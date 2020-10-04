Алексиевич боится, что не сможет вернуться в Беларусь

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич пока не считает свою поездку в Европу эмиграцией, но опасается, что ей не позволят вернуться в страну.

Об этом она сказала на пресс-конференции фестиваля Taormina Book, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока что я не считаю, что уехала в эмиграцию", - сказала она, уточнив, что целью ее поездки в Европу было посещение ряда мероприятий, а также врача в Берлине.

"Многие считают дома, что меня уже не пустят. У нас такое бывает", - отметила она. "Но я все-таки попробую жить дома", - добавила писательница.

Читайте на Цензор.НЕТ: Европейские дипломаты второй день дежурят в доме Алексиевич, чтобы защитить ее от задержания. ФОТО

Алексиевич напомнила, что большинство членов президиума КС в настоящее время находятся за пределами Беларуси либо под арестом. Ее также вызывали на допрос в СК, "и тоже хотели арестовать", полагает писательница. Однако тогда ее в какой-то степени защитило положение нобелевского лауреата, мнение гражданского общества и дипкорпус.

В то же время, считает Алексиевич, "рано или поздно" власти Беларуси снова предприняли бы попытку арестовать ее.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о мерах по привлечению IT-специалистов из Беларуси

"Это совершенно безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. (...) Никто из нас еще недавно не мог бы в это поверить", - заметила Алексиевич.

Нобелевский лауреат также высказалась за введение более жестких санкций в отношении белорусских властей, в частности, не только конкретных лиц, но и членов их семей.