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Новости Революция в Беларуси
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Алексиевич боится, что не сможет вернуться в Беларусь

Алексиевич боится, что не сможет вернуться в Беларусь

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич пока не считает свою поездку в Европу эмиграцией, но опасается, что ей не позволят вернуться в страну.

Об этом она сказала на пресс-конференции фестиваля Taormina Book, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока что я не считаю, что уехала в эмиграцию", - сказала она, уточнив, что целью ее поездки в Европу было посещение ряда мероприятий, а также врача в Берлине.

"Многие считают дома, что меня уже не пустят. У нас такое бывает", - отметила она. "Но я все-таки попробую жить дома", - добавила писательница.

Читайте на Цензор.НЕТ: Европейские дипломаты второй день дежурят в доме Алексиевич, чтобы защитить ее от задержания. ФОТО

Алексиевич напомнила, что большинство членов президиума КС в настоящее время находятся за пределами Беларуси либо под арестом. Ее также вызывали на допрос в СК, "и тоже хотели арестовать", полагает писательница. Однако тогда ее в какой-то степени защитило положение нобелевского лауреата, мнение гражданского общества и дипкорпус.

В то же время, считает Алексиевич, "рано или поздно" власти Беларуси снова предприняли бы попытку арестовать ее.

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"Это совершенно безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. (...) Никто из нас еще недавно не мог бы в это поверить", - заметила Алексиевич.

Нобелевский лауреат также высказалась за введение более жестких санкций в отношении белорусских властей, в частности, не только конкретных лиц, но и членов их семей.

Автор: 

Беларусь (7922) эмиграция (141) Алексиевич Светлана (30)


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Топ комментарии
+8
А чего она в рашу не едет ? И врача из раши не берет?

Эта любительница раши
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04.10.2020 12:24 Ответить
+5
Её бывшие фашисты прячут от нынешних.
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04.10.2020 12:45 Ответить
+3
А где это чудо сейчас находится?
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04.10.2020 12:31 Ответить
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А чего она в рашу не едет ? И врача из раши не берет?

Эта любительница раши
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04.10.2020 12:24 Ответить
Из всех шести русскоязычных Нобелевских лауреата в области литературы только Шолохов был обласкан властями. Остальные были гонимы. Бунин - эмигрант, Пастернак - всенародно оплеван, Солженицин - ГУЛАГовский зек, а потом диссидент. Бродский просто посажен ни за что. А вот теперь Алексиевич. Честная литература и кацапский менталитет несовместимы.
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04.10.2020 13:27 Ответить
Ой ли. Вермонтский затворник не сидел в дни своего «диссидентства» как многие, возвращался поездом через всю паРашу, начиная с Владивостока, на каждой остановке власть устроила шоу. Потом каждую неделю вел свою проповедь на первой кнопке.
Чтобы узнать его истинное лицо надо прочитать книгу В.Войновича «Портрет на фоне мифа»
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04.10.2020 15:01 Ответить
Нічого, Колеснікова, он, повернулась... Ага.
А ти і далі вважай касапів "братьями".
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04.10.2020 12:24 Ответить
А где это чудо сейчас находится?
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04.10.2020 12:31 Ответить
Её бывшие фашисты прячут от нынешних.
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04.10.2020 12:45 Ответить
почему не позволят???, вымоют камеру и позволят)))
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04.10.2020 12:32 Ответить
Да, ладно! Не в Монголию же уехала, не из Улан-Батор "слези настольгии проливает" может и не возращатся /даже когда таракана раздавят/!
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04.10.2020 12:33 Ответить
Кто-то боится вернуться, кто-то боится не вернуться.
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04.10.2020 13:42 Ответить
С какой стати нам Беларусь обсуждать. У нас своих проблем невпроворот. С 1992 года ВВП Беларуси увеличилось в 2 раза. Тогда как у нас чуть увеличилось
https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
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04.10.2020 15:26 Ответить
Не просто же ей Запад выдал эту печеньку, нобелевскую премию. Теперь она повязана.
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04.10.2020 16:47 Ответить
 
 