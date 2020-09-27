Найманці РФ із пов'язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення, - ОБСЄ
Найманці РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" продовжують незаконно перебувати на ділянках розведення сил біля Станиці Луганської, а також біля ділянки розведення в районі Золотого.
Про це повідомляється в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні №230/2020 від 26 вересня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У межах ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили двох членів збройних формувань (із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новим прольотом моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) та блокпостом збройних формувань на південь від моста", - йдеться у звіті.
Крім того, поблизу блокпоста російських збройних формувань на південь від ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) команда СММ бачила шістьох найманців РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК", троє з яких зайшли вглиб ділянки розведення приблизно на 350 м на північ від її південного краю і повернулися назад.
Орієнтовно за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення патруль Місії бачив 42 робітників, які з допомогою важкої будівельної техніки здійснювали роботи обабіч автошляху Т1316, зокрема засипали гравій та проводили вирівнювання поверхні, а також розкопували землю для встановлення пластмасових труб.
"За межами ділянки розведення в районі н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), перебуваючи поблизу місця розміщення камери СММ на західній околиці Петровського, спостерігачі бачили чоловіка (вочевидь озброєного) у військовому одязі, який йшов дорогою на схід у напрямку Петровського з н.п. Вікторівка (непідконтрольний урядові, 42 км на південний захід від Донецька)", - повідомили в СММ.
Перебуваючи в чотирьох місцях поблизу ділянки розведення, команди Місії зазначили, що там спокійна ситуація.
Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність найманців РФ із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на ділянках розведення сил. У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу Спільного центру контролю та координації, після чого покинули Україну. Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.
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Мені вважається що абвіатуру ОБСЄ вже давно пора змінити на ОЛШ (Організація Легальних Шпіонів) так як і ООН на ОПА (Організація Потенціальних Агресорів).
Заблокований цензором (Чип).
Натомість зеленський, перетворив Україну на "терпілу".
"Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению." Источник: https://censor.net/ru/n3221438
А це означає що Мінськ себе вичерпав та всі угоди мають бути онульовані тим більше що у звязку із подіями в Білорусії ніякі переговорні дії там неможливі.
Тим більше що уже ні ООН ні країни ЄС недає ніякої оцінки подіям на сході України не кажучи вже про окупований Крим.
Схід України- окупована територія донецькї, луганської областей (ОРДЛО). Окупована російською армією, та терористичними угрупуваннями, які контролює росія.
Мінськ себе не вичерпає, допоки буде тримати фуйло на повідку, як сторону конфлікту, "корисними" санкціями.
ООН та ЄС дають реальну оцінку подіям на сході, куди адекватнішу, ніж зеленський зі своїми фсб-шними підлеглими.
А це те як у нас вже відкрито називають наші політичні діячі.
Ось чому всі Мінські домовленості мають бути обнулені як і Будапештський Меморандум.
Незалежно від того, чи подобаються нам ці договори, їх відміна вигідна кацапам.
Відміна "Будапештського меморандуму" дасть можливіть узаконити окупацію криму і позбутись санкцій. А Україну, міжнародної підтримки.
Спільні військові навчання з пдіписантами "Будапештського меморандуму" Англією та Америкою, на території України. Свіжісінькі.
"Мінськ", забов'язує агресора забратись з українськї території і вводить санкції за ОКУПАЦІЮ частини донбасу. Саме тому його прагнуть відмінити кацапи, зеленський-єрмак та кравчук-фокін. Саме тому вони намагаються протягти "формули фуйла- зеленського" і закріпити її в Конституції.
А долетить чи ні і як далеко не значення немає.
https://an-crimea.ru/page/news/185920
Правильной дорогой идете, таварисчси!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!