Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова живе в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

Про це заявив у Facebook народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

На підтвердження він доклав частину документа, в якому видно підписи директора комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та генпрокурора.

Згідно з ним, Венедіктова орендує шестикімнатний будинок загальною площею 675,1 кв. м. за майже 64 тисячі гривень на місяць.

При цьому, за документами Державного управління справами, утримання резиденції щомісяця обходиться платникам податків на 100 тисяч дорожче - в майже 164 тисячі гривень.

Видання зазначає, що постанова Кабміну від 1994 року передбачає, що на державних дачах можуть проживати тільки президент, спікер Верховної Ради або глава уряду. Проте 19 червня 2020 року уряд вніс зміни в документ, додавши фразу: "Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб".

На той час Венедіктова вже проживала в будинку і переуклала договір.

