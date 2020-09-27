Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція. ФОТО

У Чернігівській області унаслідок ДТП з участю двох легкових автомобілів загинули дві людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Аварія сталася сьогодні, о 9:34 до Чернігівського районного відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП з участю автомобілів "Сузукі" та ВАЗ 2111 на трасі біля Количівки.

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Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці події. Водія автомобіля "Сузукі" доставлено в лікарню.





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На місці події працює поліція. Обставини події встановлюються.