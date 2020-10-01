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Заяви Туреччини щодо конфлікту в Нагірному Карабасі необдумані й небезпечні, - Макрон

Заяви Туреччини щодо конфлікту в Нагірному Карабасі необдумані й небезпечні, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає небезпечними політичні заяви Анкари на підтримку Баку під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі і заявив, що проведе консультації з цього питання з лідерами США та Росії.

Про це Макрон заявив 30 вересня в Ризі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я звернув увагу на політичні заяви Туреччини, які мені видаються необдуманими і небезпечними", - заявив президент Франції.

Макрон наголосив, що Франція надзвичайно занепокоєна такими заявами Анкари, які спонукають Баку повернути воєнним шляхом території північного Карабаху.

На думку Макрона, така поведінка турецької сторони є неприйнятною.

При цьому президент Франції висловив підтримку Єревану: "Я кажу Вірменії і вірменам – Франція відіграє свою роль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Карабасі: Грузія пропонує Вірменії та Азербайджану провести переговори в Тбілісі, - прем'єр Гахарія

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

Туреччина в цьому конфлікті надає політичну й військову підтримку своєму стратегічному союзнику в регіоні – Азербайджану.

Також читайте: Міжнародна громадськість має ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і Грузії, - МЗС Туреччини

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Туреччина (3618) Нагірний Карабах (466) Макрон Емманюель (1513)


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Топ коментарі
+31
А как же насчет озабоченности? Лягушатники забыли про это? Молодцы турки, нам бы такую поддержку без глубоких озабоченностей колбасников и лягушатников!
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01.10.2020 09:03
+27
30 лет переговоров с участием Раиси лучше ?
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01.10.2020 09:04
+20
Можно узнать, а переговоры в течении нескольких десятилетий к чему привели?
Если Азербайджан добьётся своего, ООН можно распускать, ибо в современном мире эта организация уже не нужна.
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01.10.2020 09:06
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Сельские политологи тут майки на груди рвали, когда я заявил, что Макрон впишется за армян.
Шо, в очередной раз заглотили?
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01.10.2020 10:29 Відповісти
ну он скорее против усиления турции, как я понимаю
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01.10.2020 10:33 Відповісти
Як ***** пердне так макрон і скаже, боїться жовтеньких жилетів
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01.10.2020 12:14 Відповісти
Очевидно, що на заяви Макрона впливає велика вірменська діаспора у Франції
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01.10.2020 10:53 Відповісти
Ещё бы! Во Франции вторая по численности диаспора армян в мире, после США.
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01.10.2020 11:47 Відповісти
Яка користь від скопця Макрона? 30 років, їм, геополітичним гравцям-миротворцям, мало було щоб вирішити цю проблему Карабаху, можливо вірменам, якщо так їм потрібен той Карабах, то Азербайджан повинин був би забрати ту площу територій, які вкрала Вірменія і все б мирно вирішили ( як і Крим і Донбас, які потрібно було вкрасти Кремлю, то повинні віддати таку площу земель Україні, чоноземи Воронежу і Курщину чи Кубань, ан ні, вкрав і .. язиком Фокіна Кремль став говорити -Дик нас там нєт, говрітє с воставшим народом Донбюасс, отойдите добровольно в глубину.... Кому потрібні ці імпотентні хитродупі миротворці і їм підконтрольні уряди олігофренів і зрадників?
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01.10.2020 10:59 Відповісти
лишь тот достоин счастья и свободы кто каждый день за них идет на бой..
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01.10.2020 11:36 Відповісти
А макрон поддерживает Армению и оккупацию территории суверенного государства?
Держите меня семеро.
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01.10.2020 11:40 Відповісти
Микрон, турки делают то, что должен делать союзник, а не обеспокоенно сопли жевать.
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01.10.2020 11:49 Відповісти
Будут давить бульдозерами турецкие помидоры?
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01.10.2020 11:58 Відповісти
Франція грає свою роль базікала. Скоро три десятиліття тяжкого та безрезультатного базікання про мир у всьому світі.
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01.10.2020 13:03 Відповісти
Так, так, а заяви Мікрона про співпрацю з Х...лом для досягнення миру на континенті безпечні та обдумані...
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01.10.2020 13:57 Відповісти
Гнида *************.
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01.10.2020 14:07 Відповісти
Успокойте уже этого е....го микрона
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01.10.2020 20:49 Відповісти
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