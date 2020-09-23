Генпрокурорка Венедіктова живе у президентській резиденції в Пущі-Водиці, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова живе в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.
Про це заявив у Facebook народний депутат Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
На підтвердження він доклав частину документа, в якому видно підписи директора комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та генпрокурора.
Повністю договір опублікувало видання naspravdi.today.
Згідно з ним, Венедіктова орендує шестикімнатний будинок загальною площею 675,1 кв. м. за майже 64 тисячі гривень на місяць.
При цьому, за документами Державного управління справами, утримання резиденції щомісяця обходиться платникам податків на 100 тисяч дорожче - в майже 164 тисячі гривень.
Видання зазначає, що постанова Кабміну від 1994 року передбачає, що на державних дачах можуть проживати тільки президент, спікер Верховної Ради або глава уряду. Проте 19 червня 2020 року уряд вніс зміни в документ, додавши фразу: "Ці будинки можуть використовуватися в порядку, визначеному суб'єктом управління, в період, коли вони вільні від проведення відповідних заходів та перебування або відпочинку таких осіб".
На той час Венедіктова вже проживала в будинку і переуклала договір.
Это, разумеется, право главы государства, но в предвыборный период он планировал совершенно иное - превратить все подобные объекты в нечто похожее на пионерские лагеря.
Этот шаг пополнил огромную коллекцию невыполненных обещаний Зеленского...
Кто то может обьяснить за что там содержание 164 тысячи в месяц? Это где то 5.8 тысячи американских долларов в месяц. Ну пусть на отопление, свет и газ и воду будет долларов 600-700, дом конечно большой если сравнивать с хрущевкой, но по большому счету далеко не дворец, там всего 675 метров. Дорогого лэндскэйпинга там нет - так, газонокосилка проехать по газону раз в неделю, это еще долларов 300-400 в год, если включить уборку снега то пусть 600. За что 5.8 тысяч долларов? У меня одного складывается впечатление что ДУСя откатывает деньги на этой резиденции?
Це Порошенко міг жити у себе дома,коли був Президентом,за свій кошт, а віслюк та його шобла "бідні",тому живуть та панують тільки за кошт наш з Вами.
Для Голобородька вам же ж не жаль мільйонів 40 на рік тільки на утримання однієї з його хатинок і більше 100 мільйонів доларів на його та його шобли бурхливу діяльність? Все ж для вас...
«Нехай у цих резиденціях живуть діти які-небудь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них жодного смислу. У результаті, коли ми їздимо в Європі по екскурсіях, то бачимо старі резиденції королів - що це все сьогодні? Це все для екскурсій».
Коли ж ви вже «хоть наржетесь»? Борцуни з корупцією та залишками совка, йдуни в Європу та НАТО - ваше місце на паРаше, саме туди ваш нарік тягне Неньку.
Зелених знову вітати ?