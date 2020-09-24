Порошенко в Сумах: Відверті агенти Кремля лізуть у місцеві органи влади, щоб відродити проєкт "Новоросія"

Агенти російських спецслужб, які перебувають під санкціями США, намагаються провести своїх ставлеників у місцеві органи влади, щоб спробувати реалізувати путінський сценарій "Новоросії".

Про це у Сумах під час обласної партійної конференції заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він також звернув увагу на свіжу публікацію у впливовій американській газеті "Вашингтон Пост", яка з посиланням на звіт ЦРУ повідомила про пряме кураторство Путіна у так званій справі "плівок Деркача".

"Це – сенсаційний матеріал про російське втручання в американські вибори. Ви всі пригадуєте, як вся п’ята колона Кремля в Україні і промосковські канали кілька місяців частували вас локшиною із так званими "плівками". Для нас одразу було очевидно, що це не лише московська спроба облити брудом Порошенка і нашу політичну силу. То – інтрига Кремля з метою вплинути на вибори президента США, які відбудуться у листопаді", – зауважив Порошенко.

"Як пише авторитетне видання "Вашингтон пост", і це підтверджено даними ЦРУ, російську операцію з втручання у волевиявлення американських виборів очолює особисто Путін. І в цьому путінському сценарії бере активну участь відомий народний депутат, проти якого ще на початку вересня Сполучені Штати Америки впровадили санкції. Його назвали "активним російським агентом, який підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами", – процитував Порошенко заяву американського Мінфіну.

"Це депутат, обраний по Глухівському округу. Випускнику Вищої школи КДБ імені Дзержинського і цього замало. Бо зараз Деркач хоче продертися до рівня обласної ради Сумщини та міських рад регіону", – застеріг Петро Порошенко.

Він наголосив, що спроби російської п’ятої колони потрапити в органи місцевого самоврядування – це пряма загроза національній безпеці України. Порошенко також зауважив, що проросійські партії маскують своїх кандидатів під міцних господарників, але це не змінює їхньої сутності.

"Тут у вас вони маскуються під таких собі міцних господарників, які нібито переймаються робочими місцями і тарифами, відновленням промисловості, урожайністю в аграрному комплексі Сумщини. А насправді – це відверто промосковська партія, керівництво якої їздить на поклон до Путіна і цілує йому перстень, обслуговує інтереси Росії", – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що російський план зрозумілий – дезінформувати людей і, камуфлюючи свою агентуру, сформувати потужні фракції ОПЗЖ в обласних радах і радах обласних центрів – від Сум і Харкова аж до Миколаєва і Одеси. "Це ще одна спроба реалізувати сценарій "Новоросії", який ми, українці, наші воїни у 2014-2015 році змогли зупинити", – нагадав п’ятий президент.

Петро Порошенко наголосив, що головне завдання "Європейської Солідарності" на місцевих виборах – не допустити проросійського реваншу і розвороту країни з європейського шляху на догоду Кремлю.

