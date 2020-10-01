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Новини Пожежі в Україні
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Росія тисне на Зеленського з усіх боків: на Луганщині пожежі, а в ТКГ шантаж незаконними записами, - Ірина Геращенко

Росія тисне на Зеленського з усіх боків: на Луганщині пожежі, а в ТКГ шантаж незаконними записами, - Ірина Геращенко

Зміна учасників переговорної групи від України в ТКГ не зупинить спроби Росії в будь-який спосіб втілити свої сценарії з розхитування ситуації в Україні та продовження окупації наших територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

Парламентарій зазначила, що питання мирного врегулювання на Донбасі потрібно розглядати комплексно.

"Ці пожежі на Луганщині не є випадковістю. Очевидно, що тільки Росія, яка здійснює збройну агресію на сході України, вона регулює, коли прикрутити там трішки вогонь, а коли додати туди бензинчику. Ось зараз вона додала бензинчику через пожежі. До того був місяць такого прикручування емоцій", – переконана Геращенко.

"Випустили Фокіна на манеж для того, щоб він виконував тільки одну роль – озвучував ті бздури, які насправді є в головах Офісу президента. Про те, щоб перевісити цей московський сценарій про начебто "гібридну громадянську війну в Україні", а не збройну агресію і спробувати просунути спочатку політичний блок Мінських угод перед безпековим і гуманітарним, звільненням заручників", – наголосила нардеп.

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Крім того, Геращенко зазначила, що серед скупих фраз офіційного повідомлення про останню відеоконференцію ТКГ просочилася інформація, що представник Росії Борис Гризлов, абсолютно відверто шантажуючи українську сторону, погрожував, що вони оприлюднять незаконно записані розмови, які вони фіксували на відео, знімали і записували.

Вона додала, що свого часу українська делегація усвідомлювала, що ведеться запис розмов спецслужбами як мінімум двох країн – ФСБ Росії і Білорусі.

"Тому переговори треба вести так, щоб не було соромно, а навпаки можна було чим пишатися як ти захищав країну, якщо їх викинуть у паблік", – зазначила співголова фракції.

"Інше питання – що це вже порушення будь-яких міжнародних норм і стандартів, коли Гризлов зізнається своїм візаві, і не тільки українцям, а й ОБСЄ, що їх писали, фільмували і зараз їх будуть шантажувати цими записами", – також підкреслила депутатка.

За її словами, "таке можливо, тільки коли країна слабка, делегація слабка".

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Також Геращенко заявила, що Росія перейшла на новий механізм гібридної війни - знищення українських населених пунктів на Луганщині через пожежу.

"На думку очевидців, проросійські бойовики обстріляли населені пункти так званими тросуючими кулями, які спровокували страшну пожежу. Це літо було дуже посушливим на Луганщині, жодного дощу і десятки тисяч гектарів лісу зараз у цій пожежі, 11 сіл містяться в колі вогню. 146 джерел вогнищ треба загасити. В цей час влада говорить про те, що триває 64 день перемир'я і не помічає звіти СММ ОБСЄ, які розповідають, що за ці два місяці понад тисячу разів був порушений режим тиші", - підсумувала Геращенко.

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) Гризлов Борис (78) Зеленський Володимир (24308) пожежа (4351) росія (65974) Донбас (22357) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+15
Та у них еще и целая папка гейского компромата имеется на нашего гаранта
Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1451
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01.10.2020 16:24 Відповісти
+11
все проще, ксерокопия паспорта рф.
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01.10.2020 16:25 Відповісти
+10
Так барыга преступник?! Вы это знаете точно, у вас есть неопровержимые доказательства и вы до сих пор не даете показания?! Так вас тоже надо судить за укрывательство преступника и его преступлений!
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01.10.2020 17:28 Відповісти
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Та у них еще и целая папка гейского компромата имеется на нашего гаранта
Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1451
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01.10.2020 16:24 Відповісти
все проще, ксерокопия паспорта рф.
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01.10.2020 16:25 Відповісти
тоже мне компромат, - это дефолтовая настройка
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01.10.2020 17:18 Відповісти
Орки восприняли фразу про принимающую со всех сторон актрису слишком буквально. И это еще не все стороны.
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01.10.2020 16:24 Відповісти
"Эти пожары на Луганщине не являются случайностью. Очевидно, что только Россия, осуществляет вооруженную агрессию на востоке Украины, она регулирует, когда прикрутить там немного огонь, а когда прибавить туда бензинчик. Вот сейчас она добавила бензинчик из-за пожаров. До того был месяц такого прикручивания эмоций", - подчеркнула Геращенко.

Источник: https://censor.net/ru/n3222346

На надо клеветать на тезку преЗедента, мудрого, доброго, с миром во всех дуплах!

https://censor.net/ru/news/3222309/zelenskiyi_o_pojarah_na_luganschine_ya_by_s_obstrelami_ne_obedinyal
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01.10.2020 16:24 Відповісти
Трассирующие пули!
Это когда виден полёт пули из-за того, что с хвостовика пули выходит огонь - трассирующий след.
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01.10.2020 16:25 Відповісти
Россия давит на Зеленского со всех сторон - на Луганщине пожары, а в ТКГ шантаж незаконными записями, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1386
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01.10.2020 16:38 Відповісти
такое возможно когда слабый президент
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01.10.2020 16:26 Відповісти
когда слабый президент

Барыга был сильным- все артсклады взорвал и ему ничего небыло.
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01.10.2020 17:21 Відповісти
Так барыга преступник?! Вы это знаете точно, у вас есть неопровержимые доказательства и вы до сих пор не даете показания?! Так вас тоже надо судить за укрывательство преступника и его преступлений!
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01.10.2020 17:28 Відповісти
"Поэтому переговоры надо вести так, чтобы не было стыдно, а наоборот можно было гордиться, как ты защищал страну, если их опубликуют в паблик"
По другому - это предательство!
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01.10.2020 16:26 Відповісти
Зєлю на мило.
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01.10.2020 16:27 Відповісти
Разом в баню ходите. А дерьмо с пулей смешивать дебилов все меньше и меньше.
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01.10.2020 16:37 Відповісти
Діма, та тобі треба в ніжки баризі кланятись і пробачення просити.
Бо. Привів до влади зрадника..
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01.10.2020 17:00 Відповісти
Раз давят, то пусть сложит свои полномочия и в отставку.
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01.10.2020 16:35 Відповісти
Сегодня бенефис Ирки?
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01.10.2020 16:39 Відповісти
Геращенко забула додати що, крім пожарів і Мінська на Зеленського давить ще й ПЄС зі своїми порохоботами, давлять олігархи зі своїми хотєлками вигідної торгівлі з РФ і ще багато хто.
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01.10.2020 17:16 Відповісти
Хоча, мене хвилює не стільки це, а те що. В результаті всього цього тиску, Зеленський може зірватися і залишити спадщину, яка зовсім не очікувана для тих хто на нього тисне.
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01.10.2020 17:23 Відповісти
Петя не давит, а помогает, направляет Зелю в правильное русло, а он как школьник-троечник упирается.
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01.10.2020 21:47 Відповісти
Не думаю що, його думка цікавить Зелю.
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02.10.2020 09:21 Відповісти
когда слабый президент

Барыга был сильным- все артсклады взорвал и ему ничего небыло.
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01.10.2020 17:22 Відповісти
Так і цьому поки нічого нема.
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01.10.2020 17:24 Відповісти
а при цьому скільки взірвали?
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01.10.2020 17:31 Відповісти
Кожному вистачить своїх. Ще й наступному буде.
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01.10.2020 17:33 Відповісти
*********** сиди рівно на бутилці
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01.10.2020 21:14 Відповісти
взорвали те которые и сейчас устроили пожары. по вашей аналогии - Зеля устроил пожары?
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01.10.2020 21:44 Відповісти
Переговори з московитами повинні починатись так: їхнім матом,відбірним, покрити всю цю паблік-бидлоту прямо під час першої зустрічі перед самим засіданням. Судячи по їхнім спілкуванням між собою,вони розуміють тільки такий варіант розмов. І крити їх весь час,а не слухати цього лупня Гризлова. Так робив Порошенко,тому вони його до сих пір бояться,що навіть Генсеку ООН жалкуються в ретузи. А якщо ти лизосрак,як Єрмак,то на що Україні надіятись,коли лайно саме розпливлось перед наступом Упиря!
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01.10.2020 18:56 Відповісти
надо было туда Москаля - он очень хорошо умеет таким родным и близким для кацапов матом.
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01.10.2020 21:43 Відповісти
Зеленський знову виправдовує агресора своєю заявою, про те що він не пов'язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків. https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/1/7268429/
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01.10.2020 19:47 Відповісти
трусливое чмо
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01.10.2020 21:26 Відповісти
Меньше надо было в глаза путену заглядывать
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01.10.2020 21:30 Відповісти
был президент украинец, не такой. выбрали президента малороса, пообещавшему бесплатного хлеба, опять не так))))) когда уже стадо определится что оно хочет?))
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02.10.2020 06:14 Відповісти
Зеле пора в отставку.
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02.10.2020 06:39 Відповісти
 
 