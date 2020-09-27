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Новини Силовики
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Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція. ФОТО

У Чернігівській області унаслідок ДТП з участю двох легкових автомобілів загинули дві людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція 01

Аварія сталася сьогодні, о 9:34 до Чернігівського районного відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП з участю автомобілів "Сузукі" та ВАЗ 2111 на трасі біля Количівки.

Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція 02

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Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція 03

Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці події. Водія автомобіля "Сузукі" доставлено в лікарню.

Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція 04
Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція 05

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На місці події працює поліція. Обставини події встановлюються.

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ДТП (4480) Нацполіція (15260) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+5
десятка в тотал без шансов. **** отрыжка кацапского автопрома
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27.09.2020 14:14
+2
это так учат сейчас на курсах - на права можно сдавать экстерном а водить муж или сосед покажет как нужно .
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27.09.2020 14:15
+2
Права купив, а їздити не купив.
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27.09.2020 14:17
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Горбатий Запорожець найкращий автомобіль для постсовка.
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27.09.2020 14:11 Відповісти
это так учат сейчас на курсах - на права можно сдавать экстерном а водить муж или сосед покажет как нужно .
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27.09.2020 14:15 Відповісти
Права купив, а їздити не купив.
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27.09.2020 14:17 Відповісти
десятка в тотал без шансов. **** отрыжка кацапского автопрома
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27.09.2020 14:14 Відповісти
рос автопром таки дерьмо но можно погибнуть и на самокате попав в ДТП .
учат так практики нет гонора за рулем аж через край а машины мощьные - ума бы еще добавить !!!!
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27.09.2020 14:17 Відповісти
Всё зависит от ситуации. После аварии 6-ка уехала своим ходом, а Сузуки на эвакуаторе.
Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1078
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27.09.2020 14:29 Відповісти
Видимо слышком медленно ехали.
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27.09.2020 14:16 Відповісти
Мокрая дорога и высокая скорость поставили жигуля боком на встречку... и всё...
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27.09.2020 14:18 Відповісти
Ну вот, ещё два трупа, а мы Карабах обсуждаем
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27.09.2020 14:21 Відповісти
Карабах практически по теме, так как в жигулях были Азейбаржанцы.
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27.09.2020 14:26 Відповісти
Сузука будет долго жить, так как её заранее похоронили. На фото не Сузуки, а SEAT Altea. Ну и за рулём жигулей были горячие Азейбаржанские парни, видать любили скорость.
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27.09.2020 14:25 Відповісти
японске краше чем говноваз..аж двигло выпало
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27.09.2020 19:12 Відповісти
двиг выпал из япошки.
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27.09.2020 19:18 Відповісти
из вазишки какашки
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27.09.2020 21:41 Відповісти
 
 