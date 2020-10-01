Заяви Туреччини щодо конфлікту в Нагірному Карабасі необдумані й небезпечні, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає небезпечними політичні заяви Анкари на підтримку Баку під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі і заявив, що проведе консультації з цього питання з лідерами США та Росії.
Про це Макрон заявив 30 вересня в Ризі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я звернув увагу на політичні заяви Туреччини, які мені видаються необдуманими і небезпечними", - заявив президент Франції.
Макрон наголосив, що Франція надзвичайно занепокоєна такими заявами Анкари, які спонукають Баку повернути воєнним шляхом території північного Карабаху.
На думку Макрона, така поведінка турецької сторони є неприйнятною.
При цьому президент Франції висловив підтримку Єревану: "Я кажу Вірменії і вірменам – Франція відіграє свою роль".
Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.
Туреччина в цьому конфлікті надає політичну й військову підтримку своєму стратегічному союзнику в регіоні – Азербайджану.
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