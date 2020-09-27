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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ із пов'язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення, - ОБСЄ

Найманці РФ із пов'язками

Найманці РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" продовжують незаконно перебувати на ділянках розведення сил біля Станиці Луганської, а також біля ділянки розведення в районі Золотого.

Про це повідомляється в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні №230/2020 від 26 вересня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У межах ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили двох членів збройних формувань (із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новим прольотом моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань на південь від моста", - йдеться у звіті.

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Крім того, поблизу блокпоста російських збройних формувань на південь від ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) команда СММ бачила шістьох найманців РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК", троє з яких зайшли вглиб ділянки розведення приблизно на 350 м на північ від її південного краю і повернулися назад.

Орієнтовно за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення патруль Місії бачив 42 робітників, які з допомогою важкої будівельної техніки здійснювали роботи обабіч автошляху Т1316, зокрема засипали гравій та проводили вирівнювання поверхні, а також розкопували землю для встановлення пластмасових труб.

"За межами ділянки розведення в районі н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), перебуваючи поблизу місця розміщення камери СММ на західній околиці Петровського, спостерігачі бачили чоловіка (вочевидь озброєного) у військовому одязі, який йшов дорогою на схід у напрямку Петровського з н.п. Вікторівка (непідконтрольний урядові, 42 км на південний захід від Донецька)", - повідомили в СММ.

Перебуваючи в чотирьох місцях поблизу ділянки розведення, команди Місії зазначили, що там спокійна ситуація.

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Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність найманців РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на ділянках розведення сил. У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого покинули Україну. Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

Автор: 

спостерігач (397) ОБСЄ (3509) Донбас (22356) найманці рф (2063)


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Топ коментарі
+8
Найманці РФ із пов'язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1355
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27.09.2020 09:37
+5
Бандформування продовжують займатись своїми справами і на все поклали болт, а ми нєукоснітєльно дотримуємось.
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27.09.2020 08:52
+4
Обсе до сих пор присутствуют в ресторанах и саунах.
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27.09.2020 08:58
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Мне интересно нах вы там нужны
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27.09.2020 08:38 Відповісти
А хто такі ОБСЄ і на які кошти ця організація існує?Я думав що ОБСЄ це монітринговий підрозділ ООН.Як що це так то чому ООН ніяк не реагує на прорушення,чому ОБСЄ тільки підраховує кількість порушень але ніколи конкретно не вказує хто порушив?
Мені вважається що абвіатуру ОБСЄ вже давно пора змінити на ОЛШ (Організація Легальних Шпіонів) так як і ООН на ОПА (Організація Потенціальних Агресорів).
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27.09.2020 08:49 Відповісти
Бандформування продовжують займатись своїми справами і на все поклали болт, а ми нєукоснітєльно дотримуємось.
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27.09.2020 08:52 Відповісти
А все тому що Мінські домовленості проводяться між Україною та кацапією де взяті на себе зобовязання Україною стають ЗАКОНОМ а кацапія ні за що не відповідає так як посилається на те що на дії ЛНР та ДНР немає впливу.
Заблокований цензором (Чип).
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27.09.2020 09:15 Відповісти
В такому випадку, українська сторона ЗАБОВ'ЯЗАНА ВИМАГАТИ посилення міжнародних санкцій для расії, за невиконання домовленостей, а не намагатися посадити за стіл перемовин терористів ордло.
Натомість зеленський, перетворив Україну на "терпілу".
"Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению." Источник: https://censor.net/ru/n3221438
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27.09.2020 10:32 Відповісти
А на якій основі,адже кацапія нічого не проушувала.А порушують підрозділи ЛНР та ДНР та і ,,кацапські часні найманці,, типу Вагнерівців які ,,непідконтрольні *****.За те даже недобрий погляд в бік окупованої української землі ********* на міжнародній трибуні розцінює як порушення Мінських домовленностей.
А це означає що Мінськ себе вичерпав та всі угоди мають бути онульовані тим більше що у звязку із подіями в Білорусії ніякі переговорні дії там неможливі.
Тим більше що уже ні ООН ні країни ЄС недає ніякої оцінки подіям на сході України не кажучи вже про окупований Крим.
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27.09.2020 11:16 Відповісти
Що таке лнр та днр? Що це? Хто їх визнав? Яке відношення вони мають ТКГ?
Схід України- окупована територія донецькї, луганської областей (ОРДЛО). Окупована російською армією, та терористичними угрупуваннями, які контролює росія.
Мінськ себе не вичерпає, допоки буде тримати фуйло на повідку, як сторону конфлікту, "корисними" санкціями.
ООН та ЄС дають реальну оцінку подіям на сході, куди адекватнішу, ніж зеленський зі своїми фсб-шними підлеглими.
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27.09.2020 11:41 Відповісти
Що таке лнр та днр? Що це?

А це те як у нас вже відкрито називають наші політичні діячі.
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27.09.2020 11:58 Відповісти
Значить зелені політичні діячі порушують Закон.
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27.09.2020 12:08 Відповісти
Я би сказав інакше,порушують ті у кого є шкурні інтереси в кацапії незалежно від окраса.Для прикладу Парія Регіонів як би не їснує але це не означає що її нема.Медведчук,Суркіси,Коломойський і т.д існують і вже відкрито нас тягнуть в кацапію а раз існуюча влада на це не реагує значить і вона теж туди.
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27.09.2020 12:25 Відповісти
У зеленського, баканова, шефіра, єрмака і т.д. є шкурні інтереси на московії. Чим вони відрізняються від тих же ригів?
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27.09.2020 12:29 Відповісти
я же написав і т.д...
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27.09.2020 12:37 Відповісти
На мою думку домовленості із кацапією мають зводитися тільки до одного.Невмешательство росии в восстановлении територии та конституционного права и границ в Украине.(мова оригіналу) а не вирішувати із кацапами як нам бути і що нам робити на території нашої Держави.
Ось чому всі Мінські домовленості мають бути обнулені як і Будапештський Меморандум.
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27.09.2020 11:47 Відповісти
А. То ви пропонуєте домовлятися з теротистами, конторьованими кацапами, і кацапськими військами, без участі кремля? Зняти з кацапів санкції, зняти забов'язання , по "Будапештському меморандуму", з Америки та Англії? Ну так, щоб залишити Україну сам на сам з кацапами і БЕЗ повернення ядерної зброї? То ви чи не дуже розумна людина, чи що очевидніше- ворог.
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27.09.2020 12:04 Відповісти
Повторюсь,із кацапами вести переговори тільки в одному напрямку про невмішувані в діла у Україні.А відновлення кордонів та встановлення конституційного ладу в країні це наші внутрішні діла і неважливо як ми це будемо робити.
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27.09.2020 12:10 Відповісти
Повторюю. Для того, щоб це сталося, кацапи повинні вивести з нашої території свою армію, зброю, та терористів за поребрик. І не забуваймо про крим.
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27.09.2020 12:31 Відповісти
А для цього наш Президент мав не вилазити із ООН,наше МЗС мало сидіти не вилазячи із впливових країн а не їздити єкскурсіями по Україні.
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27.09.2020 12:36 Відповісти
Так, це конституційні обов'яки Президента. Зовнішня політика та безпека держави. Які зеленський почав нищити, як тільки отримав владу.
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27.09.2020 12:40 Відповісти
Ворог це той хто тільки говорить нічого конкретного не пропонуючи.А у нас є зброя страшніша за ядерну зброю,це радіоактивні відходи АЄС про примінення яких невказано нівяких домовленостях та меморандумах.
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27.09.2020 12:14 Відповісти
Закидаємо нею кацапів? На кордоні розкидаємо? Чи може на надувних кульках, на мовсковію відправимо?
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27.09.2020 12:27 Відповісти
Є і другі методи,наповнити транспортні літаки підняти на максимальну вісоту в бік кацапії на автопілоті і хай їхні ПВО їх збивають над своєю територією.
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27.09.2020 12:41 Відповісти
P.S.Як думаєте яку територію покриє радіоактивними відходами збитий літак на висоті 10-11 км?
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27.09.2020 12:45 Відповісти
Це напад. Це створення ядерної "зброї". Як думаєте, як далеко залетить той літак і як швидко ми залишимось в ізоляції?

Незалежно від того, чи подобаються нам ці договори, їх відміна вигідна кацапам.
Відміна "Будапештського меморандуму" дасть можливіть узаконити окупацію криму і позбутись санкцій. А Україну, міжнародної підтримки.
Спільні військові навчання з пдіписантами "Будапештського меморандуму" Англією та Америкою, на території України. Свіжісінькі.
"Мінськ", забов'язує агресора забратись з українськї території і вводить санкції за ОКУПАЦІЮ частини донбасу. Саме тому його прагнуть відмінити кацапи, зеленський-єрмак та кравчук-фокін. Саме тому вони намагаються протягти "формули фуйла- зеленського" і закріпити її в Конституції.
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27.09.2020 13:07 Відповісти
Можливо Ви мнене неправильно зрозуміли.Я мав на увазі обнулити всі домовленості які існують і почати домовлятися як рівні.Як що ще 6 років тому ми були беззахистні то зараз Україна може собі дозволити перемовини на одному рівні.А також хай кацапи мають на увазі що на їх ядерну булаву Україна має теж чим відповісти.
А долетить чи ні і як далеко не значення немає.
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27.09.2020 13:19 Відповісти
Та ми і тепер в ізоляції.Нашу землю нам визволяти не дають і недають саме ті на кого ми подавали надії а санкцій відносно кацапів від них все менше і менше та і анексія Крима для них вже старе та забуте.
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27.09.2020 13:30 Відповісти
та пагадите...скоро такое же говно будет в верховной зраде присутствовать... и не в роли наблюдателей
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27.09.2020 08:52 Відповісти
Гоу хоум!!!
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27.09.2020 08:53 Відповісти
Обсе до сих пор присутствуют в ресторанах и саунах.
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27.09.2020 08:58 Відповісти
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRiFDaQqkpjB4udvn4hXHVtBIVeZ42jsMc6cQ&usqp=CAU Українці дуже добрі люди .................. ..
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27.09.2020 08:59 Відповісти
Вірніше терпеливі як барани.Вже третя революція пішла під хвіст так як барани завжди вожаками вибирають собі вовків а потім тупо терплять коли їх зїдают із думкою добре що не мене.
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27.09.2020 09:21 Відповісти
"В Крыму воду будут добывать практически из говна"


https://an-crimea.ru/page/news/185920



Правильной дорогой идете, таварисчси!
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27.09.2020 09:07 Відповісти
Так застрелите их. Имеем полное право уничтожать террористов какие бы они повязки там не носили
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27.09.2020 09:23 Відповісти
Найманці РФ із пов'язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1355
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27.09.2020 09:37 Відповісти
"СККЦ"-это сцыкуны?
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27.09.2020 09:37 Відповісти
СККунЦы
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27.09.2020 13:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.09.2020 10:13 Відповісти
вот так выглядит капитуляция.
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27.09.2020 10:55 Відповісти
А чому би і ні ? наша сторона в обличчі зеленої сциклі мовчить.
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27.09.2020 12:12 Відповісти
 
 