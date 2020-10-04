Алексієвич боїться, що не зможе повернутися у Білорусь

Нобелівська лауреатка, членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич поки не вважає свою поїздку в Європу еміграцією, але побоюється, що їй не дозволять повернутися в країну.

Про це вона сказала на пресконференції фестивалю Taormina Book, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що я не вважаю, що поїхала в еміграцію", - сказала вона, уточнивши, що метою її поїздки в Європу було відвідування низки заходів, а також лікаря в Берліні.

"Багато хто вважає дома, що мене вже не пустять. У нас таке буває", - зазначила вона. "Але я все-таки спробую жити вдома", - додала письменниця.

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Алексієвич нагадала, що більшість членів президії КС зараз перебувають за межами Білорусі або під арештом. Її також викликали на допит в СК, "і теж хотіли заарештувати", вважає письменниця. Однак тоді її якоюсь мірою захистило положення нобелівського лауреата, думка громадянського суспільства і дипкорпус.

Водночас, вважає Алексієвич, "рано чи пізно" влада Білорусі знову зробила б спробу заарештувати її.

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"Це абсолютно божевільний стан, коли ти розумієш, що тебе можуть заарештувати. (...) Ніхто з нас ще недавно не міг би в це повірити", - зауважила Алексієвич.

Нобелівська лауреатка також висловилася за введення жорсткіших санкцій щодо білоруської влади, зокрема, не тільки конкретних осіб, але і членів їх сімей.