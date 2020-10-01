Росія тисне на Зеленського з усіх боків: на Луганщині пожежі, а в ТКГ шантаж незаконними записами, - Ірина Геращенко

Зміна учасників переговорної групи від України в ТКГ не зупинить спроби Росії в будь-який спосіб втілити свої сценарії з розхитування ситуації в Україні та продовження окупації наших територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

Парламентарій зазначила, що питання мирного врегулювання на Донбасі потрібно розглядати комплексно.

"Ці пожежі на Луганщині не є випадковістю. Очевидно, що тільки Росія, яка здійснює збройну агресію на сході України, вона регулює, коли прикрутити там трішки вогонь, а коли додати туди бензинчику. Ось зараз вона додала бензинчику через пожежі. До того був місяць такого прикручування емоцій", – переконана Геращенко.

"Випустили Фокіна на манеж для того, щоб він виконував тільки одну роль – озвучував ті бздури, які насправді є в головах Офісу президента. Про те, щоб перевісити цей московський сценарій про начебто "гібридну громадянську війну в Україні", а не збройну агресію і спробувати просунути спочатку політичний блок Мінських угод перед безпековим і гуманітарним, звільненням заручників", – наголосила нардеп.

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Крім того, Геращенко зазначила, що серед скупих фраз офіційного повідомлення про останню відеоконференцію ТКГ просочилася інформація, що представник Росії Борис Гризлов, абсолютно відверто шантажуючи українську сторону, погрожував, що вони оприлюднять незаконно записані розмови, які вони фіксували на відео, знімали і записували.

Вона додала, що свого часу українська делегація усвідомлювала, що ведеться запис розмов спецслужбами як мінімум двох країн – ФСБ Росії і Білорусі.

"Тому переговори треба вести так, щоб не було соромно, а навпаки можна було чим пишатися як ти захищав країну, якщо їх викинуть у паблік", – зазначила співголова фракції.

"Інше питання – що це вже порушення будь-яких міжнародних норм і стандартів, коли Гризлов зізнається своїм візаві, і не тільки українцям, а й ОБСЄ, що їх писали, фільмували і зараз їх будуть шантажувати цими записами", – також підкреслила депутатка.

За її словами, "таке можливо, тільки коли країна слабка, делегація слабка".

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Також Геращенко заявила, що Росія перейшла на новий механізм гібридної війни - знищення українських населених пунктів на Луганщині через пожежу.

"На думку очевидців, проросійські бойовики обстріляли населені пункти так званими тросуючими кулями, які спровокували страшну пожежу. Це літо було дуже посушливим на Луганщині, жодного дощу і десятки тисяч гектарів лісу зараз у цій пожежі, 11 сіл містяться в колі вогню. 146 джерел вогнищ треба загасити. В цей час влада говорить про те, що триває 64 день перемир'я і не помічає звіти СММ ОБСЄ, які розповідають, що за ці два місяці понад тисячу разів був порушений режим тиші", - підсумувала Геращенко.