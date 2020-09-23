УКР
Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова живе в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

Про це заявив у Facebook народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

На підтвердження він доклав частину документа, в якому видно підписи директора комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та генпрокурора.

Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос 01

Повністю договір опублікувало видання naspravdi.today.

Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос 02
Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос 03
Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію

Згідно з ним, Венедіктова орендує шестикімнатний будинок загальною площею 675,1 кв. м. за майже 64 тисячі гривень на місяць.

Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос 05

При цьому, за документами Державного управління справами, утримання резиденції щомісяця обходиться платникам податків на 100 тисяч дорожче - в майже 164 тисячі гривень.

Видання зазначає, що постанова Кабміну від 1994 року передбачає, що на державних дачах можуть проживати тільки президент, спікер Верховної Ради або глава уряду. Проте 19 червня 2020 року уряд вніс зміни в документ, додавши фразу: "Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб".

Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос 06

На той час Венедіктова вже проживала в будинку і переуклала договір.

Читайте також: Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

резиденція (40) Венедіктова Ірина (829) Лерос Гео (383)
Генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 8587
зебараны, это уже конец эпох бедности, кумовства и коррупции или еще нет?
Наторговала торговка.

Генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 6258
