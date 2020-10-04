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Новини Революція в Білорусі
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Алексієвич боїться, що не зможе повернутися у Білорусь

Алексієвич боїться, що не зможе повернутися у Білорусь

Нобелівська лауреатка, членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич поки не вважає свою поїздку в Європу еміграцією, але побоюється, що їй не дозволять повернутися в країну.

Про це вона сказала на пресконференції фестивалю Taormina Book, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що я не вважаю, що поїхала в еміграцію", - сказала вона, уточнивши, що метою її поїздки в Європу було відвідування низки заходів, а також лікаря в Берліні.

"Багато хто вважає дома, що мене вже не пустять. У нас таке буває", - зазначила вона. "Але я все-таки спробую жити вдома", - додала письменниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алексієвич виїхала з Білорусі "в особистих справах", повернення залежить від ситуації в Білорусі

Алексієвич нагадала, що більшість членів президії КС зараз перебувають за межами Білорусі або під арештом. Її також викликали на допит в СК, "і теж хотіли заарештувати", вважає письменниця. Однак тоді її якоюсь мірою захистило положення нобелівського лауреата, думка громадянського суспільства і дипкорпус.

Водночас, вважає Алексієвич, "рано чи пізно" влада Білорусі знову зробила б спробу заарештувати її.

Також читайте: Алексієвич про події в Білорусі: Ми не готували переворот, ми хотіли діалогу. Зараз країна повстала

"Це абсолютно божевільний стан, коли ти розумієш, що тебе можуть заарештувати. (...) Ніхто з нас ще недавно не міг би в це повірити", - зауважила Алексієвич.

Нобелівська лауреатка також висловилася за введення жорсткіших санкцій щодо білоруської влади, зокрема, не тільки конкретних осіб, але і членів їх сімей.

Білорусь (7969) еміграція (88) Алексієвич Світлана (22)


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Топ коментарі
+8
А чего она в рашу не едет ? И врача из раши не берет?

Эта любительница раши
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04.10.2020 12:24 Відповісти
+5
Её бывшие фашисты прячут от нынешних.
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04.10.2020 12:45 Відповісти
+3
А где это чудо сейчас находится?
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04.10.2020 12:31 Відповісти
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А чего она в рашу не едет ? И врача из раши не берет?

Эта любительница раши
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04.10.2020 12:24 Відповісти
Из всех шести русскоязычных Нобелевских лауреата в области литературы только Шолохов был обласкан властями. Остальные были гонимы. Бунин - эмигрант, Пастернак - всенародно оплеван, Солженицин - ГУЛАГовский зек, а потом диссидент. Бродский просто посажен ни за что. А вот теперь Алексиевич. Честная литература и кацапский менталитет несовместимы.
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04.10.2020 13:27 Відповісти
Ой ли. Вермонтский затворник не сидел в дни своего «диссидентства» как многие, возвращался поездом через всю паРашу, начиная с Владивостока, на каждой остановке власть устроила шоу. Потом каждую неделю вел свою проповедь на первой кнопке.
Чтобы узнать его истинное лицо надо прочитать книгу В.Войновича «Портрет на фоне мифа»
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04.10.2020 15:01 Відповісти
Нічого, Колеснікова, он, повернулась... Ага.
А ти і далі вважай касапів "братьями".
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04.10.2020 12:24 Відповісти
А где это чудо сейчас находится?
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04.10.2020 12:31 Відповісти
Её бывшие фашисты прячут от нынешних.
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04.10.2020 12:45 Відповісти
почему не позволят???, вымоют камеру и позволят)))
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04.10.2020 12:32 Відповісти
Да, ладно! Не в Монголию же уехала, не из Улан-Батор "слези настольгии проливает" может и не возращатся /даже когда таракана раздавят/!
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04.10.2020 12:33 Відповісти
Кто-то боится вернуться, кто-то боится не вернуться.
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04.10.2020 13:42 Відповісти
С какой стати нам Беларусь обсуждать. У нас своих проблем невпроворот. С 1992 года ВВП Беларуси увеличилось в 2 раза. Тогда как у нас чуть увеличилось
https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
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04.10.2020 15:26 Відповісти
Не просто же ей Запад выдал эту печеньку, нобелевскую премию. Теперь она повязана.
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04.10.2020 16:47 Відповісти
 
 