Найманці РФ із пов'язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення, - ОБСЄ

Найманці РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" продовжують незаконно перебувати на ділянках розведення сил біля Станиці Луганської, а також біля ділянки розведення в районі Золотого.

Про це повідомляється в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні №230/2020 від 26 вересня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У межах ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили двох членів збройних формувань (із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новим прольотом моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань на південь від моста", - йдеться у звіті.

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Крім того, поблизу блокпоста російських збройних формувань на південь від ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) команда СММ бачила шістьох найманців РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК", троє з яких зайшли вглиб ділянки розведення приблизно на 350 м на північ від її південного краю і повернулися назад.

Орієнтовно за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення патруль Місії бачив 42 робітників, які з допомогою важкої будівельної техніки здійснювали роботи обабіч автошляху Т1316, зокрема засипали гравій та проводили вирівнювання поверхні, а також розкопували землю для встановлення пластмасових труб.

"За межами ділянки розведення в районі н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), перебуваючи поблизу місця розміщення камери СММ на західній околиці Петровського, спостерігачі бачили чоловіка (вочевидь озброєного) у військовому одязі, який йшов дорогою на схід у напрямку Петровського з н.п. Вікторівка (непідконтрольний урядові, 42 км на південний захід від Донецька)", - повідомили в СММ.

Перебуваючи в чотирьох місцях поблизу ділянки розведення, команди Місії зазначили, що там спокійна ситуація.

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Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність найманців РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на ділянках розведення сил. У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого покинули Україну. Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.