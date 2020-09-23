Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої біля Пісків, обох госпіталізовано, - ОТУ "Схід"

Біля селища Піски Донецької області двоє бійців Збройних сил України підірвалися на невідомому пристрої. Обох постраждалих госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Захисникам України надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

