryhynaiemosia-na-svoii-zemli-a-vony-khodiat-iak-u-sebe-vdoma-ukrainski-viiskovi-pro-provokatsii-okupantiv-na-luhanshchyni-224671.html Читайте українською

Бойцы ВСУ убеждены, что враг пытается спровоцировать ответный огонь
По состоянию на вечер вторника - на востоке тишина, сообщают в пресс-центре ООС. А вот накануне боевики в Луганской области обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского. Солдаты говорят: таким образом противник проверяет военных на выдержку и пытается спровоцировать на ответный огонь. На месте побывали журналисты "5 канала".
[attached type= " 1 " ids="224567"]Чем ближе к передовой, тем глубже шанцы и тревожнее ощущения. Журналисты отправились на позиции, где несколько дней назад оккупанты открыли огонь по защитникам Новотошковского. Здесь все как на ладони. Вражеские окопы видны даже невооруженным глазом.
"Расстояние до врага относительно невелико. Если мы наблюдаем его, то и вполне вероятно, что они наблюдают нас", - говорит военнослужащий ВСУ Максим.
На посту дежурит 45-летний Андрей. Военнослужащий на фронте с начала войны. Сам он из Крыма, говорит, что из ВСУ не уволится, пока не отвоюет Крым.
О том, как земля содрогается от артиллерийских обстрелов, Андрей знает не понаслышке. Однако с начала перемирия пули в сторону его подразделения полетели впервые.
"Щупали! Пробовали - дадим ли мы ответный огонь! Как мы себя поведем", - говорит другой военнослужащий ВСУ Дмитрий.
С полдесятка очередей выпустили оккупанты из крупнокалиберного пулемета. Бойцы говорят - так оккупанты испытывали свою новую огневую позицию, которую успели построить за время перемирия.
"Неоднократно было замечено, как военнослужащие противника осуществляют инженерные работы. Мы ожидали, что там будет какая-то огневая позиция противника. Теперь - после того, как они совершили обстрел, знаем, что там делается", - говорит Андрей.
Жалуется, что враг свободно окапывается, ходит, как у себя дома. А вот украинцы-бойцы на своей земле должны пригибаться. Ответного огня защитники не открывали. Однако стали пристальнее наблюдать за врагом.
"Есть боязнь, что где-то, как идешь, больше себя откроешь и можно поймать, может прилететь. Делаем территорию вокруг себя безопасной для нас, для того, чтобы когда противник начнет какие-то боевые действия, чтобы нам было где спрятаться", - рассказывает военнослужащий Дмитрий.
Это не единственная провокация, которую за последнюю неделю осуществили оккупанты в Луганской области. В ночь на понедельник враг открывал огонь в сторону Новоалександровки. А в прошлую среду - по защитникам Катериновки и Прицепиловки.
Виктория Ковалева, Александр Лахтин, Сергей Могилевич, Луганская область. "5 канал"
23.09.2020 16:40 Відповісти
Режим тиші?
23.09.2020 16:52 Відповісти
Це знов не бойові втрати???
Звідки невідрмі міни, на наших позиціях???
23.09.2020 17:27 Відповісти
вы не служил в совковой "армии"?
я тоже.
но тот кто служил, на такие новости реагирует как вот: ах оставьте(расп..здяи)
понятно шо тут может враг подстерег, но и сами могли "намутить" себе проблем на новость то
23.09.2020 17:34 Відповісти
Шото уж больно часто в последнее время стали появляться какие-то непонятные устройства и самопроизвольные взрывы гранат. И что означает не прицельная стрельба? Стрелял и промазал? А если попал, то случайно и это не считается? Или они по воробьям стреляют? Это по вашему, "принення вогню", господин гавнокомандующий?
Ребятам, скорейшего и полного выздоровления!
23.09.2020 17:39 Відповісти
Да весело могло бы быть, если бы во время выборов ( не дай Бог!) избиратели, наблюдатели, правоохранители, ОБСЕ, политики, депутаты массово подрывались на неизвестных предметах. А по теории вероятности по другому быть не может, если сначала выборы, а потом безопасность
23.09.2020 17:50 Відповісти
подрываться будут ещё лет десять
после окончания боевых действий
это сотни смертей
тысячи инвалидов
никто не знает где все заложено
23.09.2020 18:54 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
23.09.2020 18:58 Відповісти
Як це "невідомий пристрій"? З космосу чи що? Не можна розгадати?
23.09.2020 20:00 Відповісти
23.09.2020 20:35 Відповісти
"Та сторона" не збирається просто миритись ("перестать стрелять").
Вони вибрали спосіб убивства наших захисників, який важко піддається верифікації, як порушення перемир'я - мінування диверсійними групами позицій ВСУ.

Це має двояку мету:
1. деморалізація особового складу,
2. тиск на Зе, щоб ішов на ще більши поступки в надії задобрити ворога.
Віслючару потрібно гнати.
23.09.2020 20:58 Відповісти
Вчора запитала у сина, чи правда, що старі сухпаї повернулися? Сміється, каже, які сухпаї, все за свої. Зараз скинулися для свого БТРа на якусь фігню (не розбираюся, щось із ПММ). 5 тисяч за 40 літрів, а треба 100. Ну що ж, воюємо за свої, бо за своє.
23.09.2020 22:23 Відповісти
Кошмар.
24.09.2020 07:27 Відповісти
Средей тяжести-это очень плохо !
23.09.2020 23:33 Відповісти
 
 